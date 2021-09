Exklusiv: Ärztin wurde „schrecklich verletzt“ nach dem Pfizer-Impfstoff und bittet führende US-Gesundheitsbeamte um Hilfe – bekommt aber keine

childrenshealthdefense.org: In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Dr. Danice Hertz, dass Menschen wie sie, die durch COVID-Impfstoffe ernsthaft geschädigt wurden, abgewiesen oder ignoriert werden, und dass sie sich nirgendwo hinwenden können, weil die Gesundheitsbehörden ihre Verletzungen und möglichen Behandlungen nicht untersuchen wollen.

Danice Hertz, eine 64-jährige Ärztin, die nach einer Impfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer „schrecklich krank“ und „entmündigt“ war, behauptet, dass die US-Gesundheitsbehörden Tausende von unerwünschten Ereignissen ignorieren.

In einem exklusiven Interview mit The Defender sagte Hertz, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte, hätte sie sich nicht impfen lassen.

Hertz sagte, sie habe mit zahlreichen Gesundheitsbehörden, Ärzten und Forschern Kontakt aufgenommen – darunter die National Institutes of Health (NIH), die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der U.S. Surgeon General sowie Ärzte der Universitäten Harvard und Stanford und des Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles – um Hilfe für die neurologischen Schäden zu erhalten, die sie nach der Impfung erlitten hat.

Hertz sagte gegenüber The Defender, dass es Tausende von Menschen wie sie gibt – die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden -, die leiden und Hilfe brauchen, die aber von den Mainstream-Medien und den US-Gesundheitsbehörden ignoriert werden. In der Zwischenzeit werden COVID-Impfungen für Millionen von Amerikanern vorgeschrieben, ohne dass die Risiken auch nur im Ansatz diskutiert werden.

Hertz, eine Gastroenterologin, die im Oktober in den Ruhestand ging, erhielt ihre erste und einzige Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 23. Dezember 2020. „Es gab die Möglichkeit, den Impfstoff zu bekommen, weil das Krankenhaus ihn an alle Ärzte verteilt hat“, sagte Hertz. „Ich wusste nicht, ob ich wieder in den Beruf zurückkehren würde, also rannte ich los, um ihn zu bekommen. Innerhalb von 30 Minuten traten bei mir die ersten unerwünschten Wirkungen auf.

„Ich wartete die 15 Minuten, die man nach der Einnahme warten muss, ging zum Auto und mein Gesicht begann zu brennen“, so Hertz. „Ich fuhr fünf Minuten nach Hause, und als ich durch die Tür kam, sagte ich meinem Mann, er solle die Sanitäter rufen.

Hertz sagte, dass sie innerhalb von 24 Stunden neurologische Symptome entwickelte, einschließlich schwerer Parästhesien in ihrem Gesicht, ihrer Zunge, ihrer Kopfhaut, ihrer Brustwand und ihren Gliedmaßen sowie Zittern, Zuckungen, Schwäche, Kopfschmerzen, Tinnitus und Gleichgewichtsstörungen.

„Mein Blutdruck lag bei 186 zu 127, was, wie ich festgestellt habe, charakteristisch für diese Reaktionen ist“, sagte Hertz.

Hertz rief ihren Arzt an und nahm Benadryl und Steroide für den Fall, dass sie eine allergische Reaktion hatte. Am nächsten Tag wurde ihr Gesicht völlig taub.

Hertz sagte:

„Mein ganzes Gesicht fühlte sich an, als würde es brennen – als hätte man mir Säure ins Gesicht geschüttet. Ich hatte das Gefühl, als würde mein ganzer Körper vibrieren. Ich hatte das Gefühl, ein enges Band um meine Taille zu haben, Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit, und ich musste sieben Tage lang das Bett hüten.“

Hertz suchte daraufhin einen Allergologen auf, der sie mit Steroiden behandelte, falls sie eine allergische Reaktion auf den Impfstoff hatte. Nachdem einige Wochen lang keine Besserung eingetreten war, traf sich Hertz mit dem leitenden Neurologen des Cedars-Sinai.

„Ich war bei sechs Neurologen, fünf Allergologen und drei Rheumatologen, und keiner hatte eine Ahnung“, sagte Hertz. „Sie machten Blutuntersuchungen, Hautbiopsien, ein MRT und vieles mehr, und nichts kam dabei heraus. Wenn ein Arzt nicht weiß, was mit einem los ist, ist er leider schon fertig mit einem, obwohl ich nicht so praktiziere.“

Als Hertz von ihrem ersten Neurologen untersucht wurde, fragte dieser sie nach einer „CISA-Konsultation“ mit der CDC.

Laut der CDC-Website wurde das Clinical Immunization Safety Assessment (CISA)-Projekt 2001 ins Leben gerufen, um den ungedeckten Bedarf an klinischer Forschung zur Impfstoffsicherheit in den USA zu decken.

CISA ist ein nationales Netzwerk von Impfstoffsicherheitsexperten aus dem CDC-Büro für Impfsicherheit und sieben medizinischen Forschungszentren sowie anderen Partnern, die sich mit Fragen der Impfstoffsicherheit befassen, hochwertige klinische Forschung betreiben und komplexe klinische Nebenwirkungen nach Impfungen bewerten.

Das CISA-Projekt berät auch US-Kliniker, die Fragen zur Impfstoffsicherheit bei einem bestimmten Patienten mit Wohnsitz in den USA haben. Es berät auch US-Gesundheitsdienstleister und Partner im öffentlichen Gesundheitswesen zu Fragen der Impfstoffsicherheit und überprüft klinische Zwischenfälle nach Impfungen mit in den USA zugelassenen Impfstoffen.

Hertz‘ Fall wurde in das CISA-Projekt aufgenommen und bei der großen Visite der CDC am 23. März vorgestellt. Im Anschluss an die Sitzung leitete ein Arzt einen Brief an Hertz weiter, in dem er ihr eine „Mastzellenstörung“ unterstellte.

Das CISA-Projekt hat sich nie mit ihr in Verbindung gesetzt.

Das Mastzellen-Aktivierungssyndrom (oder Mastzellenstörung) ist ein Zustand, bei dem bei einem Patienten wiederholt die Symptome einer Anaphylaxie auftreten – allergische Symptome wie Nesselsucht, Schwellungen, niedriger Blutdruck, Atembeschwerden und schwerer Durchfall.

Systemische Mastozytose kann Hautläsionen, Schmerzen in inneren Organen, Knochenschmerzen, Durchfall und Erbrechen, Gewichtsverlust und kardiovaskuläre Symptome verursachen.

Hertz wandte sich an das NIH und wurde per Ferndiagnose von Dr. Avindra Nath untersucht, einem Arzt und Wissenschaftler, der sich auf Neuroimmunologie spezialisiert hat und klinischer Direktor des National Institute of Neurological Disorders and Stroke am NIH ist.

Hertz sagte, sie habe dem NIH ihr Blut für eine Studie geschickt, weil dort viele Patienten wie sie behandelt würden. Außerdem schickte sie ihr Blut zur Untersuchung an Ärzte in Stanford und Harvard.

Der Arzt in Harvard war ebenfalls der Meinung, dass Hertz an einer Mastzellenaktivierung leidet, und verabreichte ihr Medikamente, die jedoch nicht halfen. „Ich nehme jetzt eine Menge Medikamente gegen die Mastzellenaktivierung, aber ich bin immer noch ziemlich krank“, sagte Hertz.

„Ich glaube nicht, dass das [Mastzellenaktivierung] die ganze Erklärung für das ist, was mit uns passiert“, sagte Hertz. „Ich bin neun Monate später immer noch hier. Ich weiß immer noch nicht, was mit mir los ist. Ich bin nicht mehr so krank wie am Anfang, aber ich bekomme immer noch Anfälle, bei denen ich das Gefühl habe, einen Stromschlag zu bekommen, und mein Mann kann tatsächlich spüren, wie meine Beine und Arme vibrieren.“

Hertz gründete eine Facebook-Gruppe, der inzwischen mehr als 160 Menschen angehören, die nach einer COVID-Impfung neurologische Probleme hatten und keine Hilfe für ihre Beschwerden finden konnten.

„Wir haben 160 Personen in dieser privaten Facebook-Gruppe, und wir kennen uns alle sehr gut und versuchen, uns gegenseitig zu helfen“, sagte Hertz. „Gemeinsam haben wir sehr, sehr hart versucht, Hilfe zu bekommen.“

„Obwohl meine Gruppe aus 160 Mitgliedern besteht, die legitime unerwünschte Reaktionen auf COVID-Impfstoffe hatten, gibt es andere Gruppen, von denen ich weiß, dass sie Tausende haben“, fügte sie hinzu.

Hertz sagte, dass die Mainstream-Medien nicht mit jemandem aus ihrer Gruppe sprechen wollen, der geschädigt wurde, weil sie nicht über Impfstoffverletzungen berichten dürfen. „Es gibt viele Menschen, die neurologische Reaktionen erlitten haben, und viele wissen nicht, dass dies mit dem Impfstoff zusammenhängt“, sagte sie.

Hertz und ihrer Gruppe gelang es, ein Zoom-Treffen mit Dr. Peter Marks, dem Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) bei der FDA, zu bekommen, um ihre Impfstoffverletzungen zu besprechen, aber sie waren enttäuscht, als er nicht zu dem Treffen erschien.

Hertz erklärte:

„Wir hatten ein sehr wichtiges Zoom-Treffen mit Marks angesetzt. Ich glaube, es war der Tag, an dem bekannt gegeben wurde, dass der Impfstoff von Pfizer die volle FDA-Zulassung erhalten hatte. Wir [die Gruppe] wussten nicht im Voraus, dass er zugelassen werden würde.

„Wir bereiteten alle Reden vor, um Marks um Hilfe zu bitten, aber er tauchte nicht auf. Die Leiterin der Kommunikationsabteilung tauchte auf – keine wissenschaftliche Person. Sie hörte uns zu. Ihre Antwort, nachdem sie uns eine ganze Stunde lang zugehört hatte, war: ‚Nun, wenn Sie mir Ihre VAERS-Nummer (Vaccine Adverse Event Reporting System) geben könnten, werde ich alle Ihre VAERS-Fälle überprüfen lassen und wir werden sehen, was wir tun können, um Ihnen zu helfen.'“

Hertz sagte, der FDA-Vertreter habe das Thema völlig verfehlt. „Wir waren hier, um eine große Anzahl von Menschen zu vertreten, die verletzt wurden und medizinische Hilfe benötigen, aber wir haben keine Antwort erhalten“, sagte sie.

US-Behörden sind sich der Impfstoffverletzungen bewusst

Hertz sagte, dass es verschiedene Theorien für unerwünschte Wirkungen wie die ihre gibt, aber sie glaubt nicht, dass eine davon bewiesen ist oder dass genug Forschung betrieben wurde.

„Einige Leute glauben, dass es sich um eine immunvermittelte Neuropathie handelt, bei der die Nerven durch Antikörper angegriffen werden, die durch den Impfstoff ausgelöst werden“, so Hertz. „Ein Arzt in Kalifornien behauptet, er habe in unseren Monozyten ein vom Impfstoff produziertes Spike-Protein gefunden – er forscht an Mitgliedern der Gruppe.“

Hertz sagte, dass mehrere Mitglieder ihrer privaten Facebook-Gruppe sich an das NIH gewandt haben, um sich behandeln zu lassen, insbesondere diejenigen, die nach der Impfung gelähmt waren und ihre Beine nicht mehr benutzen können.

„Das NIH ist sich dessen bewusst, was passiert, hat aber in der Öffentlichkeit Impfstoff-Nebenwirkungen abgetan“, sagte Hertz.

„Als ich Anfang Januar so krank war, versuchte ich herauszufinden, an wen ich mich wenden sollte – und ich wandte mich an einen anderen Herrn bei den NIH, der sehr hoch oben im NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] sitzt“, sagte Hertz. „Er sagte mir, dass sie sich dieser Reaktionen ’sehr bewusst‘ sind und sie untersuchen.“

„Sie wussten von diesen unerwünschten Reaktionen, bevor die Impfstoffe aus den klinischen Studien freigegeben wurden“, sagte Hertz.

In einem E-Mail-Austausch vom 11. Februar (siehe unten) zwischen Hertz und den NIH und dem NIAID (der von Dr. Anthony Fauci geleiteten Behörde), nur zwei Monate nachdem die COVID-Impfstoffe die Zulassung für den Notfalleinsatz erhalten hatten, bestätigte ein Beamter, dass weitere Reaktionen wie die, die Hertz erlebt hatte, gemeldet worden waren und die Behörden davon wussten.

Hertz sagte, sie glaube, dass die NIH hinter den Kulissen eine andere Position vertrete als die, die die Behörde der Öffentlichkeit präsentiere. Sie glaubt, dass dies daran liegt, dass die NIH von der FDA finanziert werden.

Hertz hat mehrere Gespräche mit Marks und Dr. Janet Woodcock, der amtierenden Kommissarin der FDA, geführt. Weder Marks noch Woodcock nahmen Hertz‘ Bedenken ernst, sondern wünschten ihr stattdessen das Beste für ihre lähmenden Impfstoffverletzungen.

Hertz sagte, Woodcock habe zunächst gesagt, sie wolle helfen, dann aber wieder geantwortet und gesagt:

„Es tut mir sehr leid, was Sie durchgemacht haben. Es scheint, dass es an einer so genannten „Forschungsdefinition“ fehlt, d. h. an einem syndromalen Rahmen, um das Erlebte zu beschreiben, da es möglicherweise nicht in die gängigen Diagnosekategorien passt. Möglicherweise könnte einer der von Ihnen konsultierten akademischen Forscher an dieser Frage arbeiten. Ich habe keinen Einblick in die Art und Weise, wie dies vom Standpunkt der Behandlung aus angegangen werden könnte.

Mit anderen Worten, sie sind nicht daran interessiert, von diesen Reaktionen zu hören, sagte Hertz in einer E-Mail an die NIH, in der sie die Antwort der FDA beschrieb.

In der E-Mail sagte Hertz:

„Es ist schockierend für mich, dass sie diese Berichte über Hunderte und Tausende von Menschen, die unter schweren Reaktionen leiden, einfach ignorieren. Ich würde denken, dass sie so viel wie möglich über diese Reaktionen wissen wollen. Irgendetwas stimmt nicht, und diese unerwünschten Reaktionen auf die Impfstoffe werden vertuscht. Das ist ein großer Bärendienst für so viele, die wie ich leiden.

Am 1. Februar wandte sich Hertz an ihr Ärzteteam, die CDC und Marks, um über ihre Erfahrungen und die von fünf anderen Frauen zu berichten, die nach dem Impfstoff von Pfizer neurologische Probleme entwickelten. Hertz fragte, warum ihre neurologischen Reaktionen ignoriert wurden.

Hertz schrieb:

„Wie die meisten von Ihnen wissen, bin ich eine 64-jährige Gastroenterologin, die 30 Minuten nach Erhalt der ersten Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs eine schreckliche Reaktion erlitten hat. Fast 9 Wochen nach der Impfung leide ich immer noch unter schweren Parästhesien, Engegefühl in der Brust, Zittern, Schwindel und Kopfschmerzen. Ich bin im Internet auf der Suche nach Informationen und stieß auf einen Artikel in der Zeitschrift Neurology Today. Ich habe nach dem Artikel einen Kommentar über meine Reaktion geschrieben. Daraufhin wurde ich von fünf anderen Frauen kontaktiert, die sehr ähnliche neurologische Reaktionen wie ich hatten und alle Wochen nach der Impfung sehr krank sind.

„Sie hatten ähnliche Schwierigkeiten, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten, da die Ärzteschaft nichts über diese Reaktionen weiß. Auch sie haben ihre Reaktionen den Arzneimittelherstellern und den staatlichen Aufsichtsbehörden gemeldet, aber es gab weder eine Antwort noch eine Dokumentation ihrer Reaktionen.

„Es ist offensichtlich, dass diese neurologischen Reaktionen nicht unüblich sind. Warum werden sie nicht behandelt? Warum werden unsere Berichte ignoriert? Wir wollen die Öffentlichkeit nicht mit dem Impfstoff verängstigen, aber wir würden uns alle sehr gerne medizinisch behandeln lassen und befürchten, dass wir uns von diesen lähmenden Symptomen nicht mehr erholen werden. Wir waren alle vorher gesund. Wir erwägen, uns an die Medien zu wenden, da wir über den Mangel an Transparenz sehr frustriert sind. Für jeden Ratschlag von Ihnen wären wir Ihnen sehr dankbar.

Marks antwortete, dass es ihm „sehr leid“ tue, von ihren Symptomen zu hören, dass die FDA unerwünschte Ereignisse ernst nehme und dass er das Pharmakovigilanz-Team gebeten habe, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Bis heute haben sich weder Marks noch das Pharmakovigilanzteam mit ihr in Verbindung gesetzt.

Am 17. März schickte ein NIH-Beamter eine E-Mail an Hertz – mit Kopie an Pfizer -, in der er die mehr als 1.000 neurologischen Nebenwirkungen, die VAERS gemeldet wurden, bestätigte und versprach, sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorzustellen, was bis heute nicht geschehen ist.

Der Beamte sagte:

„Wenn Sie sich die VAERS-Datenbank ansehen, sind bereits mehr als 1.000 neurologische Nebenwirkungen gemeldet worden, aber um sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorlegen zu können, müssen wir so viele Informationen wie möglich sammeln, bevor wir sie weiterleiten. Ich verspreche Ihnen, dass wir über Ihr Problem und andere Fälle, die wir derzeit prüfen, berichten werden, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns 1-2 Wochen Zeit geben würden, um umfassende Informationen zu sammeln, bevor wir sie veröffentlichen.“

In einer E-Mail vom 15. April an Marks, Woodcock, die CDC und die NIH sagte Hertz:

„Warum wird dies geheim gehalten? Wann wird die Öffentlichkeit darüber informiert, damit wir uns behandeln lassen können? Werden wir uns erholen? Sie haben keine Vorstellung von den Schmerzen und dem Leid, das viele Menschen durchgemacht haben. Ich wünschte, Sie könnten erleben, was wir durchmachen, um meine Bitten zu verstehen. Es ist sehr schwer, auf diese Weise zu leben. Manchmal habe ich so große Schmerzen, dass ich nicht mehr leben will. Es ist so schockierend für mich, dass diese Unterdrückung von Informationen und der Wahrheit in unserem Land stattfinden kann. Als Ärztin hätte ich mir nie vorstellen können, dass so etwas hier in den Vereinigten Staaten mit unserem großartigen medizinischen System und unseren Aufsichtsbehörden passieren könnte.

„Bitte bringen Sie diese Reaktionen an die Öffentlichkeit, damit die vielen Menschen, die wie ich unter den quälenden Symptomen dieser Impfstoffe leiden, medizinisch versorgt werden können. Irgendwann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Wir brauchen jetzt Hilfe.“

Hertz sagte, sie habe eine Antwort von Woodcock erhalten, der sagte, die FDA untersuche diese neurologischen Reaktionen“. Aber es gab keine Folgemaßnahmen oder Anerkennung ihrer Verletzungen – oder der Verletzungen, die Tausende von anderen erleiden.

Die Impfbefürworterin Hertz ist besorgt darüber, dass die FDA, die NIH, die CDC und die Pharmaunternehmen Impfstoffverletzungen ignorieren.

Hertz erklärte:

„Wir wollen, dass die medizinische Gemeinschaft über diese Reaktionen aufgeklärt wird, damit sie uns nicht abweist, damit sie das Geschehene bestätigen und uns behandeln kann. Wir brauchen Forschung, um herauszufinden, was passiert ist, und um Behandlungen zu entwickeln. Und jetzt gibt es Impfvorschriften, und Menschen wie wir können nicht mehr geimpft werden. Viele in meiner Gruppe sind Ärzte und können erst wieder arbeiten, wenn sie vollständig geimpft sind, aber sie können nicht wieder arbeiten, und es ist nicht einfach, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Wir müssen uns das ansehen.

Am 24. Mai schrieben Hertz und 79 weitere Personen, die durch die Impfstoffe von Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca (klinische Versuche in den USA) geschädigt wurden, einen Brief an Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General und das Weiße Haus, in dem sie darum baten, ihre Reaktionen zu bestätigen, damit sie angemessen behandelt werden könnten.

Die Gruppe erklärte:

„Wir haben alle sehr ähnliche Nebenwirkungen auf diese Impfstoffe. Wir waren zuvor gesunde Menschen. Unsere Reaktionen traten innerhalb von Minuten bis zu wenigen Tagen nach der Verabreichung der Impfstoffe auf. Es besteht kein Zweifel, dass die Impfstoffe unsere Reaktionen verursacht haben.

