Colonel Doug Macgregor argumentiert, dass der Ukraine-Krieg effektiv verloren ist und Russland letztendlich die Nachkriegsregelung in Osteuropa diktieren wird. Er sagt eine große geopolitische Verschiebung voraus: Deutschland wird sich sowohl aus der NATO als auch aus der EU zurückziehen und behauptet, dass die Deutschen ihr „Stockholm-Syndrom“ gegenüber dem Westen beenden und die Idee ablehnen, dass Deutschland innerhalb des atlantischen Bündnisses untergeordnet bleiben muss. Dieser Ansicht zufolge würde der Rückzug Deutschlands sowohl die NATO als auch die EU zusammenbrechen lassen, da Deutschland die zentrale Säule ist, die sie zusammenhält.

Er behauptet auch, dass Deutschland und Russland historisch gesehen mutually beneficiale Beziehungen hatten und dass die beiden Weltkriege bedauerliche Anomalien waren. Beide Gesellschaften, so argumentiert er, verstehen nun die Notwendigkeit einer kooperativen Zukunft – was sogar auf eine künftige deutsch-russische Annäherung hindeutet.

Colonel Doug Macgregor kritisiert westliche „Neocons“ scharf und beschuldigt sie, zerstörerische Kriege zu fördern, Massenmigration nach Europa zu ermutigen und nazistische Symbolik bei einigen ukrainischen Truppen zu ignorieren. Er stellt weiter fest, dass europäische Führer die Verlängerung des Ukraine-Krieges öffentlich unterstützen, obwohl sie glauben, dass die Ukraine nicht gewinnen kann.

Korruption in der Ukraine wird von ihm hervorgehoben, einschließlich Berichten über Zelensky-Assoziierte, die nach Israel geflohen sind. Colonel Doug Macgregor deutet an, dass Zelensky zunehmend unsicher ist und möglicherweise schließlich selbst flieht.

Er behauptet, dass die meisten Ukrainer (einschließlich in der Westukraine) den Krieg jetzt schnell beenden wollen und dass jede künftige Regierung in Kiew freundschaftlich zu Russland sein muss, um das Risiko eines russischen Militärvormarsches bis zur polnischen Grenze zu vermeiden.

Colonel Doug Macgregor argumentiert, dass der Westen die Sicherheitsbedenken Russlands in der Ukraine nie respektiert hat und eine Hauptverantwortung für die Zerstörung des Krieges trägt. Schließlich behauptet er, dass US-Milliardäre die amerikanische Außenpolitik – sowohl gegenüber der Ukraine als auch dem Nahen Osten – kontrollieren und die Entscheidungen vorantreiben, Zelensky an der Macht zu halten und die Konfrontation mit Russland fortzusetzen.

Col. Doug Macgregor:

Fundion führt jetzt die Europäische Union. Nun, ich glaube nicht, dass sie noch viel länger durchhalten wird, weil ich denke, dass jeder es bis hierhin satt hat, wissen Sie, mit der Europäischen Union. Hier ist, was verstanden werden muss, bevor alles endet. Nun, sagen wir es so: Dieser Krieg in der Ukraine ist verloren, und das wird offensichtlich werden, und die Russen werden siegreich sein. Sie werden die Bedingungen diktieren, unter denen die Karte neu gezeichnet wird und neue Akteure entstehen.

Aber es gibt etwas, das sogar noch wichtiger ist als das, was in der Ukraine passiert. Und ich sage voraus, dass Deutschland aus der NATO aussteigen wird und aus der EU aussteigen wird, weil es der einzige Weg für Deutschland ist, sich vom unterdrückenden Einfluss und der Macht der EU und der NATO zu befreien.

Erinnern Sie sich, viele Ihrer Gäste haben das gesagt, und die Leute kichern immer darüber. Ich fand es immer zutiefst beleidigend und hielt es für völlig falsch. Aber das war die Haltung in Großbritannien und Frankreich und den Vereinigten Staaten, und zwar: Die NATO existiert, um die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten.

Nun, die Deutschen treten endlich aus diesem Zustand des Stockholm-Syndroms heraus, in dem sie jahrzehntelang gelebt haben, wenn der Deutsche in den Raum kommt, den Kopf senkt und sagt: „Es tut mir leid. Ich bin— wir sind— wir sind schlecht, und wir wissen, dass wir schlecht sind, und wie viel Geld wollen Sie?“ Das ist vorbei.

