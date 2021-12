Gemeinsam stehen wir, geteilt fallen wir

Sie haben Angst: Die zunehmend rücksichtslosen Anordnungen der Eliten

Hey you, out there in the cold

Getting lonely, getting old

Can you feel me?

Hey you, standing in the aisles

With itchy feet and fading smiles

Can you feel me?

Hey you, don’t help them to bury the light

Don’t give in without a fight

Pink Floyd – Hey You

Im Dezember 2012, eine Woche nach der Schießerei in Newtown, schrieb ich einen Artikel mit dem Titel „Hey You“. Meine Interpretation dieses Pink-Floyd-Klassikers bezog sich darauf, wie unsere Kultur Generationen von entfremdeten und isolierten Menschen hervorgebracht hat, die es Big Pharma ermöglichen, ihre pharmazeutischen Präparate als „einfache“ Lösung für ein „normales“ Leben in einer zutiefst abnormalen Gesellschaft unter die Leute zu bringen. Ich behaupte, dass diese Massenschießereien junger Männer (Newtown, Columbine, Aurora, Virginia Tech, Tucson) durch die Psychopharmaka von Big Pharma verursacht wurden, die all diesen jungen Mördern von kranken Industriehändlern (alias Ärzten) verschrieben wurden.

Die äußerst profitable Lösung von Big Pharma für Entfremdung, Isolation und Depression sind Medikamente, die einen Teil der Betroffenen in psychotische Mörder verwandeln. Der Artikel ging davon aus, dass unsere techno-narzisstische Gesellschaft (die von unseren totalitären Machthabern durch Bewusstseinsmanipulation, Drogen, Indoktrination in der öffentlichen Bildung und Propaganda ermutigt und ermöglicht wird) diese Entfremdung, Isolation und Hoffnungslosigkeit absichtlich herbeigeführt hat, um ihre Ziele der Macht, der Kontrolle und des Reichtums auszuweiten.

Wenn es um dystopische Literatur geht, gibt es immer einen Konflikt zwischen Huxleys sanftem Totalitarismus und Orwells Tyrannei mit Stiefeln im Gesicht, wenn es darum geht zu beurteilen, wie unsere Regierungen ihren Untertanen ihre Diktate aufzwingen. Die Mauer hat zweifellos einen Orwellschen Einschlag, da sie die Themen Verlassenheit, Isolation, Entfremdung, Autoritarismus, die Brutalität des Krieges, ein tyrannisches, konformistisches Bildungssystem und jene Mauern erkundet, die der Einzelne und die Gesellschaft errichten, um sich vor der Konfrontation mit der Realität und den Folgen ihres Handelns zu schützen.

Wenn man sich von der Gesellschaft entfremdet und eine Mauer zwischen sich und der Außenwelt errichtet hat, kann der Versuch, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, fast unmöglich werden, wenn die Mauer zu hoch wird und niemand deine Bitten hören kann. Manchmal gibt es keinen Ausweg mehr.

Die einleitenden Zeilen dieses Liedes verfolgen mich. Seit dem Beginn dieser Pandemie des Herdenwahnsinns im März 2020 habe ich das Gefühl, im Regen zu stehen. Ich bin älter geworden und fühle mich älter. Während Familie, Freunde und Kollegen in diesen Strudel der Falschheit hineingezogen wurden, habe ich das Gefühl, allein hinter Mauern zu stehen, die von der Regierung, den Medien und der Gesellschaft im Allgemeinen errichtet wurden. Es ist einsam, wenn man sich dazu entschließt, sich gegen die Lügen zu wehren, die rund um die Uhr von korrupten Politikern, falschen Nachrichtensprechern und falschen medizinischen „Experten“ verbreitet werden, die von Big Pharma gekauft wurden. Und gegen die Lügen der Megakonzerne und der Hollywood-Propagandisten, die ihre Rolle spielen. Diese dämonischen Kräfte haben versucht, das Licht der Wahrheit unter einer Lawine von Lügen zu begraben.

Ich bin mir über ihre wahren Absichten nicht im Klaren, aber ich bin mir sicher, dass sie weder für mich noch für meine Familie, noch für die ehrlichen, hart arbeitenden Menschen, die versuchen, diesen dystopischen Alptraum zu überleben, von Nutzen sein werden. An den meisten Tagen habe ich das Gefühl, dass die bösen Mächte, die sich gegen mich und andere Freiheitsliebende richten, die Oberhand haben und nicht besiegt werden können. Ich fühle mich von der Mehrheit isoliert und entfremdet, da sie psychologisch manipuliert wurden, um ihren Herren zu gehorchen, da ihre doppelte Impfdosis jetzt nach sechs Monaten einen Booster erfordert und bis in alle Ewigkeit jährliche Auffrischungen nötig sein werden. Sie werden sich bedingungslos fügen, ohne jemals ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken einzusetzen, um zu begreifen, dass dies keine echten Impfstoffe sind und nicht funktionieren. Ich werde ihrer Massenpsychose nicht nachgeben.

