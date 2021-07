Graphen-basierte „Neuromodulation“-Technologie ist REAL: Pressemitteilung von INBRAIN Neuroelectronics beschreibt Gehirn-steuernde Biokreise mit KI-gesteuertem Graphen

Während immer mehr Menschen auf Graphenoxid aufmerksam werden, zeigt ein Unternehmen namens INBRAIN Neuroelectronics, dass Graphen-basierte „Neuromodulations“-Technologie mit KI-getriebener Neuroelektronik sehr real ist.

Eine Pressemitteilung vom 30. März 2021, die von BusinessWire.com veröffentlicht wurde, enthüllt die Geschichte:

INBRAIN Neuroelectronics sichert sich 17 Millionen Dollar in Serie A-Finanzierung für erste KI-gesteuerte Graphen-Gehirn-Schnittstelle

Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, First-in-Human-Studien für sein Vorzeigeprodukt voranzutreiben, ein weniger invasives Neuromodulationsgerät zur Behandlung neurologischer Erkrankungen unter Verwendung von künstlicher Intelligenz und Graphenelektroden.

Um das klarzustellen: Wir behaupten in keiner Weise, dass INBRAIN an Covid-Impfstoffen beteiligt ist. Vielmehr geben sie an, dass ihre Technologie „zur Behandlung von Epilepsie und der Parkinson-Krankheit“ eingesetzt wird. Der Sinn der Berichterstattung über INBRAIN ist es, aufzuzeigen, dass hirnsteuernde „Biokreise“ auf der Basis von Graphen in der Tat eine sehr reale Technologie sind.

Sogenannte „Faktenchecker“ – die nichts anderes als Desinformations-Propaganda-Pusher sind – behaupten routinemäßig, dass Graphen nicht in Impfstoffen vorkommt und dass Graphen-Bioschaltungen eine Verschwörungstheorie sind. INBRAIN Neuroelectronics zeigt, dass die Faktenchecker lügen.

In der Tat, wie INBRAIN in ihrer eigenen Pressemitteilung sagt, „zielen sie darauf ab, die Sicherheit von Graphen als den neuen Standard für neurotechnologische Geräte zu etablieren.“

Sie beschreiben Graphen-Bioschaltkreise auch als eine Art Plattform, die aufgerüstet werden kann:

Weniger invasive und intelligentere neuroelektronische Technologien wie unsere könnten sicherere Therapien ermöglichen, die in Echtzeit aufrüstbar und anpassungsfähig sind…

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass Moderna, der Erfinder des mRNA-Covid-Impfstoffs, seine Technologie ebenfalls als „Betriebssystem“ bezeichnet, das jederzeit aktualisiert und umprogrammiert werden kann.

Auf der Website von INBRAIN Neuroelectronics beschreibt sich das Unternehmen wie folgt:

Wir sind Wissenschaftler, Ärzte, Techies und Menschenliebhaber, mit der Mission, neuroelektronische Schnittstellen zu bauen, um Gehirnstörungen zu heilen. Wir verwenden GRAPHENE, das dünnste Material, das dem Menschen bekannt ist, um die neue Generation von neuronalen Schnittstellen zur Wiederherstellung des Gehirns zu bauen, um Patienten auf der ganzen Welt zu helfen.

Es auch Prof. A. Fasano zitiert, der sagt: „Graphene ist das nächste große Ding im Bereich der Bioengineering-Materialien, die eine tragende Komponente für die nächste Generation von Elektrotherapien im stetig wachsenden Bereich der Neuromodulation sind.“

Das Unternehmen betont, dass seine Technologie in der Lage ist, das Gehirn einer Person zu „lesen“, spezifische neurologische Muster zu erkennen und dann die Neurologie dieser Person zu steuern, um ihre Gehirnfunktion zu verändern. In ihren eigenen Worten:

Unsere Graphen-Gehirn-Schnittstellen sind in der Lage, mit einer noch nie dagewesenen Auflösung zu lesen, sowie therapiespezifische Biomarker zu erkennen und eine hochfokale adaptive Neuromodulation auszulösen, um die Ergebnisse personalisierter neurologischer Therapien zu verbessern.

Graphen werden auch beschrieben als „dünnstes bekanntes Material zur perfekten Anpassung der Stimulation an die gezielte Hirnanatomie.“

Jeder, der behauptet, dass Graphen nicht zur Steuerung der menschlichen Neurologie verwendet wird, ist entweder völlig unwissend über den Stand der modernen Neurowissenschaften oder er lügt Sie absichtlich an.

Um noch einmal klarzustellen, wir behaupten nicht, dass INBRAIN Neuroelectronics in irgendeine Art von ruchloser Agenda verwickelt ist, noch dass sie in Impfstoffe verwickelt sind. Wie bei jeder Technologie können Graphen-basierte Biokreise sowohl zum Guten als auch zum Bösen eingesetzt werden, abhängig von der Ethik und den Motivationen derjenigen, die die Technologie kontrollieren. Es gibt zweifellos sehr positive Anwendungen für diese Technologie, aber wie bei den meisten Technologien, die einst als Ermächtigung der Menschheit angepriesen wurden – Fernsehen, Impfstoffe, das Internet, Atomkraft, Robotik usw. – enden sie alle in den Händen von verrückten, Völkermordenden Globalisten, die sie als Waffen gegen die Menschheit einsetzen.

