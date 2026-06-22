Summer Davos 2026: Die Themen zeigen, wie das WEF Politik durch Technologie ersetzt

Wenn sich vom 24. bis 26. Juni in der chinesischen Hafenstadt Dalian Staatsvertreter, Technologiekonzerne, Investoren und internationale Organisationen zum „Annual Meeting of the New Champions“ treffen, wird dies vom Weltwirtschaftsforum als ein weiteres Treffen zur Förderung von Innovation und wirtschaftlicher Zusammenarbeit präsentiert. Das sogenannte Summer Davos gilt seit Jahren als asiatisches Pendant zum Treffen in der Schweiz. Doch die Themen des diesjährigen Gipfels offenbaren einen bemerkenswerten Wandel.

Das Weltwirtschaftsforum spricht heute kaum noch über Demokratie, politische Konflikte oder gesellschaftliche Debatten. Stattdessen dominieren Begriffe wie künstliche Intelligenz, intelligente Infrastruktur, Robotik, Datenplattformen, industrielle Transformation und die Skalierung neuer Technologien.

Der eigentliche Wandel findet dabei weniger in den einzelnen Themen statt als in der Denkweise, die dahintersteht.

Noch vor wenigen Jahren sprach das WEF über Nachhaltigkeit, Klimawandel, Inklusion und den sogenannten Stakeholder-Kapitalismus. Heute geht es vor allem um die Frage, wie neue Technologien möglichst schnell und möglichst umfassend in Wirtschaft und Gesellschaft eingeführt werden können. Das Motto „Innovation at Scale“ beschreibt diesen Ansatz erstaunlich offen. Es geht nicht mehr darum, ob bestimmte Entwicklungen gewünscht sind, sondern lediglich darum, wie man sie möglichst effizient umsetzt.

Künstliche Intelligenz verlässt die Rechenzentren und zieht in Fabriken, Verwaltungen, Lieferketten und Dienstleistungsbereiche ein. Roboter sollen Arbeitskräfte ersetzen, Daten sollen Entscheidungen verbessern und digitale Systeme sollen komplexe gesellschaftliche Prozesse steuern. Die Zukunft erscheint dabei nicht mehr als politisches Projekt, sondern als technisches.

Genau an dieser Stelle beginnt die Kritik.

Denn immer häufiger werden gesellschaftliche Probleme nicht mehr als politische Fragen verstanden, über die Bürger streiten und abstimmen, sondern als Managementaufgaben, die Experten, Algorithmen und internationale Netzwerke lösen sollen.

Die Sprache des WEF verrät diesen Wandel. Begriffe wie Effizienz, Resilienz, Optimierung und Governance dominieren inzwischen die Diskussionen. Demokratie, Mitbestimmung oder nationale Souveränität spielen dagegen eine deutlich kleinere Rolle. Nicht der Wähler, sondern der Datensatz rückt ins Zentrum. Nicht die politische Debatte, sondern die technische Lösung.

Das bedeutet nicht, dass das WEF offen die Abschaffung demokratischer Systeme fordert. Eine solche Behauptung wäre überzogen. Doch die Richtung der Diskussionen ist eindeutig. Die Steuerung komplexer Gesellschaften soll zunehmend datenbasiert erfolgen. Experten, Technologiekonzerne und internationale Institutionen gewinnen dabei an Einfluss, während klassische politische Prozesse an Bedeutung verlieren.

Besonders auffällig ist dabei die Rolle der künstlichen Intelligenz. Sie wird auf dem Summer Davos nicht mehr als Werkzeug behandelt, sondern als Infrastruktur. KI soll Produktionsketten optimieren, Ressourcen verwalten, Energieflüsse steuern und wirtschaftliche Entscheidungen unterstützen. Gleichzeitig wächst der Energiebedarf der Rechenzentren, wodurch auch Stromversorgung, Rohstoffe und Infrastruktur Teil derselben Diskussion werden.

Es entsteht eine neue Form der Macht.

Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Systeme.

Wer die Systeme kontrolliert, beeinflusst Entscheidungen.

Und wer die künstliche Intelligenz entwickelt, gestaltet die Regeln der zukünftigen Wirtschaft.

Genau deshalb sprechen Kritiker zunehmend von einer technokratischen Entwicklung. Nicht weil Panzer auf die Straßen rollen oder Wahlen abgeschafft werden, sondern weil politische Entscheidungen schrittweise durch technische Steuerung ersetzt werden.

Die Gesellschaft wird dabei nicht mehr als Gemeinschaft von Bürgern verstanden, sondern als komplexes System, das effizient verwaltet werden muss.

Das Summer Davos 2026 liefert dafür zahlreiche Hinweise. Während geopolitische Spannungen zunehmen, Kriege eskalieren und viele westliche Gesellschaften unter sozialen und wirtschaftlichen Problemen leiden, beschäftigt sich die globale Elite vor allem mit künstlicher Intelligenz, Robotik und der digitalen Transformation.

Der Bürger erscheint in diesen Debatten häufig nicht mehr als politischer Akteur, sondern als Nutzer, Konsument oder Datensatz.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, ob das WEF eine Technokratie errichten möchte. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob die technokratische Denkweise längst zum dominierenden Modell der globalen Eliten geworden ist.

Dalian könnte deshalb weniger ein Wirtschaftsgipfel sein als ein Blick auf die Gesellschaft, die bereits im Entstehen begriffen ist: eine Welt, in der Algorithmen beraten, Daten entscheiden und technische Systeme zunehmend jene Aufgaben übernehmen, die früher Gegenstand politischer Auseinandersetzungen waren.

Die Zukunft wird dort nicht mehr gewählt. Sie wird programmiert.