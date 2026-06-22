Erste Runde der Iran-Gespräche endet in der Schweiz mit Feuerwerk und Drohungen eines erneuten Krieges: „Seid vorsichtig“ und weiteren Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Ende der ersten Runde: Vance spricht von „großen Fortschritten“ und erklärt, die Gespräche würden fortgesetzt.

Vance spricht von „großen Fortschritten“ und erklärt, die Gespräche würden fortgesetzt. Iran zeigt sich trotzig und sieht sich in einer starken Position: Ghalibaf weist die Drohungen der USA zurück und knüpft die Gespräche an einen Waffenstillstand im Libanon.

Ghalibaf weist die Drohungen der USA zurück und knüpft die Gespräche an einen Waffenstillstand im Libanon. Trump erhöht den Druck mit einer für ihn typischen Tirade auf Truth Social : Er warnt in Bezug auf den Hormuz-Kanal und den Libanon und hält militärische Optionen offen.

: Er warnt in Bezug auf den Hormuz-Kanal und den Libanon und hält militärische Optionen offen. Fortschritte in der Atomfrage?: Einigen Berichten zufolge wurde das Thema nicht angesprochen, andere deuten an, dass bereits an einem Rahmenabkommen gearbeitet wird.

***

Erste Runde der Schweiz-Gespräche abgeschlossen – doch mit einem kleinen Feuerwerk zum Abschluss

Al Jazeera berichtet, dass die Gespräche „abgeschlossen“ seien – doch handelt es sich dabei angesichts all der Spannungen und hitzigen Streitpunkte, die in den Vordergrund traten, nicht in Wirklichkeit um einen voreiligen Abschluss?

GHALIBAF: SIE SOLLTEN MIT IHREN ÄUSSERUNGEN BESSER VORSICHTIG SEIN

GHALIBAF AUS DEM IRAN: WIR MESSEN DEN DROHUNGEN DER USA KEINE BEDEUTUNG BEI

IRANISCHER PARLAMENTSPRECHER GHALIBAF ÄUSSERT SICH ZU X

IRAN WIRD VERHANDLUNGEN MIT DEN USA BEENDEN, WENN ISRAEL DEN LIBANON NICHT VERLÄSST: TASNIM

IRAN BEZEICHNET TRUMPS DROHUNG ALS „EKLATANTE VERLETZUNG“ DER VEREINBARUNG

Nachfolgend finden Sie eine maschinelle Übersetzung dessen, was der iranische Verhandlungsführer gerade auf X veröffentlicht hat, als der Tag in der Schweiz zu Ende ging (sowie eine weitere Übersetzung)…

„Ist ihnen nicht klar, dass sie sich nicht in ihrer heutigen verzweifelten Lage befinden würden, wenn ihre Drohungen tatsächlich Wirkung zeigten? Wir nehmen amerikanische Drohungen nicht ernst.

Sie sollten vorsichtig sein mit dem, was sie sagen. Unsere Streitkräfte sind bereit, ihnen auf andere Weise zu antworten. Sie können weiterreden – wir sind es, die handeln.“

Dies folgt unmittelbar darauf, dass Trump gegenüber Vance, der am Sonntag aus der Schweiz heraus vorsichtigen Optimismus geäußert hatte, die Rolle des „bösen Polizisten“ spielte. Bloomberg berichtet, dass das Atomdossier bei den heutigen Gesprächen nicht behandelt wurde.

Die Tatsache, dass das Treffen in der Schweiz überhaupt stattfand, kann zumindest in gewisser Weise als Fortschritt bezeichnet werden…

This is historic!



Not because US and Iranian diplomats haven't met face to face before. Or that they haven't been on camera before (they were regularly during the JCPOA talks)



But never at the Vice President level!



You can see both Aragchi and JD Vance in this clip. pic.twitter.com/jeNBPeQmgr — Trita Parsi (@tparsi) June 21, 2026

Übersetzung von „X“: Das ist historisch!

Nicht, weil US- und iranische Diplomaten sich nicht schon früher von Angesicht zu Angesicht getroffen haben. Oder weil sie nicht schon früher vor der Kamera waren (sie waren das regelmäßig während der JCPOA-Gespräche).

Aber nie auf Vizepräsidentenebene!

In diesem Clip könnt ihr sowohl Aragchi als auch JD Vance sehen.

Gerüchte, wonach Iraner bereits aufgeben würden, sind falsch, berichtet Axios:

A diplomat attending the talks in Switzerland claims the Iranian delegation hasn't left and talks between the U.S. and Iran are still ongoing https://t.co/oQ1UkXwqYv — Barak Ravid (@BarakRavid) June 21, 2026

Übersetzungen von „X“: Ein Diplomat, der an den Gesprächen in der Schweiz teilnimmt, behauptet, die iranische Delegation habe nicht abgebrochen, und die Gespräche zwischen den USA und dem Iran seien weiterhin im Gange.

Iranische Beamte teilen staatlichen Medien mit, dass die iranische Verhandlungsdelegation den Verhandlungsort als Protest gegen Trumps Drohungen verlassen hat.

Trump erinnert den Iran an „härtere“ militärische Optionen, die auf dem Tisch liegen

Während sich Vance und Witkoff in der Schweiz aufhalten, verkündet Präsident Trump weiterhin einige rote Linien der USA über Truth Social sowie – offenbar durch „offizielle Indiskretionen“ – recht zügig über die Presse.

Trump warnt die Iraner vor den Knackpunkten der Sperrung der Straße von Hormus und der Libanon-Krise. Am Sonntag drohte er erneut damit, den Iran erneut anzugreifen, sollte dieser seine Stellvertreter, namentlich die Hisbollah, im Libanon nicht in Schach halten können. Parallel dazu fordert Teheran, dass Washington Israel zügelt. Ein neuer „Truth Social“-Beitrag vom Sonntag … kurz, aber bestimmt:

Und noch mehr zu den jüngsten Warnungen und dem Druck, der von Trump ausgeht:

"You close it and you won't have a country." President Trump said he told Iranian officials about the Strait of Hormuz. "You won't even make it back to your fu*king country."



"We may take over the Strait, if we have to," Trump said. "If they don't make a deal, we'll collect… pic.twitter.com/cErvdjCJmK — Trey Yingst (@TreyYingst) June 21, 2026

Übersetzung von „X“: „Sie schließen es, und Sie werden kein Land mehr haben.“ Präsident Trump sagte, er habe iranischen Beamten über die Straße von Hormus berichtet. „Sie kommen nicht einmal zurück in Ihr verdammtes Land.“

„Wir könnten die Straße übernehmen, wenn es sein muss“, sagte Trump. „Wenn sie keinen Deal machen, werden wir Mautgebühren einziehen.“

Trump fügte hinzu, die USA könnten der „Guardian Angel“ der Straße werden und 20 % des Öls nehmen.

Während die amerikanische Delegation in der Schweiz die hochbrisanten Verhandlungen zur Deeskalation fortsetzt, zeigt sich das Weiße Haus vorsichtig optimistisch und erinnert Teheran gleichzeitig daran, dass militärische Optionen weiterhin fest auf dem Tisch liegen.

Als die Gespräche in eine entscheidende Phase eintraten, erklärte Vizepräsident JD Vance am Sonntag aus der Schweiz, Washington habe „in den letzten Stunden große Fortschritte erzielt“ und erwarte „weitere Fortschritte in den kommenden Stunden“. Er bezeichnete die Verhandlungen als Chance, in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran „ein neues Kapitel aufzuschlagen“. Vance betonte, dass die Regierung eine Rückkehr zum Kreislauf der Konfrontation vermeiden wolle, und fügte hinzu, dass die USA bereit seien, die Beziehungen zum Iran grundlegend zu verändern, sollte Teheran seine nuklearen Ambitionen dauerhaft aufgeben.

