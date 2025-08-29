Erste Freunde: Wie der Berater des Präsidentenpaares vom Model-Mogul zum Sonderbeauftragten wurde

Von Mark Goodwin ind Whitney Webb

Unlimited Hangout untersucht, wie Paolo Zampolli trotz seiner Vergangenheit, in der er korrupte, räuberische und globalistische Ambitionen mit Blick auf die Weltmeere bediente, Betrug erleichterte und Betrügereien im Zusammenhang mit der Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen unterstützte, kürzlich von Trump ernannt wurde. Die Antwort scheint in Zampollis langjährigen Verbindungen zum Präsidenten, seiner Frau und wichtigen Mitverschwörern im Fall Jeffrey Epstein zu liegen.

Die dramatische Kehrtwende der Trump-Regierung im Fall Jeffrey Epstein sorgt weiterhin für Verwirrung und Faszination, wobei Präsident Trump nach wie vor darauf beharrt, dass die ganze „Epstein-Sache“ ein „Demokraten-Hoax“ sei. Zwar haben die Demokraten zweifellos versucht, die Situation für parteipolitische Zwecke auszunutzen, doch die Kehrtwende in der Rhetorik – insbesondere nachdem die Transparenz im Fall Epstein zu einem wichtigen Bestandteil von Trumps Wahlkampf 2024 gemacht wurde – scheint unerklärlich. Tatsächlich ist der Zeitpunkt der Kehrtwende, die nach einer langwierigen Verzögerung und der endgültigen Rücknahme der Freigabe von Akten zu diesem Fall erfolgte, für viele schwer zu akzeptieren.

Inmitten der Folgen der Kehrtwende der Regierung hat die Trump-Regierung versucht, das Versäumnis, „die Akten freizugeben“, zu mildern, indem sie Interviews mit Ghislaine Maxwell (die verzweifelt um eine Begnadigung oder Strafmilderung bemüht ist) veröffentlichte und Bill und Hillary Clinton vor Gericht lud – ein klarer Versuch, die „Transparenz“ in diesem Fall in etwas umzuwandeln, das für die Republikaner politisch günstiger ist.

Wie jedoch in der Serie „First Friends” von Unlimited Hangout dargelegt, könnte Trumps Versuch, die Darstellung des Epstein-Falls zu verändern, darauf abzielen, nicht nur sich selbst, sondern auch Personen aus seinem engen sozialen Umfeld zu schützen, darunter mindestens eine Person, die derzeit in seiner Regierung tätig ist. Diese Person, Paolo Zampolli – der derzeitige Sonderbeauftragte der Regierung für globale Partnerschaften – ist Gegenstand dieser Untersuchung.

In Teil I dieser Serie haben wir einen der engsten Freunde Trumps aus Italien kennengelernt: Flavio Briatore, ein Mitglied der P2-Loge und mit der italienischen Mafia verbundener Geschäftsmann, der Beziehungen zu prominenten Victoria’s Secret Angels unterhält, von denen er mindestens eine Epstein vorgestellt hat. In diesem zweiten Teil stehen die Verbindungen von Zampolli, einem weiteren Italiener, der sowohl Trump als auch Briatore nahesteht, im Mittelpunkt. Zampolli war kürzlich in den Nachrichten, nicht wegen der Hinterzimmergeschäfte seines neuen offiziellen Postens in der US-Regierung, sondern weil Trump und seine Frau Melania behaupten, von Zampolli miteinander bekannt gemacht worden zu sein, während andere behaupten, es sei Epstein gewesen.

Wie diese Untersuchung zeigen wird, ist Zampolli zutiefst korrupt. Seit seinen Anfängen als Protegé des umstrittenen Model-Moguls John Casablancas, einem Mann, der für seine Vorliebe für sogenannte „Kindfrauen” bekannt war, baute Zampolli sein Model-Imperium mit Geldern von Silvio Berlusconi auf, dem korrupten italienischen Ministerpräsidenten (und engen Freund von Flavio Briatore), der wegen seiner sexuellen Eskapaden mit Minderjährigen während seiner Amtszeit zum Rücktritt gezwungen wurde. Zampolli folgte später dem Beispiel von Casablanca und heiratete seine Frau, als sie 19 Jahre alt war, nachdem er sie kurz nach ihrer Reise als minderjährige Teenagerin in Epsteins „Lolita Express” kennengelernt hatte.

Nachdem er Anfang der 2000er Jahre die Welt des Modelings verlassen hatte, um für Donald Trump zu arbeiten, knüpfte Zampolli enge Beziehungen zu den Clintons sowie zu den Vereinten Nationen, wo er an deren Klimaschutzinitiativen und an der Entwicklung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) mitarbeitete. Insbesondere war Zampolli Teil des Teams, das SDG 14 „Leben unter Wasser” zusammen mit Stuart Beck entwickelte, einer Persönlichkeit, die eng mit den Regimewechseloperationen der CIA in Palau verbunden ist, sowie mit niemand Geringerem als Ghislaine Maxwell und ihrem TerraMar-Projekt.

Doch das ist noch nicht alles, was Zampolli bei den Vereinten Nationen leisten würde, denn er spielte eine wichtige Rolle in einem großen Finanzierungsskandal der UNO und pflegte enge Beziehungen zu verdächtigen Programmen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen, die später dazu führten, dass einer seiner engen Kollegen verhaftet wurde und ein anderer unter äußerst bizarren Umständen ums Leben kam. Diese Kollegen hatten Bestechungsgelder von einem mit dem organisierten Verbrechen und der KPCh verbundenen chinesischen Milliardär angenommen, der einst im Zentrum des Skandals stand, der direkt mit den meisten der siebzehn Besuche von Jeffrey Epstein im Weißen Haus unter Clinton zusammenhängt.

Nachdem Trump sein Amt als Präsident angetreten hatte, versuchte Zampolli, sich ein neues Image zu geben, um ein enger Verbündeter des Präsidenten zu werden, obwohl er weiterhin offen globalistische UN-Politiken förderte, die angeblich im Widerspruch zu Trumps „populistischen“ Wahlkampagnen in den Jahren 2016, 2020 und 2024 standen. Zampolli erhielt in Trumps erster Amtszeit einige kleinere Ämter, spielte jedoch in dieser Zeit vor allem eine Rolle in einem großen UN-Skandal und im Harvey-Weinstein-Skandal. In jüngerer Zeit wurde ein weniger behindertes Zampolli zum Sonderbeauftragten ernannt, wo er hinter den Kulissen die Art von Hinterzimmergeschäften tätigt, die seine gesamte Karriere geprägt haben, um ausländische Direktinvestitionen (FDI) anzukurbeln und Handelsabkommen zu schmieden, insbesondere in seinem Heimatland Italien. Ein Beispiel für den Umfang seines Einflusses hinter den Kulissen ist, dass Zampolli ursprünglich die Idee hatte, den Israel-Palästina-Konflikt zu „lösen“, indem er den Gazastreifen in einen „Riviera“-Ferienort verwandelte, Jahre bevor ein solcher Plan von seinem derzeitigen Chef Donald Trump oder Trumps Schwiegersohn Jared Kushner geäußert wurde.

Die Geschichte von Paolo Zampolli ist letztlich eine Anklage gegen die politische Korruption, wie sie durch den Fall Epstein und andere Skandale verkörpert wird, die so oft parteiübergreifend ist, obwohl die Medien versuchen, nur eine Partei als skrupellos darzustellen, je nachdem, welcher Echokammer eine Person den Vorzug gibt. Würde das amerikanische Volk erkennen, dass beide öffentlichen Gesichter der Machtstruktur ihres Landes korrupt sind, würde das Versäumnis der Trump-Regierung, Akten zum Fall Epstein vorzulegen, schnell viel mehr Sinn ergeben.

Zampollis italienische Anfänge und frühe Verbindungen

Paolo Zampolli wurde in Mailand in eine Elitefamilie geboren, die durch den Erfolg des italienischen Spielzeugunternehmens Harbert, das amerikanische Spielzeuge (z. B. Star Wars-Figuren und Easy Bake-Öfen) in Italien lizenzierte, noch wohlhabender geworden war. Nachdem sein Vater bei einem Skiunfall ums Leben gekommen war, als Zampolli 18 Jahre alt war, brach er sein Studium vorzeitig ab, um das Unternehmen zu übernehmen. Er kam jedoch schnell zu dem Schluss, dass Mailand für ihn und seine Ambitionen „zu klein” war. Auf der Suche nach etwas Größerem beschloss er, das Unternehmen seiner Familie an den italienischen Magnaten und Politiker Silvio Berlusconi zu verkaufen.

Ein Harbert Star Wars-Spielzeug aus den späten 1970er Jahren, Quelle

Wie in Teil I dieser Serie erwähnt, war Berlusconi Mitglied der berüchtigten Freimaurerloge P2, die im Zentrum des europäischen Netzwerks stand, das das organisierte Verbrechen sowie US-amerikanische und verbündete Geheimdienste mit mächtigen Politikern und Wirtschaftsführern verband, von denen viele faschistische Sympathisanten waren. Berlusconis mysteriöser Aufstieg wurde Berichten zufolge direkt von der P2 ermöglicht, da seine frühe Karriere zum Milliardär und späteren italienischen Ministerpräsidenten angeblich mit einer Kapitalspritze aus mysteriösen Quellen (verdeckt durch ein Labyrinth von Holdinggesellschaften) begann, kurz nachdem er der Loge beigetreten war. Berlusconis politische Karriere wurde später durch einen Skandal getrübt, nachdem er wegen der Anstellung einer „minderjährigen Prostituierten” und der Ausrichtung von „Bunga-Bunga”-Partys, bei denen er Orgien mit jungen Frauen und Teenagern veranstaltete, verurteilt worden war. Die Handlungen, die im Mittelpunkt dieses Falles standen, fanden statt, während Berlusconi Ministerpräsident war.

Zampolli blieb von den späten 1980er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2023 ein Bewunderer Berlusconis. Zampolli pflegte auch Beziehungen zu einem der engsten Freunde des verstorbenen Ministerpräsidenten, Flavio Briatore, die bis heute bestehen. Die Verbindungen von Briatore zum organisierten Verbrechen sowie zu P2, dem Epstein/Maxwell-Netzwerk und Donald Trump standen im Mittelpunkt von Teil I dieser Serie.

Nachdem Berlusconi sein Unternehmen gekauft hatte, stieg Zampolli in die Modelbranche ein. Es ist jedoch nicht ganz klar, wie er zu seinem Einstieg in das Modelmanagement kam. Zampolli selbst hat angedeutet, dass alles mit seiner Faszination für John Casablancas, den umstrittenen Gründer von Elite Model Management, begann, die er seit seiner Kindheit hegte. Zampolli hat behauptet, als Kind tatsächlich mit Casablancas Urlaub gemacht zu haben, als er mit seiner Familie in Ibiza, Spanien, war. „Als ich ein Kind war, verbrachte John Casablancas den Sommer mit mir“, erzählte Zampolli einmal im Jahr 2001 der Zeitschrift Vanity Fair. Der Artikel in Vanity Fair erwähnt auch, dass Zampolli Casablancas später auf Talentsuche-Reisen nach Osteuropa begleitete, allerdings ohne genaue Daten zu nennen. Casablancas bestätigte seine frühen Verbindungen zu Zampolli, als er einmal mit den Worten zitiert wurde: „Ich kenne Paolo schon seit Anbeginn.“

Bis 1994 war Zampolli zum Hauptorganisator des Look of the Year-Wettbewerbs auf Ibiza geworden. Laut Zampolli selbst wurde er 1994 für die Organisation des Wettbewerbs ausgewählt, weil er „Club Med und das italienische Fernsehen mit ins Boot holte!“ Club Med, d. h. Club Méditerranée, wurde in den 1960er Jahren von einer Gruppe unter der Leitung von Baron Edmond de Rothschild übernommen, nachdem dieser „einen Club Med in Israel besucht hatte und ihm gefiel. Baron Edmond beglich nicht nur die Schulden des Club Med, sondern erwarb auch einen Anteil von 34 Prozent an dem wachsenden Reiseveranstalter.” Zu den französischen Rothschild-Interessen in dieser Gruppe gesellte sich die Familie Gunzberg, die zu diesem Zeitpunkt mit der mit dem organisierten Verbrechen verbundenen Familie Bronfman von Seagrams verschwägert war. Der berüchtigte Frontmann der Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Ghaith Pharaon, war ebenfalls Anteilseigner von Club Med und nutzte seine Anteile, um sich Kreditlinien von der BCCI zu sichern, die von ihrer Gründung bis zu ihrem Zusammenbruch im Jahr 1991 mit Geheimdiensten, Drogenkartellen und der organisierten Kriminalität in Verbindung stand. Jeffrey Epstein, der ebenfalls in den 1990er Jahren in die Modelwelt einstieg und angeblich mit Zampolli befreundet war, stand in den 1980er Jahren in Verbindung mit der BCCI, ebenso wie einige von Epsteins Kunden aus den 80er Jahren, darunter der Waffenhändler und Geheimdienstmitarbeiter Adnan Khashoggi. Es ist unklar, wie Zampolli mit Club Med in Verbindung kam, aber seine Verbindungen zum italienischen Fernsehen standen wahrscheinlich im Zusammenhang mit Silvio Berlusconi, zu dessen Vermögenswerten zahlreiche italienische Fernsehsender gehörten und der als „Vater des italienischen Rundfunks” bezeichnet wurde. Dies würde darauf hindeuten, dass Zampollis Verbindungen zu Berlusconi auch nach dem Verkauf seines Familienunternehmens bestanden blieben.

Der von Zampolli organisierte jährliche Wettbewerb „Look of the Year” wurde von Casablancas Elite Model Management veranstaltet. Der oberste Elite-Manager, der die Wettbewerbe in den späten 1980er und 1990er Jahren leitete, war jedoch der damalige Leiter der europäischen Niederlassung von Elite Models, Gerald Marie. Maries Modelagentur Paris Planning hatte sich 1986 mit Casablancas Agentur zusammengeschlossen. Marie wurde seitdem von mehreren bekannten und weniger bekannten Models wegen einer Reihe von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen in den 1980er und 1990er Jahren angeklagt, wobei diese Anschuldigungen von Maries damaliger Ehefrau als glaubwürdig eingestuft wurden. Einige von Maries Anklägern behaupteten, dass sie von Marie „an wohlhabende Männer in ganz Europa zu Zwecken, die nichts mit dem Modeln zu tun hatten“, „verkauft“ worden seien. Eine von Maries Anklägerinnen, Jill Dodd, behauptet, dass sie und andere „einfach jung waren und von unseren Agenten ausgenutzt, vorbereitet und verkauft wurden”. Dodd sagte, dass die Agentur sie, nachdem sie von Marie vergewaltigt worden war, in eine Beziehung mit dem oben genannten Adnan Khashoggi gedrängt habe. Dodd sagt, sie habe später herausgefunden, dass Maries damalige Modelagentur (Paris Planning) von Khashoggi 50.000 Dollar für die Vermittlung ihres Treffens erhalten habe. Marie war später angeblich an MC2 beteiligt, der von Jean Luc Brunel gegründeten und von Jeffrey Epstein finanzierten Modelagentur, die zu einem Schwerpunkt der Ermittlungen gegen Epstein wegen Sexhandels wurde.

In der Berichterstattung über den von Zampolli organisierten Look of the Year-Wettbewerb 1994 wurde darauf hingewiesen, dass minderjährige Mädchen aus aller Welt zur Teilnahme aufgefordert und ohne ihre Eltern zum Wettbewerb geflogen wurden, obwohl sie „noch so jung“ waren. Den Teenagern wurden männliche „Begleiter“ zugewiesen, von denen einer namens Pat Lanzillo bemerkte, dass ihm bewusst wurde, wie jung diese „schönen“ Teenager waren, als einige von ihnen weinend ihre Eltern anriefen. Der Bericht erwähnt auch, dass die Teenager für ihren „freien Abend“ in einen „wilden“ Nachtclub auf der Insel gebracht wurden.

Die „Look of the Year“-Wettbewerbe von Elite, darunter auch diejenigen, die 1991 und 1992 gemeinsam mit Donald Trump im damaligen Trump-Hotel Plaza veranstaltet wurden, sind in die Kritik geraten, nachdem ehemalige Teilnehmerinnen behaupteten, sie seien von mächtigen Männern der Branche wie Gerald Marie umworben, angegriffen und vergewaltigt worden. Bemerkenswert ist, dass Casablancas von Elite seine dritte Frau bei einem Elite-Modelwettbewerb 1993 kennenlernte, das brasilianische Model Aline Wermelinger – damals noch eine Schülerin –, die Casablancas mit 17 heiratete. Casablancas war umstritten wegen Vorwürfen, dass er viele seiner jungen und oft minderjährigen Models ausbeutete und missbrauchte, und weil er offen seine sexuelle Vorliebe für Teenager bekundete, die er als „Kindfrauen“ bezeichnete.

Während der Durchführung des Elite-Wettbewerbs 1994 auf Ibiza wurde Zampolli laut einem Bericht der New York Times von Casablancas dazu gedrängt, nach New York zu ziehen, um dort in der Modelbranche zu arbeiten. Zampolli zog kurz darauf nach New York City, wo er 1995 ankam und eine Wohnung am Union Square mietete. Bald lernte er Donald Trump kennen, „dessen Grandiosität er bewunderte“ und der wie Zampolli „eine feste Größe in der Nachtclubszene der Stadt war“. Über sein erstes Treffen mit Trump sagte Zampolli einmal: „Wir haben beide ein gemeinsames Interesse. Wir mögen beide schöne Dinge.“

Obwohl unklar ist, wie genau Zampolli Trump kennengelernt hat und wer sie einander vorgestellt hat, war es wahrscheinlich John Casablancas oder eine andere Persönlichkeit bei Elite. Casablancas und Trump waren seit Anfang der 1990er Jahre öffentlich miteinander verbunden. Darüber hinaus war Casablancas dafür bekannt, Partys im berüchtigten Nachtclub Studio 54 zu veranstalten, dessen Miteigentümer Ian Schrager der Sohn eines Geschäftspartners des Gangsters Meyer Lansky war und dessen Anwalt auch Trumps Anwalt und Mentor Roy Cohn war. Cohn war in einen Sex-Erpressungsring im Plaza Hotel verwickelt, das Trump später nach Cohns Tod kaufte. Er stand auch in enger Verbindung zu den Interessen der organisierten Kriminalität in New York und war als Anwalt für berüchtigte Mafiabosse wie Tony Salerno tätig. Trump war in den 1980er Jahren Stammgast bei den Veranstaltungen von Elite’s Studio 54. Während dieser Zeit soll Trump angeblich häufig mit zwei Männern gefeiert haben: Tom Barrack, einem langjährigen Mitarbeiter Trumps und Gründer von Colony Capital, der heute als US-Botschafter in der Türkei tätig ist, und Jeffrey Epstein, dem mittlerweile berüchtigten Sexhändler, der in dieser Zeit Verbindungen zu geheimen Waffenhandelsnetzwerken und Finanzkriminalität hatte. Vier ehemalige Elite-Models gaben an, dass die Agentur von Casablancas sie Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre dazu verpflichtet habe, an privaten Abendessen mit Trump teilzunehmen, wobei jedoch keiner von ihnen Trump eines Fehlverhaltens beschuldigte. Dies bestätigt jedoch, dass Elite Model Management als Unternehmen seine Models dazu drängte, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, die nichts mit dem Modeln zu tun hatten, sondern mit einflussreichen Personen.

1991 schlossen Trump und Casablancas einen Geschäftsvertrag, wonach Trumps Plaza Hotel Gastgeber des Wettbewerbs „Look of the Year“ wurde. Trumps Tochter Ivanka arbeitete später ab ihrem 15. Lebensjahr als Model für Elite. Elite wurde seitdem dafür kritisiert, die damals noch minderjährige Ivanka sexualisiert zu haben. Trump und Casablancas waren Berichten zufolge gute Freunde, obwohl Trump, nachdem er Politiker geworden war, behauptete, Casablancas, der zu diesem Zeitpunkt bereits berüchtigt war, kaum gekannt zu haben. Trump hat sich ähnlich über einen anderen ehemaligen Freund geäußert, der später ebenfalls berüchtigt wurde – Jeffrey Epstein.

Obwohl Casablancas offenbar der Auslöser für Zampollis Umzug nach New York war, arbeitete Zampolli nach seiner Ankunft in den USA nicht bei Elite Models. Stattdessen wurde er Co-Präsident von Metropolitan Models, nachdem er die Agentur kurz nach seinem Umzug gekauft hatte. Das berühmteste Model von Metropolitan Models war Claudia Schiffer, die während ihrer Zeit bei der Agentur den Magier David Copperfield kennenlernte und sich mit ihm verlobte. Copperfield, ein Freund von Zampolli, stand auch Jeffrey Epstein nahe. Es gibt Hinweise darauf, dass die beiden Anfang der 2000er Jahre in engem Kontakt standen, und Copperfield wurde auch von mindestens zwei Opfern Epsteins genannt, die angaben, bei Epsteins Treffen mit Copperfield anwesend gewesen zu sein. Copperfield wurde, unabhängig vom Fall Epstein, von mindestens einem Dutzend Frauen wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt, von denen drei angaben, von dem bekannten Magier unter Drogen gesetzt worden zu sein. Copperfield war später Mitglied einer vierköpfigen Dinnerparty, zu der auch Donald Trump, Melania Trump und Zampolli gehörten und bei der Trump Zampolli einen Job bei der Trump Organization anbot.

Dieses Treffen fand in Zampollis Lieblingsrestaurant Cipriani’s in New York statt, wo Zampolli Berichten zufolge zweimal täglich isst, wenn er in der Stadt ist. Zampolli ist ein langjähriger enger persönlicher Freund von Ciprianis Besitzer Giuseppe Cipriani. Das New Yorker Restaurant wurde 1985 von Ciprianis Vater eröffnet, nachdem das Restaurant- und Hotelgeschäft der Familie in Italien erfolgreich war. Der Familie Cipriani wurden Verbindungen zur Mafia vorgeworfen, wobei Giuseppe angeblich organisierten Kriminellen eine stattliche Summe gezahlt haben soll, um die Probleme der Familie mit den Gewerkschaften „aus der Welt zu schaffen“. Giuseppe bestritt die Vorwürfe.

Kurz darauf wurde jedoch berichtet, dass der Vizepräsident von Cipriani, Dennis Pappas, zuvor wegen seiner früheren Rolle als „Finanzmann” der Colombo-Verbrecherfamilie eine Gefängnisstrafe verbüßt hatte – eine Tatsache, die der Familie Cipriani zum Zeitpunkt seiner Einstellung bekannt gewesen sein dürfte. Pappas wurde 2006 wegen Betrugs angeklagt, während er als leitender Angestellter bei Cipriani tätig war, was das Unternehmen dazu veranlasste, sich von ihm zu distanzieren und zu behaupten, dass sein Titel als Vizepräsident des Unternehmens weitgehend „zeremonieller Natur“ sei. Im selben Jahr wurden die Ciprianis Geschäftspartner von Steve Witkoff, dem New Yorker Immobilienentwickler, der heute als Trumps Sonderbeauftragter für den Nahen Osten fungiert. Ein Jahr später, im Jahr 2007, bekannten sich Giuseppe und sein Vater Arrigo Cipriani der Steuerhinterziehung sowie der Abgabe falscher Steuererklärungen für schuldig.

Nach einem vorübergehenden Exil infolge seines Schuldbekenntnisses und der Enthüllung von Pappas‘ Verbindungen zur Mafia kehrte Giuseppe Cipriani nach New York zurück, mit dem Ziel, eine neue „private Mitgliederlounge“ fernab „der neugierigen Blicke der Presse“ zu schaffen. Ein Bericht beschreibt diese Zeit wie folgt:

Als sie endlich nach New York zurückkehren durften, bestanden die Ciprianis darauf, sich möglichst von den Kameras fernzuhalten, und Giuseppes prominente Freunde konnten dem nur zustimmen. Leonardo di Caprio war sofort begeistert, verbrachte viel Zeit im Socialista [dem Namen der privaten Mitgliederlounge] und wurde von einer endlosen Reihe von Victoria’s Secret-Models und Schauspielkollegen begleitet.

Man fragt sich, warum Ciprianis neue Bar so viele Models beherbergt, die mit einer bestimmten Marke in Verbindung stehen. Ein Hinweis darauf findet sich jedoch in Jeffrey Epsteins schwarzem Buch unter dem Eintrag „Cipriani”. Epstein stand zu dieser Zeit in enger Verbindung zu Victoria’s Secret und dessen Models, da er eine sehr enge und langjährige persönliche und berufliche Beziehung zu Leslie Wexner, dem Eigentümer der Marke, unterhielt. Cipriani ist außerdem ein Freund von Flavio Briatore, dem Thema von Teil I dieser Serie, der Epstein Anfang der 2000er Jahre das Supermodel Naomi Campbell (damals eine feste Größe bei den Modenschauen von Victoria’s Secret) vorstellte. Epsteins ehemaliger Butler Alfredo Rodriguez hatte Briatores Namen im schwarzen Buch eingekreist und ihn und andere als Komplizen und Mittäter von Epsteins Sexualverbrechen bezeichnet.

Cipriani war auch mit einem anderen berüchtigten Sexualstraftäter, Harvey Weinstein, gut befreundet. Die beiden Freunde investierten nicht nur in die Geschäfte des anderen, sondern Weinstein nutzte Berichten zufolge Ciprianis Restaurant und seine private Mitgliederlounge Socialista als sein „Jagdrevier“. Cipriani soll Weinsteins räuberisches Verhalten an diesen Orten begünstigt haben. So behauptete beispielsweise eine Anklägerin, dass ihre Freundin von Ciprianis Sicherheitspersonal daran gehindert wurde, sie zu suchen, nachdem Weinstein sie schnell in eine Suite im Obergeschoss gebracht hatte. Diese Suiten wurden Berichten zufolge von Weinstein mit Ciprianis Erlaubnis als seine persönlichen „Sex-Nester” genutzt. Cipriani wurde wegen seiner Verbindungen zu Weinstein befragt, aber nie angeklagt. In mehreren Klagen gegen Weinstein wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung wurde behauptet, dass sich die fraglichen Vorfälle im Cipriani ereignet hätten.

Benjamin Brafman und Harvey Weinstein spazieren im Dezember 2018 durch New York City, Quelle

Zampolli selbst hat ebenfalls eine ungewöhnliche Verbindung zum Weinstein-Skandal. Im Jahr 2017 kontaktierte Zampolli Frauen, von denen er wusste, dass sie von Weinstein missbraucht worden waren, und drängte sie, sich an den Anwalt Benjamin Brafman (und andere Anwälte seiner Kanzlei Brafman & Associates) zu wenden und eine Klage gegen Weinstein einzureichen. In einer Audioaufnahme, die eine der Frauen der New York Times zur Verfügung gestellt hat, behauptet Zampolli, er habe sich mit Weinstein „überworfen“ und wolle ihn „begraben“, und drängt die Frau, Klage gegen Weinstein einzureichen. „Du wirst von dem größten Anwalt vertreten, den es in der Geschichte der Vereinigten Staaten je gab. Es gibt all diese Mädchen, und sie schließen sich zusammen und werden von Benjamin Brafman vertreten”, sagte Zampolli in der Aufnahme. Einige der Frauen gingen daraufhin zu Brafmans Kanzlei, wo sie Beweise vorlegten und zu ihren traumatischen Begegnungen mit Weinstein befragt wurden. Es stellte sich jedoch heraus, dass Brafman tatsächlich als Verteidiger von Harvey Weinstein engagiert worden war und nicht als Anwalt der Opfer, was nur wenige Wochen später öffentlich bekannt gegeben wurde. Zampolli bezeichnete die Aufzeichnung seines Gesprächs, in dem er ein Opfer dazu drängte, sich an Brafman zu wenden, als „Fake News“.

Der Model-Mogul

Zampollis Zeit bei Metropolitan Models wurde 1997 vorzeitig beendet, nachdem er seinen Partner Thomas Zeumer verklagt hatte, weil „Unternehmensgelder fehlten“. Zampolli klagte auf Auflösung seiner Partnerschaft mit Zeumer, doch die Klage wurde später abgewiesen. Daraufhin kaufte Zampolli American Models, das er in ID Models umwandelte.

Titelbild des Artikels über Zampolli und ID Models aus dem Jahr 2001 in der Zeitschrift „Vanity Fair“, Quelle

In dem 2011 erschienenen italienischen Buch Gli Italiani di New York wird Zampolli wie folgt über seine Herangehensweise an das Modelgeschäft zitiert:

Die Models müssen um die Welt reisen, sie sind nicht sesshaft – sagt er, während er an seinem Champagner nippt und seinen Blick stets auf sein Blackberry richtet – wir hatten ein Büro in Brasilien, wo wir sie gefunden haben, und dann haben wir sie ständig von Miami nach Berlin, von Paris nach Mailand versetzt, wobei wir immer etwa siebzig von ihnen in New York behalten haben. Seit Jahren bringt das Geschäft [d. h. ID Models] Geld ein und ist in der Welt der VIPs bekannt geworden – von Bill Clinton über die Herrscher am Golf bis hin zu Shimon Peres und Donald Trump […].

Es ist unklar, wie die „kontinuierliche“ Bewegung junger brasilianischer Frauen und Mädchen innerhalb Europas und zwischen Europa und den USA dazu führen könnte, dass das Geschäft bei „VIPs“ bekannt wird, wobei diese VIPs wenig mit der Modelbranche zu tun haben, da es sich um wichtige Politiker handelt. Allerdings scheint dies mit einigen Aktivitäten übereinzustimmen, die die Agentur seines Mentors John Casablancas unternommen hatte. Es wirft auch die Frage auf, ob Zampollis Modelagentur möglicherweise mehr als nur das war.

Zunächst einmal haben alle von Zampolli genannten VIPs Verbindungen zum Epstein/Maxwell-Netzwerk. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wurde wiederholt mit Epstein in Verbindung gebracht und war dafür bekannt, mit Teenagern in Epsteins Jet zu reisen. Trump, der Zampolli nahesteht, mit seinem offensichtlichen Mentor Casablancas befreundet ist und einst auch Epstein nahestand, wurde ebenfalls wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Frauen und Models angeklagt. Nach seiner Scheidung von Martha Maples ging Trump eine Beziehung mit einer Frau ein, die zuvor Jeffrey Epstein unter zweifelhaften Umständen in das Weiße Haus unter Clinton begleitet hatte: Celina Midelfart. Später verließ Trump Midelfart für eines von Zampollis Models, Melania Knauss, heute Melania Trump (mehr dazu später).

Wie in Teil I dieser Serie erwähnt, hatte Epsteins Butler Alfredo Rodriguez Trumps Namen in dem mittlerweile berüchtigten schwarzen Buch eingekreist und behauptet, dass er in irgendeiner Weise an Epsteins Sexualverbrechen beteiligt gewesen sei. Shimon Peres, der ehemalige Premierminister Israels, stand Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell nahe und unterhielt bis zu seinem Tod enge Beziehungen zu ihrer Schwester Isabel Maxwell. Peres ist laut Barak auch die Person, die Ehud Barak Epstein vorgestellt hat (obwohl andere Beweise darauf hindeuten, dass Barak und Epstein sich möglicherweise schon viel früher kennengelernt haben). Barak ist wie Flavio Briatore und Trump ein eingekreister Name in Epsteins schwarzem Buch, und andere Beweise deuten darauf hin, dass er mit Epsteins illegalen Aktivitäten in Verbindung stand.

Darüber hinaus ist Zampollis Behauptung, dass seine Agentur ihre Models in Brasilien findet, eine Überprüfung wert. An anderer Stelle hat Zampolli angedeutet, dass viele der Models, die er aus Brasilien rekrutiert hat, Teenager waren, was angesichts seiner Nachahmung von John Casablancas nicht überraschend ist. In einem Artikel, in dem Zampolli nach seinem berühmtesten ehemaligen Model, der aktuellen First Lady Melania Trump, gefragt wurde, erklärte er: „Sie war reif, sie war 24 Jahre alt, nicht wie diese 14-jährigen Models aus dem Landesinneren Brasiliens.“ Hinzu kommt, dass Zampollis Frau Amanda Ungaro – ein brasilianisches Model, das er heiratete, als sie 19 Jahre alt war – in den Flugprotokollen von Epstein in Begleitung von Jean Luc Brunel auftaucht, als sie noch minderjährig war.

Ende der 1990er Jahre freundete sich Zampolli mit Jean Luc Brunel an, der eine Wohnung im Trump Tower in Manhattan gemietet hatte. Der Modefotograf Clayton Nelson erinnert sich an einen Vorfall in einem Restaurant, bei dem er angeblich gesehen habe, wie Brunel, Zampolli und Trump „ein Model beharrlich verfolgten“. Clayton erzählte französischen Medien, dass er „Brunel gefragt habe: ‚Haben wir hier ein verdammtes Problem?‘, sagt der Fotograf. ‚Es gibt kein Problem‘, antwortete der Franzose.“ Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1997 berichtet, dass Zampolli und Brunel zu dieser Zeit in ähnlichen Kreisen verkehrten, da sie von der Agentur Model Team zu einer Präsentation neuer Models eingeladen worden waren. Der Artikel zeigt John Merriman von Model Team, wie er mit Brunel posiert. Er erwähnt auch, dass Zampolli seine Geburtstagsfeier in diesem Jahr in Paris in einer riesigen Wohnung in der Avenue Foch feierte, der Straße, in der Epstein 2002 eine 8-Zimmer-Wohnung kaufte, die später eine wichtige Rolle in den Ermittlungen wegen Sexhandels gegen ihn und Brunel in Frankreich spielen sollte.

Brunel, ein weiterer Name in Epsteins schwarzem Buch, ist ein bekannter mutmaßlicher Komplize von Epsteins Menschenhandelsgeschäft, der wie Epstein 2022 in Untersuchungshaft „Selbstmord begangen“ hat. Brunel war 2020 verhaftet worden und wurde wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und „Zuhälterei“ mit angehenden Models für Epstein angeklagt. Im selben Jahr, in dem Brunel starb, wurde auch Mark Middleton, der Epsteins Besuche im Weißen Haus unter Clinton mit verschiedenen Frauen ermöglicht hatte, tot aufgefunden, aber sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft, obwohl die Umstände, unter denen seine Leiche gefunden wurde, einen Selbstmord äußerst unwahrscheinlich machten (mehr dazu später).

Laut einer Klage gegen Epstein aus dem Jahr 2018 waren Brunel und seine von Epstein finanzierte Modelagentur MC2 dafür bekannt, „Mädchen im Alter von nur 13 Jahren aus Europa, Ecuador und Brasilien zu rekrutieren”. Brunel nahm auf einem Flug, auf dem er Epstein von New York nach Paris begleitete, eine minderjährige brasilianische Teenagerin namens Amanda Ungaro mit. Der Flug fiel mit Epsteins Kauf seiner luxuriösen französischen Wohnung zusammen, die später mit Menschenhandel in Verbindung gebracht wurde. Ungaro, die 1986 geboren wurde, war zu diesem Zeitpunkt minderjährig, entweder 16 oder 17 Jahre alt.

Einige Jahre später heiratete Ungaro Paolo Zampolli, obwohl sie behaupten, schon vor ihrer Heirat eine Zeit lang miteinander ausgegangen zu sein. Im Jahr 2001, ein Jahr bevor Ungaro mit Epsteins Flugzeug flog, wurde Zampolli von Vanity Fair zitiert, dass er um ein „junges Model” aus Brasilien geworben habe, indem er ihr anonym Ostereier und Teddybären nach Brasilien schickte, bevor sie überhaupt „zusammenkamen”. Es ist unklar, ob es sich bei dem hier erwähnten jungen brasilianischen Model um Ungaro handelt, die zu diesem Zeitpunkt 15 oder 16 Jahre alt gewesen wäre. Vermutlich wurden Zampolli und Ungaro von Brunel miteinander bekannt gemacht, aber das ist schwer zu sagen, da alle Informationen über Ungaros frühes Leben und ihre Modelkarriere vor ihrer Heirat mit Zampolli – z. B. wie sie Zampolli kennengelernt hat, für welche Agenturen sie zuerst gemodelt hat usw. – aus öffentlich zugänglichen Quellen nur sehr schwer zu ermitteln sind. Die frühesten Online-Bilder von ihr als Model und in Gesellschaft stammen aus dem Jahr 2005, als sie 19 Jahre alt war (das Alter, in dem sie Zampolli heiratete).

Zusätzlich zu diesen Verbindungen gibt es auch die Tatsache, dass Adriana Ross, eine der mutmaßlichen Komplizinnen von Epstein, die nach wie vor unter dem Schutz der sogenannten „Sweetheart Deal”-Vereinbarung aus Epsteins Strafverfahren von 2007 steht, laut den Unterlagen zum Fall Epstein früher sowohl für Casablancas‘ Elite Models als auch für Zampollis ID Models als Model gearbeitet hatte, bevor sie sich Epsteins Entourage anschloss. Ross gab an, dass ihr Ehemann, den sie kurz nach ihrer Ankunft in den USA aus Polen kennenlernte, „die Kontakte” hatte, die sie mit ID Models in Verbindung brachten. In einer eidesstattlichen Aussage berief sich Ross auf ihr Aussageverweigerungsrecht, als sie zu ihrer beruflichen Laufbahn zwischen ID Models und Epstein befragt wurde. Ross wurde in Epsteins Plädoyer-Vereinbarung von 2008 als nicht angeklagte „mögliche Mitverschwörerin“ genannt, da es Beweise dafür gab, dass sie Teenager für Epstein beschafft, vor einer Polizeirazzia in seinem Haus in Palm Beach dabei geholfen hatte, Beweise zu vernichten und zu verstecken, und festgelegt hatte, wie und wann die Opfer sich mit Epstein treffen sollten. Eine weitere ehemalige Model von Elite, Nicole Junkermann, pflegte Anfang der 2000er Jahre ebenfalls enge Beziehungen zu Epstein und flog mit seinem Flugzeug nach Großbritannien, wo er unter mysteriösen Umständen zwei US-Senatoren traf.

Jeffrey Epstein und Adriana Ross, Quelle

Zampolli selbst soll ebenfalls eine Beziehung zu Epstein gehabt haben, bevor dieser in Verruf geriet, zumindest laut dem umstrittenen Autor Michael Wolff. Nach Epsteins Verfall machte Zampolli jedoch gegenüber der New York Times deutlich, dass er Epstein schon lange kannte, und behauptete, dass „Epsteins Rekrutierer in Manhattan so weit verbreitet waren, dass sie in der Model- und Nachtclubwelt als ‚Jeffreys Mädchen‘ bekannt wurden“. Das Ausmaß der Beziehung zwischen Zampolli und Epstein ist unbekannt, obwohl Zampolli sowohl in den späten 1990er als auch in den frühen 2000er Jahren eindeutig in ähnlichen Kreisen verkehrte.