Mit anderen Worten: Es gibt keine Technologie, die Verrückte nicht ausnutzen würden, um die Menschheit zu versklaven und ihre eigene Macht und Kontrolle zu vergrößern. Graphen-Bioschaltkreise geben machthungrigen Irren direkten Zugang zu Ihrem Gehirn, und nach Meinung vieler Analysten (siehe unten), bieten Impfstoffe den Vorwand, um menschliche Opfer mit Graphen-basierten Substanzen zu injizieren, die sich selbst zu Bioschaltkreisen im menschlichen Gehirn zusammensetzen.

Behauptung: Covid-Impfstoffe enthalten hohe Mengen an Graphenoxid, das sich selbst zu Biokreisen zusammensetzt, indem es Elemente (wie z.B. Eisen) aus dem menschlichen Blut aufnimmt

Wie von Orwell.city berichtet, hat eine Gruppe namens La Quinta Columna die Covid-Impfstoffe analysiert und festgestellt, dass 98% bis 99% der nicht-flüssigen Masse im Impfstoff Graphenoxid zu sein scheint. Ricardo Delgado, der für La Quinta Columna spricht, sagt:

Ein Phänomen, das lange Zeit geleugnet wurde, aber heute bereits bewiesen ist. Es gibt Millionen von Videos von Menschen, die um die Welt gehen. Videos über dieses Phänomen des, nennen wir es ‚Pseudomagnetismus, der nach einer Impfung erscheint‘, aber er kann auch auf andere Weise erworben werden. Nachdem wir also diese grundlegende epidemiologische Studie durchgeführt hatten, begannen wir uns zu fragen, welche Materialien oder Nanomaterialien Magnetismus im Körper verursachen können. Und nicht nur Magnetismus, sondern die könnten als Energiekondensatoren wirken, denn ich habe auch mit einem Multimeter eine wichtige Ladung gemessen…

Das ist ein Phänomen der elektromagnetischen Induktion in dem Metall, das in der Nähe des Impfbereichs anhaftet. Außerdem haben wir festgestellt, dass sich der Magnetismus dann in Richtung des Kopfes bewegt. Und das ist sehr wichtig. Sicherlich für den Zweck, den sie vielleicht suchen. Außerdem wird mit einem Multimeter eine Potentialdifferenz gemessen: Die Person wird zum Supraleiter. Das heißt, sie sendet und empfängt Signale. Und als wir die Materialien gefunden haben, die diese Art von Veränderungen im Körper hervorrufen können, haben wir angefangen, über Graphen zu sprechen. Wir vermuteten, dass es sich um Graphenoxid handelte, da es alle Eigenschaften aufwies, die magnetisierte Menschen nach der Inokulation zeigten.

Graphen ist giftig, es ist eine Chemikalie, ein giftiger chemischer Wirkstoff. Wird es in großen Mengen in den Organismus eingebracht, verursacht es Thromben. Es verursacht Blutgerinnsel. Wir haben alle wissenschaftlichen Artikel, um das zu belegen. Es verursacht ein postentzündliches Syndrom, es verursacht eine Veränderung des Immunsystems. Und wenn das Redox-Gleichgewicht gestört ist, in dem Sinne, dass weniger körpereigenes Reserve-Glutathion vorhanden ist als ein eingeführtes Toxin wie Graphenoxid, erzeugt es einen Zusammenbruch des Immunsystems und einen Zytokinsturm. Mit anderen Worten, etwas sehr ähnliches wie die Modekrankheit, oder?

Sehen Sie das Video hier:

Delgado führt weiter aus:

Und angesichts der Tatsache, dass alle Menschen, die mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft werden, den wir zur Analyse geschickt haben, sowie Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Janssen, Sinovac, und alle Arten von Impfstoffen magnetische Eigenschaften erwerben, vermuten wir mit vielen Indizien, dass sie alle mehr oder weniger Dosen von Graphen, von Graphenoxid enthalten.

…wir wissen, dass gerade N-Acetylcystein oder Glutathion selbst Graphenoxid abbaut. Deshalb denken wir, dass wir wahrscheinlich direkt auf den ursächlichen oder ätiologischen Erreger der Krankheit gestoßen sind.

In der heutigen Situation Update-Podcast, decke ich mehr Details dieser exotischen Nanotechnologie, einschließlich „selbst-assemblierenden“ Graphen Biokreislauf Nanostrukturen, und wie diese möglicherweise eine Antenne zu empfangen Befehle oder Anweisungen von externen elektromagnetischen Feldern.

Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, dass globale Regierungen in der Lage sein könnten, die geimpften Massen zu kontrollieren, indem sie Signale von 5G-Mobilfunktürmen ausstrahlen. Obwohl es wie Science-Fiction klingt, wurde diese Technologie bereits in Experimenten mit Mäusen bewiesen. Dabei wurden sowohl SPIONs (Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles) für die gezielte Abgabe von Medikamenten an das Gewebe als auch „Magneto“-Proteine eingesetzt, die eine Neuromodulation (Steuerung des Gehirns) erreichen.

Im heutigen Podcast spreche ich auch über Elon Musks unterirdische Tunnel und unterirdische Städte / Basen, sowie darüber, warum ich glaube, dass die Globalisten ein Wissen über ein Aussterbe-Ereignis haben, das das Überleben der menschlichen Zivilisation bedroht. Alle Details hier: