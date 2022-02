Wissenschaftler sagen, dass die 5G-Strahlung Tiere und Wildtiere tötet

Ein umfangreicher Bericht über die 5G-Exposition hat ergeben, dass diese neuartige Strahlungsquelle die Gesundheit von wild lebenden Tieren schädigt.

Der 150-seitige Bericht, der von Forschern der University of Washington und der Johns Hopkins University verfasst wurde, enthält drei Abschnitte, von denen der erste untersuchte, wie EMF (elektromagnetische Frequenzen) in der Umwelt in den letzten Jahren radikal zugenommen haben.

Im zweiten Teil wurde untersucht, wie lebende Organismen durch diese EMF beeinträchtigt werden. Er zeigt auf, dass „Auswirkungen unter anderem bei Säugetieren wie Fledermäusen, Hirschen, Walen und Tausendfüßlern sowie bei Vögeln, Insekten, Amphibien, Reptilien, Mikroben und vielen Pflanzenarten beobachtet wurden.“

Der dritte Abschnitt befasst sich mit den Grenzwerten für die EMF-Belastung und der Aussicht auf neue Vorschriften, die dazu beitragen sollen, Lebewesen besser vor den Schäden zu schützen, die durch diese ständige Flut nichtionisierender Strahlung verursacht werden.

„Diese eloquente Übersichtsarbeit gibt einen Einblick in verpasste Gelegenheiten zur Krebsprävention am Beispiel von Asbest, Tabak, bestimmten Pestiziden und nun auch HF (Hochfrequenz)-Strahlung“, sagte ein Sprecher des Environmental Health Trust (EHT).

„Die Autoren heben hervor, wie wirtschaftliche Erwägungen gegenüber der Krebsprävention in den Vordergrund gestellt wurden. Die Strategie, Zweifel an den Krebsrisiken zu säen, wurde schon vor Jahrzehnten entwickelt und wird nun von der Telekommunikationsindustrie in Bezug auf die RF-EMF-Risiken für Mensch und Umwelt auf raffinierte Weise umgesetzt. Die Industrie hat die wirtschaftliche Macht, den Zugang zu Politikern und Medien, während besorgte Menschen ungehört bleiben.“

Das Berufungsgericht in Washington gab der Petition statt, die eine stärkere Regulierung der Mobilfunkstrahlung durch die FCC fordert

Devra Davis, die Gründerin von EHT, sagte, es sei schon seit langem bekannt, dass Mobilfunkstrahlung aller Art sowohl für die Tierwelt als auch für Menschen gefährlich sei. Dennoch hat die Bundesregierung die Augen vor der Wissenschaft verschlossen und stattdessen die Interessen von Verizon, AT&T und T-Mobile gefördert.

„Wir haben mehr als genug Forschung, um neue regulatorische Maßnahmen zum Schutz von Wildtieren auszulösen“, wird ein Sprecher von EHT weiter zitiert.

„Die FCC hätte eine vollständige Prüfung der Umweltauswirkungen des 5G-Netzausbaus durchführen sollen, bevor sie Hunderttausende von 5G-Mobilfunkmasten in der ganzen Nation aufstellt.“

Bereits im August entschied das Berufungsgericht in Washington zugunsten einer von EHT eingereichten Petition gegen die Federal Communications Commission (FCC). Das Gericht stellte fest, dass die FCC nicht annähernd genug getan hat, um die wachsende Zahl von Beweisen zu berücksichtigen, die EMF mit negativen gesundheitlichen Auswirkungen in Verbindung bringen, selbst bei Werten, die unter dem liegen, was die FCC als „sicher“ betrachtet.

Das Gericht stellte auch fest, dass die FCC dem Innenministerium nicht angemessen geantwortet hat, nachdem dieses die Frage der Umweltschäden, die EMF insbesondere für Zugvögel verursachen, aufgeworfen hatte.

Die Medien hingegen, die von der Mobilfunkindustrie gekauft und bezahlt werden, haben die Idee, dass 5G etwas anderes als erstaunlich und wunderbar ist, mit Hohn und Spott bedacht.

Der Fake-News-Gigant CNN beispielsweise veröffentlichte im Jahr 2020 ein Propagandastück mit dem Titel „Warum Verschwörungstheoretiker glauben, dass 5G schlecht für Ihre Gesundheit ist und warum Experten sagen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen“. Der Inhalt dieses Fake-News-Beitrags ist genau das, was man erwarten könnte.

„Wenn 5G in die Nachbarschaften im ganzen Land kommt, werden die Werte der drahtlosen Strahlung deutlich ansteigen“, warnt Davis, der glaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln.

„Wir können uns nicht den Luxus leisten, dieses Thema weiter mit der Mobilfunkindustrie zu diskutieren. Erwachsene, Kinder, Haustiere, Wildtiere und unsere Umwelt sind alle gefährdet“.