So stand Zampolli nicht nur mit Trump, Briatore und anderen Freunden Epsteins aus dieser Zeit in Verbindung, sondern auch mit Personen, die mit Epsteins Flugzeug berüchtigte Flüge unternommen hatten, darunter der Milliardär Ron Burkle, der ehemalige Präsident Bill Clinton und Clintons langjähriger Berater Doug Band. Laut Zampolli traf er Hillary Clinton zum ersten Mal bei Trumps Hochzeit mit Melania, nachdem er ihr von ihrer langjährigen Beraterin Huma Abedin vorgestellt worden war, die er angeblich „von Veranstaltungen in New York“ kannte. Er behauptete, Bill Clinton vor Trumps Hochzeit „viele, viele, viele“ Male getroffen zu haben, offenbar in Anspielung auf seine frühere Aussage, dass seine Modelagentur unter „VIPs“ wie Clinton bekannt geworden sei. Im Jahr 2016 jedoch – als Hillary Clinton und Trump beide für das Präsidentenamt kandidierten – sagte Zampolli gegenüber der New York Times, dass Clinton „nicht mit mir und den Models auf Partys ging“. Zampolli nennt Doug Band liebevoll „Dougie“. In einem Interview aus dem Jahr 2009 lobte Zampolli Bill Clinton als „Genie“ und erklärte, dass er auch Hillary sehr bewundere.

Zampolli stand Anfang der 2000er Jahre auch Ron Burkle nahe, dem milliardenschweren Eigentümer mehrerer US-Supermarktketten, der Bill Clinton kurz nach dessen Ausscheiden aus dem Amt in seiner Firma Yucaipa Companies einstellte. Die beiden flogen dann zusammen mit Clinton in Epsteins Flugzeug nach Afrika, wo Clinton sich auf die Ankurbelung der Afrika-Initiativen der Clinton Foundation konzentrierte. Burkle stand auch in enger Verbindung zum Rapper Diddy und zum verstorbenen Popsänger Michael Jackson. Burkle, der Bill Clinton auch Privatflugzeuge zur Verfügung stellte, soll 2002 den Kauf von Casablancas‘ Elite Models in Erwägung gezogen haben, wobei Berichte zu diesem Thema darauf hindeuten, dass Burkle vorhatte, Clinton mit der Leitung zu betrauen. (Bemerkenswert ist, dass zwei Jahre später, im Jahr 2004, sowohl Zampolli als auch Jeffrey Epstein erfolglos versuchten, Elite zu kaufen. Ausgehend von dieser Geschichte aus dem Jahr 2002 über einen angeblichen Versuch von Burkle, Elite zu kaufen, kontaktierte Burkle seinen Freund Zampolli, um ihm bei der Bewältigung der seiner Meinung nach negativen Presse zu helfen. Zampolli arrangierte ein Treffen zwischen dem Autor des Artikels und Burkle. Das Treffen endete „einvernehmlich“, wobei ein Mitarbeiter von Burkle, der an dem Treffen teilnahm, dem Journalisten 5.700 Dollar für Hemden seiner noch jungen Bekleidungsfirma zahlte. Zampolli bot Burkle mehr als einmal seine Dienste an, unter anderem nach der Veröffentlichung einer Nachricht im Jahr 2006, in der behauptet wurde, dass ein namentlich nicht genannter „babyliebender Milliardär“ das Alter der „jungen Models, die er in seinen Privatjet einlädt“, überprüfe. Burkle glaubte, dass er der betreffende Milliardär sei.

Begegnung mit Melania

Zampollis vielleicht bekannteste Verbindung zur Modelwelt ist seine Beziehung zu Melania Knauss, heute Melania Trump, der dritten Frau von Donald Trump und derzeitigen First Lady der Vereinigten Staaten. Zampolli ist dafür bekannt, Melania in die Vereinigten Staaten geholt zu haben, damit sie dort als Model arbeiten konnte, und ihr später ein Visum zu verschaffen. Zampolli behauptet, Melania 1995 in einer Modelagentur entdeckt zu haben, und Melania hat ebenfalls angegeben, Zampolli in diesem Jahr kennengelernt zu haben. Mit Zampollis Hilfe erhielt sie dann im Oktober 1996 ein H1-B-Visum für „qualifizierte“ Arbeitskräfte. Einige Berichte zitieren jedoch Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Melania bereits vor Erhalt des H1-B-Visums, das ihr die legale Arbeit ermöglichte, bezahlte Modelaufträge in den USA ausgeführt hatte, die von Zampollis Agentur vermittelt worden waren. Zu dieser Zeit war Zampolli noch bei Metropolitan Models, da er ID Models erst 1997 gründete. Er verteidigte ihren Visumantrag nach einer genauen Prüfung und Vorwürfen, dass die beiden in den 1990er Jahren einen Escortservice betrieben hätten. Diese Behauptung veranlasste Melania, die Quelle dieser Behauptung, die britische Tageszeitung Daily Mail, erfolgreich wegen Verleumdung zu verklagen.

Zampolli wird meist als die Person genannt, die Melania 1998 auf einer Party, die er im Kit Kat Club (keine Verbindung zu Ghislaine Maxwells gleichnamiger Gruppe mit Sitz in Großbritannien) veranstaltete, Donald Trump vorstellte, da sowohl die Trumps als auch Zampolli dies öffentlich behauptet haben. Allerdings soll auch Jeffrey Epstein behauptet haben, dass er die beiden miteinander bekannt gemacht habe.

Donald Trump, Melania Knauss, „eine Freundin“ und Paolo Zampolli, Quelle

Es ist schwer zu sagen, welche Behauptung glaubwürdiger ist, insbesondere in einer Zeit, in der mächtige Menschen große Anstrengungen unternommen haben, um ihre Verbindungen zu Epstein zu verschleiern oder sich von ihm zu distanzieren. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Epstein Trump vor Melania seine Freundin Celina Midelfart, eine norwegische Erbin, vorgestellt hat. Trump soll Midelfart als seine Begleiterin zu der von Zampolli veranstalteten Veranstaltung mitgebracht haben, auf der er Melania kennengelernt haben will. Bevor sie mit Trump zusammenkam, hatte Midelfart Epstein ins Weiße Haus unter Clinton begleitet und wurde später im Alter von 22 Jahren bei einer Veranstaltung 1995 in Trumps Mar-a-Lago zusammen mit Epstein fotografiert. Bei der Verhandlung gegen Ghislaine Maxwell vorgelegte Beweise zeigten, dass Midelfart in den 1990er Jahren eine von Epsteins Freundinnen gewesen war, wobei sich ihre Beziehung mit anderen Freundinnen Epsteins aus dieser Zeit überschnitt – Francis Jardine (die Epstein ebenfalls ins Weiße Haus mitnahm) und Maxwell selbst. Nach ihrer Beziehung mit Epstein begann Midelfart eine Beziehung mit Trump. Darüber hinaus scheint es, dass Melania mehr Kontakt zu Epstein hatte, als durch eine Handvoll mittlerweile bekannter Fotos bestätigt wird. So war Melanias Kontaktinformation in seinem schwarzen Buch verzeichnet, allerdings unter dem Eintrag ihres heutigen Ehemanns Donald Trump. Bemerkenswert ist, dass der eingekreiste Eintrag für Trump in dem schwarzen Buch nur eine E-Mail-Adresse enthält, nämlich Melanias damalige private E-Mail-Adresse (melaniakmelania@aol.com). Außerdem sind drei Telefonnummern für Melania (falsch geschrieben als Milania) aufgeführt.

Zusammenarbeit mit Trump

Nachdem es Zampolli 2004 nicht gelungen war, die von Casablancas gegründete Agentur Elite Model Management zu erwerben, wurde er von seinem etwa zehnjährigen Freund Donald Trump eingestellt. Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Trump hatte sich jedoch bereits ein Jahr zuvor, im November 2003, ergeben, als Trump und Zampolli gemeinsam in einem Privatflugzeug von Palm Beach nach New York flogen. Eine Woche später wurde laut The Observer die Möglichkeit einer Anstellung erneut bei einem Abendessen im Cipriani’s angesprochen, an dem Trump, Melania Trump, Zampolli und der bereits erwähnte Magier David Copperfield teilnahmen. Zampolli erinnerte sich:

„Nach der Victoria’s Secret Show haben wir mit David Copperfield zusammen zu Abend gegessen. Wir haben beim Essen darüber gesprochen, und ich sagte: ‚Ja, ich will das machen.‘ Drei Monate später begann ich mit dem Unterricht, der Lizenz, der Schule an der NYU, wo ich die Prüfung [zum Immobilienmakler] ablegte.“

In einem separaten Interview erklärte Zampolli, dass Trump ihm beim Abendessen Folgendes gesagt habe:

„Wenn du dein Supermodel verlierst, bist du aus dem Geschäft. Aber wenn ich meinen Hausmeister verliere, habe ich am nächsten Tag tausend Bewerber für diesen Job. Paolo, du bist zu gut für die Modebranche. Du solltest bei mir arbeiten.“

Zampolli erhielt Ende 2004, nach seinem gescheiterten Versuch, Elite zu übernehmen, die offizielle Zusage „Sie sind eingestellt“ vom Star der Reality-TV-Serie „The Apprentice“. Er begann als Director of International Development für die Trump Organization zu arbeiten. In dieser Funktion war er für den Verkauf von Luxuswohnungen in den Vereinigten Staaten, vor allem in New York City, sowie für „exotischere Projekte“ wie die Villa Trump in Brasilien zuständig. Er konzentrierte sich darauf, „sich um die wirklich reichen Leute zu kümmern“ und machte es sich zur Gewohnheit, potenzielle Käufer in seinem luxuriösen Maybach-Sportwagen zu bewirten.

Als Trump 2005 zur Einstellung von Zampolli befragt wurde, erklärte er: „Ich kenne Paolo schon seit langer Zeit. Er hat eine großartige Vorstellungskraft. Und im Immobiliengeschäft funktioniert es nicht, wenn man keine Vorstellungskraft hat.” Casablancas, Zampollis ehemaliger Mentor, wurde ebenfalls für denselben Artikel in The Observer aus dem Jahr 2005 interviewt und argumentierte, dass Paolo „ein seriöseres Image von sich vermitteln muss“ und sich von dem Image, das er sich als Playboy-Model-Mogul in Klatschspalten aufgebaut hatte, zu einem Image wandeln muss, das eher zu einem seriösen, aufstrebenden Manhattan-Geschäftsmagnaten passt.

Paolo Zampolli vor einem Flugzeug der Trump Organization auf einem undatierten Foto, Quelle

Zampolli empfand die Arbeit für Trump als schwieriger als erwartet. Er erklärte gegenüber The Observer, dass „es etwas ganz anderes ist, ein Mädchen aus dem Landesinneren Brasiliens, das kein Englisch spricht, auf das Cover der Vogue zu bringen, als Wolkenkratzer in Manhattan zu bauen“. Zampolli erklärte laut The New York Times außerdem, dass er Trump als „strengen Chef“ empfand.

Zampolli verließ die Trump Organization schließlich 2006, um seine eigene Immobilienfirma, die Paramount Group, zu gründen, die bald Schlagzeilen machte, weil sie „ehemalige Models als Maklerinnen für den Verkauf von Luxuswohnungen einsetzte“. Er kombinierte dies mit seinen früheren Strategien bei der Trump Organization und beeindruckte Kunden mit Luxusautos, Schnellbooten und Hubschrauberflügen über New York City. Zampolli hat behauptet, dass sein Unternehmen Paramount „eine Abteilung im Maklergeschäft“ von Prudential Douglas Elliman (seit 2012 bekannt als Douglas Elliman) sei. Als Zampolli sich mit Douglas Elliman zusammentat, gehörte das Unternehmen Howard Lorber, der – wie Zampolli – ein enger Freund von Trump ist. Lorber hatte die Firma Anfang der 2000er Jahre von Andrew Farkas, einem weiteren Freund von Trump, gekauft. Douglas Elliman verklagte Zampolli später im Jahr 2015 auf mehrere Millionen Dollar, weil er Gewinne „hortete” und sich weigerte, dem Unternehmen seinen Anteil auszuzahlen.

Zampolli erklärte 2007 gegenüber CNBC seine Herangehensweise an Immobilien und erklärte, dass Models sehr „motiviert” seien und dass diese „wunderschönen Damen die reichsten und mächtigsten Menschen der Welt treffen und einige von ihnen diese Verbindungen aufrechterhalten”.

Ein Model, das für Zampolli als Maklerin arbeitete, erklärte 2007 gegenüber der BBC, dass beide Berufe „unglaubliche Networking-Fähigkeiten” erfordern und dass „man, wenn man beide Branchen kombiniert, denselben Adressbuch hat”. Dann, fügt sie hinzu, „blättert man einfach sein Adressbuch durch und verkauft Häuser”. In dem Interview wurde auch erwähnt, dass seine Paramount Group direkt neben seiner Modelagentur ID Models sitzt.

Als CNBC den potenziellen Käufer Raymond Dowd fragte, ob es einen Unterschied mache, wenn ihm eine Immobilie von einem ehemaligen Topmodel gezeigt werde, antwortete er: „Auf jeden Fall. Die Einbeziehung von Supermodels in den Prozess gewährleistet wirklich, dass ein Engagement für höchste Qualität in Bezug auf die Kundschaft und das Wohnen besteht.“ Das Model, das Dowd in dem Interview die Immobilie zeigt, ist Angela Everheart, ehemaliges Model für Sports Illustrated und Schauspielerin. Everheart wurde in den 1990er Jahren von Zampollis ID Models vertreten und wurde später als eine der Frauen bekannt, die Harvey Weinstein wegen sexueller Belästigung angeklagt haben.

In einem separaten Interview mit der BBC erklärte Everheart: „Ich kenne viele sehr wohlhabende Menschen und ich kenne Menschen auf der ganzen Welt, die ständig auf der Suche nach Wohnraum sind. Wenn ich meine Freunde in Gebäuden wie dem Cipriani-Gebäude unterbringen kann […], ist das für mich eine großartige Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen.“ Das Gebäude, auf das Everheart sich bezog, ist der Apartmentkomplex, der ein Joint Venture zwischen Giuseppe Cipriani und dem derzeitigen Gesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, war.

Andere Berichte und Interviews deuten darauf hin, dass Zampolli trotz der durch die Wirtschaftskrise von 2008 verursachten Probleme einige bemerkenswerte Erfolge im New Yorker Immobilienbereich erzielt hat. In einem Interview führte Zampolli seinen Erfolg im Immobilienbereich darauf zurück, dass er sich bei seinen Verkäufen „stark auf die Kunden der saudischen Königsfamilie verlassen habe“. Er erwähnte insbesondere Nachkommen des Gründers und ehemaligen Königs von Saudi-Arabien, Ibn Saud, der von 1932 bis 1953 regierte. Wie bereits erwähnt, hatte Zampolli erklärt, dass seine weltweiten Modelaktivitäten die Aufmerksamkeit namhafter VIPs auf sich gezogen hätten – darunter Bill Clinton, Shimon Peres und Donald Trump, aber auch „Herrscher aus der Golfregion“. Da Zampolli und einige seiner Models versuchten, ihre Arbeit in der Modelbranche mit dem New Yorker Immobilienmarkt zu verbinden, scheint es wahrscheinlich, dass der Austausch von Adressbüchern auch einige der mächtigsten Persönlichkeiten in Saudi-Arabien und vielleicht auch anderen Golfstaaten umfasste.

Dies wurde durch einen brasilianischen Bericht über Zampolli und seine Frau Amanda Ungaro bestätigt, in dem es hieß, dass Zampolli ein 35 Millionen Dollar teures Haus an Mitglieder des katarischen Königshauses verkauft habe, während er gleichzeitig einen „diplomatischen“ Posten bei den Vereinten Nationen bekleidete. Bemerkenswert ist, dass dieser Kauf Teil der „Einkaufstour” des Emirs von Katar auf dem Immobilienmarkt von Manhattan war, bei der er auch das Gebäude 22 71st Street East erwarb – eine Immobilie, die praktisch gegenüber von Jeffrey Epsteins Stadthaus in Manhattan liegt.

Ein ungewöhnlicher Diplomat

Irgendwann zwischen 2006 und 2007 verließ Zampolli offiziell die Model- und Immobilienbranche, um für die Vereinten Nationen zu arbeiten. In einem Interview mit Diario de Ibiza aus dem Jahr 2009 erklärte Zampolli seine Gründe dafür mit den Worten: „Ich habe beschlossen, etwas zu verändern und mich mit Projekten zu beschäftigen, mit denen ich mich mehr identifizieren kann.” Er fügte hinzu:

„Ich habe neue Herausforderungen schon immer gemocht und habe mich von der Welt der Supermodels über die Welt der Immobilienmakler und den Verkauf von Luxusimmobilien bis vor drei Jahren, als ich bei den Vereinten Nationen zu arbeiten begann und eine neue Welt entdeckte, bewegt. Ich interessierte mich für das Kyoto-Protokoll, Energieeinsparung und erneuerbare Energien.“

Von September 2007 bis November 2008 arbeitete Zampolli bei der Intergovernmental Renewable Energy Organization (IREO) – einer zwischenstaatlichen Organisation der Vereinten Nationen (IGO) –, deren Ziel laut ihrer Website darin bestand, „die Zusammenarbeit von Regierungen, NGOs, IGOs, Wissenschaft und Privatwirtschaft“ zu fördern, um „die Bürger der Welt über die dringende Notwendigkeit aufzuklären, ihre derzeitigen Muster der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs zu ändern“. Laut Zampollis Website war er während seiner Zeit bei der IREO, die mit dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen zusammenarbeitet, neben seiner Tätigkeit als „Sonderberater für Fragen des Klimawandels“ auch als deren Exekutivdirektor tätig. Er bezeichnete sich selbst als „Experte“ für „Kyoto-Protokoll / Emissionszertifikate / Energieeinsparungen“.

Laut einem Bericht von Inner City Press sponserte Zampolli 2008 eine Wohltätigkeitsveranstaltung bei den Vereinten Nationen, deren Eintrittsgelder in Höhe von 450 Dollar der IREO zugutekamen. Der ehemalige Model-Gigant wurde bei der Veranstaltung als „von Models umgeben” beschrieben, und die Veranstaltung selbst konnte sich der Anwesenheit der bereits erwähnten Naomi Campbell und Heidi Klum, ehemalige Verlobte von Flavio Briatore, als Teilnehmerinnen rühmen. Ebenfalls anwesend war der damalige Präsident der UN-Generalversammlung, Srgjan Kerim, sowie „fünfzig bis sechzig Botschafter”, so Zampolli.

Darüber hinaus war auch Grenadas UN-Botschafter Angus Friday anwesend. Der Artikel erwähnt, dass er nur eine Woche zuvor Naomi Campbell persönlich durch das UN-Gebäude begleitet hatte. Friday trat 2009 in die Weltbank ein, bevor er seine Arbeit als Botschafter Grenadas in den Vereinigten Staaten fortsetzte. Unter anderem wurde er zum Vorsitzenden der Allianz kleiner Inselstaaten (AOSIS) für die UN ernannt 2020 trat er dem Waitt Institute als Direktor für Blaue Wirtschaft bei, das von Ghislaine Maxwells ehemaligem Freund Ted Waitt geleitet wird und für Zampollis Arbeit mit TerraMar von Bedeutung ist, worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird. Friday wurde 2014 Botschafter Grenadas in den Vereinigten Staaten, etwa zur gleichen Zeit, als Zampollis Frau Amanda Ungaro eine der UN-Vertreterinnen Grenadas wurde.

Ungaro war nicht das einzige Mitglied der Familie Zampolli, das langjährige Beziehungen zu Regierungen karibischer Staaten unterhielt – insbesondere zu Grenada. Zampolli beispielsweise wurde 2011 zum Minister-Berater der Ständigen Vertretung des Commonwealth of Dominica ernannt, 2012 zum Botschafter im Tourismusministerium von Grenada und im Oktober 2013 zum Botschafter bei den Vereinten Nationen und Botschafter für Ozeane und Meere für den Commonwealth of Dominica. Wie kürzlich berichtet, wurde Amanda Ungaro 2014 zur UN-Botschafterin in Grenada ernannt. Zampolli und Ungaro riefen später mehrere Projekte ins Leben, die darauf abzielten, bei den Vereinten Nationen für „nachhaltige Entwicklung” und andere Themen zu werben, darunter UN Kids und die World Empowerment Retirement International Organization.

Etwa zur Zeit der oben erwähnten IREO-Spendenaktion im Jahr 2008 gründete Zampolli Green Inc. mit dem Ziel, „durch alternative Energien und Lösungen eine grünere Welt zu schaffen”. Auf der Website wurde auch behauptet, dass Green Inc. ein „strategischer Partner” der Vereinten Nationen in Brasilien sei. Zampolli fungierte zusätzlich als Sonderberater der brasilianischen UN-Organisation Anubra. In Zampollis Autorenprofil bei Haute Living heißt es, Green Inc. sei 2009 gegründet worden, um „grüne Produkte an Staats- und Gemeindevorsteher zu verkaufen”. Trotz der vorgegebenen altruistischen Motive erklärte Zampolli später in einem Interview mit Diario de Ibiza, dass Green Inc. „kein Wohltätigkeitsunternehmen” sei, sondern „ein gutes Geschäft”. Im selben Interview werden die Kunden des Unternehmens als „Staatschefs, Gouverneure und Bürgermeister“ beschrieben und es wird erwähnt, dass Green Inc. „eine Vereinbarung mit [dem multinationalen Elektronikkonzern] Phillips über die Belieferung des Unternehmens geschlossen hat“.

Zampolli erklärte außerdem, dass er eng mit Barack Obama im Bereich erneuerbare Energien zusammenarbeite, behauptete jedoch, dass dessen Regierung nicht weit genug gegangen sei, um bestimmte Produkte zu fördern, die den Klimawandel ausgleichen könnten, wie beispielsweise Hybridautos und Ethanol. Neben Obama und Trump rühmte sich Zampolli auch seiner engen Beziehungen zu den „genialen“ Clintons. Seine engen Kontakte zu ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten lässt sich vielleicht am besten mit seinem eigenen Bekenntnis zusammenfassen, dass „der natürliche Weg [zum Erfolg] darin besteht, den Spuren der Macht zu folgen“. Er fügte hinzu, dass „das Geheimnis für den beruflichen und geschäftlichen Aufstieg darin besteht, immer wichtigere Leute kennenzulernen“.

Im Jahr 2012 wurde Zampolli als Mitglied der Delegation der Clinton Climate Change Initiative fotografiert und erwähnt, die laut der Website der Stiftung direkt mit der Clinton Foundation verbunden ist. Zu dieser Delegation gehörte auch der Anwalt Jan Hartke, der schließlich Global Director for Clean Energy bei der Clinton Climate Initiative wurde. Zuvor war Hartke von 1975 bis 1990 als Chief Public Defender, State Treasurer und Director of the Governor’s Washington, DC Office for New Mexico tätig. Ein Großteil von Hartkes Tätigkeit für New Mexico überschnitt sich mit den mehreren Amtszeiten von Gouverneur Bruce King, wobei die Zeitung Sante Fe New Mexican im April 1980 feststellte, dass die beiden eine „besondere Beziehung“ verband. 1993 verkaufte King Epstein das Land für die mittlerweile berüchtigte Zorro Ranch, wobei der größte Teil des Landes rund um die Ranch nach wie vor im Besitz von Mitgliedern der Familie King ist, abgesehen von einem Grundstück, das 2001 von der Modeikone und einem der Kontakte aus Epsteins „Black Book”, Tom Ford, gekauft wurde.

Paolo Zampolli trifft sich 2012 als Co-Leiter der Delegation der Clinton Climate Change Initiative mit dem Premierminister von Nevis, Joseph Parry. Quelle

1992 gründete Harkte außerdem die Earth Council Alliance (ECA) und fungierte als deren Präsident, zusammen mit Dr. David Jhirad – Vizepräsident und Sonderberater für Energie und Klimawandel der Rockefeller Foundation, Vizepräsident für Wissenschaft und Forschung am World Resources Institute und Berater der angeblichen CIA-Tochter USAID. Jhirad wurde als ECA-Vorsitzender durch den 2025 für den Nobelpreis nominierten Lelei Lelaulu ersetzt, der neben anderen UN-Tätigkeiten als stellvertretender Sekretär der Task Force zur Neuausrichtung der öffentlichen Informationsaktivitäten der Vereinten Nationen Teil der „kleinen Gruppe war, die in den 1990er Jahren handverlesen wurde, um die Vereinten Nationen zu reformieren”. Lelaulu war außerdem Mitglied des Vorstands des von Peter Thiel gegründeten Seasteading Institute und insbesondere Gründungsmitglied von Blue Guardians – einer Partnerschaft „mit DigitalGlobe, SIDS DOCK, der Clinton Climate Initiative, der Weltbank, The Nature Conservancy“ sowie der Waitt Foundation und Google Ocean, um nur einige zu nennen.

Die Waitt Foundation wurde von Ted Waitt gegründet, der zwischen 2003 und 2010 fast sieben Jahre lang mit Ghislaine Maxwell liiert war und Berichten zufolge dafür verantwortlich war, Maxwell bei einer Veranstaltung der Clintons – wahrscheinlich einer Veranstaltung der Clinton Global Initiative (CGI) – mit dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt zusammenzubringen. Wie von der CGI beschrieben, wurde Blue Guardians 2015 als Reaktion auf den „Mangel an erschwinglichen, hochwertigen Geodaten und Klimadaten“ gegründet, die von den SIDS (Small Island Developing States, kleine Inselentwicklungsländer) benötigt werden, um „dringend benötigte Programme zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Folgen zu planen, zu finanzieren und zu verwalten“. Im Zusammenhang mit dem Bedarf an „Geodaten und Klimadaten“ war Maxwells späterer Lebenspartner nach Waitt, Scott Borgerson (den sie später heiratete), Gründer und CEO des von Eric Schmidt finanzierten Unternehmens CargoMetrics, das sich auf maritime Daten spezialisiert hat (weitere Informationen über CargoMetrics und seine Relevanz finden Sie in der Untersuchung „The Chain of Issuance“ von Unlimited Hangout). Blue Guardians ist im Zusammenhang mit Zampollis Sustainable Oceans Alliance (SOA) insofern bemerkenswert, als es als nahezu identischer Entwurf für einen seiner Gründungspartner der SOA diente – das mittlerweile berüchtigte TerraMar-Projekt, das von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell ins Leben gerufen wurde (wird weiter unten ausführlich erläutert). Andere Blue-Guardian-Organisationen, wie die Clinton-Stiftungen und Google Ocean, rühmten sich ebenfalls ihrer Verbindungen zu TerraMar.

Es ist auch wichtig, die Leser daran zu erinnern, dass Epstein selbst zahlreiche Verbindungen zur Clinton Foundation hatte, darunter eine Erklärung seiner Anwälte, in der sie behaupteten, dass „Herr Epstein Teil der ursprünglichen Gruppe war, die die Clinton Global Initiative ins Leben gerufen hat“, wie Fox News in einem Bericht vom Juli 2007 schrieb. Maxwell hat seitdem behauptet, dass auch sie „eine sehr zentrale Rolle“ bei der „Gründung“ der CGI gespielt habe. Es wurde auch berichtet, dass Epstein 25.000 Dollar direkt an die Stiftung gespendet habe, wie ein Whistleblower über das Internationale Konsortium investigativer Journalisten enthüllte, und zwar im Rahmen der „dokumentierten 81 Millionen Dollar“, die von „HSBC-Konten in der Schweiz an die Clinton Foundation“ überwiesen wurden, darunter „verschiedene Konten mit einem Gesamtwert von 3,5 Millionen Dollar“, die Epstein persönlich hielt.

Wie in Teil I dieser Serie erwähnt, entstanden die „HSBC-Schweizer Konten” aus den skandalumwitterten Bankgeschäften von Edmond Safra, der in Epsteins schwarzem Buch aufgeführt ist und ein enger Freund von Ghislaine Maxwells Vater Robert Maxwell war. In Teil I wurde auch erwähnt, dass Flavio Briatore, ein enger Freund von Zampolli und Trump, der ebenfalls wichtige Verbindungen zu Epstein hatte, Konten bei derselben Bank unterhielt, was sich mit seiner Zeit als Beteiligter an Manipulationen im Formel-1-Rennsport überschnitt. Als HSBC die Bankinstitute von Safra übernahm, erbte sie auch einige von Safras „vermögenden internationalen Kunden“, zu denen offenbar auch Epstein gehörte.

Es gab überraschend wenig Interesse daran, HSBC wegen seiner Verbindungen zu Epstein zu verfolgen, während J.P. Morgan und die Deutsche Bank durch Gerichtsverfahren, die später außergerichtlich beigelegt wurden, öffentlich stärker mit Epstein in Verbindung gebracht wurden. HSBC hat jedoch eine Geschichte der Immunität vor Strafverfolgung, insbesondere seit der Übernahme der Bankinstitute von Safra. So wurde beispielsweise die direkte Beteiligung der HSBC an Geldwäsche für Drogenkartelle nicht vom damaligen Chef der Bank of England, Mark Carney, strafrechtlich verfolgt, der später zu einem führenden Architekten der „grünen” Finanzwirtschaft der UNO wurde und heute Premierminister von Kanada ist (und der auch dafür bekannt war, mit Ghislaine Maxwell zu verkehren, während er die Bank of England leitete).

Zusätzlich zu Epsteins Finanzierung der Clinton Foundation und seiner angeblichen Rolle bei der Gründung der CGI hat Clinton zugegeben, dass er 2002 und 2003 viermal mit Epsteins Privatjet geflogen ist, während er für die Clinton Foundation arbeitete. Seine Frau Hillary stellte zweimal Ghislaine Maxwells Neffen Alexander Djerassi ein – zuerst während ihrer Kampagne 2008 und dann im Außenministerium während ihrer Amtszeit als Außenministerin in der Obama-Regierung. Djerassi war laut seiner Biografie aus seiner Zeit als Mitarbeiter der Carnegie Endowment als „US-Vertreter bei den Konferenzen der Freunde Libyens, den Konferenzen der Freunde des syrischen Volkes, dem Strategischen Koordinierungsforum der USA und des Golf-Kooperationsrats sowie mehreren Generalversammlungen der Vereinten Nationen“ tätig. Bemerkenswert ist, dass Djerassi kurz nach Bill Burns, der später als Bidens CIA-Direktor fungierte, Präsident der Organisation wurde. Burns, der während seiner Zeit bei Carnegie mit den Vereinten Nationen zu tun hatte, hatte sich kurz vor seinem Eintritt in die Organisation mit Epstein getroffen. Vorsitzende von Carnegie war zu dieser Zeit Penny Pritzker, ein Mitglied der in Chicago ansässigen Familie, die historische Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zur CIA-nahen Castle Bank hat. Einige ihrer Mitglieder standen Epstein sehr nahe (dies wird im nächsten Abschnitt dieses Artikels näher erläutert).

Es ist erwähnenswert, dass Epstein selbst offenbar einige wichtige Berührungspunkte mit den Vereinten Nationen hatte. So berichtete das Wall Street Journal, dass während der Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen „ein stetiger Strom von Würdenträgern zu sehen war, die in Epsteins Stadthaus“ in New York eintrafen. Es ist unklar, warum so viele Beamte ein Treffen mit Epstein suchten, aber eine Möglichkeit liegt in Epsteins Behauptungen, er habe Staatsfonds für ölreiche Nationen im Nahen Osten verwaltet.

Darüber hinaus pflegte Epstein enge Beziehungen zum International Peace Institute (IPI), das eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet und 1970 mit direkter Unterstützung der UNO und finanzieller Förderung durch die Familie Forbes, insbesondere Ruth Forbes Young, gegründet wurde. Young war die Mutter von Michael Paine, der – zusammen mit seiner Frau Ruth – eine wichtige Rolle in der Verschwörung zur Ermordung von John F. Kennedy im Jahr 1963 spielte. Epstein finanzierte das IPI von 2011 bis 2019 mit 650.000 Dollar und gewährte dem damaligen Vorsitzenden des IPI, Terje Rød-Larsen, 2013 ein persönliches Darlehen in Höhe von 130.000 Dollar. Rød-Larsen trat später zurück, als Epsteins Spenden an das IPI und an Rød-Larsen öffentlich bekannt wurden.

Darüber hinaus waren Leon Black, ein enger finanzieller und persönlicher Vertrauter von Epstein, und seine Private-Equity-Firma Apollo Global Management an der Verwaltung des gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen beteiligt. Der Fonds setzte Apollo jedoch später auf eine „schwarze Liste“, nachdem 2021 über das Ausmaß von Blacks Verbindungen zu Epstein berichtet worden war. Apollo blieb auch nach einem internen Bericht, der Black von jeglichem Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein freisprechen sollte, auf der Liste. Dieser interne Apollo-Bericht wurde insbesondere von drei Apollo-Vorstandsmitgliedern verfasst, darunter Alvin „Buzzy” Krongard, ein ehemaliger Exekutivdirektor der CIA, der zufällig auch ein Hauptverdächtiger im mittlerweile in Vergessenheit geratenen Insiderhandelsskandal um den 11. September ist.

Epsteins Bruder Mark Epstein war auch stellvertretender Vorsitzender des Vorstands einer anderen gemeinnützigen Organisation mit engen Verbindungen zur UNO, dem Humpty Dumpty Institute. Ebenfalls im Vorstand von Humpty Dumpty ist bis heute Amir Dossal, der – wie wir noch sehen werden – eng mit Zampolli und Ghislaine Maxwell bei Projekten zusammengearbeitet hat, die in engem Zusammenhang mit Maxwells TerraMar-Projekt standen.

Staatsbürgerschaft zu verkaufen

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Verbindungen, die zeigen, dass Zampollis Arbeit bei der UNO mit den philanthropischen Aktivitäten der Clintons zusammenhängt, gibt es noch mehr über Zampolli und andere Aspekte der Beziehung zwischen Epstein und Clinton zu berichten. Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, wurde Paolo Zampolli 2011 zum Minister-Berater der Ständigen Vertretung des Commonwealth of Dominica ernannt. Zampolli kam zunächst über seine Verbindungen zum Immobiliensektor mit der Regierung von Dominica in Kontakt. Er tat dies, indem er den Bau eines Luxusresorts in dem Inselstaat sicherstellte, der mit einem Wirtschaftspassprogramm warb, bei dem Ausländer durch den Kauf von Immobilien in dem Komplex die Staatsbürgerschaft des Landes erwerben konnten.

Dieses Resort wurde von Range Developments gebaut, die auch Luxushotels in Grenada und St. Kitts errichtet haben – Inselstaaten, zu denen Zampolli und seine Frau Amanda Ungaro, wie bereits erwähnt, enge Verbindungen haben. Wie bereits erwähnt, arbeitete Ungaro für die Ständige Vertretung Grenadas bei den Vereinten Nationen, während Zampolli behauptet hat, neben Dominica und Grenada auch St. Kitts vertreten zu haben.

Amanda Ungaro vertritt Grenada bei der UN-Generalversammlung, Quelle

Range hat auch Luxushotels mit ähnlichen wirtschaftlichen Passprogrammen für die Hyatt Hotel Group gebaut, die von Tom Pritzker geleitet wird, einem langjährigen engen Freund von Jeffrey Epstein, der im Rahmen des USVI-J.P. Morgan-Falls vorgeladen wurde, auf der schwarzen Liste steht und von prominenten Opfern wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt wurde. Wie in „One Nation Under Blackmail” erwähnt, hat die Familie Pritzker langjährige Verbindungen zum organisierten Verbrechen und stand auch in enger Verbindung mit der mafiösen Offshore-Bank Castle Bank in der Karibik, deren Management insbesondere von zwei Personen dominiert wurde: Burton Kanter, einem Anwalt der Pritzkers, und dem CIA-OSS-Veteranen Paul Helliwell.

Zampolli verklagte später Range Developments mit der Begründung, er habe nicht die versprochenen 5 % der Gewinne aus den „800 Familienpässen” erhalten, die mit dem Resort in Dominica verbunden waren, dessen Bau er mit ermöglicht hatte. Range Developments behauptete, Zampolli könne erst nach vollständiger Fertigstellung des Projekts und Abschluss der Konten bezahlt werden. Bemerkenswert ist, dass Zampolli in der Klage behauptete, dass führende Persönlichkeiten von Range Developments „bekannt dafür sind, Pässe an den Iran, den Jemen und den Sudan zu verkaufen, um die Sanktionen des US-Finanzministeriums und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu umgehen”. Man fragt sich, ob Zampolli sich so sehr um diesen Aspekt des Passverkaufs gesorgt hätte, wenn er bezahlt worden wäre.

Zampolli schien ein schlecht gehütetes Geheimnis zu verraten – etwas an Dominicas Wirtschaftspassprogramm im Allgemeinen war zwielichtig. Tatsächlich erhielten mehrere verdächtige Personen neben Zampolli vor oder nach dem Kauf der Staatsbürgerschaft des Landes diplomatische Posten vom dominikanischen Premierminister Skerrit Roosevelt. Die Nachrichtenagentur PassBlue merkte an, dass dieses „Passprogramm laut Wikileaks [zunächst] mit dem dominikanischen Botschafter in China, David King Hsiu, begonnen hatte“. Andere Quellen weisen darauf hin, dass Hsiu ein chinesischer Staatsbürger ist, der offenbar den Posten des Botschafters in China erhielt, nachdem er der Regierung von Dominica vorgeschlagen hatte, chinesischen Bürgern mithilfe von Luxusimmobilienprojekten Pässe zu verkaufen. Wie oben erwähnt, führte dasselbe Modell später auch dazu, dass Zampolli einen Posten von Dominica erhielt. PassBlue fügte hinzu:

Der Plan [wie von Hsiu ausgearbeitet] wurde angeblich entwickelt, um Investitionen in den Tourismus für Dominica zu generieren. Aber die Geschäfte, bei denen chinesische Familien für jeweils 100.000 Dollar einen Pass kaufen konnten, kamen Berichten zufolge nur den Top-Akteuren zugute.