Die Deutschen haben genug davon. Die neue Generation, die heranwächst, hat es satt. Die Alternative für Deutschland hat es satt. Und dieses Atlantische Bündnis hat keine Sicherheit für Deutschland geschaffen. Es hat Deutschland in eine Konfrontation mit Russland hineingezogen, mit der die meisten Deutschen nichts zu tun haben wollen.

Also wird Deutschland aus der EU herausschreiten. Es wird aus der NATO herausschreiten. Wenn das passiert, ist das das Ende der NATO und der EU, denn die einzige Möglichkeit, wie sie existieren können, ist mit Deutschland als Dreh- und Angelpunkt, als Schlussstein im Bauwerk. Sobald die Deutschen sagen „Genug“ und gehen, ist es vorbei. Und dahin bewegen wir uns.

Dieser ganze Krieg in der Ukraine, der gestartet wurde, um Russland zu zerstören, war immer verbunden mit der Idee — und das geht zurück ins Weiße Haus im Jahr 2020, als ich dort war und ein Papier darüber schrieb, das dem Präsidenten gegeben wurde — und er… ich glaube, er konnte sich das nicht einmal vorstellen. Aber es war ein Argument dagegen, die Beziehungen zu Deutschland wegen der Nord Stream 2-Pipeline zu stören, und ich versuchte, die hunderte Jahre sehr profitabler und produktiver Beziehungen zwischen Russland und den deutschsprachigen Völkern darzulegen, basierend auf einem Austausch von Rohstoffen, kommerziellen Beziehungen.

Und die Eliten kamen tatsächlich sehr gut miteinander aus. Die zwei Weltkriege sind Anomalien. Sie hätten nie passieren dürfen. Aber sie sind passiert. Es ist tragisch, dass sie passiert sind. Doch ich glaube, sowohl die Deutschen als auch die Russen sind zu dem Schluss gekommen: Das darf nie wieder passieren.

Und Deutschland wird das Atlantische Bündnis verlassen, und es wird die EU verlassen – aus genau diesen Gründen.

Und all die Neokonservativen, die alles getan haben, um Tod und Zerstörung und Krieg in Osteuropa und auf dem gesamten Kontinent zu fördern — das sind dieselben Leute, die diese Migrationen vorangetrieben haben, finanziert von Leuten wie Soros und anderen, die es kaum erwarten konnten, Millionen und Abermillionen von Menschen nach Europa zu schieben, die keine Europäer sind, niemals Europäer sein werden, keine Europäer werden können und auch nicht Europäer sein wollen.

Sie werden alle herumstehen und dann anfangen zu sagen: „Seht, die Deutschen sind böse. Sie sind wieder dabei. Sie sind böse, weil sie ihren eigenen Kurs bestimmen.“ Das ist Unsinn. Es gibt dort keine Nazi-Wiederbelebung. Und es wird meiner Ansicht nach nie eine geben.

Aber im östlichen Teil der Ukraine — aus irgendeinem Grund freuen sich dieselben Neokonservativen darüber, dass diese ukrainischen Soldaten SS-Abzeichen tragen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Keinen.

Daniel Davis:

Ja, das ist etwas, das nicht viel… es bekam etwas Presse, aber die Bedeutung schien den Leuten entgangen zu sein, denke ich, weil sie sagen: „Nein, ich kann das nicht anerkennen, weil das bedeuten würde, dass wir Selenskyj nicht unterstützen können, denn er scheint damit einverstanden zu sein.“

Aber ich sage Ihnen eine Person, die nicht damit einverstanden ist. Und zurück zu diesem Interview mit Viktor Orbán — er wurde auch spezifisch gefragt, welche Chancen die ukrainische Armee, mit SS oder nicht, hat.

Zitat – Viktor Orbán (wiedergegeben durch Daniel Davis):

„Die europäische Politik ist intellektuell sehr anspruchsvoll. Aber was sie sagen, bedeutet im Grunde, dass sie jetzt keinen Frieden wollen. Sie möchten den Krieg fortsetzen. Sie denken—und sie sagen es öffentlich—dass wir den Krieg fortsetzen müssen, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Die Situation an der Front werde sich verbessern, und wir würden bessere Voraussetzungen für Verhandlungen haben. Falsch. Völlig falsch.

Ökonomisch und finanziell ist das verrückt. Wir finanzieren ein Land, das keine Chance hat, den Krieg zu gewinnen, aber gleichzeitig gibt es ein hohes Maß an Korruption.“

Daniel Davis:

Ja. Nun, offensichtlich ist dieses Thema der Korruption explodiert, seit er diese Kommentare gemacht hat. Sie erwähnten eingangs, einer von Selenskyjs rechten Händen ist erwischt worden und befindet sich jetzt irgendwo im Untergrund. Und es ist immer noch sehr…

Col. Doug Macgregor:

Er ist in Israel — zusammen mit einem anderen. Beide sind nach Israel geflohen. Sie werden dort vorerst sicher sein. Aber wenn Selenskyj fällt, ist unklar, wie lange sie ihn schützen werden.

Oh, hören Sie: Ich denke, sie werden sicher sein. Erinnern Sie sich an den Gentleman, der ein Pädophiler war, der in Las Vegas erwischt wurde? Ich kann mich jetzt nicht an seinen Namen erinnern, aber es stellt sich heraus, dass er ein israelischer Staatsbürger war und sofort nach Israel ausgeflogen wurde, wo er geblieben ist und niemals ausgeliefert wird.

Nein, ich denke, der jüdische Staat wird ein Zufluchtsort für Juden bleiben, egal was sie anderswo auf der Welt tun. Und das gilt auch für die beiden Gentlemen — einer heißt, glaube ich, Mind oder so…

Daniel Davis:

Bendit, ja.

Col. Doug Macgregor:

Und der andere, ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Aber wissen Sie, irgendwann wird Selenskyj wahrscheinlich auch dorthin gehen.

Daniel Davis:

Nun ja, ich spreche mit einigen Leuten, die vor Ort in Kiew sind oder Zugang haben, und sie sagen, er ist buchstäblich in Gefahr. Das könnte ihn aus dem Amt fegen, wenn nichts anderes. Offenbar ist er nicht so sicher, wie viele im Westen glauben.

Col. Doug Macgregor:

Nun, viele haben darauf gewartet, dass er der Mussolini-Behandlung unterzogen wird. Das könnte noch kommen.

Er ist weit entfernt von seiner eigenen Bevölkerung. Was im Westen niemand erfährt — das hört man nur von Leuten vor Ort oder in Polen oder in Russland. Es gibt einige Deutsche, die das ebenfalls sagen. Ich glaube, einer heißt Baba. Ein deutscher Journalist. Er sagte dasselbe:

Die Bevölkerung hat sich entschieden gegen diesen Krieg mit Russland gewandt. Sie wissen, dass das enden muss, bevor überhaupt noch etwas übrig ist.

Und Ukrainer im Westen des Landes verstehen jetzt ebenfalls, dass die Regierung, die nach diesem Krieg in Kiew entsteht, freundlich zu Russland sein muss. Wenn nicht, marschieren die Russen bis an die Grenze zu Polen, wenn nötig, um ihr Land zu sichern.

Wir haben Russlands legitime Sicherheitsinteressen nie anerkannt.

Und deshalb sind wir — mehr als irgendjemand sonst — für dieses Blutvergießen verantwortlich.

Wenn Donald Trump irgendeinen humanitären Funken hätte, würde er sagen: „Herr Selenskyj, Sie sind fertig. Sie sind raus.“

Aber dieselben Milliardäre, die in Washington die Politik im Nahen Osten und gegenüber Iran bestimmen, bestimmen auch die Ukraine-Politik.

Sie wollen Selenskyj dort behalten, weil sie Russland schaden wollen.

Das ist ihre Agenda, nicht die amerikanische.

Daniel Davis:

Ja.

Col. Doug Macgregor:

Aber das ist es, was die Milliardäre wollen. Und immer mehr Leute begreifen, dass die Milliardäre wirklich das Sagen haben. Sie besitzen das Repräsentantenhaus. Sie besitzen den Senat. Sie besitzen das Weiße Haus.