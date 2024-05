Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten haben eine Medienkampagne gestartet, um Indien zu beschuldigen, eine Politik der Ermordung von im Ausland lebenden Dissidenten zu betreiben.

Die Regierung des indischen Premierministers Narendra Modi hat diese Anschuldigungen vehement zurückgewiesen und behauptet, es gebe keine solche Politik.

Dennoch fordern die amerikanische Regierung unter Biden sowie Kanada, Großbritannien und Australien weiterhin Rechenschaft über die Behauptungen, Neu-Delhi betreibe eine “transnationale Repression”, indem es in westlichen Staaten lebende indische Oppositionelle ausspioniere, belästige und töte.

Die Anschuldigungen haben die politischen Beziehungen schwer belastet. Das am stärksten belastete Beispiel ist Kanada. Nachdem Premierminister Justin Trudeau öffentlich indische Staatsagenten beschuldigt hatte, in den Mord an einem in Indien geborenen kanadischen Staatsbürger im vergangenen Jahr verwickelt zu sein, wies Neu-Delhi Dutzende kanadischer Diplomaten aus.

Die Beziehungen wurden in diesem Monat weiter angespannt, als die Washington Post einen langen Artikel veröffentlichte, der die Behauptung erhärtete, dass indische Sicherheitsdienste Morde an amerikanischen und kanadischen Staatsbürgern organisierten. Die Post nannte hochrangige indische Geheimdienstchefs aus dem inneren Kreis von Premierminister Modi. Dies impliziert, dass eine Politik der politischen Morde von der Spitze der indischen Regierung gebilligt wird.

Die Ziele des angeblichen Mordprogramms sind Mitglieder der Sikh-Diaspora. In den USA, Kanada und Großbritannien gibt es eine große Zahl von im Ausland lebenden Sikhs. In den letzten Jahren hat es unter den Sikhs eine erneute Kampagne für die Abspaltung ihres Heimatlandes Punjab von Indien gegeben. Die Regierung in Neu-Delhi betrachtet die separatistischen Forderungen nach einem neuen Staat namens Khalistan als Bedrohung der territorialen Integrität Indiens. Die Regierung Modi hat die Sikh-Separatisten als Terroristen bezeichnet.

Die indischen Behörden unterdrücken die Sikhs seit Jahrzehnten, unter anderem durch politische Morde in der nordindischen Region Punjab. Viele Sikhs flohen in die Vereinigten Staaten und andere westliche Staaten, um sich in Sicherheit zu bringen und ihren Kampf für eine eigene Nation fortzusetzen. Die Regierung Modi hat westliche Staaten beschuldigt, “Sikh-Terroristen” zu verhätscheln und die indische Souveränität zu untergraben.

Im Juni letzten Jahres wurde ein prominenter Sikh-Führer in einem Vorort von Vancouver erschossen, wobei es sich offenbar um eine professionelle Hinrichtung handelte. Hardeep Singh Nijjar wurde von drei Angreifern außerhalb eines religiösen Tempels ermordet. Die indischen Staatsmedien bezeichneten ihn als Terroristen, doch Nijjars Familie bestritt jegliche Beteiligung am Terrorismus. Sie behaupten, er sei nur deshalb angegriffen worden, weil er für den Separatismus in Punjab eingetreten sei.

Zur gleichen Zeit vereitelten die US-Behörden laut einem Bericht der Post ein Mordkomplott gegen einen bekannten amerikanisch-sikhischen Bürger, der ein Kollege des kanadischen Opfers war. Beide Männer koordinierten die Bemühungen um die Durchführung eines inoffiziellen Referendums unter der Sikh-Diaspora in Nordamerika, in dem die Gründung eines neuen unabhängigen Staates Khalistan in der nordindischen Region Punjab gefordert wurde.

In dem Post-Artikel wird Vikram Yadav, ein Offizier der staatlichen indischen Spionagebehörde Research and Analysis Wing (RAW), als Drahtzieher der Mordkomplotte gegen die Sikh-Führer genannt. Die Post behauptet, dass Interviews mit US-amerikanischen und ehemaligen indischen Geheimdienstmitarbeitern bestätigen, dass die Morde ohne die Zustimmung von Modis innerem Kreis nicht hätten durchgeführt werden können.

Es scheint ein merkwürdiger Zufall zu sein, dass Präsident Biden wenige Tage nach der Ermordung des kanadischen Sikh-Führers und der versuchten Ermordung des amerikanischen Kollegen Narendra Modi zu einem üppigen Staatsempfang im Weißen Haus empfing.

Seit Sommer letzten Jahres hat die Regierung Biden wiederholt Druck auf die Regierung Modi ausgeübt, die Vorwürfe zu untersuchen. Präsident Biden hat Modi persönlich auf die angebliche Mordpolitik angesprochen, ebenso wie seine hochrangigen Beamten, darunter der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, Außenminister Antony Blinken und CIA-Direktor William Burns. Obwohl Neu-Delhi eine solche Politik bestreitet, hat die Modi-Regierung den amerikanischen Forderungen nach einer internen Untersuchung zugestimmt, was auf ein stillschweigendes Eingeständnis der Beteiligung ihrer Agenten hindeutet.

Doch hier deutet eine Anomalie auf einen Hintergedanken hin. Selbst US-Medien haben bemerkt, wie nachsichtig die Regierung Biden gegenüber Indien in Bezug auf die schwerwiegenden Anschuldigungen war. Es ist unvorstellbar, dass Washington die Anwesenheit russischer oder chinesischer Agenten und Diplomaten auf seinem Territorium tolerieren würde, wenn Moskau und Peking in die Ermordung von Dissidenten auf amerikanischem Boden verwickelt wären.

In einem Bericht der Washington Post heißt es: “Im Juli letzten Jahres begannen Beamte des Weißen Hauses mit hochrangigen Treffen, um zu erörtern, wie man reagieren könnte, ohne einen größeren Bruch mit Indien zu riskieren, so Beamte. CIA-Direktor William J. Burns und andere wurden entsandt, um Beamte der Modi-Regierung zu konfrontieren und Rechenschaft zu fordern. Aber die Vereinigten Staaten haben bisher keine Ausweisungen, Sanktionen oder andere Strafen verhängt.

Es scheint sich um eine kalkulierte Form der Nötigung durch die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten zu handeln. Die Behauptungen über Auftragsmorde und “länderübergreifende Repressionen” gegen Sikhs in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Deutschland zielen darauf ab, die indische Regierung mit weiteren peinlichen Medienberichten und westlichen Sanktionen einzuschüchtern. Sowohl das US-Außenministerium als auch der Kongress haben in letzter Zeit Behauptungen über Menschenrechtsverletzungen durch die Modi-Regierung und Forderungen nach politischen Sanktionen hervorgehoben.

Ziel ist es, dass Washington und seine westlichen Verbündeten Druck auf Indien ausüben, um es auf eine geopolitische Linie der Feindschaft gegenüber China und Russland zu bringen.

Während der Biden-Regierung haben die Vereinigten Staaten Indien als Partner im asiatisch-pazifischen Raum eifrig umworben, um China entgegenzutreten. Indien wurde als Mitglied der von den USA geführten Vierergruppe von Mächten, zu der auch Japan und Australien gehören, begrüßt. Die Quad überschneidet sich mit den Sicherheitsinteressen der USA im Rahmen der militärischen AUKUS-Partnerschaft mit Großbritannien und Australien.

Ein weiteres wichtiges geopolitisches Ziel Washingtons und seiner Verbündeten ist es, einen Keil zwischen Indien und Russland zu treiben.

Seit dem Ausbruch des NATO-Stellvertreterkriegs in der Ukraine im Februar 2022 haben die Vereinigten Staaten Indien immer wieder dazu gedrängt, Russland zu verurteilen und die westlichen Sanktionen gegen Moskau zu befolgen. Trotz des unerbittlichen Drucks hat die Modi-Regierung die westlichen Versuche, Russland zu isolieren, zurückgewiesen. In der Tat hat Indien seine Käufe von russischem Rohöl erhöht und importiert heute größere Mengen als je zuvor vor dem Ukraine-Konflikt.

Darüber hinaus ist Indien ein wichtiges Mitglied des BRICS-Forums und ein Befürworter einer entstehenden multipolaren Weltordnung, die die westliche Hegemonie unter Führung der USA untergräbt.

Aus der Sicht der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten stellt Indien eine verlockende strategische Perspektive dar. Mit einem Fuß in beiden geopolitischen Lagern wird Neu-Delhi vom Westen gesucht, um die Achse China-Russland-BRICS zu schwächen.

In diesem geopolitischen Kontext ist das Interesse der westlichen Mächte zu verstehen, die Vorwürfe der politischen Ermordung durch die Modi-Regierung zum Thema zu machen. Washington und seine westlichen Verbündeten wollen die Anschuldigungen als eine Form von Druckmittel – oder Erpressung – gegenüber Indien einsetzen, um die geopolitischen Ziele der Konfrontation mit China und Russland zu erreichen.

Es ist zu erwarten, dass die westlichen Mächte die Medienkampagne gegen Indien verstärken werden, um die Feindseligkeit gegenüber China und Russland zu verstärken.