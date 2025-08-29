„Die Araber hassen uns wegen unserer Religion“ ist das neue „Sie hassen uns wegen unserer Freiheit“

In beiden Fällen lautet die Antwort: Nein, du Trottel, sie hassen dich wegen der schrecklichen Dinge, die du ihnen antust.

Caitlin Johnstone

Israelis, die sagen: „Die Araber hassen uns wegen unserer Religion“, sind genauso offensichtlich schwachsinnig wie die Amerikaner, die sagen: „Sie hassen uns wegen unserer Freiheit“. In beiden Fällen lautet die Antwort nein, Dummkopf, sie hassen euch wegen der schrecklichen Dinge, die ihr ihnen antut.

❖

Westliche Führer, die sagen, dass sie einen palästinensischen Staat anerkennen werden, während sie beide Seiten schwach dazu auffordern, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen, sind nur die netteren, fotogeneren Versionen von Netanyahu. Sie geben leere Töne von sich, um den Anschein zu erwecken, dass sie etwas tun, während sie sich weigern, tatsächlich einen Finger zu rühren, um den Völkermord zu stoppen.

Sie wissen, dass Israel keinen dauerhaften Waffenstillstand vereinbaren wird, weil Netanjahu ausdrücklich erklärt hat, dass das Gemetzel nicht aufhören wird, bis die ethnische Säuberung des Gazastreifens abgeschlossen ist. Deshalb ignoriert Tel Aviv die Tatsache, dass die Hamas vor anderthalb Wochen einem Waffenstillstand zugestimmt hat; es gibt absolut nichts, dem die Hamas zustimmen könnte, was Israel davon abhalten würde, alles zu tun, was es tun muss, um den Palästinensern, die dort leben, ein palästinensisches Gebiet zu stehlen. Bei dem Angriff auf den Gazastreifen ging es nie darum, die Hamas zu beseitigen; es ging immer darum, die Palästinenser zu beseitigen.

Die westlichen Führer tun so, als wüssten sie das nicht, und verbreiten die falsche Vorstellung, dass Israel bei diesen Verhandlungen im Grunde in gutem Glauben handelt und dass das einzige Hindernis darin besteht, dass Israel und die Hamas sich nicht erfolgreich auf Bedingungen einigen können. Wer sich an dieser massiven Täuschung beteiligt und sich gleichzeitig weigert, konkrete Maßnahmen zur Beendigung des Völkermords zu ergreifen, beteiligt sich an diesem Völkermord. Sie werfen die Bomben nicht ab und feuern die Kugeln nicht ab, aber sie tragen dazu bei, dass es weiterhin Tod und Zerstörung auf die Palästinenser regnet.

Sie sind Netanyahu mit dem Lächeln eines netten Kerls. Sie sind der gute Bulle Netanjahu.

Netanjahu hält den Waffenstillstand natürlich für irrelevant; er hat ausdrücklich erklärt, dass das Massaker nicht aufhören werde, bis die ethnische Säuberung abgeschlossen sei. Die Hamas könne daran nichts ändern. Sie könne bedingungslos kapitulieren, und dies bliebe das Ziel.

❖

Nachdem die australische Regierung ihre von der ASIO gestützte Schlussfolgerung bekannt gegeben hatte, dass der Iran mehrere antisemitische Anschläge in Australien verübt hat, um „den sozialen Zusammenhalt zu untergraben und Zwietracht zu säen“, habe ich eine Liste von Fragen zu dieser Angelegenheit veröffentlicht, die Folgendes enthielt:

„7. Welche ausländischen Nachrichtendienste waren daran beteiligt, dem ASIO bei der Beschaffung der Informationen zu helfen, die er für seine Einschätzung der iranischen Beteiligung an diesen Vorfällen verwendet hat?“

Kurz darauf brachte Sky News Australia einen Bericht mit dem Titel „Quellen enthüllen, dass der israelische Geheimdienst die ASIO-Untersuchung über den Iran mit einem wichtigen Hinweis unterstützt hat„.

Ich denke, wir können diese Frage als beantwortet betrachten.

