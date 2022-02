Russlands Goldreserven: The good, the bad & the ugly

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Den Lesern dieses Blogs dürfte die folgende Chronologie der Ereignisse bekannt sein: 1) Am 30. März 2020 kündigte die Bank von Russland an, die Goldkäufe einzustellen. 2) Im April 2020 beschloss die russische Regierung, die Beschränkungen für den Goldexport zu lockern, und begann mit der Erteilung von Lizenzen an Goldminenunternehmen, die ihr glänzendes Metall ins Ausland verkaufen wollten. 3) Im Juni 2021 unterzeichnete Putin ein Gesetz, das die Anforderungen für die Rückführung von Deviseneinnahmen aus Goldexporten aufhob. 4) Im November 2021 exportierten die russischen Goldförderer fast alles, was sie produzierten. 5) Ende Dezember 2021 forderte die Staatsduma Informationen darüber an, warum die Zentralbank den Ankauf von Gold eingestellt hatte. 6) Russische Nachrichtenagenturen schreien nun von einem „noch nie dagewesenen [Gold-]Raub“ und beschuldigen die russische Regierung, eine neue Form der Kapitalflucht zu legalisieren.

Stellen Sie sich also unsere Überraschung vor, als wir auf diese aufregende Schlagzeile von RT.com stießen:

Irreführender Clickbait oder 100 % verdorbene Fake News? Fraglich.

Dies ist im Grunde genommen Clickbait-Müll. Beginnen wir mit der Schlagzeile.

„Russland enthüllt rekordhohe Goldbestände“ – nein, hat es nicht?

Rekordhohe Lagerbestände! Gleichauf mit den Vorräten von vor zwei Monaten! Nahezu identisch mit den Vorräten vom April 2020! Wahnsinn!

Nach den jüngsten, öffentlich zugänglichen Daten verfügt die Bank von Russland über 74 Millionen Feinunzen Gold. Dies ist die gleiche Menge Gold, die die Zentralbank im …. November. Das ist kein „Rekord“.

Im Grunde keine Veränderung seit April 2020. Wie erwartet.

Im April 2020, als die Goldkäufe eingestellt wurden, verfügte die Bank von Russland über 73,9 Millionen Unzen Gold. Das bedeutet, dass die Zentralbank über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren ihre Goldreserven um 100.000 Unzen aufgestockt hat – 3,1 Tonnen in einem Zeitraum von mehr als 20 Monaten. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie gering diese Zahl ist: Im Jahr 2019 hat die russische Zentralbank 158,6 Tonnen Gold erworben.

Die kreative Schlagzeile von RT – die eindeutig darauf zugeschnitten ist, die Leute auf Russlands köstliches Gold neugierig zu machen – wird noch lächerlicher, wenn man sich ansieht, was in dem Artikel tatsächlich steht.

Es gibt kein einziges Wort über Russlands „rekordverdächtigen“ Goldberg. Der RT-Artikel ist eine sehr schmierige Umverpackung einer Pressemitteilung, in der verkündet wird, dass der Wert (in US-Dollar) der gesamten internationalen Reserven der Zentralbank (Gold + alles andere) am 21. Januar ein Allzeithoch von 639,6 Milliarden Dollar erreicht hat. Das macht Sinn, denn Ende Januar schoss der Goldpreis kurzzeitig in die Höhe.

Aus diesem Grund ist dieser „Rekordwert“ äußerst irreführend: Er bedeutet nicht unbedingt, dass Russland seine physischen Goldbestände radikal erhöht hat; in diesem Fall scheint die Veränderung in erster Linie durch Preisschwankungen (in US-Dollar) bedingt zu sein. Ein Beispiel: In den letzten Januartagen stürzte der Goldpreis ab. Kurz nach der Veröffentlichung des RT-Artikels meldete die Bank von Russland, dass der Wert ihrer gesamten internationalen Reserven auf 634,1 Milliarden Dollar gefallen sei – kein „Rekord“ mehr!

Wenn die Zentralbank einen Goldankauf getätigt hat, über den noch nicht berichtet wurde, dann war er eindeutig nicht groß genug, um den Preissturz Ende Januar auszugleichen. Wie TASS am 3. Februar berichtete, fielen Russlands internationale Reserven innerhalb von sieben Tagen um 5,5 Mrd. USD.

RT hat im Oktober einen ähnlichen Clickbait-Trick angewandt, als es verkündete: „Russlands Gold- und Währungsreserven erreichen Rekordhöhen“. Der erste Satz des Artikels verkündet: „Russlands internationale Reserven haben ein historisches Niveau erreicht, da das Land inmitten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit in Vermögenswerte wie Gold und Devisen investiert.“ Ja, nein. Tut mir leid.

