Zell-Stoff

Die Entwicklung des »Internet of Bio Nano Things« (IoBNT), die Fusion von biologischem Leben mit der digitalen Sphäre, schreitet rapide voran. Genau dort, auf zellulärer Ebene, findet das letzte Gefecht unserer Spezies statt. Auf einer Ebene, die sich unserer Wahrnehmung entzieht und die speziell vor diesem Hintergrund eine existenzielle Bedrohung darstellt.

Tom-Oliver Regenauer

Biologisch betrachtet ist sie die kleinste lebende Einheit aller Organismen. Im Politbetrieb bezeichnet der Begriff kleine, meist staatsfeindlich gesinnte Gruppierungen – siehe »Terrorzelle« – und im Strafvollzug beschreibt das Wort mit den fünf Buchstaben den winzigen, knapp drei Quadratmeter großen Wohnraum eines Häftlings.

Obwohl diese drei Verwendungsmöglichkeiten für die entsprechende Vokabel auf den ersten Blick nichts