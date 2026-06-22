Kriege, KI und der „Great Reset“: Von heute bis 2032 | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Der Iran hat mehr Raketen auf Dubai abgefeuert als auf Israel. Wenn man erst einmal versteht, warum, ergibt der ganze Krieg plötzlich Sinn.

Der Welt wird erzählt, der Krieg ende an diesem Wochenende.

Martin Armstrong sagt, das sei nicht die Geschichte, auf die wir uns konzentrieren sollten.

Die eigentliche Geschichte sind nicht die Ölpreise. Es ist eine Schuldenbombe, die sich dahinter verbirgt, und die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass sie bereits gezündet wurde…

The world is being told the war ends this weekend.@ArmstrongEcon says that’s not the story we should be focused on.



The real story isn't oil prices. It's a debt bomb hiding behind them, and most people have no idea it's already lit… 🧵 pic.twitter.com/nPjKiuCJOQ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 18, 2026

Die Presse stellt dies als Sieg für den Iran und als Preisanstieg an den Tankstellen dar. Diese Darstellung lässt jedoch den Punkt außer Acht, auf den es tatsächlich ankommt.

Die wahre Verhandlungsmacht des Irans liegt nicht im Preis pro Barrel. Sie liegt darin, was mit den Menschen geschieht, die kein Öl verkaufen können. „Wenn sie kein Öl verkaufen können, können sie ihre Schulden nicht begleichen“, erklärt Armstrong, und die Golfstaaten sind nicht die Geldautomaten, als die sie sich die meisten Menschen vorstellen.

Als der Ölpreis während der Corona-Krise einbrach, nahmen sie Kredite auf, um zu überleben, und jetzt tragen sie dieselbe erdrückende Schuldenlast wie alle anderen auch. Stellt man den Verkauf ein, kommt der Dominoeffekt in Gang: „Wenn sie kein Öl verkaufen können, geraten sie mit ihren Staatsschulden in Zahlungsverzug.“ Dann kommt der Teil, den niemand einkalkuliert. „Das löst eine Bankenkrise aus.“

Das ist die Gefahr, die hinter den Schlagzeilen steckt. Nicht teures Benzin. Eine Kettenreaktion.

Und der Iran, so Armstrong, weiß genau, welche Trümpfe er in der Hand hält. „Der Iran ist eines der Länder mit dem höchsten Bildungsniveau“, sagt er. „Die sind nicht dumm. Das hier ist nicht Venezuela.“ Als entscheidendes Indiz verweist er auf die Angriffe auf Dubai, wo seine Firma Büros unterhält. Auf Dubai wurden mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als auf Israel, und sie landeten in der Nähe einer 30-Milliarden-Dollar-KI-Anlage, die unter anderem von Amazon und OpenAI genutzt wird. Der Schaden war begrenzt, die Auswirkungen jedoch nicht. Das dortige Bankensystem fiel eine Woche lang aus. Seine eigenen Mitarbeiter konnten nicht bezahlt werden.

Das Spielfeld, so Armstrong, sei größer als die Straße von Hormus. Er fasst die gesamte Strategie in vier Worten zusammen: „sie spielen 3D-Schach.“ Man greift die Raffinerien an, friert die Zahlungen ein – und damit treibt man nicht nur die Preise in die Höhe. Man gefährdet die Schulden, die das gesamte System zusammenhalten.

Wenn also der Iran drei Züge im Voraus denkt, stellt sich die Frage, ob auf unserer Seite überhaupt jemand mitdenkt.

The press is selling this as a win for Iran and a spike at the pump. That framing misses the part that actually matters.



Iran’s real leverage isn’t the price of a barrel. It’s what happens to the people who can’t sell one. “If they cannot sell oil, they cannot pay their debts,”… pic.twitter.com/pG5oyR6yIn — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 18, 2026

Es gibt zwei Personen, die zwischen der Welt und einem Waffenstillstand stehen, und nach Armstrongs Darstellung handeln sie in niemandes Interesse außer ihrem eigenen.

„Da sind zwei, die ich ehrlich gesagt als Verrückte bezeichnen würde“, sagt er. „Das sind Netanjahu in Israel und Selenskyj in der Ukraine.“ Sein Urteil über beide: „Keiner von beiden ist an irgendeiner Art von Friedensabkommen interessiert.“

Hinter ihnen steht eine ganze Klasse von Strippenziehern, denen es egal ist, unter welcher Flagge sie marschieren. Armstrong kennt die Welt der Neokonservativen seit Jahrzehnten aus nächster Nähe, bis zurück zu den Männern, die sie aufgebaut haben, und er sagt, das Muster ändere sich nie. „Sie schließen sich jeder Partei an, die jemals Krieg führen wird. Das ist alles, was sie wollen.“

Der Beweis liefert sich in Echtzeit von selbst: bei den Politikern, die Trump hassten, solange Frieden herrschte, ihn aber in dem Moment verehrten, als die Bomben fielen, und sich dann wieder gegen ihn wandten, als er davon sprach, den Krieg zu beenden.

Die Strategie, die die jüngste Runde antreibt, ist bereits einmal gescheitert. Man will die Führung enthaupten, so die Überlegung: Schneidet man der Schlange den Kopf ab, stirbt der Körper. Der Iran hat diesen Film gesehen und das Ende neu geschrieben. Er hat sich in vier Ebenen dezentralisiert, sodass die Ausschaltung des Ayatollahs nichts ändert. Die Schlange ist nicht gestorben. Taiwan, so bemerkt Armstrong, studiert nun dasselbe Drehbuch.

Das wirft eine Frage auf, die die Kriegsplaner offenbar nie beantworten können. Man tötet den Anführer eines Landes mit Dutzenden Millionen neu radikalisierter Menschen – und was dann?

Es gibt keinen Plan. Den gibt es nie. Wie Armstrong es ausdrückt: „Sie haben nur ein einziges Ziel“, und „sie können nicht über den Tellerrand hinausdenken“. Er nennt das das genaue Gegenteil von Sun Tzu, der lehrte: Wer seinen Feind nicht kennt, verliert. Die neokonservative Version weigert sich gänzlich, mit dem Feind zu sprechen, denn Gespräche könnten versehentlich Frieden hervorbringen.

Und genau das, so argumentiert er, sei die eigentliche Gefahr für das Land. Nicht der Iran. Die Menschen in unserer eigenen Hauptstadt, die immer wieder Streichhölzer anzünden: „sie sind die wahre Bedrohung für die nationale Sicherheit, weil sie den Dritten Weltkrieg auslösen können.“

There are two people standing between the world and a ceasefire, and in Armstrong’s telling they aren’t acting in anyone’s interest but their own.



“You’ve got two, what I would honestly say are lunatics,” he says. “It’s Netanyahu in Israel and Zelensky in Ukraine.” His verdict… pic.twitter.com/di1KojA4XA — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 18, 2026

Lässt man die geopolitischen Aspekte einmal beiseite, gelangt man zu dem Motor, der das Ganze antreibt: eine Staatsschuldenkrise, von der die Verantwortlichen seit Jahrzehnten wissen und die sie bewusst ignorieren.

„Ich sitze seit 30 Jahren in Sitzungen und warne sie davor“, sagt Armstrong. Ihre Antwort war immer dasselbe Achselzucken, denn „sie tun nichts anderes, als Jahr für Jahr Geld zu leihen, ohne die Absicht zu haben, irgendetwas zurückzuzahlen.“

In diesem Jahr belaufen sich allein die Zinsen auf 1 Billion Dollar.

Er kennt den Bruchpunkt, denn die Geschichte hält ihn wie auf einem Timer fest: „Der Zahlungsausfall tritt ein, wenn man die neuen Schulden nicht mehr verkaufen kann, um die alten zu tilgen.“ Dann bricht jedes Mal alles zusammen.

Die Notausstiegsluke, die sie still und leise gebaut haben, ist der Stablecoin. Die Fed hat öffentlich zugegeben, dass sie keine digitale Zentralbankwährung einführen wird, da ein Einblick in Ihr Konto gemäß dem Vierten Verfassungszusatz einen Durchsuchungsbefehl erfordern würde. Stattdessen geben die Banken privates digitales Geld aus, das durch US-Schulden gedeckt ist, was praktischerweise einen brandneuen Käufer für die Schulden schafft, die sonst niemand will. Armstrongs historische Einschätzung ist zutreffend: es ist dasselbe Schema, mit dem Abraham Lincoln den Bürgerkrieg finanzierte – Banken, die Geld drucken, das durch die Schulden der Union gedeckt ist. „Nichts anderes.“

Nun kommt noch die KI-Manie hinzu, und hier bricht Armstrong mit der Panik auf beiden Seiten. Er betreibt das, was er als das älteste existierende KI-System bezeichnet – mit einer 40-jährigen Erfolgsbilanz –, eine Maschine, die täglich mehr als 1.500 Berichte verfasst. Er glaubt, dass die Technologie real ist und die Produktivität steigert. Was er jedoch rundweg ablehnt, ist die Fantasie, die den Anlegern verkauft und von allen anderen gefürchtet wird.

KI wird nicht plötzlich erwachen, menschliches Genie ersetzen oder Krankheiten heilen. Wie Armstrong es ausdrückt: „Sie sind großartig in der Forschung“, aber „sie können keine originären Forschungsergebnisse liefern.“ Es braucht einen Menschen, um das zu tun, was die Maschine nicht kann. „Es braucht menschliche Natur, Neugier, um ihr etwas zu geben, das sie ausprobieren kann.“ IBM hat rund eine Milliarde Dollar in Watson gesteckt, um Krebs zu heilen. „Sie haben es als Schrott verkauft. Es hat nicht funktioniert.“

Sein Argument trifft den Kern der „Religion“, die dem Silicon Valley zugrunde liegt: den Glauben, dass das Gehirn nur ein Supercomputer ohne Seele ist, dass man einfach genug Daten zusammenwerfen muss, damit es zum Leben erwacht. Er hat Jahre damit verbracht, das Gehirn nachzuahmen, und glaubt nicht daran. Selbst seine beiden französischen Bulldoggen, die strukturell identisch sind, haben völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Da spielt noch etwas anderes eine Rolle, als die Programmierer zugeben.

Und genau deshalb bricht die großartigste Version dieses Traums zusammen. Als Produktivitätswerkzeug funktioniert KI. Als Kontrollnetz für die gesamte Bevölkerung fällt Armstrongs Urteil unverblümt aus: „es wird scheitern.“

Die schwierigere Frage ist, was die Menschen, die dieses Netz aufbauen, tun, wenn es ihnen zu entgleiten beginnt.

Strip away the geopolitics and you reach the engine running all of it: a sovereign debt crisis that the people in charge have known about for decades and chosen to ignore.



“I’ve been in meetings for 30 years warning them about this,” Armstrong says. Their answer was always the… pic.twitter.com/UPTwiWmplL — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 18, 2026

Der „Great Reset“ ist keine originelle Idee. Es handelt sich um eine Vereinnahmung.

„Klaus Schwab und sein ‚Great Reset‘ waren unser Jahr 2032. Er versucht lediglich, das Ganze in seine Richtung zu lenken“, sagt Armstrong – derselbe Wendepunkt, auf den sein Modell seit Jahren hinweist, nun neu verpackt, um die Welt in Richtung „Du besitzt nichts und bist glücklich“ zu lenken.

Das Problem ist, dass die Menschen, die tatsächlich unter diesen Verhältnissen in Russland und Osteuropa lebten, in Wirklichkeit nicht glücklich waren.