Am 1. Oktober beliefen sich die Goldreserven der Zentralbank auf 73,9 Millionen Unzen… die gleiche Menge Gold, die die Bank von Russland am 1. Januar desselben Jahres besaß. Das ist eine interessante Anlagestrategie.

Nur um zu verdeutlichen, wie irreführend der Bericht von RT ist: Der aktuelle Wert (in US-Dollar) des Goldes der russischen Zentralbank ist geringer als am 1. Januar 2021:

Pssst, nicht RT verraten.

Auch hier besteht das Problem darin, dass RT über den Wert der gesamten internationalen Reserven in US-Dollar berichtet und dann eine extrem irreführende Sprache verwendet (man könnte sagen „lügt“), um den Eindruck zu erwecken, dass Russland alles Gold verschlingt, das es in die Finger bekommt. Das ist sehr bedauerlich, weil es zu großer Verwirrung geführt hat.

Geständnis: Wir haben auch diese Geschichte (leicht) falsch verstanden

Auch Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent hat sich der Falschmeldung dieser Geschichte schuldig gemacht. Als wir im Dezember darüber schrieben, dass die Staatsduma wegen der Einstellung der Goldkäufe durch die Bank von Russland ausflippte, gingen wir fälschlicherweise davon aus, dass die Goldkäufe immer noch vollständig eingestellt wurden.

Tatsächlich hat die Bank von Russland im Juli damit begonnen, kleine Mengen Gold zu kaufen, um die Reserven im Bereich von 73,8 bis 74,0 Millionen Unzen zu halten. Diese Käufe wurden nach dem Verkauf von Gold getätigt, weshalb die Reserven seit April 2020 praktisch unverändert geblieben sind.

Finmarket.ru hat einen kurzen, nüchternen Artikel über das „symbolische“ Wachstum der Goldreserven der Bank von Russland im vergangenen Jahr: „Im Frühjahr 2020 kündigte die Zentralbank an, den Kauf des Edelmetalls auszusetzen – und tatsächlich ist die Dynamik des Goldvolumens in den Reserven seither unbedeutend.“

Grund zur Besorgnis

Am 30. Juni äußerte sich Putin in seiner jährlichen „direkten Ansprache“ an die russischen Bürger zu den Goldreserven Russlands.

„Die wichtigste Goldreserve Russlands sind die Menschen. Ich sage das nicht nur, um jemandem eine Freude zu machen, sondern weil ich aufrichtig davon überzeugt bin, dass dies wahr ist“, sagte der russische Präsident.

Nur wenige Tage zuvor hatte Putin ein Gesetz unterzeichnet, das die Anforderungen für die Rückführung von Deviseneinnahmen aus „Nicht-Ressourcen-Nicht-Energie-Exporten“ aufhebt. Gold fällt unter diese Kategorie.

Russland verschifft nicht nur fast sein gesamtes gefördertes Gold ins Ausland, sondern kann die Erlöse aus diesen privaten Verkäufen jetzt auch auf einem Schweizer Bankkonto deponieren (zum Beispiel). Dafür gibt es ein Wort: Kapitalflucht.

Die Russen sind darüber nicht glücklich. Die Konservativen sind unglücklich. Die Militärangehörigen sind unglücklich. Die Kommunisten sind unglücklich.

Es ist schon seltsam, dass im Grunde genommen niemand im englischsprachigen Internet über dieses Thema spricht. Wo ist Zerohedge? Gibt es nicht etwa 10.000 Blogs, die regelmäßig über Russland und Gold und so etwas quasseln? Ja.

Vielleicht gibt es gute Nachrichten?

Es ist möglich, dass Russland bald eine Kehrtwende vollzieht. Vielleicht hat es das bereits getan. Da die Öl- und Gaseinnahmen wieder steigen, hat das Finanzministerium 585,9 Milliarden Rubel für den Kauf von Devisen und Gold bereitgestellt.

Es besteht die Möglichkeit, dass die russische Zentralbank in den nächsten Tagen – vielleicht sogar schon heute – einen großen Goldankauf ankündigen könnte. Das wäre cool. Es müssten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass Gold aus Russland abgezogen wird, aber das ist doch nur ein kleiner Schritt, oder?

Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung für große Goldkäufe. Daher erscheint uns die Meldung über Russlands „rekordhohe Goldvorräte“ etwas verfrüht.