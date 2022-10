Der neue Premierminister von Alberta sagt dem Weltwirtschaftsforum den Kampf an: „Das muss ein Ende haben“. Video

Danielle Smith, die neue Premierministerin der kanadischen Provinz Alberta, hat das Gesundheitssystem der Provinz und das Weltwirtschaftsforum scharf kritisiert.

„Ich glaube, dass die Alberta Health Services die Ursache für viele unserer Probleme sind“, sagte sie dem Western Standard.

„Sie haben mitten in der Pandemie eine Art Kooperationsabkommen mit dem Weltwirtschaftsforum geschlossen“, sagte Smith einige Tage nach ihrem Amtsantritt.

Danielle Smith beklagt sich über das Weltwirtschaftsforum und erklärt, dass sie Alberta aus den Verhandlungen mit dem Forum ausschließt und die medizinischen Tyrannen auflöst, die Alberta überhaupt erst soweit gebracht haben.

