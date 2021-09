Eric Schmidt profitiert vom Wettrüsten mit künstlicher Intelligenz

Von Dan Cohen: Er ist der Korrespondent von Behind The Headlines in Washington DC. Er hat weit verbreitete Video- und Print-Reportagen aus Israel und Palästina produziert. Er twittert unter twitter.com/dancohen3000

Das Pentagon treibt ein Hightech-Wettrüsten voran, um seine globale militärische Überlegenheit zu erhalten. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt ist der Mann im Zentrum. Dan Cohen von Behind The Headlines untersucht, wie das Bestreben des US-Imperiums, die Welt mithilfe der Technologie des Silicon Valley zu kontrollieren, die Möglichkeit eines verheerenden Krieges schafft.

MOUNTAIN VIEW, KALIFORNIEN – Die Vereinigten Staaten führen ein neues Wettrüsten mit künstlicher Intelligenz an, das das Ende der Menschheit bedeuten könnte.

Bereits 2014, einige Jahre vor seinem Tod, warnte Stephen Hawking vor künstlicher Intelligenz:

Die primitiven Formen der künstlichen Intelligenz, die wir bereits haben, haben sich als sehr nützlich erwiesen. Aber ich glaube, die Entwicklung einer vollständigen künstlichen Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Sobald der Mensch eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, würde sie sich selbständig machen und sich in immer schnellerem Tempo umgestalten. Der Mensch, der durch die langsame biologische Evolution begrenzt ist, könnte da nicht mithalten und würde verdrängt werden.

Heute ist die künstliche Intelligenz (KI) das Kernstück des Plans des US-Imperiums, die globale Vorherrschaft zu erhalten.

KI ist im Wesentlichen eine Computer-Superintelligenz, die das tut, was menschliche Gehirne nicht können. Dank des rasanten technologischen Fortschritts sind unsere menschlichen Gehirne, die durch den langsamen Prozess der biologischen Evolution eingeschränkt sind, den modernen Supercomputern unterlegen.

Im Dienste der Menschheit eingesetzt, ist künstliche Intelligenz unglaublich vielversprechend. Aber im Dienste des Imperiums und des permanenten Kriegszustandes ist sie eine Katastrophe.

Der dritte Versatz

Die Konzentration auf künstliche Intelligenz ist Teil des sogenannten dritten Ausgleichs, einer Strategie, die darauf abzielt, die Fortschritte Russlands und Chinas in der Militärtechnologie auszugleichen, um die weltweite militärische Überlegenheit der USA aufrechtzuerhalten und so sicherzustellen, dass kein Land den US-Imperialismus herausfordern kann.

Der Dritte Ausgleich ist die jüngste Variante der Strategie, mit der die USA während des Kalten Krieges den Globus beherrschten. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Washington die Strategie des Ersten Offsets um und entwickelte ein massives Atomwaffenarsenal. Dies löste ein Wettrüsten mit der Sowjetunion aus, das beinahe zu einem totalen Atomkrieg geführt hätte.

Der zweite Offset begann in den 1970er Jahren, als die Sowjetunion bei den Atomwaffen die Parität erreicht hatte. Die USA begannen, ein Arsenal von präzisionsgelenkten Langstreckenbomben und Tarnkappentechnologie zu entwickeln.

Nun haben Russland und China die USA bei der konventionellen Militärmacht eingeholt. Deshalb kündigten die USA 2014, kurz nach Beginn der Asienstrategie der Obama-Regierung, die Entwicklung der Third Offset-Strategie an.

„Heute kündige ich eine neue Defense Innovation Initiative an – eine Initiative, von der wir erwarten, dass sie sich zu einer bahnbrechenden dritten ‚Offset‘-Strategie entwickeln wird“, sagte der damalige Verteidigungsminister Chuck Hagel. „Diese neue Initiative ist ein ehrgeiziges, abteilungsweites Vorhaben, um innovative Wege zu finden und in sie zu investieren, um Amerikas militärische Vorherrschaft im 21. Jahrhundert aufrechtzuerhalten und auszubauen. In seiner Rede kündigte Hagel auch die Einrichtung eines Pentagon-Büros im Silicon Valley an, das als Defense Innovation Unit bezeichnet wird. Diese hat sich inzwischen auf Büros in militärischen Technologiezentren in Austin, Texas und Boston sowie im Pentagon selbst ausgeweitet.

Im April 2015 hielt Hagels Nachfolger Ash Carter an der Stanford University eine bahnbrechende Rede vor den CEOs des Silicon Valley, in der er sie aufforderte, sich an dem neuen Wettrüsten zu beteiligen. „Dies ist eine ernste Angelegenheit“, erklärte Carter. „Und sie erfordert unsere Zusammenarbeit. Aber neben den Gefahren gibt es auch wirklich große Chancen, die durch eine neue Ebene der Partnerschaft zwischen dem Pentagon und dem Silicon Valley ergriffen werden können – Chancen, die wir nur gemeinsam verwirklichen können.“ Carter erinnerte seine Zuhörer behutsam daran, dass die Giganten des Silicon Valley ihre Existenz dem Pentagon und der CIA zu verdanken haben:

Denken Sie an die historische Rolle, die das Verteidigungsministerium und die Investitionen der Regierung bei der Förderung grundlegender technologischer Innovationen gespielt haben – sowohl in diesem Tal als auch auf diesem Campus… [M]ost-Technologien, die im Silicon Valley verwendet werden – einschließlich vieler Technologien, die Apple auf brillante Weise in das iPhone integriert hat – lassen sich auf Forschungen und Ausgaben der Regierung oder des Verteidigungsministeriums zurückführen. Die Entwickler von Multi-Touch arbeiteten im Rahmen eines Stipendiums zusammen, das von der National Science Foundation und der CIA finanziert wurde… Die Regierung trug dazu bei, den Funken zu entzünden, aber dies war der Ort, der die Flamme nährte, die unglaubliche Anwendungen hervorbrachte. Ich erwähne dies, weil es für eine Partnerschaft spricht, die seit langem zwischen Amerikas Technologiesektor und seinen Regierungs- und Verteidigungsinstitutionen besteht, … eine Beziehung, die in einer Weise fortgesetzt werden kann, die uns beiden zugutekommt.

Auftritt Eric

Die Schlüsselfigur des Silicon Valley, die das Pentagon und das Valley zusammenführt, ist der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt. Gleich zu Beginn der Asienoffensive traf sich Schmidt mit Vertretern des Pentagon.

Im Jahr 2016 wurde er zum Leiter des neu gegründeten Defense Innovation Board ernannt, das das Pentagon beraten soll. Schmidt besuchte rund hundert US-Militärstützpunkte und -einrichtungen und beriet sie, wie sie ihre Schlagkraft durch den Einsatz von Technologie erhöhen können. Er besuchte einen US-Stützpunkt in Katar, um das Militär zu beraten, wie man Tankflugzeuge, die Kampfflugzeuge für Bombenangriffe im Irak und im Jemen betanken, effizienter betreiben kann.

Die dritte Offset-Strategie und das Wettrüsten mit künstlicher Intelligenz wurden in der Ära Trump fortgesetzt. Ihre Grundsätze wurden in der Nationalen Verteidigungsstrategie von 2018 beschrieben, die offiziell das Ende des sogenannten „Kriegs gegen den Terror“ und die Rückkehr zur Politik des Kalten Krieges ankündigte, die euphemistisch als „zwischenstaatlicher strategischer Wettbewerb“ bezeichnet wird.

Trumps Pentagon-Chef Mark Esper hat die KI-Entwicklungen im September 2020 angepriesen:

In der heutigen Ära des Großmächtewettbewerbs, in der neue Technologien den Charakter der Kriegsführung verändern, müssen wir unseren nahen Rivalen, namentlich Russland und China, einen Schritt voraus sein… [Künstliche Intelligenz] spielt in einer eigenen Liga und hat das Potenzial, nahezu jeden Aspekt des Schlachtfelds zu verändern, vom Backoffice bis zur Frontlinie.

Schmidt wurde dann zum Leiter der Nationalen Sicherheitskommission für Künstliche Intelligenz (NSCAI) ernannt – ein Gremium, das die Regierung bei der Entwicklung von KI beraten soll.

Er predigt die orientalistische Trope, dass die USA die Fackelträger der Demokratie sind und dass der Aufstieg Chinas eine fremde Form des technokratischen Autoritarismus einführt, die den amerikanischen Werten widerspricht. Seine Antwort ist, dass die Regierung riesige Summen in die Technologie investieren soll.

Pentagon, Inc.

Schmidts Stellvertreter bei der NSCAI ist Robert Work, ein ehemaliger Spitzenbeamter des Pentagon und Autor der grundlegenden Dokumente der Third Offset Strategy. In einem seltenen und offenen Moment sagte Work einmal zu einer Gruppe von Air Force-Kadetten: „Das Verteidigungsministerium ist eines der größten Unternehmen der Welt.

Das Pentagon ist ein Unternehmen, und sein Ziel ist es, Profit zu machen – in seinem speziellen Fall durch Krieg. Und was ist besser geeignet, um Geld zu verdienen, als die Angst vor einer ausländischen Bedrohung zu schüren. Eric Schmidt hat mit der Kongressabgeordneten Liz Cheney gemeinsame Sache gemacht, um genau das zu tun.

„Warum legen Sie nicht dar, warum die Bedrohung durch China so wichtig ist“, sagte Schmidt zu Cheney bei einem Auftritt im Aspen Institute im August 2021.

„Meiner Meinung nach führen sie seit vielen Jahren in allen Bereichen eine sehr methodische, sehr effektive und sehr aggressive Kampagne gegen uns“, sagte Cheney. „Sie müssen erkennen, dass unsere Fähigkeiten und unser Wille da sind, um sie daran zu hindern, ihr Militär gegen uns einzusetzen.

„Wir stimmen zu“, antwortete Schmidt.

Im Bericht der NSCAI vom Februar 2021 heißt es:

In der Zukunft wird die Kriegsführung Algorithmus gegen Algorithmus antreten. Die Quellen des Vorteils auf dem Schlachtfeld werden sich von traditionellen Faktoren wie Truppengröße und Bewaffnung auf Faktoren wie überlegene Datensammlung und -verarbeitung, Konnektivität, Rechenleistung, Algorithmen und Systemsicherheit verlagern.

Mit anderen Worten: Schmidt und das Pentagon streben danach, hochentwickelte, vernetzte Systeme mit autonomen Waffen zu schaffen, die auf dem Schlachtfeld Entscheidungen mit einer Geschwindigkeit treffen, die exponentiell schneller ist, als das menschliche Gehirn sie verstehen kann. Folglich wird der „Sieg“ im Krieg davon abhängen, welches Computersystem dominiert, unabhängig von den Kosten für Menschenleben.

Der Bericht fordert auch den Einsatz von KI gegen „ausländische und inländische Terroristen, die innerhalb unserer Grenzen operieren“. Dies gibt Anlass zu großer Besorgnis über die weitere Ausbreitung des amerikanischen Überwachungsstaates.

In der Zwischenzeit positioniert sich Schmidt selbst, um mit seinen Verbindungen hohe Summen zu verdienen.

Einem Bericht in The Prospect zufolge hat Schmidt als Risikokapitalgeber Millionen von Dollar in mehr als ein halbes Dutzend Start-ups im Bereich der nationalen Sicherheit investiert, die genau diese Technologien an die Regierung verkaufen.

Ein Videospiel mit Millionen von echten Leichen?

Obwohl das US-Militärbudget bereits dreimal so hoch ist wie das chinesische, wurde das KI-Wettrüsten zur Rechtfertigung des größten Forschungs- und Entwicklungsbudgets des Pentagon in der Geschichte herangezogen. Bidens Haushaltsantrag für das Jahr 2022 sieht 112 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung vor – 5,5 Milliarden Dollar mehr als 2021.

Es handelt sich um eine parteiübergreifende Anstrengung, die sich über drei Regierungen erstreckt hat. Aber wie gefährlich ist es wirklich?

Ein offener Bericht der U.S. Army zeigt:

Indem die Technologie den Menschen aus dem Konflikt herausnimmt, senkt sie nicht nur die mit einem Krieg verbundenen Kosten und Risiken, sondern auch die politische Hemmschwelle, Feindseligkeiten auszulösen. Infolgedessen könnte die Abschreckungsqualität, die mit dem Third Offset angestrebt wird, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Vereinigten Staaten Gewalt anwenden und letztlich die globale Stabilität verringern.

Er fügt hinzu:

Third Offset-Fähigkeiten entfernen den Soldaten zunehmend aus dem Konflikt und führen zu einem Videospiel-ähnlichen Effekt in der ethischen Entscheidungsfindung, der oft zu einem moralischen Desengagement führt.

…Die Vereinigten Staaten müssen Third-Offset-Fähigkeiten in dem Bewusstsein verfolgen, dass unser Handeln die weitere Verbreitung von Atomwaffen vorantreiben und fördern wird.

Zumindest eine Person im Außenministerium von Obama hatte Bedenken. Bei einer Podiumsdiskussion mit Eric Schmidt im Jahr 2017 fragte ihn ein Beamter aus dem Publikum, ob er besorgt sei, ein Wettrüsten mit künstlicher Intelligenz auszulösen:

Schmidt: Glauben Sie, dass es zu einem KI-Wettrüsten kommen wird?

Beamter des Außenministeriums: Ja.

Schmidt: Glauben Sie das?

Beamter des Außenministeriums: Nun, Sie haben gerade gesagt, dass China uns bis 2020 voraus sein wird. Beunruhigt Sie das nicht?

Schmidt: Doch, das tut es. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es ein Wettrüsten ist. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird.

Ein Beamter des Außenministeriums: Nun, Sie sagten, dass China daran interessiert ist, KI für Waffen einzusetzen… für militärische Zwecke.

Schmidt: Ich sagte, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Zwecke, und das haben sie auch öffentlich gesagt.

Beamter des Außenministeriums: Also beunruhigt Sie das überhaupt nicht?

Schmidt: Das tut es tatsächlich, aber der Grund, warum ich Sie provoziere, ist, dass es so einfach ist, sich den Film anzusehen. Sie kennen den Film mit dem Roboter.

Beamter des Außenministeriums: Ja, ich spreche nicht vom Terminator, aber Sie haben das Beispiel der Atomwaffen in den vierziger Jahren erwähnt. In den nächsten Jahren könnten wir in Bezug auf KI an diesem Punkt angelangt sein.

Noch alarmierender ist, dass das Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University eine Simulation durchgeführt hat, in der die Abhängigkeit des US-Raketenerkennungssystems von der KI zu einem heißen Krieg führt, möglicherweise mit Atomwaffen. Sie entwarfen ein Szenario, in dem das Erkennungssystem ungewöhnliche atmosphärische Bedingungen „als eine Reihe von Raketenstarts interpretiert und das System daraufhin Abfangjäger abfeuert“. Und dann: „Als die Abfangraketen die Stratosphäre erreichen, werden sie von Chinas Frühwarnradar erfasst. In dem Glauben, angegriffen zu werden, ordnen die chinesischen Befehlshaber einen Vergeltungsschlag an.“

Eine technologische Panne könnte für die Menschheit eine Katastrophe bedeuten.

Dieses Szenario ähnelt auffallend dem berüchtigten Vorfall von 1983, als ein sowjetisches Warnsystem einen ankommenden Raketenangriff aus den USA entdeckte. Der sowjetische Oberstleutnant Stanislaw Petrow hielt die Warnung für einen Fehlalarm und lehnte den Abschuss von Atomwaffen auf die USA ab. In einem von KI gesteuerten System wären die Bomben gezündet worden.

Mit Eric Schmidt als zentraler Figur des neuen KI-Wettrüstens des Pentagons bereiten sich die USA auf einen verheerenden Krieg mit China vor. Auch wenn ein heißer Krieg zwischen den beiden Supermächten im Moment unwahrscheinlich erscheint, schafft die Entwicklung dieser Technologie an sich schon die Möglichkeit dazu – eine Gefahr, die gestoppt werden muss, bevor sie sich zu einer Bedrohung für die Menschheit ausweitet.