Ich kritisiere die US-Machtallianz, weil sie die zerstörerischste Kraft der Welt ist

Propagandasüchtige Empire-Simps versuchen manchmal so zu tun, als sei es seltsam und verdächtig, dass ich meine ganze Zeit damit verbringe, die US-Kriegsmaschinerie zu kritisieren, während es in Wirklichkeit seltsam und verdächtig ist, dass alle anderen das nicht tun.

Caitlin Johnstone

❖

Ein Bundesrichter in Canberra hat den Whistleblower David McBride zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, weil er australische Kriegsverbrechen in Afghanistan aufgedeckt hat. Australien ist ein Polizeistaat.

❖

Ich verbringe meine Zeit nicht damit, die US-Kriegsmaschinerie anzugreifen, weil ich eine besondere Liebe für die Hamas, den Iran, Russland, China oder irgendeine andere Macht hege. Ich tue es, weil das US-Imperium quantitativ die zerstörerischste und tyrannischste Macht auf diesem Planeten ist, und zwar mit extrem großem Abstand.

Keine andere Macht hat das 21. Jahrhundert damit verbracht, Millionen von Menschen zu töten und zu vertreiben. Keine andere Macht umkreist den Planeten mit Hunderten von Militärbasen, lässt Menschen auf der ganzen Welt durch Blockaden und Wirtschaftssanktionen verhungern, inszeniert Stellvertreterkriege, farbige Revolutionen und Putsche auf der ganzen Welt und arbeitet daran, jede Nation auf diesem Planeten zu destabilisieren und zu zerstören, die es wagt, sich ihrem Diktat zu widersetzen.

Nur das US-Imperium tut dies. Keine andere Macht kommt ihm auch nur nahe.

Es ist so mörderisch und tyrannisch, wie es nur sein kann. Propaganda-verwöhnte Empire-Simps versuchen manchmal so zu tun, als sei es seltsam und verdächtig, dass ich meine ganze Zeit damit verbringe, die US-Kriegsmaschinerie zu kritisieren, während es eigentlich seltsam und verdächtig ist, dass alle anderen das nicht tun.

❖

Das US-Außenministerium rechtfertigt die anhaltende Unterstützung der USA für Israels Angriff auf Gaza, obwohl es selbst Beweise für israelische Kriegsverbrechen anerkannt hat, indem es behauptet, dass die Bemühungen, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, “erheblich zugenommen” hätten. Diese Behauptung wurde aufgestellt, nachdem Israel den Haupteingang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geschlossen hatte.

❖

Es ist urkomisch, wie die imperialen Spinmeister immer wieder versuchen, junge Menschen davon zu überzeugen, dass diejenigen, die sich einem Völkermord widersetzen, sich um ihre Zukunft sorgen müssen. Israel-Apologeten hämmern aggressiv auf diese Linie ein: “Wenn du gegen Israel protestierst, werden dich die Arbeitgeber nicht einstellen!” Ihr Idioten, die jungen Leute wissen, dass sie in einer Welt leben, in der Widerstand gegen Völkermord ihre Berufsaussichten beeinträchtigen kann. Deshalb haben sie beschlossen, die Welt zu verändern.

❖

Neben Oktober 2023 war Mai 2024 der Monat mit den meisten Suchanfragen zum Wort “Nakba”, als ein Künstler ein Lied mit der Zeile “the Nakba never ended” veröffentlichte. Wollen Sie wissen, warum Kinder Prominente dazu drängen, sich gegen den Völkermord in Gaza auszusprechen? Das ist der Grund.

❖

Ich habe es so satt, all die Leute zu hören, die über die Generation Z lästern. Nachdem ich gesehen habe, was für Superstars und Anführer diese Kinder in den vergangenen sieben Monaten in Gaza waren, sollten wir uns nicht fragen, wie wir sie führen können, sondern wie sie uns führen können.

❖

Einer der vielen Gründe, warum es absurd ist, zu behaupten, ein Jude aus New York habe ein größeres Recht auf Palästina als die Palästinenser, weil der New Yorker in diesem Land “zu Hause” sei, liegt darin, dass dieses Argument von Zeiträumen ausgeht, die für die menschliche Lebensspanne keine Bedeutung haben. Die Behauptung, man habe vor 500, 1.000 oder 2.000 Jahren Vorfahren in Palästina gehabt, ist nicht stichhaltig, weil solche Zeiträume für eine Spezies, die nur etwa achtzig Jahre alt wird, keine Bedeutung haben, während es heute noch Überlebende der Nakba gibt.

Wenn ein Ereignis so weit in der Geschichte zurückliegt, dass man seine Auswirkungen und Folgen nicht persönlich erlebt hat, ist es nicht aktuell genug, um für einen persönlich relevant zu sein. Amerikanische Nachfahren der Sklaverei können zum Beispiel zu Recht behaupten, dass die Sklaverei für sie persönlich relevant ist, weil sie die Nachwirkungen und Folgen dieses historischen Ereignisses immer noch erleben. Ein weißer Mann in New York, der zufällig dieselbe Religion hat wie Menschen, die vor einigen Jahrtausenden in Palästina lebten, kann dies nicht von sich behaupten.

❖

Wäre Biden wirklich der israelfeindliche Hamas-Liebhaber, für den ihn die Republikaner halten, und wäre Trump wirklich der pro-russische Isolationist, für den ihn die Demokraten halten, dann würden wir heute nicht die Schrecken in Gaza und in der Ukraine erleben.

❖

Als ich aus einer missbräuchlichen Beziehung floh, die sehr missbräuchlich wurde, als ich versuchte, sie zu verlassen, erzählte mein Ex allen, die wir kannten, dass sein Missbrauch nicht so war, wie er aussah, und es eigentlich ziemlich kompliziert war. Genau das, was Israel und seine Apologeten jetzt tun.

Das ist genau das, was Missbrauchstäter tun, wenn Menschen anfangen, ihren offensichtlichen Missbrauch als das zu bezeichnen, was er ist, egal ob wir über zwischenmenschliche oder internationale Angelegenheiten sprechen. Man sieht immer wieder blutrünstige Sumpfmonster wie John Bolton mit dem Argument “es ist kompliziert”, denn wenn man sich die Rohdaten des Verhaltens der US-Kriegsmaschinerie ansieht, dann ist sie eindeutig eine extrem missbräuchliche und zerstörerische Kraft.

Die Verwalter des imperialen Narrativs arbeiten hart daran, die Verderbtheit des Imperiums viel komplizierter erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist, damit die Menschen glauben, es sei am besten, dies den autorisierten “Experten” zu überlassen. Und weil das Informationsökosystem unserer Herrscher so geschlossen ist, funktioniert das oft; die Menschen sehen sich Dinge wie Israel-Palästina an und nehmen an, dass es sehr kompliziert sein muss, denn wenn es so einfach wäre, wie es aussieht, würden ihre Regierungen und Medien Israel sicher nicht so sehr unterstützen.