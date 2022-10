Moderna hat in aller Stille zugegeben, dass sein mRNA-Covid-Impfstoff bei einem einjährigen Mädchen in der klinischen Studie einen Fall von Typ-1-Diabetes verursacht hat

Alex Berenson

In meinem gestrigen Substack-Artikel schrieb ich, dass Moderna die vollständigen Ergebnisse seiner mRNA-Impfstoffstudie bei Kleinkindern, die im Februar abgeschlossen wurde, nicht veröffentlicht hat. Als ich den Artikel recherchierte, war diese Aussage korrekt.

Doch am Mittwoch, vier Monate nach Beginn der Impfungen bei Kleinkindern, veröffentlichten die Forscher von Moderna die Studie im New England Journal of Medicine. Ich hätte das vor der Veröffentlichung meines Artikels noch einmal überprüfen sollen.

Ich entschuldige mich für diesen Fehler.

Noch wichtiger ist, dass Moderna im Anhang der Studie einen Fall von neu aufgetretenem Typ-1-Diabetes bei einem einjährigen Mädchen enthüllte, der nach Ansicht der Forscher mit den Impfungen zusammenhing. Dies ist eine sehr ernste, durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkung, die in der Studie auftrat und, soweit ich weiß, nirgendwo sonst erwähnt wurde.

Auf Seite 62 des 68-seitigen Anhangs der Studie listet Moderna in Tabelle S26 alle Nebenwirkungen auf, die im Rahmen der Studie gemeldet wurden, ob schwerwiegend oder nicht. Die Fußnoten zu Tabelle S26 enthalten diesen Hinweis:

Das andere SAE [schwerwiegende unerwünschte Ereignis], das als mit der Studie in Zusammenhang stehend betrachtet wurde, war ein neu auftretender Typ-1-Diabetes mellitus und eine diabetische Ketoazidose bei einem einjährigen Mädchen, die 37 Tage nach der zweiten Dosis gemeldet wurde.

Ausgehend von der Beschreibung in den Fußnoten war dieser Vorfall sehr gefährlich. Eine diabetische Ketoazidose (DKA) tritt auf, wenn der Körper aufgrund von Insulinmangel nicht mehr auf Zucker als Brennstoff zurückgreifen kann. Stattdessen baut er in dem Bemühen, zu überleben, Fett ab, wodurch sich im Blut Säuren, sogenannte Ketone, bilden. DKA kann tödlich sein, wenn sie nicht schnell medizinisch behandelt wird.

Weder im Bericht der Centers for Disease Control noch in dem kanadischen Bericht, über den ich gestern geschrieben habe, wird dieser Fall erwähnt; es ist nicht klar, warum. Die Forscher von Moderna erwähnten den Fall auch nicht in der Studie selbst, sondern nur im Anhang.

Typ-1-Diabetes tritt auf, wenn das körpereigene Immunsystem die Bauchspeicheldrüse angreift und sie veranlasst, kein Insulin mehr zu produzieren. Er wird am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert. Er kann auch bei Säuglingen und Kleinkindern auftreten und diagnostiziert werden, doch sind solche Diagnosen außergewöhnlich. In einer britischen Studie aus dem Jahr 1998 wurde festgestellt, dass die jährliche Inzidenz bei etwa 1 von 15.000 Kindern liegt.

In Fallberichten aus Japan und anderen Ländern wurden die mRNA-Schüsse auch mit der Entwicklung von Typ-1-Diabetes bei Erwachsenen in Verbindung gebracht.