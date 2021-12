Erstaunliche Daten aus Südafrika legen nahe, dass Omikron das Ende von Covid (und von Covid-Impfstoffen) sein könnte

Ein Thread mit sechs Tweets von einem südafrikanischen Ingenieur fasst den offensichtlichen Stand der Dinge zusammen: Omicron scheint ansteckender zu sein, aber viel milder als frühere Covid-Stämme.

Südafrikanische Ärzte und Krankenhäuser haben die ganze Zeit in diese Richtung tendiert. Aber jetzt haben wir fast drei Wochen lang Daten, und sie sagen dies mit zunehmender Gewissheit. Die Zeitspanne von den Symptomen bis zum Auftreten einer schweren Krankheit beträgt etwa eine Woche. Wenn eine große Anzahl von Patienten ins Krankenhaus oder auf die Intensivstation kommen würde, hätten sie das mit Sicherheit schon getan.

Vielleicht wissen wir es in einer weiteren Woche, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es eine verblüffende Umkehrung, wenn Omikron auch nur annähernd so gefährlich wäre wie frühere Stämme. Und die Milde von Omikron liegt nicht daran, dass Südafrika hoch geimpft ist; nur etwa 1 von 4 Südafrikanern ist vollständig geimpft.

Was bisher noch nicht gesagt wurde – und von den Medien sicher auch nicht gesagt werden wird – ist, dass das Auftreten von Omikron, sofern sich diese Daten bestätigen, das Ende aller Impfbemühungen mit mRNA- oder DNA/AAV-Impfstoffen bedeuten sollte. Ihr Risikoprofil hat sich stetig verschlechtert – eine schlüssige Erklärung für den synchronen Anstieg der Gesamtmortalität in stark geimpften Ländern gibt es noch nicht. In den Niederlanden lag die Gesamtmortalität in der letzten Woche 41 Prozent über dem Normalwert (ja, 41 Prozent). Nur einer von fünf dieser Todesfälle war auf Covid zurückzuführen.

Quelle

Die Verabreichung dieser Impfstoffe gegen ein Virus, das sich für die meisten Menschen zu einer Erkältung zu entwickeln scheint, ist eine entsetzlich schlechte öffentliche Politik. Zumal die Impfstoffe gegen Omikron ohnehin nicht sehr gut zu wirken scheinen.

Alles, was jetzt noch bleibt, ist, das Chaos der Impfstoffe zu verfolgen. Hoffen wir, dass es nur vorübergehend ist.