Der vielleicht verstörendste Teil des PassBlue-Artikels lautet wie folgt:

Im Jahr 2015 wurde in einem viel beachteten Fall, der immer noch nachhallt, der chinesische Milliardär Ng Lap Seng vom FBI im Zusammenhang mit einer UN-Bestechungsuntersuchung verhaftet, bei der es um Zahlungen an John Ashe ging, den ehemaligen Präsidenten der UN-Generalversammlung und UN-Botschafter von Antigua und Barbuda. Ashe wurde vorgeworfen, seine Position in der Versammlung genutzt zu haben, um Einfluss in der UNO zu kaufen, um eine Immobilienentwicklung in Macau durch Ng Lap Seng zu ermöglichen. [Premierminister Roosevelt] Skerrit von Dominica wurde kurz vor seiner Verhaftung zusammen mit Ng fotografiert. [Zur Erinnerung: Die Regierung von Skerrit hatte Zampolli 2011 und erneut 2013 zum Vertreter Dominicas bei der UNO ernannt. Ashe starb 2016 in Armut bei einem seltsamen Unfall zu Hause, nachdem er von der US-Regierung angeklagt worden war und unter Hausarrest in Westchester County, New York, gelebt hatte. Ng Lap Seng wird diesen Monat vor Gericht stehen, ebenso wie ein Berater von ihm, der sich in Verhandlungen über ein Geständnis befindet. Francis Lorenzo, ein Botschafter der Dominikanischen Republik bei den Vereinten Nationen, der in dem Betrugsfall angeklagt ist, bekannte sich letztes Jahr schuldig.

Lorenzo, obwohl er einer der UN-Beamten war, die Seng bestochen hatte und die ihm während seiner Amtszeit als Vertreter Dominicas Gefälligkeiten erwiesen hatten, musste aufgrund seiner Aussage bei Sengs Prozess keine Gefängnisstrafe verbüßen. Wie Inner City Press (offenbar das einzige Nachrichtenmedium, das sich damals bereit erklärte, über diese Geschichte zu berichten) unermüdlich dokumentierte, war das Urteil gegen Lorenzo nur die Spitze des Eisbergs einer massiven Vertuschung von Korruption innerhalb der UNO, durch die die beteiligten korrupten UNO-Beamten, darunter angeblich auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, geschützt wurden, während stattdessen nur die Bestechenden verfolgt wurden (siehe hier, hier, hier und hier).

Ng Lap Seng (zweiter von links) mit Dominicas Premierminister Roosevelt Skerrit, Francis Lorenzo und John Ashe beim Anschneiden einer UN-Torte während einer Zeremonie in Macau im Jahr 2014, Quelle

Lorenzo und Zampolli standen sich sehr nahe, da sie gemeinsam als UN-Vertreter für Dominica tätig waren, aber auch auf persönlicher Ebene, denn Lorenzo leitete 2012 auf Zampollis Geburtstagsfeier das Singen von „Happy Birthday“. Bei dieser Veranstaltung wurde Zampolli zusammen mit Lorenzo und der anderen von Seng bestochenen Person, John Ashe, fotografiert. Wie oben erwähnt, ereilte Ashe jedoch im Gegensatz zu Lorenzo aufgrund eines „seltsamen Unfalls“ ein tragisches Schicksal. Als offizielle Todesursache wurde angegeben, dass Ashe „bei einem Gewichtheberunfall ums Leben gekommen war, als eine Hantel, die er von einer Bank hob, auf seinen Nacken fiel“. Um weiter aus einem Bericht der Associated Press zu zitieren:

„Dr. Kunjlata Ashar, die Gerichtsmedizinerin des Bezirks Westchester County, sagte, dass die Todesursache – traumatische Asphyxie – bei einer Autopsie festgestellt wurde, obwohl sie den Eingriff nicht selbst durchgeführt hatte und keine weiteren Details kannte. Aufgrund einer Kombination aus Informationen aus der Autopsie und einer Untersuchung durch die Polizei von Dobbs Ferry wurde der Tod als Unfall eingestuft, so die Behörden. Die Polizei erklärte in einer Stellungnahme, dass der Tod offenbar zufällig eingetreten sei, gab jedoch darüber hinaus nur wenige Informationen preis.“

Ashe’s unglücklicher „Unfall“ und seine Verbindung zu Ng Lap Seng sind für diese Geschichte besonders relevant, da Ng Lap Seng auch eng mit Mark Middleton verbunden war, der ebenfalls unter äußerst merkwürdigen Umständen ums Leben kam. Sowohl Seng als auch Middleton waren Schlüsselfiguren in dem größeren „Chinagate“-Skandal, der in engem Zusammenhang mit Jeffrey Epsteins 17 Besuchen im Weißen Haus unter Clinton in den 1990er Jahren stand.

Ng Lap Seng ist ein Immobilienentwickler aus Macau, dessen unwahrscheinlicher Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär später von Ermittlern des US-Kongresses damit erklärt wurde, dass er zum „Strohmann für kommunale und provinzielle Behörden in der Volksrepublik China“ geworden war. Schließlich wurde er Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einem Beratungsgremium der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Seine Immobilienbesitze in Macau, wie das Fortuna-Hotel, waren als „Massagetisch-Tanz-Karaoke”-Treffpunkte bekannt, an denen sich wichtige chinesische Beamte, chinesische Militärs und Triaden-Gangster trafen. Wie in One Nation Under Blackmail erwähnt, scheint insbesondere das Fortuna Frauen zum „Massagetisch”-Geschäft gezwungen und möglicherweise prominente Politiker, die dort verkehrten, erpresst zu haben.

Seng tat sich später mit einem in Little Rock, Arkansas, ansässigen Geschäftsmann namens Charlie Trie zusammen, um ein erfolgloses Unternehmen zu gründen, für das sie sich mit C. Joseph Giroir von der Anwaltskanzlei Rose Law firm zusammentaten. Rose war übrigens die Anwaltskanzlei, in der auch Hillary Clinton und ihr nahestehende Personen wie Vince Foster und Webster Hubbell arbeiteten. Trie baute während der Clinton-Regierung eine Präsenz in Washington auf, die er und Seng später nutzten, um Clinton-Vertraute im Weißen Haus wie Mark Middleton zu umwerben. Die Beweise zeigen, dass Trie bei diesen Operationen als Strohmann für Seng fungierte.

Middleton, der damals als Sonderassistent von Präsident Clinton tätig war, sollte später zu einer zentralen Figur in dem Skandal um Seng, Trie und andere werden, der heute als „Chinagate“ bekannt ist. Dieser Skandal ist zwar vor allem für die korrupten Geschäfte zwischen Trie und seinen Mitarbeitern und dem Democratic National Committee bekannt, tatsächlich war er jedoch Teil eines viel größeren Skandals, bei dem es um den geheimen Handel mit chinesischen Waffen in die USA im Austausch für die illegale Weitergabe sensibler US-Militärtechnologie an das chinesische Militär ging.

Ng Lap Seng (links) mit Bill und Hillary Clinton bei einer Veranstaltung der Demokratischen Partei Mitte der 1990er Jahre, Quelle

Während Middleton mit Persönlichkeiten wie Trie und Seng und dem weiteren Umfeld von Chinagate zu tun hatte, traf er sich auch regelmäßig mit Jeffrey Epstein im Weißen Haus. Middleton ist für den Großteil der 17 Besuche Epsteins im Weißen Haus unter Clinton verantwortlich, die 1993 begannen und bis Januar 1995 andauerten. Middleton verließ seinen Posten im Weißen Haus im Februar 1995. Middleton flog im Mai 1994 auch mit Epsteins Privatjet. Während dieser Zeit hatte Epstein durch eine Vollmacht die vollständige Kontrolle über Leslie Wexners Angelegenheiten und hatte Wexners Geschäftsinteressen dabei geholfen, die de facto Kontrolle über die mit der CIA verbundene Fluggesellschaft Southern Air Transport zu übernehmen, die regelmäßige Flüge zwischen Columbus, Ohio, und Hongkong aufnahm. Southern Air Transport hatte in der Vergangenheit Drogen und Waffen für die CIA und das Iran-Contra-Netzwerk transportiert, und Epstein hatte zuvor enge Verbindungen sowohl zu prominenten Waffenhändlern (z. B. Douglas Leese und Adnan Khashoggi) als auch zum Iran-Contra-Netzwerk.

Einige Monate nachdem britische Medien über das Ausmaß der Treffen zwischen Epstein und Middleton im Weißen Haus unter Clinton berichtet hatten, wurde Middleton tot aufgefunden, angeblich durch „Selbstmord“. Die Polizei behauptete, er habe sich sowohl mit einem Verlängerungskabel erhängt als auch in die Brust geschossen. Ein Richter aus Arkansas versiegelte umgehend Bilder und andere Beweise vom Tatort, um die Verbreitung von „Verschwörungstheorien“ zu verhindern.

Letztendlich deuten die Verbindungen zwischen Dominicas Wirtschaftspassprogramm und Persönlichkeiten wie Ng Lap Seng und dem größeren Netzwerk hinter „Chinagate“ sowie die Tatsache, dass zwei Personen, die in Skandale mit Seng verwickelt waren (Ashe und Middleton), unter sehr verdächtigen Umständen starben, darauf hin, dass das Programm von Personen mit zweifelhaftem Ruf genutzt wurde, um eine Staatsbürgerschaft zu erwerben, die es ihnen ermöglichte, sich an kriminellen Aktivitäten im Ausland zu beteiligen.

Zampolli, TerraMar und die SDGs

Abgesehen von seinen Verbindungen zu Dominica bekleidete der ehemalige Model-Mogul zahlreiche Positionen im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Tochterorganisationen. Wie bereits erwähnt, war Zampolli beispielsweise Sonderberater der brasilianischen Anubra und hatte auch Verbindungen zur UN-Stiftung, die maßgeblich von CNN-Gründer und Milliardär Ted Turner sowie der Gates-Stiftung finanziert wird. Zampolli verfasste 2010 einen Artikel für Haute Living, in dem er eine private Zeremonie beschrieb, an der er teilnahm und die von der Stiftung der Vereinten Nationen veranstaltet wurde, um „Amir Dossal zu seinem ‚Abschluss‘ bei den Vereinten Nationen als Exekutivdirektor des UN-Büros für Partnerschaften zu gratulieren“. Dossal war 1985 zum ersten Mal zur UN gekommen. Der Milliardär Ted Turner – umstritten wegen seiner Ansichten zu Bevölkerungskontrolle und Globalisierung – überreichte Dossal bei der Zeremonie einen Scheck und nahm sich Zeit für ein Selfie mit Zampolli. Weitere namhafte Gäste der Feier waren Max und Stefania Girombelli von der Cipriani Group, Christiana Falcone vom Weltwirtschaftsforum, der Präsident der UN-Stiftung Senator Tim Wirth und Anne Marie Miller von Zampollis Green Inc. Ebenfalls anwesend war Supermodel Petra Nemcova, ein ehemaliges Victoria’s Secret-Model, das ihre Modelkarriere bei Next Models begann, einer Agentur, die 1989 von Jean Luc Brunel mitbegründet wurde und an der Brunel bis 1996 maßgeblich beteiligt war.

Der Preisträger der Veranstaltung, Amir Dossal, hat weitere Verbindungen und Beziehungen zu Zampolli, die erwähnenswert sind. Kurz vor seinem Ausscheiden aus den Vereinten Nationen hatte Dossal das Global Partnerships Forum gegründet, das von Zampolli als „gemeinnützige Plattform zum Aufbau innovativer öffentlich-privater Partnerschaften zur Bewältigung verschiedener globaler Herausforderungen” beschrieben wird. Dossals Global Partnerships Forum war Gründungsmitglied der Sustainable Oceans Alliance (SOA), einer Partnerschaft, die 2013 zwischen Paolo Zampolli, der als „Sonderbeauftragter für das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Wirtschaft von Grenada” aufgeführt ist, Dossals Global Partnerships Forum, dem UN-Botschafter von Palau, Stuart Beck, und Ghislaine Maxwells TerraMar-Projekt gegründet wurde. Dossal, Beck und der bereits erwähnte Scott Borgerson waren alle Vorstandsmitglieder von TerraMar. Dossal und Zampolli schienen in dieser Zeit ein recht enges Verhältnis zu haben, da Dossal ausgewählt wurde, um auf Zampollis Geburtstagsfeier 2014 eine Rede zu halten, in der er Zampolli lobte.

Amir Dossal (rechts) spricht 2014 auf Zampollis Geburtstagsfeier zu den Partygästen, Quelle

Das TerraMar-Projekt wurde ein Jahr vor der SOA im September 2012 auf dem Blue Ocean Film Festival & Conservation Conference in Monterey, Kalifornien, offiziell ins Leben gerufen. Es war der Höhepunkt einer zweijährigen Planungsphase durch Maxwell. Bemerkenswert ist, dass während dieser „zwei Jahre“ Ghislaine Maxwells Schwester Isabel Maxwell als Präsidentin der Blue World Alliance aufgeführt war – einer Organisation, die von Isabels damaligem Ehemann Al Seckel mitbegründet wurde und als „gemeinnützige Organisation, die nach praktikablen Lösungen für Umweltprobleme im Zusammenhang mit den Ozeanen sucht“ beschrieben wird. Seckel war Mitbegründer der Mindshift-Konferenz zusammen mit Epstein – dem Gastgeber von Konferenzen, an denen unter anderem Zampollis guter Freund Brock Pierce teilnahm –, bevor er 2015 nach einem Sturz von einer Klippe in Frankreich unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Obwohl über die Blue World Alliance nicht viel bekannt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Konzept zunächst von Isabel Maxwell ins Leben gerufen wurde, bevor es als TerraMar-Projekt ihrer jüngeren „Promi“-Schwester wiederauflebt.

Ghislaine’s gemeinnützige Organisation bot digitale Staatsbürgerschaft für die Ozeane an, um die Hohe See zu erhalten und zu schützen. Auf ihrer Website hieß es, dass ihr „oberstes Ziel darin besteht, die Einstellungen und die Regierungsführung in Bezug auf das größte Ökosystem der Welt zu ändern“. Die Organisation verwies auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das „festlegt, dass der internationale Meeresboden und seine Bodenschätze das gemeinsame Erbe der Menschheit sind und dass Aktivitäten auf dem internationalen Meeresboden ‚zum Wohle der Menschheit‘ durchgeführt werden müssen“. Obwohl letztlich nicht viel über den Erfolg des Projekts bekannt ist, gipfelte die Dreiecksbeziehung zwischen dem Einfluss der UN auf die Meerespolitik, den Nutzungsrechten für die Ressourcen der Meere und den Auswirkungen der Ausstellung von Pässen und Staatsbürgerschaften für internationale Gewässer in einer Organisation, die von UN-Vertretern, politischen Einflussnehmern, einem verurteilten Menschenhändler und technologischen Datenbrokern geleitet wurde. Vor diesem Hintergrund sind Zampollis enge Verbindungen zu einem solchen Projekt durch die Sustainable Oceans Alliance angesichts seiner früheren Tätigkeiten bei den Vereinten Nationen, in der Modelbranche, seiner Verbindungen zu Staatsoberhäuptern und seiner Überschneidungen mit dem erweiterten Epstein-Netzwerk durchaus nachvollziehbar.

In diesem Zusammenhang rühmte sich TerraMar mit Verbindungen zu Epstein, die über Maxwell selbst hinausgingen. So tauchte beispielsweise Dana Burns – eine Assistentin von Maxwell in New York, die Gründungsmitglied des Vorstands des TerraMar-Projekts war – im Alter von 19 Jahren in den Logbüchern von zwei Flügen Epsteins auf. Laut der Aussage von Epsteins Butler Janusz Banasiak, dessen Frau und Stieftochter für Ivana Trump arbeiteten, war Burns auch kurzzeitig für Epsteins Florida Science Foundation tätig, und The Daily Beast brachte sie darüber hinaus mit „einem Gebäude in Manhattan in Verbindung, in dem Epstein bekanntermaßen Models beherbergte“.

Amir Dossal, Ghislaine Maxwell, Stuart Beck und Gary Quinlan bei den Vereinten Nationen, Quelle

Stuart Beck, Vorstandsmitglied von TerraMar, Co-Vorsitzender der Sustainable Oceans Alliance und UN-Botschafter von Palau, war ein enger Kollege von Zampolli bei den Vereinten Nationen. Beck war ehemaliger Präsident von Granite Broadcasting – einem New Yorker Fernsehsender, der von W. Don Cornwell gegründet wurde, einem 17-jährigen Goldman Sachs-Veteranen, der als Direktor von Blue Meridian Partners fungierte und später unter anderem in den Vorständen von Pfizer, AIG und Big Brothers Big Sisters NYC tätig war. Beck begleitete Maxwell mindestens zweimal zu den Vereinten Nationen, darunter zu einer sehr aufschlussreichen Diskussion im Juni 2013 im Namen von TerraMar und den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs):

„Bei der Generalversammlung 2015 wird es 193 Stimmen geben, um zu entscheiden, was die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind. Unser oberstes Ziel müssen also diese 193 Stimmen sein. Das ist kein Selbstläufer, denn es gibt offenbar viele Länder, die ein SDG für die Ozeane nicht befürworten. Sie haben ihre eigenen Prioritäten, sind Binnenstaaten und beschäftigen sich beispielsweise eher mit Themen im Stil der Millenniums-Entwicklungsziele. Das sind also die ultimativen Ziele unserer Kampagne. Wir brauchen diese Stimmen.“ – Stuart Beck, 25. Juni 2013 bei den Vereinten Nationen

Das Streben nach mehr Stimmen für weltverändernde Regelungen in Bezug auf die Macht der Vereinten Nationen über die Hohe See war der ursprüngliche Anstoß für Becks Rolle bei den Vereinten Nationen im Namen von Palau. In einem Artikel der Tampa Bay Times vom Juli 2005 zitiert Beck seine Bemühungen, dass das Land einen Sitz bei den Vereinten Nationen erhält:

„Ich sagte zu ihnen: ‚Seht mal, ihr produziert nichts, ihr stellt nichts her, niemand ist an euren Arbeitskräften interessiert, ihr habt nichts, was irgendjemand haben möchte, die USA haben bereits Verteidigungs- und Stationierungsrechte, also ist das Einzige, was ihr an Wertvollem habt, eure Stimme in der UNO.‘“

Historisch gesehen sind die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten und Palau eng miteinander verflochten. Sie begannen 1947, als die Vereinten Nationen „den Vereinigten Staaten die Verwaltungshoheit über das Treuhandgebiet der Pazifischen Inseln (Trust Territory) übertrugen, zu dem auch das heutige Palau gehörte“. Bemerkenswert ist, dass Palau ein ziemlich einzigartiges Einwanderungsabkommen mit den Vereinigten Staaten hat, nachdem es 1982 einen Vertrag über freie Assoziierung (Compact of Free Association, COFA) unterzeichnet hat. Das Abkommen trat im Oktober 1994 in Kraft und ermöglicht palauischen Bürgern die einfache Einreise in die Vereinigten Staaten, einen unbefristeten Aufenthalt, das Recht zu leben, zu studieren und zu arbeiten und sogar den Zugang zu einer Sozialversicherungsnummer. Teil dieses COFA war eine Vereinbarung, dass „die Vereinigten Staaten die volle Autorität und Verantwortung für Verteidigungs- und Sicherheitsangelegenheiten in und im Zusammenhang mit Palau haben“.

Laut dem World Factbook der CIA führte diese Verteidigungsvereinbarung zu einer Änderung der ursprünglich 1981 unterzeichneten Verfassung Palaus, in der „festgelegt war, dass Palau ein atomwaffenfreies Land ist“. Nach „einer Verfassungsänderung und einem achten Referendum im Jahr 1993“ wurde das COFA 1994 offiziell ratifiziert. Im Dezember 1994, nur zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Abkommens, wurde Palau Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. Der Anwalt Beck hatte Palau bei der Ausarbeitung des COFA unterstützt und erhielt für seine Verdienste die Ehrenbürgerschaft.

