Erster TV-Sender macht den ersten Schritt in Richtung einer offiziellen Anerkennung, dass die mRNA-Impfstoffe gescheitert sind – Impfstoffe können die Immunität beeinträchtigen

Mehr als 18 Monate nach ihrer Veröffentlichung stellt der Fake-News-Sender CNN nun infrage, ob die Covid-19-mRNA-Impfstoffe die Immunität herabsetzen könnten – ein Phänomen, über das Infowars schon seit Monaten berichtet hat.

In einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Artikel mit dem Titel „The quest for longer-lasting Covid-19 vaccines“ (Die Suche nach länger anhaltenden Covid-19-Impfstoffen) gab CNN zu, dass Wissenschaftler versuchen, herauszufinden, warum die Immunität, die angeblich durch die Impfungen vermittelt wird, nicht lange anhält, während der Durchbruch bei doppelt geimpften und geboosteten Individuen anhält.

Aber es gibt noch ein weiteres Teil des Immunitätspuzzles, das die Wissenschaftler dringend zu lösen versuchen, und das ist die Frage, ob ein Teil dieses Nachlassens unseres Schutzes auf die mRNA-Technologie zurückzuführen ist, die zur Herstellung einiger Covid-19-Impfstoffe verwendet wird, wie z. B. die von Moderna und Pfizer/BioNTech entwickelten Impfstoffe, die als erste in der Welt diese Plattform verwenden.

Impfstoff-Cheerleader Dr. Anthony Fauci, der die mRNA-Impfstoffe seit fast zwei Jahren vorantreibt, trug zu dem Artikel bei und behauptete dieses Mal: „Einige Impfstoffplattformen bieten einen sehr hohen Schutz, aber die Haltbarkeit ist nicht sehr lang.“

Dann warf er die gescheiterte experimentelle mRNA-Technologie über Bord und sagte: „Wir haben mit der mRNA eine wirklich großartige Plattform… Aber wir sollten versuchen, besser zu werden.“

Dieses Argument wurde letzte Woche ausgerechnet in „Good Morning America“ geäußert, wo ein leitender medizinischer Mitarbeiter von ABC News zugab, dass die mRNA-Impfstoffe und die anschließenden Auffrischungen das Immunsystem zerstören könnten.

Der jüngste CNN-Beitrag spiegelt wider, was Infowars und andere seit Monaten berichten, nämlich dass die Impfstoffe die körpereigene Immunantwort schwächen und die Menschen anfällig für wiederkehrende Infektionen machen.

Die Anomalie wurde zuerst vom Impfstoffforscher Alex Berenson gemeldet, der auf ein alarmierendes Eingeständnis der britischen Regierung hinwies, dass die Antikörperspiegel bei Menschen, die sich nach einer Impfung mit Covid-19 infiziert hatten, offenbar niedriger waren.

„Die Briten stellen fest, dass der Impfstoff die körpereigene Fähigkeit beeinträchtigt, nach der Infektion Antikörper nicht nur gegen das Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus zu bilden“, erklärte Berenson damals.

Der Forscher machte am Montag eine bittersüße Siegesrunde, indem er eine andere Passage des CNN-Artikels hervorhob, die zuzugeben schien, dass die mRNA-Impfstoffe ein totaler Fehlschlag waren.

In der CNN-Passage heißt es:

Die Vereinigten Staaten befinden sich in der Pandemie an einem Punkt, an dem sich die Gesundheitsbehörden mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass zur Aufrechterhaltung der Immunität gegen Covid-19 in der Bevölkerung entweder regelmäßig – oder möglicherweise jährlich – Auffrischungsimpfungen verabreicht werden müssen oder ein völlig neuer Impfstoff eingeführt werden muss.

Die Erklärung deutet darauf hin, dass die Medien bald versuchen werden, sich von dem gescheiterten Impfstoff zu distanzieren, schreibt Berenson.

„Was Sie hier sehen, sind die ersten Schritte in Richtung einer offiziellen Anerkennung, dass die mRNA-Impfstoffe gescheitert sind und neue Impfstoffe früher oder später kommen werden“, schreibt er.

Wenn das der Fall ist, wird das Weiße Haus auch die Werbung für die unwirksamen Auffrischungsimpfstoffe einstellen, von denen Joe Biden zwei Auffrischungsdosen erhalten hat, und möglicherweise Impfstoffskeptiker für das Zögern verantwortlich machen.

„So werden die Auffrischungskampagnen wahrscheinlich innerhalb weniger Monate versanden“, sagt Berenson voraus. „Das Weiße Haus wird das Scheitern der Impfstoffe mit einem Versagen der öffentlichen Meinung entschuldigen und behaupten, dass ‚das Zögern bei den mRNA-Impfstoffen ein unhaltbares Niveau erreicht hat‘ oder so ähnlich, und dass wir eine neue Impfstofftechnologie brauchen. (Mit neu meine ich höchstwahrscheinlich alt.) Vielleicht sind sie sogar zynisch genug, um diejenigen von uns, die die ganze Zeit Recht hatten, für dieses Zögern verantwortlich zu machen.“

Mit anderen Worten: Die „Verschwörungstheoretiker“ werden wieder einmal Recht gehabt haben.

Es könnte jedoch einen Silberstreif am Horizont geben, denn Pfizer würde einen großen Gewinneinbruch erleiden, wenn die Millionen von Impfdosen nicht verwendet werden, und mit vollen Kassen in den Sonnenuntergang reiten.

„Das große mRNA-Experiment wird zu Ende gehen, nicht mit einem Knall, sondern mit 200 Millionen abgelaufenen Dosen in Gefrierschränken. Das wahrscheinlichste, aber keineswegs sichere Ergebnis ist: kein langfristiger Nutzen, kein bis wenig langfristiger Schaden und 100 Milliarden Dollar und mehr für Pfizer und die Bande“, sagt Berenson voraus.

Hoffen wir, dass dies der Fall ist.