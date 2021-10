Erwarten Sie nicht, dass außenpolitische Experten für Afghanistan zur Rechenschaft gezogen werden

mises.org: Kann man erwarten, dass Amerikas selbsternannte Außenpolitikexperten aus den Fehlern des jüngsten Missgeschicks in Afghanistan lernen? Wenn die Geschichte ein Indikator ist, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass der außenpolitische Blob aus seinen Fehlern lernen wird.

Die schrecklichen Ereignisse des 11. Septembers brachten die USA unweigerlich zurück nach Afghanistan, dieses Mal jedoch mit einer vollwertigen militärischen Streitmacht. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass dieses militärische Unterfangen ein Fiasko war. Die finanziellen Kosten des zwanzigjährigen Afghanistan-Konflikts der USA sind schwindelerregend: Schätzungen des Cost of War Project der Brown University gehen von 2,3 Billionen Dollar aus, die in diesem Krieg ausgegeben wurden. Mehr als vierundzwanzighundert amerikanische Soldaten und einundsiebzigtausend afghanische Zivilisten haben während des Krieges ihr Leben verloren.

Die von neoliberalen und neokonservativen Interventionisten vorgetragenen Narrative über die Art der Anschläge vom 11. September gehen an der Sache vorbei. Das Klischee „sie hassen uns für unsere Freiheiten“, mit dem erklärt wird, warum das Land am 11. September angegriffen wurde, übersieht bequemerweise die wiederholte Übervorteilung der USA in auswärtigen Angelegenheiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Kühne politische Aktionen im Ausland rufen in der Regel irgendeine Form der Reaktion hervor, sei es der reißerische Schlagabtausch während des 11. Septembers oder die Gründung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als Reaktion auf die geopolitischen Übergriffe des Westens auf der eurasischen Landmasse.

Von der Finanzierung der Mudschahedin in Afghanistan bis hin zur Bewaffnung der so genannten gemäßigten Rebellen in Syrien ist es für die US-Außenpolitik keine gangbare Strategie, den fiktiven Wladimir Lenin ständig in einen Zug nach St. Petersburg zu setzen. Diese Art der geopolitischen Trickserei führt zu einer Vielzahl unbeabsichtigter Folgen, die der Sicherheit der USA langfristig schaden.

Die Auswirkungen von Interventionen zweiter und dritter Ordnung zu durchdenken, war noch nie eine Stärke des DC-Blob. Die kalte, harte Wahrheit ist, dass die hohe Zeitpräferenz der heutigen politischen Ordnung das Urteilsvermögen der politischen Entscheidungsträger vernebelt und es ihnen nicht erlaubt, zu erkennen, wie sich ihre Interventionen auf lange Sicht rächen könnten.

Dennoch hat die Welt der Geopolitik eine unheimliche Art, die fantastischsten politischen Projekte auf den Boden der Realität zurückzuholen. Die liberalen hegemonialen Kreuzzüge der USA sind gegen die sprichwörtliche Mauer des Nationalismus gestoßen. Der Spezialist für internationale Beziehungen, John Mearsheimer, vertritt seit langem die Ansicht, dass der Nationalismus die mächtigste Kraft in den internationalen Beziehungen ist, eine Kraft, die die utopischsten Fantasien der Architekten des Nationenaufbaus im Keim erstickt.

Im Falle Afghanistans war es leicht zu verstehen, warum ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung sich den Taliban zuwandte, um Sicherheit zu erlangen. Die Kombination aus der Einführung kulturfremder Normen wie dem westlich geprägten Feminismus und verstärkten Drohneneinsätzen (einer der Tiefpunkte der Trump-Administration) hat die Rückkehr der Taliban an die Macht erheblich erleichtert. Ausländische Mächte, die in einem bestimmten Land intervenieren, provozieren in der Regel eine nationalistische Gegenreaktion und lassen den heimischen Widerstand in den Augen der Menschen als populäre Alternative erscheinen, ganz gleich, wie brutal diese Widerstandskräfte sein mögen, wie im Fall der Taliban.

Letztendlich täuschte das enthusiastische Lob der Konzernpresse für die Regierung von Ashraf Ghani darüber hinweg, dass die afghanische Regierung ansonsten keine Unterstützung genoss. Dieses Kartenhaus stürzte ein, als die USA mit einem ernsthaften Rückzug aus dem Land begannen.

Wie sich Afghanistan in naher Zukunft politisch entwickeln wird, ist ungewiss. Es bleibt abzuwarten, ob die Taliban-Regierung massive Vergeltungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Gruppen ergreifen wird, die mit der US-Marionettenregierung zusammengearbeitet haben. Aufgrund der Zerrissenheit der afghanischen Politik ist der Ausbruch eines Bürgerkriegs im Lande nicht ausgeschlossen. Da wir die außenpolitischen Neigungen der USA nur zu gut kennen, ist es nicht schwer vorstellbar, dass sich die USA in einem solchen hypothetischen Szenario später auf die Seite der „gemäßigten“ Rebellen stellen – so wie sie es im syrischen Bürgerkrieg getan haben. Selbst wenn es so aussieht, als ob die Militärexpeditionen beendet sind, findet das US-Sicherheitsestablishment immer wieder Wege, um sich erneut in Konfliktgebieten zu engagieren.

Der Zyniker sieht den Abzug aus Afghanistan als einen vorübergehenden Rückzug der USA, während sie sich vorübergehend auf Kämpfe mit größeren Fischen im weiten Ozean der Geopolitik vorbereiten. Die Bildung des trilateralen Militärpakts AUKUS zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ist vielleicht das erste Anzeichen für eine echte Hinwendung zu Asien mit dem Ziel, den Aufstieg Chinas einzudämmen – eine Aufgabe, die eine erhebliche Konzentration der militärischen Ressourcen der USA erfordern wird. Konflikte zwischen Großmächten sind die Königsklasse der internationalen Kämpfe, und sie könnten verheerende Folgen haben, die die gescheiterten Projekte zum Aufbau von Nationen in Afghanistan und im Irak im Vergleich dazu wie kleine Kartoffeln aussehen lassen würden.

Sehr zum Leidwesen all derer, die sich eine zurückhaltende Außenpolitik wünschen, ist das Scheitern in den außenpolitischen Kreisen der USA an der Tagesordnung. Eine Bestrafung oder Degradierung derjenigen, die die stümperhaften Kriege der letzten Jahrzehnte geführt haben, ist nicht zu erwarten.

Solange es keine neue außenpolitische Klasse gibt, die sich von einer Haltung der Zurückhaltung leiten lässt, werden die Permutationen des Interventionismus in den politischen Kreisen der DC fortbestehen. Das Unheil erwartet diejenigen, die weiterhin imperialen Wahnvorstellungen nachhängen.