Erschreckende Studie aus Japan zeigt enormer Anstieg der Selbstmordrate aufgrund der „COVID-Beschränkungen“

Hier ist eine Studie, über die in den Medien überhaupt nicht berichtet wurde, obwohl sie erschreckende Ergebnisse liefert, die den Behauptungen amerikanischer Gesundheitsexperten widersprechen, dass die COVID-Beschränkungen nicht zu einem Anstieg der Selbstmorde geführt haben.

Eine kürzlich im Vereinigten Königreich durchgeführte Studie ergab, dass seit Beginn der Pandemie fünfmal so viele Kinder durch Selbstmord gestorben sind wie durch COVID (in den USA und im Vereinigten Königreich sind fast keine Kinder – und keine gesunden Kinder – an COVID gestorben). Und die Tatsache, dass die Selbstmorde in Japan im letzten Jahr zugenommen haben, wurde bereits dokumentiert.

Laut dieser neuen Studie, die von Wissenschaftlern einer japanischen Universität in Zusammenarbeit mit dem japanischen Zentrum für die Überwachung von Infektionskrankheiten durchgeführt wurde, sind zwischen Juli 2020 und März 2021 2.665 zusätzliche Todesfälle festgestellt worden. Die Methodik der Studie war ähnlich wie die einer früheren Studie. „Übermäßige Sterblichkeit“ wurde definiert als die Differenz zwischen der tatsächlichen Zahl der Todesfälle und dem erwarteten epidemiologischen Schwellenwert (unter der Annahme, dass die tatsächliche Zahl die erwartete übersteigt).

Für die Studie wurden die gemeldeten Daten für alle Ursachen von 2005 bis Februar 2021 verwendet. Die aus ganz Japan gemeldeten Todesfälle wurden einbezogen.

The total number of estimated EXCESS suicides traced to lockdowns in Japan is >2,600. https://t.co/HXIJtAe5bC — Dave Collum (@DavidBCollum) September 7, 2021

Anhand ihres Modells stellten die Forscher fest, dass zwischen Juli 2020 und März 2021 ein „signifikanter, auf Selbstmord zurückzuführender Überschuss an Sterblichkeit“ zu verzeichnen war, wobei der größte Überschuss im Oktober des letzten Jahres auftrat, was wir seinerzeit feststellten.

Die Zahl der COVID-Todesfälle lag in diesem Zeitraum bei 8.153, was bedeutet, dass die überschüssigen Selbstmordtodesfälle, die auf Abriegelungen und andere pandemiebedingte Umstände zurückzuführen sind, fast einem Drittel der gesamten COVID-Todesfälle entsprachen.

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass die Regierungen eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen sollten. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität sollten neben den verschiedenen Nachteilen von Abriegelungen und anderen Einschränkungen wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten als wichtiger Teil der Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden.

„Es ist davon auszugehen, dass eine kontinuierliche und sorgfältige Überwachung der durch Selbstmord verursachten Übersterblichkeit erforderlich ist.

Interessierte können den Vorabdruck der Studie hier finden: