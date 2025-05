Erschütternde Bilder – Hunger treibt das Chaos in Gaza an! Tausende überrennen Hilfszentrum – Schüsse fallen!

Von Tyler Durden

Der israelische Plan, die Operationen einer privaten US-Söldnerfirma zur Verteilung von Hilfsgütern an hungernde Bewohner des Gazastreifens zu überwachen, ist schlecht angelaufen, und die Optik ist wohl noch schlechter als Bidens gescheiterter Plan für einen schwimmenden Pier vor Gaza…

Footage purportedly shows thousands of Palestinians overrunning one of the aid distribution sites in southern Gaza's Rafah a short while ago.



There is no immediate comment from the IDF on the incident. pic.twitter.com/CvAsfyHLGz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 27, 2025

Übersetzung von „X“: Aufnahmen zeigen angeblich Tausende Palästinenser, die vor kurzem einen der Hilfsgüterverteilungsorte im südlichen Rafah im Gazastreifen gestürmt haben. Die israelische Armee hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Der Vorfall ereignete sich an einem Hilfsgüterverteilungsort einer von den USA unterstützten Gruppe in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. Die Gaza Humanitarian Foundation ist das Kernstück des neuen Systems, das die Verteilung humanitärer Lebensmittel auf eine kleine Anzahl von Zentren beschränkt, die von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht werden.

Bei ihrem ersten Versuch wurde die Einrichtung der Organisation jedoch von einer Welle hungernder Palästinenser überrannt, nachdem die UNO Anfang des Monats gewarnt hatte, dass etwa 500.000 Menschen von einer Hungersnot bedroht seien. Israelische Medien bestätigen, dass die amerikanischen Sicherheitskräfte aus dem Gebiet geflohen sind.

Der Plan war bereits äußerst umstritten, und die nun auftauchenden Bilder werden die internationale Kritik an der Operation definitiv noch verschärfen…

Viraler Screenshot von Aufnahmen, die auf X kursieren

Ein Bericht der Times of Israel berichtet ausführlich:

In den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten Menschenmengen, die in das Gebiet strömten und Kisten mit Lebensmitteln mitnahmen. In den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten Menschenmengen, die in das Gebiet strömten und Kisten mit Lebensmitteln mitnahmen. Die IDF, die das Gebiet um die Einrichtung sichert, bestätigte, dass Soldaten Warnschüsse außerhalb des Geländes abgegeben hätten, wies jedoch Berichte zurück, wonach sie aus einem Hubschrauber oder in Richtung des Zentrums selbst geschossen hätten. Eine militärische Quelle sagte, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Hubschrauber der israelischen Luftwaffe über dem Meer im Einsatz war, jedoch nicht in der Nähe der Verteilungsstelle. „Die Kontrolle über die Lage wurde hergestellt, die Verteilung von Lebensmitteln wird voraussichtlich wie geplant fortgesetzt, und die Sicherheit der IDF-Soldaten war nicht gefährdet“, fügte das Militär hinzu. Palästinensischen Berichten zufolge flohen die amerikanischen Sicherheitskräfte, die für die Sicherung des Geländes zuständig waren, vom Tatort. Es gab keine Berichte über Opfer bei dem Vorfall.

Dies hat zu einer Erklärung des Büros von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag geführt, in der auf einem „operativ soliden Plan“ bestanden wird. In der Erklärung wurden die Szenen vor Ort als „herzzerreißend“ bezeichnet.

„Wir haben das Video aus Gaza beobachtet, das an einem der von der Gaza Humanitarian Foundation eingerichteten Verteilungsstellen aufgenommen wurde. Und ehrlich gesagt sind diese Videos, diese Bilder, gelinde gesagt herzzerreißend“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric.

„Wie der Generalsekretär letzte Woche erklärte, verfügen wir und unsere Partner über einen detaillierten, grundsatzorientierten und operativ soliden Plan, der von den Mitgliedstaaten unterstützt wird, um die verzweifelte Bevölkerung mit Hilfsgütern zu versorgen“, fügte er hinzu.

Einige neu aufgetauchte Aufnahmen scheinen zu zeigen, wie Warnschüsse abgegeben wurden, als die Kontrolle über die Menschenmenge zusammenbrach:

🚨BREAKING | The US-Israeli backed Gaza Humanitarian Foundation opened fire on civilians after losing control over its so-called aid distribution point in west Rafah, with armed personnel responding by shooting instead of managing the crowd properly.



The foundation, accused of… pic.twitter.com/j0AsIbCyMq — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) May 27, 2025

Der lokale Journalist Mohammed Abu Armana hat über die Hilfsorganisation vor Ort geschrieben:

Die Stiftung, die als politisches Instrument und nicht als Hilfsorganisation kritisiert wird, hat keine humanitäre Erfolgsbilanz und arbeitet ohne Transparenz und Regulierung. Trotz wiederholter Aufforderungen hindert Israel etablierte und legale Hilfsorganisationen wie UNRWA und das Welternährungsprogramm weiterhin daran, Hilfe zu leisten, und behindert damit organisierte und sichere humanitäre Einsätze in Gaza.

Der CEO der Organisation ist gerade zurückgetreten, wie sich herausgestellt hat. „Jake Wood, der amerikanische Leiter der Hilfsaktion, erklärte am Sonntagabend, er trete zurück, da klar sei, dass die Organisation nicht unabhängig arbeiten dürfe“, so die Associated Press.

Während Hilfsgüter kaum ankommen, verteilen wir die großen Mengen, die geliefert werden…

Erst letzte Woche haben wir über folgenden Bericht informiert: Söldnerfirma, die Gazahilfe für Israel überwachen soll, stellt auf LinkedIn massiv ein.

Unten: Einige der Auftragnehmer bei der Verteilung vor Ort:

Concentration Camp! Humiliating people starved for 86 days.

Shame on this world. pic.twitter.com/OPqalQrgSx — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 27, 2025

Those are the American mercenaries running GHF's "aid" concentration camp in Rafah



One of them speaks in an Iraqi dialect, most of them served in Iraq & Afghanistan, some with the infamous Blackwater



They each get paid over $33,000 per month ($1,100 per day)! pic.twitter.com/PyHPvKqEeB — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) May 27, 2025

Übersetzung von „X“: Das sind die amerikanischen Söldner, die das „Hilfs“-Konzentrationslager der GHF in Rafah betreiben. Einer von ihnen spricht einen irakischen Dialekt, die meisten von ihnen haben im Irak und in Afghanistan gedient, einige bei der berüchtigten Blackwater. Sie erhalten jeweils über 33.000 Dollar pro Monat (1.100 Dollar pro Tag)!

Eine Söldnerfirma namens Safe Reach Solutions (SRS) hat auf LinkedIn und anderen Plattformen aktiv nach „Humanitarian Liaison Officers“ (Humanitäre Verbindungsbeamte) gesucht, die laut einer Stellenbeschreibung „als wichtige Verbindungsglieder zwischen unseren Einsatzteams und der breiteren humanitären Gemeinschaft fungieren“ sollen. Der Chef der Sicherheitsfirma ist bekanntermaßen ein enger Freund des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu.

Unterdessen…

BREAKING: 400 humanitarian aid trucks are waiting 𝐢𝐧 Gaza for the @UN to be distributed.



Don’t fall for misinformation, the IDF and @cogatonline have adjusted the logistical and security protocols. The @UN still refuse to do its job. pic.twitter.com/mkotBmWs2T — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: 400 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern warten in Gaza auf die Verteilung durch die @UN. Fallen Sie nicht auf Falschinformationen herein, die IDF und @cogatonline haben die Logistik- und Sicherheitsprotokolle angepasst. Die @UN weigert sich weiterhin, ihre Arbeit zu tun.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben öffentlich zurückgeschlagen und überraschenderweise die Vereinten Nationen ins Visier genommen: „Die UN weigert sich weiterhin, ihre Aufgabe zu erfüllen“, heißt es in einer Erklärung auf X.

Gaza hungert nicht. Sie werden ausgehungert. Von Israel, Amerika und Großbritannien. Das ist ein Kriegsverbrechen.