❖

Normaler Mensch: Völkermord ist schlimm Verrückter: Erklären Sie, wie die Völkermordopfer zum Wirtschaftswachstum beitragen und Wert für die Aktionäre schaffen

Normal person: Genocide is bad



Einer der Gründe, warum Sozialisten sich nicht so sehr auf Verschwörungsanalysen und den tiefen Staat konzentrieren wie die Rechten, ist, dass dies nicht unser einziges Argument ist. Es ist nicht so, dass Verschwörungen und parapolitische Machtstrukturen nicht existieren, das tun sie durchaus, aber weil wir nicht ideologisch gezwungen sind, die unvermeidlichen Missstände des Kapitalismus zu entschuldigen, müssen wir nicht so tun, als sei eine bestimmte Kabale von machiavellistischen Eliten die Quelle und der Gipfel all unserer Probleme.

Die Rechte leidet unter der Illusion, dass der Kapitalismus perfekt funktionieren würde, wenn nicht ein paar ruchlose Individuen hinter den Kulissen intrigieren und den Kapitalismus für alle ruinieren würden. Die Linke erkennt, dass Korruption, Korporatismus, Ungleichheit und Herrschaft die unvermeidlichen Produkte eines profitorientierten Systems sind, in dem die Kapitalistenklasse in der Lage ist, die Arbeiterklasse auszubeuten, die nichts zu verkaufen hat außer ihrer Arbeitskraft. Wir halten es daher oft für weniger wichtig, uns auf die Besonderheiten der Art und Weise zu konzentrieren, wie sich diese Missbräuche abspielen, weil wir verstehen, dass, selbst wenn man alle derzeitigen Oligarchen und ihre geheimen Pläne und die Fäden, die sie ziehen, um die offizielle Regierung zu manipulieren, beseitigen würde, wenn man nicht auch unser gesamtes System durch etwas radikal anderes ersetzen würde, sie in kurzer Zeit durch neue oligarchische Manipulatoren ersetzt würden.

Für diejenigen, die den inhärent ausbeuterischen, umweltzerstörerischen, ungerechten und gewalttätigen Charakter des Kapitalismus verstehen, sind die stärksten Argumente gegen die Machtstrukturen des Status quo keine unsichtbaren Verschwörungen, die im Verborgenen stattfinden, sondern die monströsen Missstände, die sich ganz offen abspielen. Der Völkermord in Gaza. Unsere sterbende Biosphäre. Die Tatsache, dass Menschen darum kämpfen, ein Dach über dem Kopf und Essen auf den Tisch zu bekommen, während andere mit Privatjets auf Privatinseln fliegen, die durch die Ausbeutung tausender verarmter Arbeiter bezahlt werden. Die Tatsache, dass das mächtigste Land der Erde kein wirkliches Gesundheitssystem hat. Die Tatsache, dass eine imperiumsähnliche Allianz westlicher Regierungen und ihrer Stellvertreter ihre Kriegstreiberei, ihren Militarismus und ihre nukleare Risiko-Politik auf der ganzen Welt ausdehnt, mit dem Ziel der vollständigen Beherrschung des Planeten.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass sich reiche und mächtige Personen zum Nachteil der normalen Menschen verschwören, und manchmal kann es nützlich sein, darauf hinzuweisen, wer diese Personen sind und was sie tun. Aber die Linke sieht die Menschen, die ihre Augen für diese Missstände öffnen, als Mittel zum Zweck, nicht als Ziel an sich. Wenn die Rechte diese Missstände aufzeigt, dann um zu sagen: „Seht euch an, was diese Leute tun! Wenn wir diese Leute nur von der Macht entfernen würden, würde alles gut funktionieren!“ Wenn die Linke dies tut, dann um zu sagen: „Seht, das sind die Leute, die in einem System, in dem menschliches Verhalten vom Streben nach Profit angetrieben wird, an die Spitze kommen, und Profit lässt sich am leichtesten durch Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung erzielen. Diese Art von Menschen wird immer über uns herrschen, bis wir dieses System durch ein anderes ersetzt haben.“