Leider für die Bürger von Palau ist die Geschichte, wie es zu dieser Änderung kam, kaum so unschuldig, wie es die Website der CIA darstellt. Zunächst einmal ist der Grund für die Besorgnis hinsichtlich Atomwaffen auf der winzigen Insel darauf zurückzuführen, dass das US-Verteidigungsministerium von 1946 bis 1958 die benachbarten Marshallinseln als Atomtestgelände genutzt hatte, was zu Bedenken hinsichtlich radioaktiver Niederschläge und Strahlenbelastung führte. Eine überwältigende Mehrheit der Palauer verabschiedete daher eine atomwaffenfreie Verfassung, die in direktem Widerspruch zu den „Plänen des Verteidigungsministeriums, US-Stützpunkte von den Philippinen nach Mikronesien zu verlegen” und der Politik des Pentagons stand, „weder zu bestätigen noch zu dementieren, dass seine Flugzeuge atomgetrieben oder atomar bewaffnet sind”. Ein recht aufschlussreicher Auszug aus einem Artikel auf Pacific.Scoop, der auf einer Arbeit von Ed Rampell basiert, beschreibt, wie das Weiße Haus und die CIA direkt die Voraussetzungen für einen Regimewechsel geschaffen haben, um Palau als militärischen Stützpunkt zu sichern:

„Der Konflikt spitzte sich zu, als George Herbert Walker Bush, Veteran der Palau-Kampagne im Zweiten Weltkrieg, CIA-Direktor und Mitglied der Exekutive war. Laut Bob Woodward in der Washington Post leitete CIA-Chef George Herbert Walker Bush in den 1970er Jahren die illegale Abhörung der Verhandlungen über den politischen Status Mikronesiens, die von Henry Kissinger angeordnet und von Bushs Verbündetem Brent Scowcroft durchgeführt wurden und darauf abzielten, „heimlich Einfluss auf Schlüsselelemente der mikronesischen Unabhängigkeitsbewegung auszuüben“. Vizepräsident George Herbert Walker Bush ließ 1982 seinen langjährigen Kumpel Fred Zeder, einen ehemaligen Pazifik-Kampfpiloten und texanischen Geschäftsmann, zum persönlichen Vertreter des Präsidenten für die Verhandlungen über den Status Mikronesiens ernennen. Zeder war 1960 an der University of Michigan in die Young Presidents‘ Organisation aufgenommen worden, wo sein Zimmergenosse Prescott S. Bush Jr., der Bruder von George Bush Senior, war… Zeder soll angeblich eine Rolle dabei gespielt haben, das winzige Palau in den Bankrott zu treiben, indem er IPSECO unterstützte – eine offenbar verdeckte Aktion, die als Kraftwerk getarnt war, mit Generatoren und einem Tanklager, die für die 15.000 Einwohner Palaus viel zu groß waren (aber groß genug, um Strom/Treibstoff für mögliche zukünftige US-Militärstützpunkte zu liefern). Die einzige Möglichkeit für den aufstrebenden Staat, seine enormen Stromschulden zu begleichen, bestand darin, einen Vertrag namens „Compact of Free Association” zu unterzeichnen. Das Abkommen würde Palaus Anti-Atom-Verfassung außer Kraft setzen – im Austausch für US-Hilfe… Am 30. Juni 1985 wurde [der palauische] Präsident Haruo Remeliik ermordet, was die damals festgefahrenen Vertragsverhandlungen wieder in Gang brachte. Kurz nach der Liquidierung flog der damalige Vizepräsident Bush persönlich nach Saipan [, Palau], wo die Verwaltung des Treuhandgebiets ihren Sitz hatte, um die ins Stocken geratenen Verhandlungen wieder aufzunehmen, und schloss ein neues Abkommen ab.

Auf dieser Reise im Oktober 1985 reiste der damalige Vizepräsident Bush nach Palau, um eine Delegation mikronesischer Beamter über das COFA zu informieren:

„Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Bald, hoffentlich sehr bald, wird der Kongress der Vereinigten Staaten sein vorgeschriebenes Programm zur Überprüfung des Freien Assoziierungsvertrags abgeschlossen haben und diesen mit allen Verpflichtungen und wesentlichen Elementen unverändert verabschieden. Sobald dies geschehen ist, werden wir uns an die Vereinten Nationen wenden, um die Beendigung der Treuhandschaft zu erreichen. Mit der Auflösung des Treuhandgebiets wird unsere Mission, die Treuhandschaft durch Selbstverwaltung zu ersetzen, erfüllt sein.“

Trotz Bushs Rede gelang es Anti-Atomkraft-Aktivisten, den Vertrag vor Gericht zu kippen, sodass Palau seinen Status als weltweit erste atomwaffenfreie Nation behielt. Kurz darauf, im Jahr 1987, „beschossen Terroristen pazifistische Aktivisten mit Brandbomben und Schusswaffen“ und „belagerten den Kongress von Palau“. Eine Untersuchung des Rechnungshofs des US-Kongresses ergab, dass „ein aus den USA stammender Schmiergeldfonds in Höhe von 2 Millionen US-Dollar“ während dieser Zeit „politische Gewalt“ in Palau finanziert hatte. Im August 1988 wurde Palaus zweiter Präsident Lazarus Salii tot in seinem Haus aufgefunden, nachdem er die COFA nicht verabschiedet hatte – angeblich nur einen Tag bevor er seine Kandidatur für die Wiederwahl bekannt geben wollte. Schließlich, nachdem zwei Präsidenten getötet und zwei Millionen Dollar für die Anstiftung zu Gewalt ausgegeben worden waren, wurde die Verfassung Palaus geändert, das COFA trat in Kraft und die USA konnten ihre Atomwaffen auf der kleinen Insel stationieren.

Die Ermordung des ersten Präsidenten Palaus, Haruo Remeliik, führte zunächst zur erfolgreichen Verurteilung von drei Männern: Melwert Tmetuchl, Anghenio Sabino und Leslie Tewid. Letzterer, Leslie Tewid, war gerade aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wo er kürzlich sein Studium an der New York University abgeschlossen hatte. Während seines Bachelorstudiums hatte Tewid bei Stuart Beck in Manhattan gewohnt. Tewids Alibi während seiner Verteidigung war, dass er zwar „einen Großteil der Nacht in einer Bar verbracht hatte, die etwa acht Autominuten vom Haus des Präsidenten entfernt lag“, wo dieser ermordet wurde, aber „gegen Mitternacht“ mit zwei Freunden „zu einem Wassertank gefahren war, wo die Freunde Heroin konsumierten, bevor sie zur Bar zurückkehrten“. Während einer seiner Begleiter die Fahrt gegenüber der Staatsanwaltschaft bestätigte, „starb der andere vor dem Prozess bei einem Unfall“. Tewid hatte sich während des Prozesses einem Lügendetektortest unterzogen und wurde „bezüglich des Attentats als lügenhaft befunden“.

Trotz alledem legten Beck und sein Kollege David Richenthal, ebenfalls Anwalt in Manhattan, im Namen der ACLU Berufung ein, und im Juli 1987 „sprach das Berufungsgericht die drei jungen Männer frei“. Ein Jahr und einen Monat später, im August 1988, wurde der bereits erwähnte palauische Präsident Salii in seinem Haus erschossen. Obwohl die Polizei zunächst davon ausging, dass „ein Bewaffneter das Haus betreten und ihn getötet hatte“, wurde sein Tod schließlich als Selbstmord eingestuft. Am selben Abend, an dem Salii tot aufgefunden wurde, wurde Vizepräsident Thomas Remengesau Sr. als amtierender Präsident vereidigt. Remengesau Sr.s Sohn, Thomas Remengesau Jr., wurde später viermal zum Präsidenten von Palau gewählt – erstmals im Jahr 2000, dann erneut 2004 und schließlich noch zweimal in den Jahren 2012 und 2016. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit ernannte Remengesau Jr. Beck zum Botschafter und Ständigen Vertreter Palaus bei den Vereinten Nationen.

Thomas Remengesau Jr. mit Paolo Zampolli und Amanda Ungaro im Jahr 2014, Quelle

Botschafter Beck und Remengesau Jr. unternahmen im Juni 2006 eine diplomatische Reise nach Israel, bei der Remengesau beim Betreten des Büros des israelischen Präsidenten Moshe Katsav mit den Worten zitiert wurde: „Es gibt zwei jüdische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Ihren und unseren.“ Ein Artikel der Jerusalem Post berichtete über die Reise und stellte fest, dass „das Land, das am konsequentesten mit und für Israel stimmt, Palau ist“, wobei Beck bekräftigte, dass „Palau von allen Ländern die beste und konsequenteste Bilanz bei der Abstimmung für Israel vorweisen kann“. Der Artikel führte weiter aus, dass Mitglieder der Delegation von Remengesau „versucht hätten, Mikronesien, die Salomonen, Nauru und andere pazifische Inselstaaten dazu zu bewegen, sich einer pro-israelischen Koalition anzuschließen“, die als „Großmächte des Pazifiks zur Unterstützung Israels“ bezeichnet wurde.

Die Affinität Palaus und von Botschafter Beck zu Israel im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen könnte weitere Klarheit über ihre Beziehung zu TerraMars Gründerin Maxwell schaffen, da ihre Familie Verbindungen zum Staat Israel hat, darunter die langjährigen Beziehungen ihres Vaters Robert Maxwell und ihrer Schwester Isabel Maxwell zu israelischen Geheimdienst- und Regierungsbeamten.

Zusätzlich zu dem oben erwähnten Besuch im Jahr 2013 begleitete Beck Ghislaine Maxwell im Februar 2014 erneut zur UNO, zu einer Veranstaltung, die von der von Zampolli mitbegründeten Sustainable Oceans Alliance und den Regierungen Italiens und Palaus ausgerichtet wurde. Amir Dossal, der zusammen mit Jeffrey Epsteins Bruder Mark im Vorstand des Humpty Dumpty Institute saß, holte Maxwell im Namen von TerraMar mit einer vielsagenden Einführung auf die Bühne:

„Ich möchte nun die Person vorstellen, die die Inspiration hinter der Sustainable Oceans Alliance ist und die wirklich etwas namens TerraMar Project ins Leben gerufen hat. Sie kontrolliert die Ozeane rund um die Welt. Wenn Sie die Website besuchen, haben Sie die Möglichkeit, über sie einen Teil des Ozeans zu kaufen… Und deshalb lade ich meine liebe Freundin Ghislaine Maxwell ein, uns zu erzählen, wie wir die Ozeane besitzen können.“ [Hervorhebung hinzugefügt] – Amir Dossal bei der UNO, 4. Februar 2014

TerraMar hatte zwar kaum das Recht, tatsächlich Parzellen des Ozeans zu verkaufen, aber ihr Projekt schien ein ursprüngliches NFT-ähnliches Kaufprogramm zu betreiben. Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Steve Haft, Vorstandsmitglied von TerraMar, der an der Gründung der Sustainable Ocean Alliance beteiligt war, enge Beziehungen zu ConsenSys unterhält – einem Ethereum-Entwicklungsunternehmen, das von Joe Lubin, dem Mitbegründer von Ethereum, gegründet wurde. Haft war auch beratendes Mitglied des Global Partnerships Forum von Amir Dossal und hat gemeinsam mit den Vereinten Nationen an Projekten im Bereich Klima und Blockchain gearbeitet. Wichtig ist, dass Dossal die Blockchain-Kommission für nachhaltige Entwicklung bei den Vereinten Nationen gegründet hatte. Zampollis Verbindungen zur Blockchain-Community werden später in diesem Artikel behandelt.

Was die Staatsbürgerschaft betrifft, gibt es ungewöhnliche Überschneidungen mit anderen Mitgliedern der SOA und Staatsbürgerschaftsprogrammen mit zweifelhaftem Ruf, wie beispielsweise denen, an denen Zampolli und Dominica beteiligt sind. Dies könnte eine erneute Überprüfung der Aussagen von Maxwell in einer eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 2016 rechtfertigen, in der sie auf die Frage, ob sie „Staatsbürgerin eines anderen Landes [außer den USA]“ sei, mit „TerraMar“ antwortete, anstatt ihre britische und französische Staatsbürgerschaft zu erwähnen. In derselben eidesstattlichen Erklärung bestätigte Maxwell auch, dass Epstein „einige Gelder an TerraMar gezahlt“ habe, die sie auf etwa 50.000 Dollar schätzte. Die Pay-to-Play-Aspekte der TerraMar-Staatsbürgerschaft stehen im Einklang mit Palaus einzigartiger Einwanderungsbeziehung zu den Vereinigten Staaten sowie mit Palaus Experimenten mit seinem Digital Residency Program – einem Blockchain-basierten Aufenthalts- und ID-System, das es Inhabern von Kryptowährungen ermöglicht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erwerben.

Interessanterweise war Jeffrey Beattie – offenbar der Vater eines ehemaligen Redenschreibers von Trump und derzeitigen Unterstaatssekretärs für öffentliche Diplomatie im Außenministerium, der in Palau aufgewachsen ist, Darren Jeffrey Beattie – Generalstaatsanwalt von Palau und wurde 2009 beschuldigt, seine Position missbraucht zu haben, um „ein US-Visum für einen persönlichen Bekannten zu erwirken”. Laut einem Bericht von Marianas Variety erhielt Sonderstaatsanwalt Michael P. Copeland eine Beschwerde, dass Beattie „einen Briefkopf der Generalstaatsanwaltschaft verwendet habe, um bei der US-Regierung einen Antrag zu stellen“, einer chinesischen Staatsbürgerin ein US-Visum zu gewähren, von der Beattie anmerkte, dass sie „bei einigen Ermittlungen der Republik gegen Menschenhandel in Palau hilfreich gewesen sei“. Beattie behauptete, dass „ihr Leben in Gefahr wäre, wenn sie in ihr Land zurückkehren müsste“. Eine zweite Anschuldigung gegen Beattie lautete, dass „er und die [chinesische] Frau seine Macht als Generalstaatsanwalt missbraucht hätten, um Unternehmen in Palau zu erpressen und zu schikanieren“, darunter „Drohungen, Karaoke-Bars und Massagesalons zu schließen, wenn sie ihr kein ‚Schutzgeld‘ zahlten“. Das Verhalten dieses chinesischen Staatsbürgers erinnert an das des oben genannten Immobilienentwicklers Ng Lap Seng aus Macau. Letztendlich wurden keine Anklagen oder Maßnahmen gegen Beattie erhoben, offenbar weil der damalige Generalstaatsanwalt von Palau kein Geld dafür ausgeben wollte, „einen Ermittler nach China zu schicken, um Zeugen zu finden“.

Was den Zusammenhang zwischen Beatties Position als Generalstaatsanwältin und TerraMars „Ozeanbürgerschaft“ angeht, so heißt es in einem Profil aus dem Jahr 2004 des Colorado College – Beatties Alma Mater –, dass „eine Delegation nach Palau kam, die behauptete, aus einer neuen Nation namens Vereinigtes Königreich Atlantis zu stammen. Sie wollten sich mit dem Präsidenten treffen, um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu besprechen. Ich willigte ein, mich mit ihnen zu treffen, aber als ich die Längen- und Breitengrade ihres Landes überprüfte, stellte sich heraus, dass es sich nur um Ozean handelte.“ Obwohl man dies leicht als belanglosen Scherz abtun könnte, hätte Palau im Zusammenhang mit Menschenhandel, Passwäsche und dem einzigartigen Einwanderungsabkommen des Landes mit den USA leicht als Einfallstor für Ausländer dienen können, um ihre eigene Staatsbürgerschaft zu verschleiern und problemlos in die USA einzureisen – die erste Version der heutigen Kryptowährung für „Staatsbürgerschaft“ über das Digital Residency Program von Palau.

Nach Epsteins Tod im Jahr 2019 behauptete Zampolli, nichts von Maxwells Verbindungen zur Sustainable Oceans Alliance zu wissen, aber er erinnerte sich daran, dass Botschafter Beck sie „zweimal zur UNO mitgenommen hatte, um über ihr Engagement für die Ozeane zu sprechen“. In einem Interview mit The Daily Beast erklärte Zampolli:

„Sie kam zweimal zu den Vereinten Nationen, um sich mit mir zu treffen. Sie hatte eine sehr kreative Idee zum Thema Ozeane. Sie wollte Bewusstsein schaffen und kostenlose Pässe für den Ozean ausstellen. Ozeane sind so groß. Ihre Idee stand nicht im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen … Sie war sehr aktiv und wusste viel über die Ozeane. Nach den Treffen erfuhr ich, dass die Clinton-Stiftung sie finanzierte. Sie gab uns kein Geld. Es war keine Idee der Vereinten Nationen. Es war ein virtueller Pass. Das ist so, als würde man von einem Eskimo ein Stück Eis bekommen. Es wäre, als würde man einen Pass für einen Eiswürfel bekommen.“

Während Zampolli versuchte, sich von TerraMar und Ghislaine zu distanzieren, nachdem sie und Epstein in Verruf geraten waren, zeigen Interviews, die Zampolli an anderer Stelle gegeben hat, dass er eng mit dem Team zusammengearbeitet hat, mit „fantastischen, großartigen Kollegen”, die das Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 14 geschaffen haben. Die öffentlichen Gesichter des Teams, das SDG 14 entwickelt hat, waren jedoch Stuart Beck und Ghislaine Maxwell selbst, die beide zusammen mit Zampolli Mitglieder der Sustainable Ocean Alliance waren. In einem Interview aus dem Jahr 2020 bestätigte Zampolli, dass er bei der Entwicklung von SDG 14 eng mit Beck zusammengearbeitet hatte, ließ jedoch Ghislaine unerwähnt, obwohl er seit langem mit Personen in Verbindung stand, die Ghislaine und Epstein nahestanden.

WATO-Skandal bei der UNO

Zampollis intensive Beteiligung an SDG 14 brachte ihn an die Spitze eines großen UN-Skandals. Bemerkenswerterweise gelang es Zampolli, jegliche Konsequenzen für seine Beteiligung zu vermeiden, obwohl die verfügbaren Beweise seinen Behauptungen zu diesem Fall direkt widersprechen.

Der Skandal kam erstmals 2022 ans Licht, als bekannt wurde, dass ein damaliger UN-Beamter des UN-Büros für Projektdienste (UNOPS) verdächtig 58 Millionen Dollar an UNOPS-Geldern an einen britischen Geschäftsmann weitergeleitet hatte, nachdem er ihn lediglich auf einer Party kennengelernt hatte. Wer hatte die beiden Männer miteinander bekannt gemacht? Paolo Zampolli.

Zampolli stellte 2015 erstmals die UNOPS-Beamten, die im Mittelpunkt des Skandals standen, Grete Faremo aus Norwegen und Vitaly Vanshelboim aus der Ukraine, dem britischen Geschäftsmann David Kendrick und seiner Tochter Daisy vor. Zum Zeitpunkt der Party „stellte Zampolli Herrn Kendrick vor, den britischen Geschäftsmann, der ein System für den Bau schneller, billiger und robuster Häuser in Entwicklungsländern verkaufte“. „Könnte mir das Geld einbringen? Ja, natürlich. Das nennt man Immobilien“, erklärte Zampolli später gegenüber der New York Times seine offensichtlichen Motive für die Vorstellung der UNOPS-Beamten bei den Kendricks. Nach der Party sagte Zampolli: „David kam zu mir und sagte: ‚Paolo, diese Leute von UNOPS sind sehr interessiert. Sie können investieren.‘“

Ein Jahr später, im Jahr 2016, veranstalteten Zampolli und UNOPS gemeinsam eine Veranstaltung unter dem Namen „We Are The Oceans“ (WATO), Zampollis von der UNO unterstützte „Naturschutzgruppe“, die Zampolli einmal als „die NATO der Ozeane“ bezeichnet hatte. Fotos zeigen Faremo und Vanshelboim – damals die beiden Spitzenvertreter von UNOPS – zusammen mit Zampolli, der eine Rede vor den Gästen hielt. Unter ihnen war auch Petra Nemcova, das Supermodel, das seine Karriere bei Jean Luc Brunels Modelagentur begann und offenbar ein fester Bestandteil der von Zampolli veranstalteten UN-Events war. Eine weitere Gast war Daisy Kendrick. Den Fotos von der Party zufolge war der Zweck der Veranstaltung die offizielle Ankündigung der neuen „Startkapitalfazilität“ von UNOPS.

Diese Startkapitalfazilität wurde in einem UNOPS-Dokument aus dem Jahr 2016 wie folgt beschrieben: „Sie zielt darauf ab, einen Teil der operativen Reserven von UNOPS für gezielte Beiträge zu Investitionsprojekten in der Frühphase in den Mandatsgebieten von UNOPS zu nutzen, um in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Gebern und Investoren und in voller Übereinstimmung mit den strategischen Prioritäten der jeweiligen Regierungen und der Kohärenzagenda der Vereinten Nationen wirkungsvolle Transformationsinitiativen in Ländern mit einer Präsenz der Vereinten Nationen vor Ort zu fördern.” Die New York Times behauptete, dass die Idee für diese Fazilität von Faremo vor dem Treffen im Jahr 2015 entwickelt worden sei, bei dem Zampolli ihr die Kendricks vorgestellt habe, und dass der Zweck dieses Treffens darin bestanden habe, „jemanden zu finden, dem man Geld leihen kann“.

Grete Faremo, Daisy Kendrick und Jude Ower geben die Partnerschaft zwischen UNOPS und WATO bekannt, Quelle

Ein Jahr nach der gemeinsamen Veranstaltung von WATO und UNOPS, im Jahr 2017, gab UNOPS eine formelle Allianz mit einer WATO bekannt, die nun von Daisy Kendrick geleitet wird. Das Branding von Kendricks WATO, gegründet 2016, war genau das gleiche wie das von Zampollis WATO. Darüber hinaus wurde die Partnerschaft zwischen UNOPS und WATO unter Beteiligung von Kendrick bei einer Veranstaltung der oben genannten Sustainable Oceans Alliance (SOA) bekannt gegeben, zu deren Mitgliedern Stuart Beck aus Palau, Ghislaine Maxwells TerraMar, Amir Dossals Global Partnership Forum und Paolo Zampolli gehörten.

Kendricks WATO erhielt im Rahmen dieser Partnerschaft im Jahr 2017 3 Millionen Dollar von UNOPS und produzierte einen Song namens „We are the Oceans“ sowie ein Videospiel. Ähnlich wie TerraMar in gewisser Weise war es das Ziel von Kendricks WATO, junge Menschen anzusprechen und „durch Musik ein Bewusstsein [für SDG14] zu schaffen”, was zu Partnerschaften mit der Sängerin Joss Stone und der Vans Warped Tour führte, gefolgt von einer weiteren Initiative zur „Bewusstseinsbildung” durch ein Handyspiel namens „The Big Catch”. Grete Faremo von UNOPS sang den Song im selben Jahr auch in einem weitgehend leeren Konferenzsaal der Vereinten Nationen.

Bemerkenswert ist, dass das Leitbild von Zampollis WATO genau mit dem übereinstimmt, was Kendricks WATO tat. Auf der Website seines WATO heißt es, dass es existiert, „um die Kunst [sic] zu nutzen und die Menschheit zu beflügeln, um die Umsetzung der SDGs voranzutreiben. Wir verbinden verschiedene Künstler weltweit und nutzen ihre kollektive Kraft für die Menschheit, um die Ozeane zu retten.“ Kurz nach der Partnerschaft mit Stone begann Kendrick aus unbekannten Gründen offenbar damit, ihr WATO unter dem Namen Ocean Generation neu zu branden, möglicherweise um sich von Zampollis Gruppe zu distanzieren.

Ein Jahr später, im Jahr 2018, begann die UNOPS-Startkapitalfazilität – die zwei Jahre zuvor bei einer von Zampolli veranstalteten Veranstaltung erstmals angekündigt worden war – mit der Vergabe ihrer ersten Kredite. In den folgenden zwei Jahren vergab sie drei Kredite im Gesamtwert von 58,8 Millionen Dollar für Projekte in verschiedenen Ländern. Alle Begünstigten waren jedoch Unternehmen, die von David Kendrick kontrolliert wurden oder eng mit ihm verbunden waren. Die Projekte, darunter der Bau von Häusern und Windparks in armen Gemeinden, wurden nie realisiert, und es scheint, dass Kendrick die Mittel, die seine Unternehmen erhielten, zur Tilgung anderer Kredite verwendet hatte. Die gesamten 58,8 Millionen Dollar gingen verloren. Später stellte sich heraus, dass der stellvertretende Leiter der Agentur, Vitaly Vanshelboim, seit 2017, also ein Jahr vor der Vergabe der Kredite und im selben Jahr, in dem UNOPS beschloss, Daisy Kendricks WATO 3 Millionen Dollar zu gewähren, geheime Zahlungen und teure Geschenke von Kendrick erhalten hatte.

Zampolli hat jede Beteiligung an dem Skandal bestritten, abgesehen davon, dass er 2015 lediglich die Vermittlung zwischen Faremo, Vanshelboim und den Kendricks übernommen habe. Er behauptete, von den Kendricks in Bezug auf den Namen WATO „ausgenutzt” worden zu sein, und dass es niemals eine Verbindung zwischen den beiden WATO-Unternehmen gegeben habe. Dies trotz der Tatsache, dass das Branding und die Ziele von Kendricks WATO mit denen seiner WATO-Gruppe identisch waren und dass eine andere mit Zampolli verbundene Gruppe die Ankündigung der Partnerschaft zwischen UNOPS und Kendricks WATO geleitet hatte.

Homepage von Zampolli’s WATO – Quelle

Zampolli behauptet außerdem, keine „Vermittlungsprovision” für die Vorstellung der Kendricks bei UNOPS-Beamten erhalten zu haben, obwohl er angab, dass sein Ziel bei der Vermittlung der Vorstellung Geld gewesen sei und dass David Kendrick ihm begeistert erzählt habe, dass die Vorstellung zu Investitionen von UNOPS in seine Unternehmen führen würde. In anderen Fällen, die bereits in diesem Artikel behandelt wurden, ist bekannt, dass Zampolli klagt, wenn er seinen Anteil nicht bekommt, und dass er seine Zeit nicht damit verbringt, wohlhabende Geschäftsleute nur zum Spaß vorzustellen. Daher scheint die Leugnung, für die Vorstellung von David Kendrick bei UN-Beamten bezahlt worden zu sein, darauf abzuzielen, die Aufmerksamkeit der Medien abzulenken, nachdem der Skandal ans Licht gekommen war.

Hinzu kommt, dass ein Jahr nach der Vorstellung durch Zampolli dessen Organisation WATO als Mitveranstalter einer Veranstaltung auftrat, bei der UNOPS seine Startkapitalfazilität ankündigte, von der später ausschließlich die Kendricks profitierten und bei der Daisy Kendrick anwesend war (eine Veranstaltung, die in der Berichterstattung der New York Times, die auch Zampollis Dementis ohne Widerspruch veröffentlichte, bequemerweise ausgelassen wurde). Es scheint außerdem, dass Zampollis Frau, Amanda Ungaro, etwas mit der Verbindung zwischen den Kendricks und Zampolli zu tun hatte und Daisy Kendrick dazu motivierte, ihre gemeinnützige Organisation WATO zu gründen. Kendrick sagte, dass sie ihre Entscheidung, WATO zu gründen, 2015 traf, nach einem „Praktikum bei den Vereinten Nationen in New York, wo sie für die Ständige Vertretung Grenadas arbeitete”. Zu dieser Zeit war Amanda Ungaro eine der Vertreterinnen der Ständigen Vertretung Grenadas bei den Vereinten Nationen. Insgesamt scheint es ziemlich klar zu sein, dass Zampolli eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen der Kendricks spielte und weit mehr tat, als nur ihre Vorstellung bei den UNOPS-Beamten zu vermitteln, die sie später korrumpieren würden.

Zampolli geht nach Washington

Als Trump seine Präsidentschaftskampagne 2016 startete, hatte Zampolli die Chance, Zugang zu einer ganz neuen Ebene von Machtakteuren außerhalb der UN zu erhalten. Nach Trumps Sieg über Hillary Clinton (ebenfalls eine Freundin von Zampolli) war Zampolli einer der prominentesten Italiener, die zu den schicksten Einweihungspartys und Bällen eingeladen wurden. Zampolli organisierte sogar gemeinsam mit dem Magazin Forbes eine Einweihungsparty für Trump und nutzte dabei laut Berichten seine „diplomatischen Fähigkeiten”. Ehrengast war Sylvester Stallone, der zuvor mit einer ehemaligen Model- und Model-Agentin von Zampolli, Angela Everheart, verlobt war. Flavio Briatore, der in Teil I dieser Serie vorgestellt wurde und von den italienischen Medien als „der italienische Freund, der Donald Trump am nächsten steht” beschrieben wurde, war ebenfalls stark in die Feierlichkeiten zur Amtseinführung involviert und erklärte gegenüber Corriere Della Sera, dass „die interessantesten Treffen vor Beginn der großen Feierlichkeiten stattfinden”.

Nach der Amtseinführung verbrachte Zampolli mehrere Silvesterabende mit dem Präsidenten und seiner Frau und besuchte häufig das Weiße Haus und Mar-a-Lago. Während dieser Zeit begann Zampolli, sich als Experte für „Terrorismusbekämpfung“ und künstliche Intelligenz neu zu positionieren und gründete eine Organisation namens World Artificial Intelligence Organization (WAIO). Laut ihrer Website hat sich die WAIO zum Ziel gesetzt, „sicherzustellen, dass KI für die Umsetzung der SDGs eingesetzt wird“. Seine Vorstöße in die Bereiche „Terrorismusbekämpfung“ und Verteidigungstechnologie könnten von der US-Regierung unterstützt worden sein. Im Jahr 2019 erklärte Zampolli gegenüber dem serbischen Medienunternehmen Telegraf: „Ich habe [den serbischen Innenminister] Stefanovic kurz getroffen, als er die CIA, das FBI und das New York Police Department zum Thema Terrorismusbekämpfung besuchte, und ich habe ihm versprochen, dass ich nach Serbien kommen würde, um ein offizielles Treffen zu diesen Themen abzuhalten.” Zampollis Aussage lässt vermuten, dass jemand aus einer dieser Organisationen den serbischen Minister zu Zampolli geschickt hat, um über Terrorismusbekämpfung und Verteidigungstechnologie zu sprechen. Dies würde Zampollis späteren Schwerpunkt vorwegnehmen, als er unter der zweiten Trump-Regierung zum Sonderbeauftragten für globale Partnerschaften ernannt wurde.

Im Oktober 2020 beschloss Zampolli, von New York City nach Washington D.C. zu ziehen, um angeblich näher bei seinem ehemaligen Chef zu sein. Allerdings fügte sich Zampolli schlecht in die Elite von Washington D.C. ein, die seinen Geschmack als „grell“ und die Gäste, die er empfing, als „fragwürdig“ empfand. Politico merkte an, dass es sich bei diesen „fragwürdigen” Personen um „Lobbyisten für verrufene Branchen und Diplomaten aus Ländern mit mangelhafter Menschenrechtsbilanz” handelte. Es wurde auch berichtet, dass seine Kunstwerke als anstößig empfunden wurden, darunter „ein Foto von Tony Blair, der auf dem Chilcot-Bericht kritzelt, ein Gemälde von Barack Obama beim Rauchen, ein Foto von George W. Bush, der mit einem Zauberwürfel kämpft, und mehrere riesige Bilder von Trump”.

Anthony Fauci begleitet Paolo Zampolli beim Joggen, nachdem dieser in den Präsidentenrat für Sport, Fitness und Ernährung berufen wurde. Quelle

Im folgenden Jahr, 2021, wurde Zampolli in den Präsidentenrat für Sport, Fitness und Ernährung sowie in den Stiftungsrat des Kennedy Centers berufen. Im selben Jahr moderierte er auch eine Veranstaltung mit dem Titel „We are the Oceans” im Kennedy Center, an der Diplomaten sowie Brock Pierce, Mitbegründer von Tether, ehemaliger Kryptowährungs-Guru von Jeffrey Epstein und Mitglied des DEN-Pädophilen-Netzwerks, teilnahmen. Pierce und Zampolli lernten sich vor der Veranstaltung kennen und sind seitdem eng miteinander verbunden.

Pierce wurde zunächst als Disney-Kinderstar berühmt, bevor er sich Marc Collins-Rector und Chad Shackley anschloss und das Digital Entertainment Network (DEN) mitbegründete. Pierce, der im Mittelpunkt einer früheren Untersuchung von Unlimited Hangout, The Chain of Issuance, stand, verließ das gescheiterte DEN, um sein eigenes Unternehmen, Internet Gaming Entertainment (IGE), zu gründen, das die Wirtschaft für virtuelle Güter ankurbelte und schließlich zur Gründung des weltweit größten Emittenten von Stablecoins, Tether, führte. DEN, ein früher Pionier im Bereich des digitalen Video-Streamings, der als Deckmantel für einen weitreichenden Pädophilie-Ring in Südkalifornien diente, scheiterte bekanntlich, nachdem Collins-Rector „wegen des Transports von Minderjährigen über Staatsgrenzen hinweg zum Zwecke des Sex“ angeklagt worden war, was die Gründer zur Flucht nach Spanien zwang. Im Mai 2002 verhaftete Interpol Collins-Rector, Shackley und Pierce, nachdem „Waffen und Tausende von Kinderpornobildern in ihrem Haus gefunden worden waren”. Die spanischen Strafverfolgungsbehörden fügten hinzu, dass „enorme Mengen an Kinderpornografie” in dem Haus gefunden worden seien und dass „das FBI seit Ende 1999 gegen das Trio ermittelt habe”. Während dieser Zeit in Spanien, vor der Verhaftung, gründete Pierce IGE.

„Ich gründete ein Unternehmen namens IGE und baute eine Lieferkette mit 400.000 Menschen in China auf, die professionell Videospiele spielten, um digitale Währungen in Spielen wie World of Warcraft zu schürfen. So wurde ich zum wichtigsten Marktmacher für alle virtuellen Welten weltweit, schloss Korea und die meisten wichtigen Gebiete ein und sammelte dabei eine Menge Geld von Goldman Sachs ein. Meine rechte Hand war ein Mann namens Steve Bannon, der später CEO wurde.“ – Brock Pierce auf der BlockShow Asia 2017

Jude Elie, Präsidentschaftskandidat in Haiti (links), Brock Pierce (Mitte) und Paolo Zampolli beim Hamptons Grand Prix 2021, Quelle

Pierce wurde schließlich von Steve Bannon, der enge Verbindungen sowohl zu Epstein als auch zu Trump hat, als CEO von IGE verdrängt. Bannon filmte Epstein schätzungsweise 15 Stunden lang für einen vermeintlichen Dokumentarfilm, der nie realisiert wurde, und soll Epstein darin geschult haben, wie er auf seine Reputations- und Rechtsprobleme reagieren sollte. Bannon betrachtete Epstein als einen wichtigen Informationsquelle, da er „von Epsteins Rolle als Vermittler für Geheimdienste in den Vereinigten Staaten und im Ausland fasziniert war“. Bannon war eine Schlüsselfigur beim Aufstieg Trumps zum Präsidenten und hatte in den ersten sieben Monaten seiner ersten Amtszeit die Position des Chefstrategen inne.

Pierce ist heute vor allem für die Gründung von Tether bekannt, aber er war auch maßgeblich am Erfolg von Blockchain Capital, Block.ones EOS, Roundtable Media – dem Medienunternehmen, das mit BTC Inc und der Bitcoin Conference verbunden ist – beteiligt, zusätzlich zu seinen verantwortungsvollen Funktionen als Senior Advisor der OIJ der Vereinten Nationen und Mitglied der Clinton Global Initiative. Im Jahr 2011 nahm Pierce an der Mindshift-Konferenz von Al Seckel und Epstein teil, die auf Epsteins Little St. James Island stattfand. Ein Vertreter von Pierce behauptete, dass „die wenigen Kontakte, die Herr Pierce zu Epstein hatte, sich auf Kryptowährungen bezogen”. Pierce hatte zuvor eine Gaming-Firma für Clearstone Ventures geleitet, einem Spin-off von Idealab Capital Partners – dem ersten institutionellen Investor in PayPal –, das von Bill Elkus geführt wurde. In den 1990er Jahren war Elkus neben Jeffrey Epsteins Bruder Mark als Treuhänder der J. Epstein Foundation gelistet und war außerdem Geschäftsführer des mit Epstein verbundenen Deepak Chopra.

Im April 2021 veranstaltete Zampolli eine Party für Pierce in seiner Villa in Washington, D.C., auf der Pierce den Partygästen auf berüchtigte Weise die Funktionsweise von NFTs erklärte, indem er ein teures Gemälde an Zampollis Wand in Brand setzte. Laut einem Bericht von Page Six beschrieb ein Gast, wie Pierce davon sprach, kürzlich ein NFT erworben zu haben, das von Mick Jagger, dem Frontmann der Rolling Stones, geschaffen wurde. Der Gast erklärte, dass „Paolo gesagt [hatte], er sei ein Kunstsammler der alten Schule und verstehe das Konzept der NFTs immer noch nicht“, woraufhin Pierce sagte: „Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert.“ Pierce suchte die Wände von Zampollis Villa ab, bevor er sich für ein Gemälde von Domingo Zapata entschied, einem Freund von Zampolli, der sich bereit erklärte, den beiden Freunden zu erlauben, sein Gemälde zu zerstören, um ein NFT zu erstellen. Zampollo und Pierce legten das Gemälde in einen Champagnerkübel und zündeten es an. Pierce filmte das Feuerwerk und verwandelte es in ein NFT, um es bei der oben erwähnten Spendenaktion für „We are the Oceans“ im Juni 2021 im Kennedy Center, wo Zampolli Vorstandsmitglied ist, zu versteigern. Zampolli und Pierce arbeiteten weiterhin an Kryptowährungs-Events und Projekten im Zusammenhang mit Trumps Präsidentschaft, wie weiter unten beschrieben.

Brock Pierce (links) und Paolo Zampolli (rechts) verbrennen ein Gemälde von Domingo Zapata, um ein NFT zu „erschaffen“, Quelle

Einen Monat später, im Juli 2021, leitete Zampolli eine Reihe von Textnachrichten an „ein Dutzend Lobbyisten, Unternehmer und andere einflussreiche Personen in Washington D.C.“ weiter, darunter „Screenshots von Unterhaltungen zwischen ihm und einer Frau, in denen er seine sexuellen Begegnungen mit ihr detailliert beschrieb“. Zampolli bezeichnete die Frau als „Working Girl“, also Prostituierte. Später erklärte Zampolli jedoch, dass er sie nicht für Sex bezahlt habe, und mehrere Quellen behaupteten, dass die Frau in Wirklichkeit keine Prostituierte sei. „Bitte halte dich von meiner Familie fern, du bist eine Profi, die ganze Stadt weiß, dass du eine Prostituierte bist, seit dem ersten Tag hast du gesagt, ich müsse dich bezahlen“, hatte Zampolli in einer der Nachrichten geschrieben. Die Frau erklärte später, dass die Beziehung einvernehmlich gewesen sei, dass Zampolli jedoch „unehrlich über die Art seiner Beziehung zur Mutter seines Sohnes gewesen sei und sie nicht mehr mit ihm zu tun haben wolle“. Sie behauptet, dass Zampolli sie bedroht und dann in den Texten, die er in Washington D.C. verbreitete, verleumdet habe. Zampolli beschrieb die Situation ganz anders und erklärte, er habe sich „erpresst“ gefühlt und die Frau habe „meiner Familie Schaden zufügen wollen“. Kurz nachdem er die Nachrichten in der Stadt verbreitet hatte, zog Zampolli zurück nach New York.

