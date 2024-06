Erklärung vor Gericht: MP Andrew Bridgen – mRNA-Impfstoffe als Biowaffen eingestuft

Eidesstattliche Erklärung vor Gericht wirft schwerwiegende Vorwürfe gegen COVID-19-Impfstoffe auf.

“Professor Francis Boyle…[hat] eine eidesstattliche Erklärung vor Gericht abgegeben, in der er sagt, dass er die mRNA ‘Impfstoffe’ – so genannt – als Biowaffen einstufen würde, weil klar ist, dass die Absicht ihrer Schaffung war, Tod und Schaden zu verursachen.”

Der unabhängige Abgeordnete des britischen Parlaments, Andrew Bridgen, beschreibt für Liz Gunn, wie “das Narrativ um die COVID-Impfstoffe immer schneller auseinanderfällt.” Bridgen hebt hervor, dass der Professor für internationales Recht, Francis Boyle, der das US-Gesetz zur Umsetzung der Biowaffenkonvention (bekannt als Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989) entworfen hat, “eine eidesstattliche Erklärung vor Gericht abgegeben [hat, in der er] sagt, dass gemäß dem Entwurf dieses [1989er] Gesetzes…er die mRNA ‘Impfstoffe’ – so genannt – als Biowaffen einstufen würde, weil klar ist, dass die Absicht ihrer Schaffung war, Tod und Schaden zu verursachen.”

"Professor Francis Boyle…[has] written an affidavit to court which…says that…he would classify the mRNA 'vaccines'—so called—as bioweapons, because it's clear that…the intention of creating them was to cause death and harm."