„Zu unseren Reaktionen gehörten Übelkeit, Gewichtsverlust, Sodbrennen, Durchfall/Verstopfung, Schlafstörungen, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Druck im Gesicht und in den Nasennebenhöhlen, Schwindel, starke Schwäche und Müdigkeit, schmerzhafte Missempfindungen im ganzen Körper, starke schmerzhafte Missempfindungen im Gesicht, auf der Zunge und auf der Kopfhaut, innere Vibrationen, die sich auf den ganzen Körper ausbreiten, Zunge und Kopfhaut, innere Vibrationen und Zittern, Muskelzuckungen und Muskelkrämpfe, Hirnnebel und Veränderungen des geistigen Zustands, Gedächtnisverlust, Tinnitus, Sehstörungen/unschärferes Sehen, erhöhter Blutdruck und Herzfrequenz, geplatzte Venen, Herzprobleme und Schwäche. Einige in unserer Gruppe haben Lähmungen der unteren Extremitäten erlitten und sind bis heute gelähmt. Viele von uns sind bereits seit fünf Monaten krank.“

Niemand in der Gruppe hatte vor der COVID-Impfung eines der oben genannten Symptome.

„Sie [die Verletzungen] führen dazu, dass die meisten von uns behindert sind und nicht in der Lage sind, ihre Arbeit als Mediziner und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, Eltern, Lehrer, Wissenschaftler usw. wieder aufzunehmen“, schrieb die Gruppe.

„Wir sind nicht nur körperlich, sondern auch geistig und finanziell beeinträchtigt worden. Die meisten von uns sind arbeitsunfähig oder haben eine reduzierte Arbeitszeit. Das geht für uns so weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist.“

„WIR BRAUCHEN HILFE“, schrieb die Gruppe. „Die ständige Botschaft, dass die Impfstoffe sicher sind, ohne dass diese neurologischen Nebenwirkungen anerkannt werden, hat es uns unmöglich gemacht, eine medizinische Behandlung zu erhalten. Wir sind ‚Kollateralschäden‘ bei den Bemühungen, die Pandemie zu stoppen“.

Die Gruppe wies Murthy darauf hin, dass es unmöglich sein wird, eine Behandlung zu erhalten, solange die Nebenwirkungen nicht anerkannt werden. „Wir bitten Sie, die medizinische Gemeinschaft auf diese Reaktionen aufmerksam zu machen, damit wir die notwendige medizinische Versorgung erhalten können“, schrieb die Gruppe.

Die US-Gesundheitsbehörden wollen nicht, dass die Menschen über Impfschäden Bescheid wissen

Auf die Frage von The Defender, warum die US-Gesundheitsbehörden Nebenwirkungen von Impfstoffen vertuschen, Forschung unterdrücken und Verletzte nicht angemessen behandeln, antwortete Hertz:

„Die Pandemie ist furchtbar. Sie ist ein echtes Problem. Aber sie haben kalkulierte Entscheidungen getroffen, wie sie die meisten Menschen schützen können, und ich weiß nicht, wer diese Entscheidungen getroffen hat, aber sie haben entschieden, dass die Impfung so vieler Menschen wie möglich mehr Menschen retten wird, als sich um die Impfschäden zu kümmern. Ich denke, sie wollen keine Angst oder Panik schüren und die Tatsache, dass es Verletzungen gibt, nicht publik machen.“

Hertz sagte, sie halte das, was mit den COVID-Impfstoffen geschehe, für ein Verbrechen an unserem Land.

„Wenn ich irgendetwas tun könnte, würde ich in der Zeit zurückgehen und diese Impfung aus mir herausnehmen“, sagte Hertz. „Ich habe jeden einzelnen Impfstoff genommen, der jemals auf den Markt kam, und ich hatte nie eine Reaktion auf irgendetwas. Ich bin an diesem Tag ohne Bedenken hingegangen, weil der Impfstoff von der FDA genehmigt worden war. Ich fühle mich wie ein Idiot.“

Hertz sagte, sie habe mehrere Berichte an VAERS geschickt, aber die CDC habe nie nachgehakt. Sie erhielt einen Anruf von einem Sachbearbeiter, der die Meldung lediglich bestätigte, und sagte ihm: „Ich bin Ärztin. Ich bin schwer krank. Ich fürchte um mein Leben. Ich habe Pfizer schriftlich und mündlich Bericht erstattet, und niemand hat mich jemals zurückgerufen.“

Hertz wandte sich am 23. Februar erneut an Dr. Marks, nachdem sie nicht wie versprochen eine Antwort erhalten hatte, und ein anderer Beamter der CBER antwortete. Der Beamte verwies sie an VAERS und erklärte ihr, wie sie Informationen über ihr unerwünschtes Ereignis anfordern und eine Kopie des Berichts erhalten könne. Er schlug ihr auch vor, eine CISA-Beratung bei der CDC zu beantragen, was sie bereits getan hatte.