„Die Frage ist, wie viel mehr wir im Nahen Osten erreichen können“, sagte Vance, während er sich zuversichtlich hinsichtlich der Lage im Libanon zeigte und seine Zufriedenheit mit den laufenden Bemühungen zur Eindämmung einer umfassenderen regionalen Eskalation zum Ausdruck brachte.

„Er sollte besser auf seine Worte achten“: Trump an den iranischen Präsidenten über die Medien

Doch Trump hat gerade eindringlich an die Folgen erinnert, sollte die Verhandlung scheitern. Laut Fox News warnte Trump iranische Regierungsvertreter, dass die Sperrung der Straße von Hormus ein existenzieller Fehler wäre, und soll Teheran in dem oben gezeigten Beitrag gesagt haben, dass es „kein Land mehr haben wird“, sollte es versuchen, die globalen Energieflüsse abzuschneiden. Trump richtete zudem eine persönliche Warnung an den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian und sagte, er „sollte besser auf seine Worte achten“, während Berichte darauf hindeuten, dass der Präsident bei Gesprächen mit iranischen Vermittlern über die strategisch wichtige Wasserstraße eine ungewöhnlich unverblümte Sprache verwendete.

President Trump spoke with the Iranians overnight warning them not to close the Strait.



"You close it and you won't have a country," Trump said he told Iranian officials. "You won't even make it back to your fu*king country." — Trey Yingst (@TreyYingst) June 21, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump sprach über Nacht mit den Iranern und warnte sie, die Straße nicht zu schließen.

„Sie schließen sie, und Sie werden kein Land mehr haben“, sagte Trump, er habe iranische Beamte gesagt. „Sie schaffen es nicht einmal zurück in Ihr verdammtes Land.“

Besonders bemerkenswert ist vielleicht, dass Trump bekräftigte, er behalte sich eine „60-Tage-Option“ vor und könne nach Ablauf dieser Frist „alles tun“, was er für notwendig erachte – eine Aussage, die weithin als Vorbehalt der Möglichkeit erneuter Militäraktionen interpretiert wurde. Berichten zufolge drohte der Präsident zudem mit weiteren Angriffen gegen den Iran, sollten Teherans regionale Stellvertreter im Libanon ihre Angriffe wieder aufnehmen oder das sich abzeichnende diplomatische Rahmenwerk untergraben.

Das Ergebnis ist ein altbekannter Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz, da sich die Gespräche im Schatten expliziter militärischer Drohungen der USA und einer schnell näher rückenden Frist abspielen, die darüber entscheiden könnte, ob die Region auf eine Entspannung oder eine weitere Eskalationsrunde zusteuert. Der Iran hat jedoch ebenfalls deutlich gemacht, dass er zu einem langen Krieg bereit ist – doch wird Trump bereit sein, die politischen und wirtschaftlichen Folgen zu riskieren?

Spitzenpolitiker aus Katar und Pakistan anwesend, optimistische erste Stellungnahmen

Das Außenministerium Katars hat offiziell den Beginn der Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran unter Vermittlung Katars und Pakistans in der Schweiz bestätigt; die iranische Delegation wird von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi angeführt.

US-Vizepräsident JD Vance leitet die amerikanische Seite zusammen mit dem Gesandten Steve Witkoff. Ebenfalls im Buergenstock Resort am Vierwaldstättersee in der Nähe von Stansstad versammelt sind Pakistans Generalstabschef Feldmarschall Asim Munir und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif.

Katar hat „seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass diese Treffen zum Abschluss eines umfassenden und dauerhaften Abkommens führen werden, das alle im Memorandum of Understanding behandelten Aspekte abdeckt“. Der Iran hat bekräftigt, dass er eine umfassende Einigung und ein endgültiges Ende des Krieges anstrebt. Er fordert jedoch auch, dass eine endgültige Friedensvereinbarung zwischen dem Libanon und Israel mit einbezogen wird. Auf dem Gebiet der Atomfrage könnte es bereits erste Anzeichen für Fortschritte geben:

PAKISTAN: USA UND IRAN EINIGEN SICH AUF SENKUNG DES ANREICHERUNGSGRADES VON ANREICHERTEM URAN

PAKISTAN: IRANS ANREICHERTES URAN SOLL VON 60 % AUF 0,7 % SENKT WERDEN

IRANISCHER PRÄSIDENT SAGT, KATAR WERDE ZU GESPRÄCHSBEGINN 6 MRD. US-DOLLAR FREIGEBEN: IRNA

Das letzte Mal, dass Vance dem iranischen Verhandlungsführer Ghalibaf persönlich gegenüber saß, ist bereits ganze zehn Wochen her, nämlich Mitte April. Die Kontakte scheinen zunächst nur über Vermittler zu laufen, was schließlich zu persönlichen Treffen führen wird, wie es bereits in früheren, gescheiterten Verhandlungsrunden der Fall war.

Was ist vom Ablauf der ersten Verhandlungsrunde zu erwarten?

Das Außenministerium von Katar hat wie folgt einen Ausblick auf den geplanten Ablauf zum Beginn der Gespräche gegeben:

In der Erklärung des Ministeriums heißt es: „Es wurden spezialisierte Fach- und Expertengruppen gebildet, um die Bedingungen des endgültigen Abkommens auszuhandeln, das alle Aspekte der Absichtserklärung“ zwischen den USA und dem Iran abdecken wird.

„Darüber hinaus wurden Folgegruppen eingerichtet, um die Umsetzung der Absichtserklärung zu überwachen, die erzielten Fortschritte zu verfolgen und auf den Abschluss des endgültigen Abkommens hinzuarbeiten“, fügte es hinzu.

fügte es hinzu. „Dies spiegelt das Engagement aller Parteien wider, den Verhandlungsprozess in gutem Glauben voranzutreiben, mit dem Ziel, ein umfassendes und nachhaltiges Abkommen zu erzielen.“

Was die „Umsetzung“ des Absichtserklärungsabkommens selbst betrifft, ist man natürlich noch nicht ganz so weit, da im Libanon weiterhin sporadische Kämpfe und israelische Luftangriffe stattfinden, die den Schweizer Vermittlungsprozess jederzeit zum Scheitern bringen könnten.

After roughly 45 min, the bilateral meeting between FM @araghchi and his Swiss counterpart @ignaziocassis came to a close at Bürgenstock Hotel. Quadrilateral talks between Iran, the US, Pakistan, and Qatar are expected to commence shortly at another venue on the same premises. pic.twitter.com/hOmovguWFs — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 21, 2026

Übersetzung von „X“: Nach etwa 45 Minuten endete das bilaterale Treffen zwischen Außenminister @araghchi und seinem Schweizer Amtskollegen @ignaziocassis im Bürgenstock Hotel. Die viertägigen Gespräche zwischen dem Iran, den USA, Pakistan und Katar sollen in Kürze an einem anderen Ort auf demselben Gelände beginnen.

Zudem hat der Iran erklärt, er habe „gerade an diesem Wochenende“ die Straße von Hormus ‚gesperrt‘, was das US-Militär jedoch bestreitet. Auch Vizepräsident Vance hat dies in Medienauftritten heruntergespielt.

Die Lage im Libanon scheint die größere, dringlichere Bedrohung für den Friedensprozess zu sein – zumindest aus Teherans Sicht. Dutzende Menschen im Libanon wurden getötet, während mindestens sechs israelische Soldaten ums Leben kamen und 20 weitere bei den Raketen- und Drohnenangriffen der Hisbollah in den vergangenen Tagen verwundet wurden.

