Erhebe dich, AstraZeneca!

Im Vereinigten Königreich bedeutet die Ernennung zum Ritter heute offenbar, dass man jemand ist, den der britische Staat vor der Verfolgung von Verbrechen gegen das britische Volk schützen möchte. Wir müssen nicht auf Sir Tony Blair, Klaus Schwab KBE oder sogar Sir Jimmy Saville verweisen, um diese Theorie zu bestätigen.

Letzte Woche wurde Pascal Soriot, der in Frankreich geborene Australier und Vorstandsvorsitzende des britisch-schweizerischen Pharmaunternehmens AstraZeneca plc, dessen „Impfstoff“ gegen COVID-19 in der britischen Öffentlichkeit zu 875.000 unerwünschten Arzneimittelwirkungen, darunter 1.334 Todesfällen, geführt hat, „für seine Verdienste um die britische Wissenschaft und seine führende Rolle bei der weltweiten Bekämpfung der COVID-19-Pandemie“ zum Ritter geschlagen.

Zu den weiteren britischen Staatsangehörigen, die für ihre Beteiligung am britischen Impfprogramm zum Ritter geschlagen wurden, gehören Sir Andrew Pollard, Direktor der „Oxford Vaccine Group“, die im April 2020 eine Partnerschaft mit „AstraZeneca“ zur Entwicklung ihres Virus-Vektor-Impfstoffs eingegangen ist, sowie Dame Sarah Gilbert, die Projektleiterin in Oxford; Sir Adrian Hill, Sir Peter Horby und Sir Martin Landray, die auch für die Entwicklung und Erprobung des Oxford-„Impfstoffs“ verantwortlich waren, sowie Sir Aziz Sheikh, der für den Nachweis der Wirksamkeit sowohl der Oxford/AstraZeneca- als auch der BioNTech/Pfizer-Injektionen verantwortlich war.

Neben den direkt am „Impfstoff“ von AstraZeneca Beteiligten wurden auch andere hochrangige Persönlichkeiten des britischen „Impfprogramms“ in den Ritterstand erhoben, darunter Sir Chris Whitty, Chief Medical Office von England, Sir Jonathan Van-Tam, stellvertretender CMO, Sir Gregor Smith, CMO von Schottland, Frank Atherton, CMO von Wales, und Sir Patrick Vallance, leitender wissenschaftlicher Berater der Regierung.

Sie alle waren hochrangige Mitglieder der „Scientific Advisory Group for Emergencies“ (SAGE) und damit verantwortlich für Zehntausende von Todesfällen, die dadurch verursacht wurden, dass 68,8 Millionen Briten während des zweijährigen Lockdowns nicht medizinisch diagnostiziert, versorgt und behandelt werden konnten, wodurch die Zahl der nicht auf COVID-19 zurückzuführenden Todesfälle im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 weit über dem Durchschnitt lag.

Sie haben auch persönlich die Impfung der britischen Öffentlichkeit mit den nicht zugelassenen, experimentellen und gefährlichen „Impfstoffen“ genehmigt – ein weiterer, aber immer noch nicht zugegebener Faktor.

Zu den hochrangigen weiblichen Persönlichkeiten des britischen „Impf“-Programms, die verdammt werden sollen, gehören Dame Emily Lawson, Chief Commercial Officer bei NHS England, die die Impfung von Millionen Briten mit den „Impfstoffen“ von AstraZeneca, Pfizer und Moderna überwachte; Dame Jenny Harries, Chief Executive Officer der unheilvoller Weise so genannten „UK Health Security Agency“, dem Zusammenschluss von „Public Health England“, „NHS Track and Trace“ und dem „Joint Biosecurity Centre“, der für die Überwachung und Durchsetzung von Zensur und Einschränkungen im britischen Biosicherheitsstaat zuständig ist; und schließlich Dame June Raine, Chief Executive Officer der „Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency“ (MHRA), die am 30. Dezember 2020 eine vorläufige Genehmigung für den viralen Vektor-„Impfstoff“ von AstraZeneca/Oxford für COVID-19 erteilte, obwohl die klinischen Versuche erst im Februar 2023 abgeschlossen sein sollen.

Im März 2021, d. h. weniger als drei Monate nach Beginn der Impfung der verängstigten Öffentlichkeit nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern in ganz Europa und der Welt, waren die Fälle von Blutgerinnseln mit niedrigen Blutplättchen und Todesfällen nach der Injektion des Oxford/AstraZeneca-„Impfstoffs“ so zahlreich, dass seine Verwendung in Österreich, Bulgarien, Kanada, dem Kongo, Zypern, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Island, Indonesien, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malaysia, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden und Thailand ausgesetzt oder verboten wurde.

Im Vereinigten Königreich wurde es jedoch weiterhin Menschen injiziert, deren Aufklärung über die Risiken, Gefahren und Folgen von der Regierung, den Medien und dem nationalen Gesundheitsdienst zensiert worden war.

Drei Monate vor der Zulassung, im September 2020, wurden die Oxford-Studien für den „Impfstoff“ von AstraZeneca unterbrochen, nachdem ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich eine Rückenmarksentzündung erlitten hatte; dennoch dauerte es einen Monat, bis die Sicherheitsdaten der „Impfstoff“-Studie an die US-amerikanische „Food and Drug Administration“ (FDA) übermittelt wurden.

Im November 2020 wurde aufgedeckt, dass die Behauptung von AstraZeneca, der Impfstoff sei zu 90% wirksam, auf einer Studie beruhte, die nur an Personen im Alter von bis zu 55 Jahren durchgeführt wurde – einer Bevölkerungsgruppe, bei der die Wahrscheinlichkeit, die Symptome von COVID-19 zu entwickeln, weitaus geringer ist.

Im April 2021 schätzte „The Lancet“, eine der ältesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, dass der „Impfstoff“ von AstraZeneca zwar eine relative Risikominderung von 67%, aber nur eine absolute Risikominderung von 1,9% aufweist, was nicht annähernd den Behauptungen von AstraZeneca oder den NHS-Medizinern entspricht, die den Impfstoff der britischen Öffentlichkeit verabreichen.

Im darauffolgenden Monat, im Mai 2021, beschuldigte „Transparency International Global Health“ AstraZeneca der mangelnden Transparenz seiner „Impfstoff“-Studien, geheimer Verträge mit Regierungen und der Durchführung von „Wissenschaft per Pressemitteilung“.

Diese Zweifel an der Redlichkeit von AstraZeneca waren keineswegs auf den Druck zurückzuführen, einen „Impfstoff“ in Rekordzeit zu produzieren, sondern standen im Einklang mit der Bilanz des Unternehmens in Bezug auf Fehlverhalten und Bestechung.

Im Jahr 2010 zahlte AstraZeneca 520 Millionen Dollar an Geldstrafen, um die Vorwürfe der US-Bundesregierung wegen der illegalen Vermarktung des Antipsychotikums „Seroquel“ an Kinder und ältere Patienten für Anwendungen, die von der „Food and Drug Administration“ (FDA) nicht genehmigt wurden, beizulegen.

Im Jahr 2013 wurde aufgedeckt, dass Pharmaunternehmen britischen Ärzten jährlich 40 Millionen Pfund für die Werbung für ihre Medikamente zahlen, wobei die britische Niederlassung von AstraZeneca Honorare in Höhe von 671.400 Pfund an 903 Ärzte sowie 30.200 Pfund für deren Reise- und Hotelkosten zahlte.

Im Jahr 2016 erklärte sich AstraZeneca bereit, 5,5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um den Vorwurf der Verletzung des „Foreign Corrupt Practices Act“ durch Bestechung von Ärzten in China und Russland beizulegen, um den Absatz ihrer pharmazeutischen Produkte zu fördern.

Und im April 2018 wurde aufgedeckt, dass AstraZeneca 17,9 Millionen Euro in Form von geheimen Zahlungen an „unabhängige“ Angehörige der Gesundheitsberufe gezahlt hat, damit diese die Produkte des Unternehmens empfehlen, einschließlich der Verwendung von Impfstoffen. Nichts deutet darauf hin, dass diese systematische Bestechung aufgehört hat.

Tatsächlich hat AstraZeneca seit dem Jahr 2000 Geldstrafen in Höhe von 1,381 Milliarden Dollar gezahlt: 594 Mio. USD für Verstöße im Gesundheitswesen, 556,2 Mio. USD für Verstöße gegen den „False Claims Act“, 198 Mio. USD für sicherheitsrelevante Verstöße, 21 Mio. USD gemäß dem „Foreign Corrupt Practices Act“ und 5,52 Mio. USD für „Schmiergelder und Bestechung“.

Mitte 2021 jedoch, als die Völker der Welt begannen, sich der Gefahren der Injektion ihres Produkts in ihre Körper bewusst zu werden, hatte AstraZeneca die Gewinne aus seinen geheimen Verträgen mit den Regierungen dieser Völker eingefahren, indem es Vereinbarungen über den Verkauf von 100 Millionen Dosen seines „Impfstoffs“ an das Vereinigte Königreich, 400 Millionen Dosen an Europa, 700 Millionen Dosen an die USA und die GAVI-Impfstoffallianz und 1 Milliarde Dosen an Indien getroffen hatte. Infolge dieser Verträge stieg der Nettogewinn von AstraZeneca im zweiten Quartal 2020 auf 581,18 Millionen Pfund, verglichen mit nur 99,94 Millionen Pfund im gleichen Quartal des Vorjahres.

Aber das Spiel „Geld gegen Leben“ war eröffnet. Im November 2021 kündigte AstraZeneca, das in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 seinen „Impfstoff“ im Wert von 1,64 Milliarden Pfund verkauft hatte, an, dass es sein Versprechen, „für die Dauer der Pandemie“ zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, nicht einhalten werde, da sich diese nun in der „endemischen Phase“ befinde. Ein Jahr später zog AstraZeneca seinen Antrag auf Zulassung seines „Impfstoffs“ durch die US-Behörden zurück.

Im Vereinigten Königreich waren die unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) des Oxford/AstraZeneca-„Impfstoffs“ jedoch so zahlreich, dass selbst die DHSC, die SAGE, die MHRA und der NHS sie nicht vollständig leugnen konnten, und im Rahmen der dritten und der „Auffrischungskampagne“ des britischen Impfprogramms wurden nur 59.700 Dosen verabreicht.

Die Zahl der Schädigungen und Todesfälle nach der Impfung nahm jedoch weiter zu. Laut den Berichten über unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Todesfälle, die der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) übermittelt wurden, verursachten die 259.700 Dosen des AstraZeneca-„Impfstoffs“, die der britischen Öffentlichkeit verabreicht wurden, zwischen dem 28. Juli 2021 und dem 23. November 2022 weitere 54.000 unerwünschte Arzneimittelwirkungen und 270 Todesfälle.

Mit Ausnahme einer Handvoll von 81 Todesfällen durch thromboembolische Ereignisse (Blutgerinnung) beharrt die MHRA, die für die Genehmigung der Verwendung und die Gewährleistung der Sicherheit der experimentellen Biotechnologie, die der britischen Öffentlichkeit als COVID-19-„Impfstoff“ injiziert wird, zuständig ist, weiterhin darauf, dass alle diese Verletzungen und Todesfälle „natürlich“, „zufällig“ und „erwartet“ sind.

Was die Aufsichtsbehörde nicht erklärt, ist, wie es – wenn es keinen kausalen Zusammenhang mit den Injektionen gibt – zu einer so großen Diskrepanz im Verhältnis von Schädigungen und Todesfällen zu den Dosen zwischen den verschiedenen Marken von „Impfstoffen“ kommt, die sich bei 169 Millionen injizierten Dosen eigentlich ausgleichen sollte. Ausgehend von den bei der MHRA eingegangenen Berichten weist die Injektion von AstraZeneca eine weitaus höhere Anzahl von unerwünschten Nebenwirkungen pro Bericht auf (3,54) als die von Pfizer (2,88).

Die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine UAW pro Dosis zu erleiden, ist ebenfalls sehr unterschiedlich: Bei denjenigen, die den „Impfstoff“ von AstraZeneca injiziert bekamen, lag die Wahrscheinlichkeit einer UAW pro Dosis bei 0,5%, verglichen mit 0,2% bei dem „Impfstoff“ von Pfizer und 0,19% bei dem von Moderna.

Darüber hinaus ist das Alter der Verstorbenen, deren Todesfälle innerhalb von sieben Tagen nach der Injektion der MHRA gemeldet wurden, mit Stand vom 23. November 2022 wie folgt. Unter 18 Jahren: 9 Tote; 18-29: 49 Tote; 30-39: 90 Tote; 40-49: 138 Tote; 50-59: 218 Tote; 60-69: 305 Tote; 70-79: 471 Tote; 80+: 713 Tote; Alter unbekannt: 369 Tote. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 82 Jahren im Vereinigten Königreich stützen diese Zahlen nicht die Behauptung der MHRA, dass diese Todesfälle „natürlich“, „zufällig“ und „erwartet“ waren.

Im Gegenteil, sie deuten stark auf eine unterschiedlich starke Kausalität zwischen diesen experimentellen Virusvektor- und Boten-RNA-Injektionen und den registrierten 1,5 Millionen Verletzungen und 2.362 Todesfällen hin, die sie verursacht haben, bzw. den Millionen und Tausenden von anderen, die nicht offiziell erfasst wurden.

Am 16. Oktober 2020 änderten die „Humanarzneimittelverordnungen (Coronavirus und Influenza) (Zusatz) 2020“ die Humanarzneimittelverordnungen von 2012, um die vorübergehende Zulassung der nicht zugelassenen COVID-19-Impfstoffe zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde aber auch die vollständige Immunität der Wissenschaftler, Pharmaunternehmen und medizinischen Fachkräfte, die für die Herstellung, den Vertrieb und die Verabreichung an die britische Öffentlichkeit verantwortlich sind, von der zivilrechtlichen Haftung erweitert. Pascal Soriot, KBE, und seine Mitstreiter haben also von den britischen Gerichten nichts zu befürchten.

Die Verantwortlichen für diesen Katalog von Schädigungen und Todesfällen wurden also nicht zum Ritter geschlagen, um Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung zu erlangen, sondern um sie vor Untersuchungen der Prozesse und Anreize zu schützen, durch die sie über das Gesetz gestellt wurden.

Sir Jonathan Van Tam, der stellvertretende Chief Medical Officer für England, verpasste seine eigene Amtseinführung, weil er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, gegen das der Impfstoff, für dessen Einführung ihm der Ritterschlag verliehen werden sollte, angeblich Immunität verleiht. In Wirklichkeit ist die einzige Form der Immunität, die diese Ritter und Damen entwickelt haben, ihre eigene Immunität gegen die Verfolgung von Verbrechen gegen das britische Volk.

Als Beweis für die Verachtung, die er seinen Opfern nicht nur in diesem Land, sondern in der ganzen Welt entgegenbringt, erklärte Pascal Soriot, KBE, nach seiner Verleihung des Ritterschlags durch König Karl III. auf Schloss Windsor letzte Woche, dass die Bedenken im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Spritze „von den Medien übertrieben dargestellt“ worden seien und dass die Vorfälle mit Schädigungen und Todesfällen „extrem selten“ seien.

Der Begriff „extrem selten“, der auch von der MHRA und der „British Heart Foundation“ verwendet wird, um die durch die COVID-19-„Impfstoffe“ verursachten Todesfälle und Verletzungen abzutun, ist ein medizinisch bedeutungsloser Begriff, wenn es um die Quantifizierung von Risiken geht, und wird stattdessen verwendet, um denjenigen, die zur Einhaltung der Vorschriften terrorisiert werden, zu versichern, dass diese gefährlichen Injektionen sicher wären. Außerdem ist er medizinisch ungenau.

Im Mai 2019 schätzte die „Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency“, dass ihr nur 10% der schwerwiegenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen und zwischen 2 und 4% der nicht schwerwiegenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen gemeldet werden. Nach den Definitionen des „National Institute for Health and Care Excellence“, einer nicht-ministeriellen öffentlichen Einrichtung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales in England, sind unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei den AstraZeneca-Injektionen weit davon entfernt, „extrem selten“ oder gar „sehr selten“ zu sein (sie betreffen weniger als 1 von 10.000 Personen, was einem Risiko von 0,01% entspricht).

Im Gegenteil, sie sind „selten“ (zwischen 1 von 1.000 und 1.100 Personen oder ein Risiko von 0,1 bis 1%), wenn 100% der UAW gemeldet werden; „häufig“ (zwischen 1 von 100 und 1 von 10 Personen oder ein Risiko von % bis 10%), wenn 10% der UAW gemeldet werden; und „sehr häufig“ (mehr als 1 von 10 Personen oder ein Risiko von 10% oder mehr), wenn nur 2% der UAW gemeldet werden.

Ungeachtet der Dementis der MHRA und des NHS und der rechtlichen Immunität, die durch Änderungen der britischen Gesetzgebung gewährt wird, ist Pascal Soriot, KBE, nicht nur moralisch dafür verantwortlich, dass der Virus-Vektor-„Impfstoff“ seines Unternehmens fast eine Viertelmillion Briten geschädigt und 1.334 Menschen getötet hat.

Er lügt auch bezüglich der Risiken, die der Impfstoff weiterhin für diejenigen darstellt, die ausreichend terrorisiert wurden, um an die Ehre von Rittern, Damen, Königen und anderen Figuren des britischen Establishments zu glauben.

Damit verstößt er gegen das internationale Recht, das britische Recht und die bewährte Praxis des NHS, eine informierte Zustimmung zu medizinischen Eingriffen einzuholen. Dies ist der Mann, den der britische Monarch mit einem Ritterschlag geehrt und geschützt hat.

