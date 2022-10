Neue Front im Ukraine-Krieg: Weißrussland, Polen, Litauen

Im Moment heißt es abwarten und beobachten.

Wenn man den Tweets der letzten Stunden Glauben schenken kann, dann scheint sich der Krieg in der Ukraine auszuweiten. Das verheißt nichts Gutes für das übrige Europa, aber sie sind selbst schuld daran, dass sie die Flammen in der Ukraine anfachen, indem sie Kriegsmaterial in Milliardenhöhe in das Kriegsgebiet schicken.

BREAKING US-Militärbeamte: Russland bereitet sich darauf vor, von Weißrussland aus eine Front gegen die Ukraine zu eröffnen.

⚡️#BREAKING US military officials: Russia is preparing to open a front against Ukraine from Belarus. — War Monitor (@WarMonitors) October 21, 2022

Polen verlegt Panzer und Militärfahrzeuge in die Nähe der Grenze zu Weißrussland. Lukaschenko wird die Belarussen in einen globalen Konflikt hineinziehen und sie werden zu Tausenden sterben.

Poland 🇵🇱 transferring tanks and military vehicles to near the frontier with occupied Belarus. Lukakashenko will drag Belarusians into a global conflict and they will die by thousands.#lviv #kherson #polska pic.twitter.com/gdlr4ZMY02 — TheLvivJournal (@LvivJournal) October 21, 2022

Litauisches Militär mit roten taktischen Erkennungszeichen!!! Die polnischen und litauischen Truppen werden Berichten zufolge an die Grenzen von Weißrussland verlegt.

❗️ Report:



🇧🇾🇵🇱🇱🇹 Lithuanian military with red tactical identification marks!!!



The Poland and Lithuania troops are reportedly transferred to the borders of Belarus pic.twitter.com/leVsgBtaAF — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest) October 21, 2022

Das Institute for the Study of War, das von Kimberly Kagan und General Jack Keane geleitet wird, ist überzeugt, dass Russland und Weißrussland keine Offensive in der Nordukraine starten werden.

1/4 The risk of a #Russian offensive from #Belarus into northern #Ukraine remains low despite a prominent #Ukrainian official’s October 20 warning that the risk of a Russian offensive from Belarus is “growing.” 🧵https://t.co/0x7PxSJG0c — ISW (@TheStudyofWar) October 21, 2022

Die Neocons irren sich immer wieder.

Aber jetzt heißt es erst einmal abwarten.