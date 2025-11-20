von Moon of Alabama

Die Lage in der Ukraine wird noch komplizierter.

Der Krieg an der Front verläuft für die Ukraine schlecht, ebenso wie der Krieg gegen die Infrastruktur weit hinter der Kontaktlinie.

Ein Korruptionsskandal wird genutzt, um Präsident Selenski zu entmachten. Neue Machtstrukturen sollen entstehen, um die Durchführung des Krieges weiter voranzutreiben. Präsident Trump versucht, einen weiteren Friedensversuch durchzusetzen, während Europa feststellt, dass ihm das Geld fehlt, um die Ukraine und den Krieg zu finanzieren.

Es gibt mindestens sieben Städte, die fallen oder die in den nächsten Monaten zu fallen bestimmt sind.

Kupjansk steht weitgehend unter russischer Kontrolle. In den letzten Tagen haben russische Streitkräfte rund 25 % von Sjewjerodonezk eingenommen. Pokrowsk befindet sich zu 95 % in russischer Hand. Die Kämpfe in der eingekesselten Schwesterstadt Mirnograd gehen langsam zu Ende. Die Straße zwischen Pokrovske und Huljajpole wurde eingenommen. Letztere Stadt ist damit von ihrer Hauptversorgungsroute abgeschnitten und wird bald eingekesselt sein.

Das ukrainische Kommando hatte alle seine Reserven eingesetzt, um die Einnahme von Pokrowsk und Kupjansk zu verhindern. Es war vergeblich.

Alle regulären ukrainischen Brigaden leiden unter Infanteriemangel. Die ständigen russischen Drohnenangriffe haben auch den logistischen Elementen dieser Einheiten große Verluste zugefügt.

General Syrsky, der ukrainische Oberbefehlshaber, hatte auf neu entwickelte Sturmtruppen gesetzt, um Offensivaktionen zu ermöglichen, während er die allgemeinen Brigaden, die die Linien halten müssen, vernachlässigte. Die geschwächten Linien brachen zusammen, als die Russen sie infiltrierten. Sturmtruppen wurden geschickt und in Gegenangriffen aufgerieben, die den weiteren russischen Durchbruch stoppen sollten, aber keine nennenswerten Auswirkungen hatten.

Verteidigungsbefestigungen und Gebäude können die Soldaten nicht mehr schützen. Jeden Tag setzt Russland 200 oder mehr Gleitbomben ein, um sie zu zerstören. Drohnen- und Artillerieschläge folgen. Russische Infanterie schleicht sich ein, um verbleibenden Widerstand auszuschalten.

Es ist ein ziemlich langsamer Prozess, aber er funktioniert für die Russen und verursacht ihnen minimale Verluste.

Auch der Krieg gegen die Infrastruktur weit hinter der Kontaktlinie geht in hohem Tempo voran. Die Ukraine hatte den zuvor von Präsident Trump und Präsident Putin vereinbarten Waffenstillstand für Infrastruktur abgelehnt. Sie hat Angriffe auf russische Ölraffinerien und andere Energieanlagen mit Drohnen und Raketen fortgesetzt. Diese haben bisher zu wenig Schaden angerichtet, um die russische Wirtschaft zu verlangsamen.

Russland hat auf diese Angriffe reagiert, indem es Tausende von Drohnen und Raketen gegen ukrainische Elektrizitäts- und Heizungsanlagen abgefeuert hat, was selbst in großen ukrainischen Städten zu bis zu 18 Stunden Stromausfall pro Tag führt. Ein weiteres russisches Ziel sind Eisenbahndepots, in denen Lokomotiven gewartet werden. Hunderte davon wurden bei solchen Angriffen zerstört.

Der Mangel an Elektrizität und Massentransport hat die großangelegte Produktion von Industriegütern praktisch zum Erliegen gebracht. Die Wirtschaft leidet. Die Steuereinnahmen sinken.

Der Korruptionsskandal um Timor Mindich, in den Freunde und Kabinettsmitglieder der Regierung von Präsident Selenski verwickelt sind, weitet sich aus. Jeden Tag veröffentlicht das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) mehr Details des Falls, obwohl noch immer echte Beweise für die tatsächliche Korruption fehlen.

NABU und die gesamte Antikorruptionsstruktur sind ein direktes Kontrollelement der US-Botschaft in Kiew. In einer Rede, die drei Tage vor Beginn des Krieges in der Ukraine gehalten wurde, beschrieb Präsident Putin von Russland dies folgendermaßen:

In der Ukraine gibt es keine unabhängige Justiz. Die Kiewer Behörden haben auf Verlangen des Westens internationale Organisationen mit dem vorrangigen Recht ausgestattet, Mitglieder der obersten Justizorgane – des Justizrates und der Qualifikationskommission der Richter – auszuwählen. Darüber hinaus kontrollieren die USA direkt die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention, das Nationale Antikorruptionsbüro, die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und das Oberste Antikorruptionsgericht. All dies geschieht unter dem edlen Vorwand, die Korruptionsbekämpfung zu verstärken. In Ordnung, aber wo sind die Ergebnisse? Die Korruption blüht wie nie zuvor.