Zampollis neue Rolle

Mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus nach dem Gewinn der Präsidentschaftswahlen 2024 feierte Zampolli jedoch erneut sein politisches Comeback. Er nahm erneut an mehreren prominenten Veranstaltungen zur Amtseinführung teil (auf die später noch eingegangen wird) und traf offenbar einen weiteren engen Freund Trumps wieder, Flavio Briatore. Kurz nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus ernannte Trump Zampolli im Februar zum US-Sonderbeauftragten für Italien. „Neulich zeigte der Präsident vor zehn Leuten plötzlich auf mich und bat mich, Sonderbeauftragter zu werden“, erzählte Zampolli der italienischen Zeitung Il Gironale. Später fügte er hinzu, dass Trump „immer sehr beschäftigt und schnell ist. Er sagt ein paar Worte und löst Probleme.“

Flavio Briatore (links) mit Paolo Zampolli während der Einweihungsfeierlichkeiten im Januar 2025, Quelle

In dieser Funktion begann Zampolli, sich mit Spitzenpolitikern Italiens wie Premierministerin Giorgia Meloni und ihrem Stellvertreter Matteo Salvini zu treffen. Salvini und Meloni sind langjährige politische Weggefährten von Silvio Berlusconi, dem italienischen Milliardär und ehemaligen Premierminister, der in den „Bunga-Bunga-Party“-Skandal mit minderjährigen Mädchen verwickelt war. Wie bereits erwähnt, hatte Berlusconi, Mitglied der P2-Loge mit angeblichen Verbindungen zur Mafia, langjährige Beziehungen zu Zampolli, die damit begannen, dass Zampolli seine familieneigene Spielzeugfirma an Berlusconi verkaufte, um seinen Einstieg in die Welt des Modelmanagements zu finanzieren. Meloni war zuvor von 2008 bis 2011 unter Berlusconi als Ministerin für Jugendpolitik tätig gewesen.

Bei seinen Treffen mit Italien, Zampolli und hochrangigen italienischen Beamten wie Salvini erklärte er öffentlich auf Englisch, dass er sich auf die „Stärkung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern” konzentrieren wolle. In einem Interview im italienischen Fernsehen machte Zampolli jedoch deutlich, dass sein Hauptaugenmerk auf den „Verteidigungsbeziehungen zwischen Italien und den Vereinigten Staaten” liege. Eine seiner vorgeschlagenen Maßnahmen, die er ohne Trumps Zustimmung den italienischen Spitzenbeamten vorstellte, war der Beitritt der USA zum Global Combat Air Programme (GCAP), dessen derzeitige Mitglieder Großbritannien, Italien und Japan sind. Die Hauptauftragnehmer für dieses Programm sind derzeit BAE Systems (Großbritannien), Leonardo (Italien) und Mitsubishi Heavy Industries (Japan).

Zampolli war einer der ersten Vertreter der neuen Regierung, der Italiens Meloni dazu drängte, sich für 5 % des italienischen BIP für Verteidigungsausgaben einzusetzen. Dieser Vorstoß erfolgte noch vor der NATO-weiten Vereinbarung, wonach die Mitgliedsländer 5 % für Verteidigungsausgaben aufwenden sollen, der unter anderem Meloni zustimmte. Diese Vereinbarung kam nach einem Vorstoß von Trump und einigen seiner Spitzenbeamten zustande. Zampolli forderte auch, dass das italienische Unternehmen Leonardo (Teil der GCAP) „ein europäischer Marktführer bei der Lieferung für den amerikanischen Iron Dome“, d. h. den Golden Dome, werden solle, und erklärte, dass solche Systeme notwendig seien, „um dem Risiko von Angriffen mit viel fortschrittlicheren Abschussvorrichtungen als denen, die der Iran gegen den jüdischen Staat einsetzt, entgegenzuwirken“.

Zu diesem Zeitpunkt war Zampolli jedoch nicht mehr nur Sonderbeauftragter für Italien. Am 11. März wurde er zum Sonderbeauftragten für globale Partnerschaften befördert. Seitdem ist er eine wichtige, wenn auch eher unauffällige Persönlichkeit bei Großveranstaltungen wie dem GCC-USA-Gipfel in Saudi-Arabien, an dem hochrangige Vertreter der Trump-Regierung sowie wichtige Persönlichkeiten aus der Wall Street und dem Silicon Valley teilnahmen. Dieses Gipfeltreffen führte zu einer bedeutenden Investitionszusage in Höhe von 600 Milliarden Dollar. Wie bereits erwähnt, rühmt sich Zampolli seit langem seiner Verbindungen zu Mitgliedern der saudischen Königsfamilie. Darüber hinaus unterhalten auch andere Herrscherfamilien der GCC-Staaten Beziehungen zu Zampolli, beispielsweise die von Katar, da Zampolli sie in der Vergangenheit bei Immobiliengeschäften in New York vertreten hat. Seltsamerweise vermieden es die amerikanischen Medien, Zampolli als Teil von Trumps Entourage zu nennen, obwohl er angeblich zu Trumps „innerem Kreis” gehört. Bilder vom Forum zeigen jedoch Zampolli in der ersten Reihe des Gipfels zusammen mit hochrangigen US-Beamten und Vertretern der Golfstaaten, und andere Medienberichte außerhalb der USA beschrieben Zampolli als „an vorderster Front” des Forums.

In einem Interview mit Corriere Della Sella behauptete Zampolli, dass die GCC-Länder „die wichtigsten Gesprächspartner der Vereinigten Staaten” geworden seien und dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, auch bekannt als MbS, aufgrund seiner „Entschlossenheit, Saudi-Arabien auf der Grundlage der Agenda 2030 zu transformieren”, ein „wahrer Freund” und „Vorbild” sei. d. h. die Ziele für nachhaltige Entwicklung, auf die Zampolli Einfluss genommen hatte. Zampolli erklärte außerdem, dass er MbS im Alter von 24 Jahren kennengelernt habe, lange bevor dieser Kronprinz wurde, „im Haus seines Cousins Nawaf bin Sultan al Saud, meinem alten Freund, der in einem der Trump Towers in New York lebte”. Nach seiner Machtübernahme im Jahr 2017 knüpfte MbS enge Beziehungen zu anderen Persönlichkeiten aus Trumps Umfeld, wie Jared Kushner, sowie zu ehemaligen engen Freunden Trumps, wie Jeffrey Epstein.

Seit dem Gipfeltreffen hat Zampolli weiterhin stillschweigend offizielle und inoffizielle Treffen mit anderen Spitzenpolitikern aus mehreren anderen Regierungen abgehalten, darunter dem Premierminister von Montenegro, dem Präsidenten der Dominikanischen Republik und Keir Starmer, dem Premierminister des Vereinigten Königreichs, sowie dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und ehemaligen NATO-Chefs.

Neben den Geschäften hinter den Kulissen und den Bemühungen, ausländische Investitionen in den USA anzukurbeln, unterstützt Zampolli Trump auch bei der „Neugestaltung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, besser bekannt als Kennedy Center. Zampolli ist seit Trumps erster Amtszeit Mitglied des Vorstands, war jedoch einer der wenigen, die auch während Trumps zweiter Amtszeit im Amt blieben, als der Präsident alle von Biden ernannten Mitglieder dieser „historisch überparteilichen“ Institution entließ. Zampolli hat vorgeschlagen, Kennedy-Center-Franchises in Golfstaaten wie Saudi-Arabien zu eröffnen, „mit Hilfe von Elon Musk Kunst ins All zu bringen“ und „einen Yachthafen am Potomac und ein Cipriani-Restaurant zu eröffnen“.

Darüber hinaus scheint es, dass einige der umstrittensten außenpolitischen Ideen Trumps ursprünglich von seinem langjährigen Freund stammen könnten. Im Jahr 2016 hatte Zampolli dem Journalisten Mattia Ferraresi von seiner Idee erzählt, Gaza „in eine „Mittelmeer-Riviera“ mit Hochhäusern und Einkaufszentren“ zu verwandeln. „Machen wir es wie Dubai, aber ohne goldene Wasserhähne“, wurde Zampolli zitiert. Vor kurzem, im Februar, warb Trump (und vor ihm sein Schwiegersohn Jared Kushner) für die sehr umstrittene Politik, die 2,3 Millionen Palästinenser im vom Krieg zerrütteten Gazastreifen gewaltsam in andere Staaten umzusiedeln, Gebäude im Gazastreifen abzureißen, die noch nicht vom israelischen Militär zerstört worden sind, und an ihrer Stelle eine von den USA unterstützte „Riviera“ zu errichten. Als Ferraresi nach Trumps „Riviera“-Plan Kontakt zu Zampolli aufnahm, sagte dieser laut Ferraresi: „Sehen Sie, vielleicht bin ich doch nicht ganz so dumm“ und war „offensichtlich begeistert von dem Mar-a-Gaza-Projekt“. Zampolli bestritt jedoch, direkt an der neuen Politik beteiligt zu sein. Angesichts der Tatsache, dass Zampolli sich in der Vergangenheit immer erst dann von Dingen distanzierte, wenn sie hoch umstritten waren (wie beispielsweise der bereits erwähnte UN-WATO-Vorfall), fällt es jedoch schwer, seine Ablehnung für bare Münze zu nehmen.

Während Zampollis offizielle Rolle in der Regierung sich auf Außenpolitik und Auslandsinvestitionen konzentriert, scheint er auch eine gewisse Rolle bei den Bemühungen der Regierung gespielt zu haben, die Krypto-Community für sich zu gewinnen. Es überrascht nicht, dass diese Bemühungen alle gemeinsam mit Zampollis langjährigem Partner Brock Pierce unternommen wurden. So waren beispielsweise Zampolli, Pierce und Pierces DNA Holdings Gastgeber der ersten „Blockchain Ball“-Veranstaltung im Kennedy Center. Der Ball wurde von Charles Hoskinsons IOHK (Hoskinson ist Mitbegründer von Ethereum und Cardano) und der Near Foundation unter dem Vorsitz von Diogo Mónica gesponsert. Mónica war auch Mitbegründer von Anchorage Digital, der einzigen Krypto-Bank, die von der OCC zugelassen wurde, was während der ersten Amtszeit von Trump geschah. Seit der kürzlich erfolgten Verabschiedung der Krypto-Regulierung haben auch andere Unternehmen Lizenzen beantragt, aber Anchorage konnte sich aufgrund seines frühen regulatorischen Vorteils behaupten.

Darüber hinaus waren sowohl Zampolli als auch Pierce gleichzeitig am $PATRIOT-Token-Projekt beteiligt, einem offensichtlichen Krypto-Betrug. Dieser Token war die Idee von Dustin Stockton, der aufgrund seiner Rolle bei der Popularisierung politischer Meme-Coins mittlerweile als „Godfather of Political Finance” bezeichnet wird. Stockton war zuvor der „Hauptorganisator” des 6. Januar, der sich trotz seiner führenden Rolle entschied, an diesem Tag nicht im Kapitol zu erscheinen, und im Zusammenhang mit dem Ereignis nicht angeklagt wurde. Stattdessen verurteilte er anschließend Trump und den „Aufstand” und versprach, „Namen zu nennen”. Stockton half auch bei der Gründung der unglückseligen gemeinnützigen Organisation „We Build the Wall”, was später zu Strafanzeigen gegen andere Personen führte, die eng in das Projekt involviert waren, darunter Steve Bannon, der seit Jahren eng mit Stockton verbunden ist. Auch hier wurde Stockton nicht angeklagt (sein Wohnmobil wurde jedoch von den Strafverfolgungsbehörden durchsucht). Bannon ist wahrscheinlich der Grund, warum Stockton Brock Pierce kennengelernt hat, da die beiden ehemalige Geschäftspartner sind. Bannon und Pierce haben auch gemeinsame Verbindungen zu Jeffrey Epstein, dessen Beziehungen zu Pierce insbesondere auf seinem Interesse an Kryptowährungen beruhten.

Das erklärte Ziel des $PATRIOT-Tokens war es, ein zwei Stockwerke hohes Denkmal für Donald Trumps mittlerweile ikonische Reaktion nach dem Attentat in Butler, Pennsylvania, zu errichten. Diese Statue sollte durch das ganze Land touren, bevor sie in Miami im Trump Doral aufgestellt werden sollte. Obwohl sie bereits im Januar fertiggestellt wurde, behauptet die Website des Tokens, dass sie noch nicht „enthüllt“ worden sei, obwohl sie bereits vor mehreren Monaten fertiggestellt wurde. Stockton hat jedoch inzwischen behauptet, dass die Gruppe einen sechsstelligen Betrag als Teil eines „Kaufvertrags für das geistige Eigentum, das die Vermarktung und Reproduktion der $PATRIOT-Statue regelt”, gezahlt habe. Auf der Website wird behauptet, dass im Rahmen des Projekts „Verbindungen zum Präsidenten“ geknüpft wurden, darunter zu Paolo Zampolli, der Bilder veröffentlichte, auf denen er Trump eine Nachbildung der $PATRIOT-Statue überreichte. Ein weiterer Kontaktmann ist Pastor Mark Burns, der in einem kürzlich am 8. August auf der Twitter-Seite des Tokens geposteten Clip die frühe und anhaltende Beteiligung von Brock Pierce an dem Projekt erwähnte. Er erwähnte auch die Beteiligung von Yaakov Flitchkin, einem „Partner“ von Brock Pierce, dessen Organisation, die Alliance for Global Cooperation, eng mit den Vereinten Nationen verbunden ist und de facto als UN-Lobbygruppe für die Chabad-Lubawitsch-Bewegung fungiert. Burns, Pierce und Flitchkin saßen während der Einweihung zusammen und nahmen neben der Preisverleihung für den $PATRIOT-Token auch gemeinsam an anderen Einweihungsveranstaltungen teil. Bei der Einweihung gesellte sich der New Yorker Bürgermeister Eric Adams zu dem Trio, der zuvor wegen einer Fahrt mit Pierces Privatjet für Kontroversen gesorgt hatte.

Zampolli überreicht Trump eine Nachbildung der $PATRIOT-Token-Statue, Quelle

Im Januar, während der Feierlichkeiten zur Amtseinführung, war Stockton Gastgeber der Patriot Awards, die in direktem Zusammenhang mit dem Token-Projekt standen. Stockton schrieb Brock Pierce einen Großteil des Projekts zu und behauptete, Pierce habe „dabei geholfen, all dies auf die Beine zu stellen“ und „hinter den Kulissen so viel geleistet, dass ich es gar nicht beschreiben kann“. Auf der Twitter-Seite des $PATRIOT-Tokens wurde auch Paolo Zampolli als „große Hilfe” bei der Organisation der Veranstaltung gewürdigt, die im National Press Club stattfand. Zu den Preisträgern gehörten Pierce, der Zampolli in seiner Rede lobend erwähnte, sowie Steve Bannon und ein Spitzenjournalist von Breitbart, das Bannon einst leitete und bei dem auch Stockton früher beschäftigt war.

Stockton bewarb den Token als „Amerikas Token“ und seinen Erfolg als „unvermeidlich“. Er tat dies auch weiterhin, als dessen Wert einbrach, und versprach den Käufern des Tokens in mehreren Tweets, dass dieser bald „Bewegung in die Sache bringen“ würde. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität im Januar hatte der Token eine Marktkapitalisierung von 77,7 Millionen Dollar, die seitdem auf 3,4 Millionen Dollar eingebrochen ist.

$PATRIOT war nur eine von mehreren politischen Meme-Coins, an denen Stockton beteiligt war und die während und unmittelbar nach der Wahl auf Trumps Wählerschaft abzielten. So schuf Stockton beispielsweise auch den $MAHA-Token, den er als Teil der „Make America Healthy Again” (MAHA)-Bewegung bewarb. Stockton bewarb den $MAHA-Token während des gesamten Jahres 2024 und deutete an, dass die bevorstehende „Dominanz” der „Top-Influencer” in MAHA den Wert des Tokens in die Höhe treiben würde. Nicht lange danach begann Stockton, gemeinsam mit Kyle Kemper, dem Halbbruder von Justin Trudeau, und dem Social-Media-Star und Streamer Ian Carroll einen Club-MAHA-Podcast zu moderieren. (Anmerkung: Carroll scheint nie mit dem Token in Verbindung gestanden zu haben, aber Stockton scheint den Zugang zu einem größeren MAHA-Publikum genutzt zu haben, um für diesen gescheiterten Token zu werben).

Consigliere Zampolli

Die Ernennung von Paolo Zampolli in eine neue Regierungsposition, die scheinbar nur für ihn geschaffen wurde, sollte Gegenstand einer verstärkten Prüfung sein, nicht nur wegen Zampollis Verbindungen zum größeren Netzwerk von Epstein, Brunel und Maxwell, sondern auch wegen der jahrzehntelangen geheimen und korrupten Machenschaften, die seine Karriere in der Immobilienbranche, in der „Diplomatie“ und nun in der Außen- und Handelspolitik der USA geprägt haben. Es ist wirklich bemerkenswert, dass Zampolli trotz all der in dieser Untersuchung dokumentierten Vorfälle nie wegen krimineller Aktivitäten untersucht oder angeklagt wurde. Er scheint seltsamerweise vor genauer Prüfung geschützt zu sein.

Dies gilt auch für die Presse, insbesondere wenn man bedenkt, dass so viele Medien vermutlich die Gelegenheit nutzen würden, die tiefgreifende Korruption des Mannes aufzudecken, der Trump und Melania angeblich vorgestellt hat, insbesondere angesichts der Behauptung, dass es Jeffrey Epstein gewesen sei.

Paolo Zampolli ist in der Tat ein Botschafter für eine Sache – dreiste Korruption in der globalen Machtstruktur. Die Tatsache, dass ihm von Trump eine Sonderrolle im Bereich Außenhandel und Partnerschaften in der aktuellen Regierung übertragen wurde, ist verblüffend – zumindest wenn man Trumps politische Rhetorik für bare Münze nimmt. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass Zampolli diese Rolle unter anderem erhielt, nachdem er korrupte, räuberische und globalistische Ambitionen in Bezug auf die Weltmeere bedient, Betrug erleichtert und bei Betrügereien im Zusammenhang mit der Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Investitionen geholfen hatte, die von korrupten Chinesen, Iranern und anderen genutzt wurden, um, wie Zampolli selbst sagte, US-Sanktionen zu umgehen. Es ist auch ein Beweis für den Schutz und die Vetternwirtschaft, die einige der „First Friends“ genießen, die nicht nur enge Beziehungen zum derzeitigen US-Präsidenten, sondern auch zum breiteren Epstein/Maxwell-Netzwerk unterhalten.

Wie wir im letzten und wohl vernichtendsten Teil dieser Serie sehen werden, scheint eine weitere Person aus Trumps Umfeld, die ebenfalls stillschweigend, aber eng mit der Politik des New Yorker Bürgermeisters verflochten ist, ebenfalls Schutz vor rechtlicher Untersuchung zu genießen, wenn es um ihre umfangreichen Geschäfte mit Jeffrey Epstein geht.