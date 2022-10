Erster Klima-Lockdown in Italien tritt in Kraft

Was jetzt in Italien passiert, ist unglaublich wichtig, sagt FVD-Frontmann Thierry Baudet in einem Video. „Ich versuche den Leuten jedes Mal zu sagen: Schaut mal, was der nächste Schritt ist, den sie für uns auf Lager haben“, sagt er.

„Ich habe all diese Abriegelungen und Giftimpfungen vorausgesagt und dass es alle paar Monate wiederholt würde“, sagte Baudet. „Dann sagte ich voraus, dass sie einen Krieg gegen Russland beginnen würden, wahrscheinlich über die Ukraine.

Eerste klimaatlockdown van kracht in Italië. Mensen, zie het nou! Je hoeft geen fan te zijn van #FVD maar wij zijn DE ENIGEN die telkens voorspellen wat er gaat gebeuren en we moeten SAMEN in actie komen om het te stoppen. Géén Great Reset! Blokkeer de globalistische machtsgreep! pic.twitter.com/C4QjTfwv4T — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 22, 2022

„Jetzt gibt es Berichte, dass in Italien die erste faktische Klimasperre verhängt wurde“, so der FVD-Vorsitzende weiter. „Italien experimentierte bereits mit dem Sozialkreditsystem, das ich ebenfalls vorausgesagt hatte.

Es gibt Wohnungen in Italien, in denen man zwischen 23.00 und 5.00 Uhr morgens keine Heizung benutzen darf und in denen es nicht wärmer als 19 bis 20 Grad sein sollte, sagt der schwedische Journalist Peter Imanuelsen, der gerade in Italien angekommen ist. „Das ist im Grunde ein Klima-Lockdown“, schreibt er auf Twitter.

THIS IS INSANE



I just arrived in Italy and got this notice at the apartment.



This is essentially a climate lockdown. pic.twitter.com/CKsHr5jbmG — PeterSweden (@PeterSweden7) October 22, 2022

„Das ist ein Trend“, betont Baudet. „Verstehen Sie, dass dies auf uns zukommt. All unsere Freiheit ist dahin. Wehren Sie sich, solange Sie noch können.“

Die FVD-Abgeordnete Joyce Vastenhouw antwortet: „Italien beginnt mit einer maximalen Anzahl von Bedingungen im eigenen Land. Ab 23 Uhr muss die Heizung abgestellt werden. Dann sehen Sie es! Klimalockdown“.