Das FBI hat einen Verbindungsbeamten beim NABU und ist direkt an der derzeitigen Korruptionsermittlung beteiligt.

Was die Ergebnisse von Korruptionsermittlungen betrifft, so gibt es keine. Nach elf Jahren Existenz hat die Antikorruptionsstruktur es nicht geschafft, auch nur eine einzige Person ins Gefängnis zu bringen:

Das NABU und SAPO haben niemals eine einflussreiche Person, die sie der Korruption beschuldigt haben, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Korruptionsermittlung des NABU aus dem Jahr 2019 gegen den amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko führte zu ebenso vielen schockierenden Enthüllungen wie der laufende Myndich-Fall – und zu ebenso vielen Gefängnisstrafen: KEINER.

Der Korruptionsskandal ist lediglich ein Instrument, um Druck auf Selenski auszuüben. Er hat sich geweigert, Menschen unter 25 einzuziehen, und Personen unter 22 erlaubt, das Land zu verlassen. Die Kriegstreiber in den USA und Europa wollen, dass er die jungen Männer einzieht und sie als Kanonenfutter verwendet, um in ihrem Eifer Russland zu schwächen.

Selenski wird politisch entmachtet. Die Opposition in der Rada will am Trog sitzen. Sie fordert den Rücktritt von Andrei Jermak, Selenskis Stabschef, und der gesamten von Jermak kontrollierten Regierung unter Premierministerin Julia Swyrydenko. Eine Regierung der nationalen Einheit, die die Opposition einschließt, soll sie ersetzen. Teile von Selenskis Partei Diener des Volkes sind übergelaufen und unterstützen nun die Forderungen der Opposition.

Anstatt das Zentrum des politischen Geschehens zu sein, könnte sich Präsident Selenski bald in einer bloß zeremoniellen Position wiederfinden.

Noch größere Bewegungen stehen bevor. Die USA entwerfen einen neuen Plan, um den Krieg in der Ukraine zu beenden (?). (Die russische Seite sagt, dass sie keine Kenntnis von solchen Plänen hat.) Heute sollte Trumps Gesandter Steven Witkoff Jermak und Selenski in Istanbul treffen, um die neuen Pläne zu besprechen, aber das Treffen wurde verschoben.

Hochrangige Pentagon-Beamte sind in Kiew eingetroffen, um die militärische Seite der Angelegenheit zu erörtern:

Armeeminister Dan Driscoll und Generalstabschef Gen. Randy George wurden zu den ranghöchsten Pentagon-Beamten unter Trump, die die Ukraine besuchten, als sie diese Woche unangekündigt eintrafen, während die USA versuchen, einen Weg zu finden, das Ende des Krieges zu beschleunigen.

Inzwischen stellt Europa fest, dass es sich nicht leisten kann, für den Krieg in der Ukraine zu zahlen (archiviert):

Der kommenden Liquiditätskrise Kyjiws liegt eine grundlegende Diskrepanz zugrunde zwischen Europas zweifellos aufrichtigem Wunsch, die Ukraine zu unterstützen, und der Realität, dass das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland selbst mit ernsthaften Haushaltskrisen konfrontiert sind. Die Versprechen, die Ukraine zu unterstützen, stehen in einer Reihe mit den Zusagen der europäischen NATO-Mitglieder, bis zum Ende des Jahrzehnts 5 % ihres BIP für Verteidigung auszugeben – beides Erklärungen, die größtenteils nicht finanziert sind.

…

Die bisherige Geschichte des europäischen Engagements in der Ukraine war eine von großen Versprechen, gefolgt von deutlich kleineren Taten – und das war, bevor Trump Onkel Sams Milliarden wegnahm. Leider gibt es für Kyjiw wenig Anlass zur Annahme, dass Europa die Mittel oder den Willen hat, der Ukraine tatsächlich so viel und so lange zu geben, wie sie es braucht.

Selenski und diejenigen, die den Krieg fortsetzen wollen, haben den Bezug zur Realität verloren. Die ukrainische Armee mangelt es an Moral, Waffen und Soldaten. Die Front wird an mehreren Stellen durchbrochen. Die lebenswichtige Infrastruktur des Landes wird zerstört. Es gibt politische Umwälzungen und kein Geld, um den Krieg fortzusetzen.

Der einzige vernünftige Ausweg aus dem Chaos besteht darin, in Moskau anzurufen und den Bedingungen zuzustimmen.