Trump zwischen Baum und Borke, was eine Eskalation angeht

Zur Erinnerung: Präsident Trump will keine wirtschaftliche Katastrophe herbeiführen, die durch eine weltweite Energiekrise ausgelöst wird. Es scheint, als sei er zu allem bereit, um dies unter seiner Amtszeit zu verhindern:

Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, er sei motiviert gewesen, die Absichtserklärung (MOU) mit dem Iran unter Dach und Fach zu bringen, um eine „wirtschaftliche Katastrophe“ zu verhindern, falls der Konflikt nicht bald beigelegt würde. „Anstatt also möglicherweise in eine Depression zu geraten, anstatt Herbert Hoover zu Ihrem Lieblingspräsidenten zu machen – er war immer derjenige, der ich nicht sein wollte“, sagte Trump über den 31. Präsidenten, dessen Politik oft für den Ausbruch der Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht wird. „Ich wollte keine wirtschaftliche Katastrophe erleben. Hätte man so weitergemacht, hätte das passieren können. Aber ich weiß nur eins: Jedes Mal, wenn wir über die Möglichkeit eines Friedens sprachen, schoss der Aktienmarkt wie eine Rakete in die Höhe“, sagte Trump am Mittwoch während einer Pressekonferenz am Rande des G7-Gipfels in Évian, Frankreich.

Angesichts dieser und anderer jüngster Äusserungen von Trump geht der Iran offensichtlich aus einer sehr starken Verhandlungsposition in die Gespräche mit der Schweiz. Dies zeigt sich auch in seiner aktuellen Rhetorik bezüglich der Strasse von Hormus.

JD Vance met with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief Asim Munir in Switzerland.pic.twitter.com/5bteI1Vtyu — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Übersetzung von „X“: JD Vance traf sich in der Schweiz mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und dem Armeechef Asim Munir.

Teheran hat den USA einen „klaren Verstoß gegen ihre Verpflichtungen“ vorgeworfen und am Samstag angekündigt, dass „die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gesperrt wird“, wie der staatliche Sender IRIB berichtete.

Weitere Details zum Ablauf

Zu den Einzelheiten des Ablaufs hat CNN im Folgenden weitere Informationen veröffentlicht:

Wann und wo beginnen die Gespräche? US-amerikanische und iranische Unterhändler werden ihr Treffen gegen 13 Uhr Ortszeit (7 Uhr ET) im Schweizer Bergkurort Bürgenstock beginnen, wie eine iranische Quelle CNN mitteilte.

Wer wird dabei sein? Sowohl die Vereinigten Staaten als auch der Iran haben hochrangige Vertreter in die Schweiz entsandt. Vizepräsident JD Vance leitet die US-Delegation, während der iranische Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf die Delegation aus Teheran anführen wird, wie das iranische Medienunternehmen Saberin News am Samstag berichtete.

In welchem Format werden die Gespräche stattfinden? Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, der zum iranischen Team gehört, erklärte zuvor gegenüber staatlichen Medien: „Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA werden in einem vierseitigen Format stattfinden, an dem auch Delegationen aus Pakistan und Katar teilnehmen werden.“

Was wird besprochen? Der Libanon dürfte ganz oben auf der Tagesordnung stehen, nachdem Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah das gerade erst zustande gekommene Abkommen zwischen den USA und dem Iran gefährdet haben. Vance äußerte die Hoffnung, bei den Verhandlungen über den Umgang mit dem iranischen Nuklearmaterial Fortschritte erzielen zu können.

Ein langer Weg liegt vor uns

Um die vor uns liegende lange Reise ins rechte Licht zu rücken, hat der Analyst und Reporter James Bayes – der vor Ort bei den Gesprächen in der Schweiz ist – Folgendes angemerkt: „Dies ist ein ganz anderes Abkommen als das Iran-Atomabkommen, das von [dem ehemaligen US-]Präsidenten Barack Obama geschlossen wurde … die Lage hat sich komplett verändert. Aber ich denke, es lohnt sich aus einem Grund, einen Blick auf dieses Abkommen zu werfen, nämlich wegen des Zeitplans – wie lange solche Dinge dauern.“

„Denn als sie damals, im November 2013, ein vorläufiges Abkommen geschlossen haben, bis zum endgültigen Abkommen im Jahr 2015, dauerte es 597 Tage“, fügte der Korrespondent hinzu. „Auch wenn sich die Umstände geändert haben – es handelt sich um ein ganz anderes Abkommen, und sie können auf die Erfahrungen aus jenem Abkommen zurückgreifen, was hilfreich ist –, ist das in nur 60 Tagen eine Menge Arbeit.“

***