Was sein Modell stattdessen prognostiziert, ist ein Kreislauf, der so alt ist wie die Regierung selbst. Alle paar hundert Jahre erheben sich die Menschen und stürzen diejenigen, die über sie herrschen. Das letzte Mal war es die Monarchie, und die Gründerväter, die sich von dem täuschen ließen, was Armstrong als die „alten Fake News“ von Cicero bezeichnet, entschieden sich für eine Republik. Er hält das für einen Fehler.

„Republiken sind die korrupteste Regierungsform, Punkt“, sagt er, weil das Volk nie wirklich gefragt wird. Niemand hat über den Iran-Krieg abstimmen lassen. Niemand hat einen 18-Jährigen, der noch zu jung war, um Alkohol zu trinken, gefragt, ob er in Vietnam ein Gewehr in die Hand nehmen wolle. In Europa ist es noch schlimmer, wo die Kommission, die die Regeln aufstellt, überhaupt nicht zur Wahl steht.

Wie sieht der Dritte Weltkrieg auf dieser Zeitachse also tatsächlich aus? Nicht wie die Weltkriege, die Ihre Großeltern kannten. „Es sind eher Buschbrände“, sagt Armstrong, überall gleichzeitig ausbrechende Konflikte: China und Taiwan, die beiden Koreas, Indien und Pakistan, der Nahe Osten und ein Europa, das still nach einem Krieg lechzt, den es nicht gewinnen kann.

Er schildert die Ambitionen, die seine Quellen vor Jahren beschrieben haben: Macrons Kreis träumte davon, Russland wegen seiner „Vermögenswerte in Höhe von 75 Billionen Dollar“ einzunehmen und „wie das Römische Reich“ zu erstrecken, während Amerika und Kanada wieder zu „den unterwürfigen Kolonien“ würden, „die sie hätten bleiben sollen“. Die Leute nannten das Wahnvorstellungen, bis der NATO-Chef fast genau dasselbe laut aussprach.

Derselbe Instinkt zeigt sich auch im eigenen Land, in der schleichenden Ausweitung der Überwachung, die die meisten Menschen kaum wahrnehmen. Neue Autos sind mittlerweile mit einer Kamera ausgestattet, die während der Fahrt auf Ihr Gesicht gerichtet ist. Dieses eine Detail reicht Armstrong: „Ich werde nie wieder ein neues Auto kaufen.“ Es dreht sich alles um Kontrolle, und der Grund dafür ist die Schuldenkrise, die auf ein System lastet, das Ehrlichkeit nicht überleben kann.

Aber der Druck wirkt auch in die andere Richtung. Die Kriege, so glaubt Armstrong, sind es, die den Durchschnittsbürger endlich vom Sofa aufstehen lassen. Man kann den Menschen das Trinken nicht aufzwingen; sie müssen es selbst erkennen, und immer mehr von ihnen erkennen es jeden Tag, selbst diejenigen, die nicht benennen können, was falsch läuft. Wie er es ausdrückt: „Jeder weiß, dass das einfach nicht richtig ist.“

Das Ziel ist nicht, den Untergang vorherzusagen, sondern darauf vorbereitet zu sein: „innerhalb des Systems zu kämpfen, während wir uns außerhalb davon vorbereiten.“ Bleibt engagiert, bleibt informiert und baut die Art von Unabhängigkeit auf, die bedeutet, dass ihr niemals in einer Warteschlange der Regierung stehen müsst, um zu überleben.

Und genau da stehen wir anderen nun.

The Great Reset isn’t an original idea. It’s a hijacking.



“Klaus Schwab and his Great Reset was our 2032. He’s just trying to push it in his direction,” Armstrong says, the same turning point his model has flagged for years, repackaged to steer the world toward “you own nothing… pic.twitter.com/KwvH7F7j3S — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 18, 2026

Wir möchten uns bei Martin Armstrong dafür bedanken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

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