Der Nahe Osten und der Schatten der Ereignisse in Afghanistan

Nach dem vollständigen Abzug des US- und des NATO-Militärs aus Afghanistan gibt die Möglichkeit einer Rückkehr von Al-Qaida Anlass zur Sorge. Al-Qaida hat die Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten verübt und findet nun in Afghanistan, wie schon vor der Tragödie, einen sicheren Hafen. Die Moral der Taliban ist angesichts der Niederlage der USA und der von den Yankees zurückgelassenen Massen an Waffen höher als je zuvor. Diese Worte eines Artikels in der emiratischen Zeitung Al-Ittihad, der dem 20. Jahrestag des Aufenthalts des westlichen Militärkontingents in Afghanistan gewidmet ist, spiegeln die Besorgnis der arabischen Medien vor dem Hintergrund der jüngsten hitzigen Ereignisse in Afghanistan wider.

Die saudische Zeitung fasst die Reaktion auf die Ankunft der Taliban in drei Punkten zusammen. Zum einen geht es um den Erfolg der Taliban und den Rückzug der Amerikaner, der das Versagen der USA als Großmacht widerspiegelt. Zweitens geht es um die Haltung der US-Verbündeten in Bezug auf ihre Fähigkeit, ihre Versprechen einzuhalten. Die dritte bezieht sich auf die Auswirkungen der Machtübernahme durch die Taliban auf die umliegenden Länder und die Region.

Unter den Reaktionen findet sich die Meinung, es handele sich um einen Triumph des Widerstands gegen die Amerikaner und um einen Sieg des Islam im Allgemeinen. Im Gegensatz zu solchen Ansichten verweisen andere auf die Natur der Taliban, die zu einer natürlichen Erweiterung der Allianz dschihadistischer, obskurantistischer Kräfte in Afghanistan geworden sind.

Seit den späten 1970er Jahren wurden sie von den USA und dem Westen gefördert und finanziert, und die Golfstaaten haben nicht mit großen Summen gegeizt. All dies geschah im Namen des Sturzes des vorherigen Regimes und der Vertreibung der UdSSR aus Afghanistan. Die Taliban und Al-Qaida sind aus diesem Konflikt hervorgegangen.

Am Ende schlugen die Ereignisse wie ein Bumerang auf die USA und ihre Verbündeten zurück. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten war ein Vorwand für die Intervention der Yankees in Afghanistan und den Krieg mit den Taliban.

Diese historischen Tatsachen kommen dem saudischen Autor jetzt in den Sinn. Bei den Ereignissen der 80er Jahre in Afghanistan wollte das westliche Lager den Kommunismus durch die Hand von Muslimen bekämpfen. Das Ergebnis war verheerend, als einige Menschen in den Dschihad zogen und dann mit Ideen des Terrorismus im Kopf nach Hause zurückkehrten, worunter das Königreich sehr litt. Dies sind die Früchte von Afghanistan. Daher sollte die Rückkehr der Taliban für Saudi-Arabien kein Grund zur Sorge sein.

Zu den Ungläubigen des Sieges der Taliban gehören auch diejenigen, die von einem Deal zwischen Washington und den Taliban sprechen, bei dem es um ein Geben und Nehmen geht. Nach diesem Deal mit Amerika fragt man sich, warum so viele Tausende von Afghanen aus ihrer Heimat fliehen wollen, weil sie offensichtlich nicht an ihre Sicherheit glauben.

Es gab Warnungen, dass ein neues Afghanistan von einer Organisation geformt wird, die in der Vergangenheit für ihre Gewalttätigkeit berüchtigt war. In nur wenigen Tagen ist daraus ein Staat geworden – das Islamische Emirat Afghanistan -, der seine Nachbarn und den Rest der Welt in Angst und Schrecken versetzen kann, vor allem, wenn er sich als Zufluchtsort oder Brutstätte für eine Vielzahl von Terroristen entpuppt.

Einige Analysten sind der Meinung, dass sich die religiöse Ideologie der Taliban und ihr Ansatz, ein muslimisches Emirat aufzubauen, nicht geändert haben. Ein Mullah, der den Titel Amir al-Mu’minin, „Befehlshaber der Gläubigen“, trägt, hat keine Macht, diese Ordnung zu stören, die nichts mit Demokratie und moderner Zivilgesellschaft zu tun hat.

Die Taliban werden weiterhin einen sicheren Hafen für Al-Qaida bieten. Die Verbindung zwischen ihnen geht über den rein ideologischen Rahmen hinaus und wird häufig durch Blutsverwandtschaft verstärkt: Ehen und die Gründung gemischter Familien. Die Taliban werden auch nach ihrem „Sieg“ ein Schirm für Al-Qaida bleiben, der andere pro-dschihadistische islamische Gemeinschaften inspirieren wird.

Ein solch überstürzter Rückzug der USA und der NATO wurde in der arabischen Welt mit Skepsis aufgenommen. Nach Ansicht des palästinensischen Publizisten K. Nasir wird Washington, das seine wichtigsten Verbündeten in Afghanistan dem Schicksal überlassen und seine Slogans zur Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten vergessen hat, unweigerlich auch seine arabischen Schützlinge im Stich lassen.

Mehrere Kommentatoren in den Medien des Nahen Ostens stimmen ihm zu. Die amerikanische Politik in Afghanistan ist der Inbegriff ihrer Botschaft an ihre Verbündeten und hat viele Fragen darüber aufgeworfen, welches Schicksal sie erwartet. In der Tat haben die militärischen Interventionen der USA im Ausland meist mit einem strategischen Scheitern geendet. Washington hat sich von seinen Verbündeten abgewandt und sie im Stich gelassen, wie es 1978 mit dem iranischen Schah Reza Pahlavi, dem ehemaligen „amerikanischen Gendarmen“ am Golf, geschah, wie eine kuwaitische Zeitung schreibt.

Nach Ansicht von Analysten im Nahen Osten könnte der Lauf der Dinge unerwartete Wendungen nehmen und die Positionen bestimmter Akteure mit unvorhersehbaren Folgen verschieben. Die Überschriften ihrer Artikel zeigen dies: „Verstehen die Araber die amerikanische Lektion in Afghanistan?“, „Lehren aus der amerikanischen und NATO-Niederlage in Afghanistan“ usw.

Sie spiegeln die Ansichten lokaler Experten wider, die der Meinung sind, dass es für die Behörden wichtig ist, das Engagement und die Diplomatie mit anderen Mächten zu diversifizieren, nicht nur mit den USA.