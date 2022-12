BBC prognostizierte 1968 Microchipping, Weltregierungskontrolle aller Informationen

Das letzte Live-Fernsehspiel des „Thirty-Minute Theatre“ (1965-73) von BBC2 wurde 1968 unter dem Titel The News-Benders ausgestrahlt. Mit seinen Themen der extremen Überwachung und des Fernsehens als Mittel zur Kontrolle der Massen erinnert dieses Drama an Orwells 1984, in dem von einem „Ministerium für Moral“ die Rede ist, dessen Name an Orwells Ministerien für Wahrheit, Liebe und Fülle erinnert. Während Orwells Roman ein offen unterdrücktes Großbritannien zeigt, suggeriert The News-Benders, dass 1968 eine ähnliche Kontrolle unsichtbar über die Manipulation der Medien ausgeübt werden konnte.