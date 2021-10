Schweizergardist, der wegen Vatikan-Impfmandat seinen Job verloren hat, schreibt offenen Brief

Schweizergardist nennt Vatikan-Impfmandat „skandalös und unmenschlich“, nachdem er wegen Impfverweigerung abgesetzt wurde

Was wir erleben, hat nichts Menschliches, geschweige denn Christliches an sich, und es ist wirklich unerträglich, die heilige Vatikanstadt an diesem Punkt angelangt zu sehen!

Ein Angehöriger der Schweizergarde, der seinen Job verlor, nachdem er sich geweigert hatte, die abtreibungsgefährdete COVID-19-Spritze zu verabreichen, schrieb am 8. Oktober einen offenen Brief an die Verantwortlichen des Vatikans, in dem er sie wegen ihrer antikatholischen Impfvorschriften anklagte.

„Wie viele meiner lieben Kollegen sind unglücklicherweise einer medizinischen Behandlung erlegen, in die sie nicht voll eingewilligt haben, und zwar unter Zwang, um ihre Freiheit wiederzuerlangen? Für mich ist es von grundlegender Bedeutung, die Freiheit mit Entschlossenheit zu verteidigen“, schrieb Pierre-Andre Udressy.

„Warum sollte ich mich zwingen, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es absurd ist? Wer könnte mich zwingen?“, fragte er rhetorisch.

Udressy, der zu den drei Schweizergardisten gehört, die ihren Job in der Vatikanstadt verloren haben und in die Schweiz zurückkehren mussten, nachdem sie die Impfung verweigert hatten, bezeichnete das Impfmandat des Vatikans als „skandalös“ und „unmenschlich“. Gleichzeitig erklärte er, dass er als gläubiger Katholik die moralische Verpflichtung habe, medizinische Behandlungen zu vermeiden, die mit Abtreibung in Verbindung stehen, wie etwa die experimentellen COVID-19-Impfungen.

„Die Glaubenskongregation sagt eindeutig, dass illegale Impfstoffe, die aus Zellen abgetriebener menschlicher Föten hergestellt werden, bekämpft werden müssen, räumt aber gleichzeitig ein, dass ihre Verwendung im Bedarfsfall akzeptiert werden kann“, schrieb Udressy.

„Als Katholik, der dem Lehramt folgt, habe ich die Pflicht, gegen die Impfstoffentscheidungen der Vatikanstadt zu kämpfen? Wenn man die zitierten Dokumente liest, muss man mit Ja antworten“, fügte er hinzu.

Um den entscheidenden Punkt zu vertiefen, erklärte Udressy, dass der Vatikan seiner Ansicht nach nicht nur mit harter Hand vorgeht, sondern auch die treuen Katholiken und die offizielle Lehre der Kirche verrät.

Udressy zitiert das Evangelium vitae von Johannes Paul II., das lehrt, dass „Ärzte und Familienväter die Pflicht haben, auf alternative Impfstoffe zurückzugreifen (wenn es sie gibt), (vgl. Johannes Paul II., Evangelium vitae, Nr. 74), indem sie Druck auf die politischen Behörden und das Gesundheitssystem ausüben, damit andere Impfstoffe ohne moralische Probleme verfügbar werden“.

„Sie sollten, wenn nötig, auf die Möglichkeit der Verweigerung aus Gewissensgründen zurückgreifen, wenn es um die Verwendung von Impfstoffen geht, die mit Hilfe von Zelllinien abgetriebener menschlicher Föten hergestellt wurden.“

In Anbetracht dieser Lehre beklagte Udressy die Haltung der Kirche: „Was noch erschreckender ist, ist die Vernachlässigung des Lebens, wo das Leben verteidigt werden sollte! In einer solch dramatischen Situation erwarten die Menschen nichts anderes als geistlichen Beistand: In einer solchen Krise kann nur der Glaube ihnen erlauben, die Situation zu akzeptieren.“

„Die Situation war sicherlich schwierig zu bewältigen: Es gab Drohungen der Regierung, aber vielerorts haben die kirchlichen Autoritäten die Sache auf die leichte Schulter genommen, und es sind dieselben kirchlichen Autoritäten, die sich weigerten, den Bedürftigen übernatürliche Hilfe zukommen zu lassen. Der Vatikan hat dieses Beispiel gegeben“, sagte er.

Bei allen derzeit verfügbaren COVID-19-Impfstoffen wurden bei der Entwicklung oder den Tests Zelllinien verwendet, die von abgetriebenen Föten stammen. Eine Tatsache, die laut Pfizer-Whistleblowerin Melissa Strickler gegenüber Project Veritas und LifeSiteNews von den Führungskräften des Pharmakonzerns verschwiegen und heruntergespielt wurde, um die Impfungen für religiöse Menschen greifbarer zu machen.

Im weiteren Verlauf bezeichnet Udressy die Billigung des Impfzwangs durch den Vatikan als „den größten Skandal“ und stellt fest, dass die Hierarchie „dazu gekommen ist, geistliche und sakramentale Unterstützung zu unterdrücken und Menschen in Not im Stich zu lassen“.

In seiner Schlussfolgerung behauptet Udessey: „Sicher ist, dass das, was wir erleben, nichts Menschliches, geschweige denn Christliches an sich hat, und es ist wirklich unerträglich zu sehen, dass die heilige Vatikanstadt an diesen Punkt gelangt ist!“

„Möge der Heilige Michael die Heilige Stadt immer beschützen und verteidigen!“

Udressy ist nicht der einzige, der sich aus katholischen Gründen gegen die COVID-19-Impfstoffe ausspricht. Auch hochrangige Geistliche wie Erzbischof Carlo Maria Vigano und Bischof Athanasius Schneider haben sich gegen die abtreibungsgefährdeten Impfstoffe ausgesprochen.

„Die Stimme des Blutes der ungeborenen Kinder schreit zu Gott wegen der abtreibungsverseuchten Impfstoffe, wegen der abtreibungsverseuchten Medikamente“, erklärte Bischof Schneider in einer Ansprache im Februar.

„Deshalb müssen wir dagegen protestieren und eine neue Bewegung in der Pharmazie, in der Medizin starten, die nicht im Entferntesten etwas mit diesen Verbrechen zu tun hat“, appellierte er.