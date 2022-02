Erhöhte Energiepreise könnten „Herzinfarkte und Schlaganfälle verursachen“!

Mitten in der Lebenskostenkrise hat die Presse einen weiteren Grund gefunden, warum Menschen umkippen könnten… und es ist immer noch nicht der Impfstoff.

Unsere Leser im Vereinigten Königreich werden mit der Presseberichterstattung über die Krise der Lebenshaltungskosten in diesem Land vertraut sein. Während die Löhne immer weiter hinter der Inflation zurückbleiben und die Wirtschaft von der absichtlich herbeigeführten verheerenden Lockdowns betroffen ist, steigen die Kosten für alles, von Lebensmitteln bis hin zu Brennstoffen, ständig an.

Die Menschen sind verständlicherweise beunruhigt und ängstlich. Ob die Energiekostenkrise nun echt ist oder aus Profitgründen herbeigeführt wurde, Tatsache ist, dass viele Menschen in den letzten beiden Wintermonaten und bis in den Frühling hinein vor der Wahl stehen werden, ob sie ihre Häuser heizen oder genug zu essen haben wollen.

Dies könnte leicht dazu führen, dass Menschen – insbesondere ältere oder behinderte Menschen – aufgrund von Kälte oder Unterernährung gesundheitliche Probleme oder sogar den Tod erleiden. Viele dieser Menschen werden wahrscheinlich zu „Covid-Fällen“ oder „Covid-Todesfällen“, sobald sie den völlig unzuverlässigen Tests unterzogen werden.

Das alles ist ein perfekter kleiner Kreislauf. Und es dient der Covid-Agenda in mehr als nur einer Hinsicht, denn es hat der Presse gerade eine weitere Erklärung für Herzinfarkte geliefert, die noch gar nicht aufgetreten sind.

Es scheint, als hätten wir erst vor ein paar Tagen einen Artikel veröffentlicht, in dem wir auf die vielen verschiedenen Gründe hingewiesen haben, aus denen die Presse in diesem Jahr Herzinfarkte vorhersagt… und so war es dann auch.

Stress, Ängste, das Wetter, „Long Covid“ und eine Flut nicht diagnostizierter Aortenstenosen werden in naher Zukunft Tausende und Abertausende von Herzinfarkten und Schlaganfällen verursachen.

Und jetzt auch noch die gestiegenen Lebenshaltungskosten.

In seiner Sendung Lorraine auf ITV gestern Morgen behauptete Dr. Amir Khan:

…wenn man es sich nicht leisten kann, sein Haus zu heizen, erhöht sich das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle, weil sich die Blutgefäße zusammenziehen, um Wärme zu sparen, was den Blutdruck in die Höhe treibt, und das wirkt sich mit der Zeit auf das Herzinfarktrisiko aus.

Vielleicht sollten sie in Zukunft einfach Pressemitteilungen herausgeben, in denen es heißt: „Der einzige Impfstoff der Welt, der keinen Herzinfarkt verursacht, ist der gegen Covid“.