Da ich mich bei dem Song damals auf die von Big Pharma verursachten Massenschießereien bezog, drehte sich mein Artikel von 2012 um Huxleys Sichtweise auf den Totalitarismus. Er glaubte, dass unsere Oberherren Pharmazeutika, Konditionierung und Gedankenkontrolle benutzen würden, um ihre bösen Absichten zu erreichen.

„Ein wirklich effizienter totalitärer Staat wäre einer, in dem eine allmächtige Exekutive politischer Bosse und ihre Armee aus Managern eine Bevölkerung von Sklaven kontrolliert, die man nicht zwingen muss, weil sie ihre Knechtschaft lieben.“–Aldous Huxley – Schöne Neue Welt

„Und immer und überall gäbe es die schreienden oder ruhig-autoritären Hypnotiseure; und im Schlepptau der herrschenden Suggestionsgeber, sind immer und überall die Sippen von Possenreißern und Gauklern, die Berufslügner, die Anbieter von unterhaltsamen Belanglosigkeiten. Von der Wiege an konditioniert, unaufhörlich abgelenkt, systematisch hypnotisiert, würden ihre uniformierten Opfer gehorsam weiter hin und her marschieren, immer und überall mit der perfekten Fügsamkeit dressierter Pudel töten und sterben.“– Aldous Huxley

Meine düstere Sicht auf unsere Zukunft war vor neun Jahren genauso düster, wie sie es heute ist. Ich war der Meinung, dass sich die Entfremdung und die Isolation, die durch unsere ausufernde, vom Auto abhängige, technologiebesessene, von der Regierung kontrollierte und schuldenfinanzierte Gesellschaft entstanden sind, wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet haben und unser Land langsam zugrunde richten. Wie bei den meisten meiner frühen Artikel konzentrierte ich mich auf unsere katastrophale Haushaltslage und darauf, dass sie mit Sicherheit unhaltbar ist. Mein Beispiel war:

Seit 1979 ist die gesamte Kreditmarktverschuldung in den Vereinigten Staaten von 4,3 Billionen Dollar auf 55,3 Billionen Dollar gestiegen, ein Anstieg von 1.286% in 33 Jahren.

Sie waren in 33 Jahren um 51 Billionen Dollar gestiegen. Und nun ratet mal? Es steht jetzt bei 85 Billionen Dollar, ein weiterer Anstieg um 30 Billionen Dollar in 9 Jahren, und eine Verlangsamung ist nicht in Sicht. Seit ich den Artikel im Jahr 2012 geschrieben habe, ist die Staatsverschuldung von 16 Billionen Dollar auf 29 Billionen Dollar gestiegen (plus 81%), das BIP von 16 Billionen Dollar auf 23 Billionen Dollar (plus 44%), der Dow von 13.000 auf 36.000 (plus 177%) und die Verbraucherschulden von 2,9 Billionen Dollar auf 4,4 Billionen Dollar (plus 52%).

Wie üblich verschuldete sich der Pöbel weiter, während sich die Billionen an Aktienbesitz der Herrschenden in neun Jahren fast verdreifacht haben. Ich dachte, das Schuldenwachstum sei untragbar, aber die Fed sagte: halb so schlimm. Ihre Verschuldungsorgie beschleunigt sich von Minute zu Minute, wobei die reale Inflation (im Gegensatz zu dem gefälschten Statistik-Bullshit) mehr als 10% beträgt und den Durchschnittsamerikaner trifft, während die Oligarchen der Wall Street von Sekunde zu Sekunde reicher werden. Selbst unter Verwendung der BLS-Bullshit-Inflationszahlen hat der US-Dollar seit 2012 17% seiner Kaufkraft verloren, was wiederum den kleinen Mann bescheißt.

Seit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 hat der USD 96,4% seiner Kaufkraft verloren. So viel zur Erfüllung ihres „Mandats“ der Preisstabilität. Habt ihr es jetzt verstanden? Die Aufgabe der Fed ist es, ihre Eigentümer (Banker und Milliardäre) zu bereichern, während sie euch in Schulden versklavt und dafür sorgt, dass ihr mit euren mageren Löhnen jedes Jahr immer weniger kaufen könnt. An dieser Stelle beginnt der Slogan „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ Sinn zu machen.

Der Slogan „Build Back Better“, der von Schwab und seinen Davoser Mitverschwörern kreiert wurde, bezieht sich in Wirklichkeit darauf, eine bessere Mauer um den Plebs zu bauen, damit er isoliert, entfremdet und unter Kontrolle bleibt. Roger Waters hat erklärt, dass der SongHey Youauch eine Aufforderung war, Verbindungen zu Menschen herzustellen, sich gegenseitig zu helfen und die Entfremdung und Isolation zu überwinden, die von denjenigen geschaffen wurde, die die Fäden unserer gesellschaftlichen Dystopie ziehen.