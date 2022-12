Das neue „Normal“! Nach mehreren Schlaganfällen stirbt ein 16-jähriger Eishockeyspieler am ersten Weihnachtstag!

Ein Eishockeyspieler aus St. Paul, Minnesota, starb am ersten Weihnachtstag, nachdem er Anfang Dezember mehrere Schlaganfälle erlitten hatte.

Cormick Scanlan, 16, starb in der Nacht zum Sonntag „friedlich“ und „umgeben von seiner Familie“, wie die St. Paul Capitals Hockey Association mitteilte.

„Unsere Eishockeygemeinschaft hat einen großartigen jungen Mann verloren. Cormick Scanlan ist letzte Nacht im Kreise seiner Familie friedlich verstorben“, heißt es in der Mitteilung.

Laut der Mitteilung erlitt Scanlan am 6. Dezember einen Schlaganfall, der auf eine seltene Erkrankung namens Moyamoya-Krankheit zurückzuführen ist.

Laut NIH ist die Moyamoya-Krankheit, was auf Japanisch „Rauchwolke“ bedeutet, eine seltene, fortschreitende zerebrovaskuläre Störung, die durch verstopfte Arterien an der Hirnbasis in einem Bereich namens Basalganglien verursacht wird.

„Cormick erlitt am 6. Dezember einen Schlaganfall. Ein Angiogramm ergab, dass er an der seltenen Moyamoya-Krankheit litt. Am Donnerstag, dem 15. Dezember, wurde er einer Bypass-Operation unterzogen, bei der die linke Halsschlagader mit Blutgefäßen aus seinem Kopf repariert wurde. Leider erlitt er danach weitere Schlaganfälle.“

Cormick spielte in der letzten Saison bei den Capitals. Unsere Kraft ist mit den Scanlans und allen, die Cormick geliebt haben.

Ruhe in Frieden“, hieß es abschließend.

„Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Mick, doch unser Glaube macht uns zuversichtlich, dass er in den liebenden Armen Jesu liegt. Als Gemeinschaft stehen wir an der Seite seiner Familie und seiner Freunde, während wir alle den Verlust dieses klugen jungen Mannes betrauern, der so viele Menschen beeinflusst hat“, sagte Frank Miley, Präsident.

„Cormick war ein fleißiger Junge, der ein harter Konkurrent und ein hervorragender Mannschaftskamerad war. Er ging mit gutem Beispiel voran und lebte unser Motto Culture Creates Champions in allem, was er tat, vor. Sein Einfluss war in unserer gesamten Schulgemeinschaft zu spüren, und wir werden ihn sehr vermissen“, sagte Matt Funk, Sportdirektor.

Die St. Pauls Capitals Hockey haben eine Hommage an Scanlan veröffentlicht. Lesen Sie unten:

Die Capitals betrauern den Verlust von Cormick Scanlan. Cormick war ein Spieler der Capitals von seiner Zeit als Mini-Mite bis zu den letzten beiden Spielzeiten in unserem Bantam AA-Team. Er spielt jetzt für Cretin Derham Hall.

In seinem Peewee B1-Jahr war Cormicks Markenzeichen der „Choo Choo“, bei dem er seine Größe und Schnelligkeit nutzte, um Verteidiger zu schlagen und ins Netz zu gehen. Auf seinem Weg an den Verteidigern vorbeiriefen die Eltern „choo choo“, wenn Cormick an den Verteidigern vorbei in Richtung Netz stürmte. Mit diesem Spielzug erzielte Cormick das Siegestor beim 1:0-Sieg gegen Edina im Turnier von Eden Prairie in dieser Saison. Sein ehemaliger Trainer Jeff Wright sagte kürzlich: „Wenn man ein großes Tor benötigte, war Cormick der richtige Mann“.

Dane Erickson, Cormicks Trainer bei den Bantam AA, erinnert sich an Cormick als einen Spieler mit großem Charakter und einer großartigen Einstellung, der immer hart arbeitete und bei jedem Rennen als Erster ins Ziel kam – auf und neben dem Eis. „Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er das Eis hinunterstürmt, den Verteidiger weit schlägt und den Puck hart ins Netz schießt.“