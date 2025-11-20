Erzbischof Carlo Maria Viganò hat eine politische „Wahrheitsbombe“ gezündet

Auf X erklärte er, eine „gefährliche, umstürzlerische Elite“ habe die höchsten Ebenen westlicher Institutionen und Regierungen infiltriert, um den „kriminellen Plan der Agenda 2030“ durchzusetzen. Kritik an diesem globalen „Putsch“ werde in vielen Ländern, die sich selbst als demokratisch bezeichnen, inzwischen systematisch unterdrückt – durch Zensur, Einschüchterung, Psychiatrisierung und sogar Verhaftungen.

Viganò beschreibt ein „still errichtetes totalitäres Regime“ in Europa, Kanada, Australien und weiteren „Vasallenstaaten“ von UNO, NATO, WHO und dem Weltwirtschaftsforum. Dieses System verfolge gezielt Personen, die Missstände aufdecken – einer davon sei der Anwalt Reiner Füllmich, der seiner Ansicht nach „zu Unrecht inhaftiert“ sei und immer noch auf ein faires Verfahren warte.

Sein einziges Verbrechen?

„In einer Welt voller krimineller Lügen die Wahrheit ausgesprochen zu haben“, so der Erzbischof.

Viganò ruft alle katholischen Gläubigen und „Menschen guten Willens“ dazu auf, ihre Stimme für jene zu erheben, die vom „globalistischen Regime“ verfolgt werden. Nicht Fuellmich gehöre eingesperrt, betont er – sondern jene, die aus seiner Sicht „das größte Verbrechen aller Zeiten gegen die Menschheit“ begangen haben.

Er nennt namentlich:

Anthony Fauci

Bill Gates

Klaus Schwab

George Soros

Ursula von der Leyen

Albert Bourla

sowie deren „Komplizen und Emissäre in institutionellen Positionen“.

Viganò ist Teil eines größeren Zusammenschlusses prominenter Unterstützer, die in einem einstündigen Video die Freilassung von Reiner Füllmich fordern.

Seine zentrale Botschaft lautet:

„Nicht Reiner Füllmich gehört ins Gefängnis – sondern jene, die das größte Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben.“

Und abschließend:

„Lasst Reiner Füllmich frei.“

Das Video mit deutschen Untertiteln: