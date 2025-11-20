War Covid immer ein CIA-Komplott?

Laut neu veröffentlichten E-Mails traf sich die US-Geheimdienstgemeinschaft, angeführt von der CIA und dem Office of the Director of National Intelligence, seit mindestens 2015 regelmäßig mit Dr. Ralph Baric, einem der führenden Coronavirus-Experten Amerikas.

Das Büro von Senator Rand Paul hat jahrelang daran gearbeitet, die Dokumente zu erhalten.

Baric wurde beschuldigt, das Covid-19-Virus in seinem Labor an der University of North Carolina entwickelt zu haben, doch er musste niemals über seine Rolle in der Pandemie aussagen – trotz seiner gut dokumentierten Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology.

Die neu freigegebenen E-Mails zeigen, dass die CIA hoffte, mit Baric über die „Coronavirus-Evolution und mögliche natürliche menschliche Anpassung“ zu sprechen, und dass Baric vierteljährliche Treffen mit Mitgliedern der Geheimdienstgemeinschaft abhielt.

Diese E-Mails sind nur die jüngsten Ergänzungen der verdächtigen Ansammlung von Fakten, die auf die Rolle der US-Geheimdienstgemeinschaft bei den Ursprüngen der Pandemie hinweisen, wie in The Covid Response at Five Years beschrieben.

Ein sehr kurzer Überblick über die Chronologie legt nahe, dass die CIA und die Geheimdienstgemeinschaft in die Erschaffung des Virus, einen Laborunfall am Wuhan Institute of Virology und Zensur verwickelt sind, um jeglicher öffentlichen Kontrolle über ihre Rolle in der Pandemie zu entgehen.

2015: Die Geheimdienstgemeinschaft hielt vierteljährliche Treffen mit Dr. Ralph Baric ab und diskutierte über „mögliche menschliche Anpassungen“ an die Coronavirus-Evolution.

2019–2020: Die CIA hatte laut Seymour Hersh einen Spion am Wuhan Institute of Virology, der „sowohl offensive als auch defensive Arbeit" mit Krankheitserregern leistete. Dieser Informant meldete Anfang 2020, dass es einen Laborunfall gegeben habe, der zur Infektion eines Forschers führte.

18. März 2020: Das Department of Homeland Security ersetzte das Gesundheitsministerium (HHS) als federführende Bundesbehörde für die Covid-Reaktion, wie ausführlich in Debbie Lermans The Deep State Goes Viral erklärt.

Frühjahr 2020: Die CIA bot laut einem Whistleblower Wissenschaftlern Bestechungsgelder an, um ihre Erkenntnisse zu unterdrücken, die die von Dr. Anthony Fauci vorgebrachte „proximal origin"-Theorie widerlegten. Der House Oversight Committee erklärt:

„Laut dem Whistleblower glaubten am Ende der Überprüfung sechs der sieben Mitglieder des Teams, dass die Geheimdienstinformationen und die Wissenschaft ausreichen, um eine Einschätzung mit geringer Zuverlässigkeit abzugeben, dass COVID-19 aus einem Labor in Wuhan, China, stamme.“

Danach jedoch „erhielten die sechs Mitglieder einen erheblichen finanziellen Anreiz, ihre Position zu ändern.“

2020: Dr. Fauci begann laut einem Whistleblower, geheime Treffen im CIA-Hauptquartier abzuhalten – „ohne Eintrag im Besucherprotokoll" –, um die Untersuchung der Covid-19-Ursprünge zu „beeinflussen". „Er wusste, was vor sich ging … Er deckte seinen eigenen Hintern und versuchte, dies mithilfe der Geheimdienstgemeinschaft zu tun", sagte der Whistleblower dem Kongress.

2021: Wissenschaftler im Verteidigungsministerium sammelten umfangreiche Beweise dafür, dass Covid durch einen Laborunfall entstanden sei, doch die Direktorin der nationalen Geheimdienste unter Präsident Biden, Avril Haines, verbot ihnen, ihre Beweise vorzulegen oder an der Diskussion über die Ursprünge des Virus teilzunehmen.

2021: CISA, eine Behörde innerhalb des Department of Homeland Security, implementierte ein Programm namens „Switchboarding", bei dem Beamte großen Tech-Plattformen vorschrieben, welche Inhalte zulässig oder verboten seien.

2022: Das Department of Homeland Security kündigte an, ein „Disinformation Governance Board" einzurichten. Das Wahrheitsministerium wurde erst eingestellt, als der öffentliche Widerstand gegen seine absurde Chefzensorin Nina Jankowicz groß genug wurde.

Was genau war das Spiel hier?

Ein populistischer Impuls war seit dem Ende des Kalten Krieges im amerikanischen Elektorat lebendig. Die wachsende populäre Forderung von links und rechts war nach einer Regierung, die dem Volk dient – und nicht einem globalistischen, bürokratisierten und militarisierten System, das nur der herrschenden Klasse nutzt.

2015 gewann Donald Trump – ein kompletter Außenseiter der herrschenden Eliten – in unerwartetem Ausmaß politischen Einfluss. Er sagte auf der Bühne ungeheuerliche Dinge – etwa dass der Irakkrieg ein Desaster gewesen sei – und die Leute liebten es.

Die Wahl des Establishments, Jeb Bush, wurde früh in den Vorwahlen ausgelöscht. Doch dies drehte sich nicht um Trump persönlich; es ging um die in diesen Kreisen übliche Forderung, die Kontrolleure zu kontrollieren. Seit der Ermordung von JFK war es immer so – stets im Namen des öffentlichen Interesses. Trump war nicht ihre Wahl.

Das eigentliche Interesse war die Festigung und Ausweitung der Macht einer außer Kontrolle geratenen Geheimdienstgemeinschaft unter Führung der CIA. Barics Expertise anzuzapfen war Teil einer bewussten Strategie, diese Dominanz durch Biowaffen auszubauen.

Es mag vielleicht verrückt erscheinen, sich vorzustellen, dass es ein Drehbuch gab, um die Kontrolle durch die alte Garde zu bewahren – und dass die Pandemie-Option eine davon war. Aber vielleicht war sie es. Schließlich warnte Anthony Fauci häufig vor einer kommenden Pandemie, und die Geheimdienste arbeiteten jahrelang und mehrfach gemeinsam mit Universitäten und Unternehmen an Planspielen für Pandemien (wie Event 201 und Crimson Contagion).

Was wir hier haben, sind neue Brotkrumen, die auf einen echten Staatsstreichversuch hindeuten – einen, der wuchs, als jede Phase der Durchführung scheiterte, und der in unablässigen Medienkampagnen, juristischen Kriegen und sogar Attentatsversuchen gipfelte. Die neuesten Beweise untermauern weiter die Existenz einer herrschenden Klasse, die bereit ist, sadistische Politiken zu verfolgen – vergleichbar mit den schlimmsten Jahren des Römischen Imperiums.

Natürlich ging es nicht nur um Politik in den USA. Populistische Bewegungen waren weltweit aufgeflammt – von Europa über das Vereinigte Königreich bis Brasilien. Insgesamt 194 Länder wurden über mehrere Wochen hinweg abgeriegelt – mit der Behauptung, dass das Problem durch universelle menschliche Trennung und anschließende Injektion einer gefügigen Bevölkerung gelöst werde. Das hier durch diese Veröffentlichungen entstehende Szenario ist schlichtweg furchterregend.

Wo bleiben die Ermittlungen, Anhörungen, Kommissionen und Gerichte?

Mindestens aber – und auf jeden Fall – müssen Baric und Mitglieder der Geheimdienstgemeinschaft unter Eid über ihre Rolle in der Gain-of-Function-Forschung, dem Wuhan Institute of Virology und der Vertuschung, die 2020 begann, aussagen.