Hertz antwortete:

„Vielen Dank für Ihre Empfehlung, VAERS zu kontaktieren. Leider ist dies nicht hilfreich, da es bereits geschehen ist. Wir hoffen, dass Sie auf die Schäden aufmerksam werden, die manche Menschen durch die Impfstoffe erleiden, und die medizinische Gemeinschaft aufklären, damit Menschen wie ich medizinisch versorgt werden können.“

Der Beamte fragte, ob sie ihren Bericht korrekt ausgefüllt habe, und dass er den Eindruck habe, VAERS werde sich mit ihr in Verbindung setzen, wenn „Folgeinformationen benötigt werden“.

Hertz sagte, sie habe in ihrem VAERS-Bericht Kontaktinformationen angegeben und sei sich „der vielen hundert Berichte mit ähnlichen Reaktionen in der VAERS-Datenbank voll bewusst“, ebenso wie die Menschen in ihrer Gruppe mit ähnlichen schweren Reaktionen. „Wir und unsere Ärzte haben CDC CISA-Beratungen angefordert, die völlig nutzlos waren“, sagte Hertz.

Hertz erklärte:

„Ich würde denken, dass die FDA und die CDC über diese Reaktionen Bescheid wissen wollen. Wir sind alle schwer erkrankt. Es ist wirklich schockierend, dass unsere Berichte nicht ernst genommen wurden und dass die FDA uns nicht um Folgemaßnahmen bittet. Offenbar macht man sich keine Gedanken darüber, dass Menschen durch die Impfstoffe geschädigt werden könnten.

„Die Vorschläge, die Sie in Ihren beiden E-Mails an mich machen, sind unsinnig. Ich bin ein Arzt und kein Idiot. Sie gehen an dem Problem vorbei, dass es viele von uns gibt, die durch die Impfstoffe geschädigt wurden und die ignoriert werden. Ihre E-Mails sind beleidigend und erniedrigend. Sie gehen völlig an meinem Standpunkt vorbei. Ich schätze, das ist repräsentativ dafür, wie ernst Sie die Tatsache nehmen, dass es viele Menschen gibt, die durch die Covid-Impfstoffe schwer geschädigt wurden und die darum kämpfen, eine Bestätigung und medizinische Versorgung zu erhalten, weil diese Reaktionen vor der medizinischen Gemeinschaft verborgen werden.

„Das ist wirklich schockierend. Ich habe 33 Jahre lang als Arzt praktiziert und hatte immer Vertrauen in unsere Aufsichtsbehörden. Jetzt, da ich durch diesen Impfstoff ernsthaft geschädigt wurde und darum kämpfe, ernst genommen zu werden und medizinische Hilfe zu erhalten, habe ich kein Vertrauen mehr.“

Am 2. Juli wandte sich Hertz erneut an eine ihrer Kontaktpersonen bei den NIH und fragte, ob es jemanden gebe, der Nebenwirkungen wie die ihrige studiere, und an die Gruppe, die sie vertritt. Sie schrieb: „Wir sind von der Regierung im Stich gelassen worden, und die medizinische Gemeinschaft weiß nichts über diese unerwünschten Wirkungen. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe“.

Sie erhielt keine Antwort.

Hertz sagte, dass sie als Ärztin zwar für Impfungen sei, aber auch für eine „informierte Zustimmung“, die sie ihren Patienten immer gegeben habe.

„Egal, was ich mit ihnen gemacht habe, ob es sich um ein Verfahren wie eine Darmspiegelung oder die Verschreibung eines Medikaments handelte, ich habe sie immer über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt“, sagte Hertz. „Bei dem [COVID]-Impfstoff gab es keine informierte Zustimmung, und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie impfen lassen.“

Hertz sagte, die Öffentlichkeit müsse genau und vollständig über die Risiken informiert werden und die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen. „Es ist falsch, ihnen diese Entscheidung abzunehmen“, sagte sie.