Junge Leute sterben einfach: Leadsänger von Red Hot Chili Peppers spricht in der Joe Rogan Show über einen Fan, der „plötzlich gestorben“ ist

Anthony Kiedis, Gründungsmitglied und Leadsänger der amerikanischen Rockband Red Hot Chili Peppers, war am Mittwoch zu Gast in der Show von Joe Rogan.

Im Laufe ihres Gesprächs erzählte Kiedis Joe Rogan, wie erschüttert er war, als er vom Tod eines Fans erfuhr, den er zuvor bei einem seiner Auftritte getroffen hatte.

„Vor zwei Monaten spielten wir im MetLife Stadium in New Jersey. Diese beiden Malerschwestern aus Texas, die in Manhattan aufgewachsen sind, brachten ihre Freunde mit zur Show. Wir sagten: Toll, kommt, wir besorgen euch Karten und Pässe. Kommt und sagt hallo“, sagte Kiedis.

„Und das Mädchen, das sie mitbrachten, war in jeder Hinsicht strahlend. Hübsch, voller Energie, Freundlich, einfach Licht. Und alle meine Freunde sagten: Wer ist dieses Mädchen? Das Mädchen ist unglaublich.“

„Und eine Woche verging, und ich schlug die Zeitung auf und sah, dass dieses Mädchen unerwartet gestorben war. Schauspielerin, Model, Künstlerin, und verstarb plötzlich und unerwartet. Und sie sind sich nicht sicher, warum. Vielleicht eine Sepsis, wer weiß? Heutzutage sterben immer mehr junge Leute.“

Lead Vocalist of Red Hot Chili Peppers on Joe Rogan talks about a girl he met at a show who died suddenly a week after he met her + said, “They’re not sure why she died…Who knows—young people are just dying these days.” pic.twitter.com/vsXmdg0X9P — Kate (@KateTalksTruth) October 22, 2022

Im August berichtete The Gateway Pundit über die 32-jährige südafrikanische Schauspielerin und Model Charlbi Dean, die hauptsächlich durch ihre Rollen in den Spud-Filmen, der Superhelden-Dramaserie Black Lightning und dem 2022 mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film Triangle of Sadness bekannt wurde und am Montag in New York an einer unerwarteten Krankheit starb.

Dean starb in einem Krankenhaus in New York City, wobei die genaue Todesursache noch nicht bekannt gegeben wurde.

Ihr Bruder Alex Jacobs sagte dem Rolling Stone, dass der plötzliche Tod seiner Schwester in New York City eintrat, nachdem sie anfing, „leichte“ Symptome zu haben und ihren Verlobten Luke Volker bat, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie starb Stunden später, berichtet People.

„Dies geschah buchstäblich innerhalb eines Tages: Sie bekam Kopfschmerzen, schlief ein, weckte ihren Freund und sagte: Bitte bring mich ins Krankenhaus“, sagte Jacob.

„Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher [was passiert ist]“, fügte Jacobs hinzu. „Es wird eine Autopsie durchgeführt, von der wir wissen, dass sie eine ganze Weile dauern kann. Aber wir haben gehört, dass es eine Virusinfektion in ihrer Lunge gab“.