Erstes Unternehmen will nur noch Ungeimpfte einstellen, da sie intelligenter sind

Olivier Arias, der erste Wirtschaftsführer, der den unterwürfigen Bernard Cohen-Hadad, den Präsidenten des Verbands der kleinen und mittleren Unternehmen, verleugnet, beschließt, gegen den Strich der Gesundheitsideologie zu gehen. Er ist den Lügen über Covid, den Impfstoff und die nicht enden wollenden Impfungen überdrüssig – „Wenn es der Staat ist, der den Ärzten die Kontraindikationen vorgibt, dann geht es nicht um Ihre Gesundheit. Olivier Arias hat beschlossen, vor allem Nichtgeimpfte einzustellen.

„Ab 2022 bevorzuge ich die Einstellung von Ungeimpften. Ich war dumm genug, den Unsinn der Regierung zu glauben, jetzt weiß ich es und suche kluge Leute für mein Unternehmen.“

Sein Tweet vom 19. Dezember 2021 lässt darauf schließen, dass er auf all die Regierungspropaganda hereingefallen ist, die prompt von den Mainstream-Medien verbreitet wurde, und dass er sich heute in seinem Unternehmen Mitarbeiter wünscht, die den gesunden Menschenverstand hatten, nicht auf den Trick hereinzufallen, die aber leider stigmatisiert werden. „Wir werden niemals einen Menschen stigmatisieren! Die Übergabe von Unternehmen ist kompliziert und das Engagement der nicht Geimpften ist ein Mehrwert!“ so Olivier Arias auf Twitter.

Es sei auch angemerkt, dass die strategische Entscheidung, einen Nichtgeimpften einzustellen, einen sicheren Wert darstellt: Dieser ist aufrecht, zieht seine Überzeugungen durch und das trotz aller Widrigkeiten. Olivier Arias hat sich nicht geirrt und wird seinem Unternehmen damit sicherlich einen großen Schub verleihen.