Erzbischof Carlo Maria Viganò: Reiner Fuellmich im Gefängnis – während Fauci, Gates und Schwab unbehelligt bleiben

Carlo Maria Viganò, der streitbare ehemalige Erzbischof und Kritiker des globalistischen Machtapparats, hat sich auf seinem X-Account erneut zu Wort gemeldet. In einem scharf formulierten Beitrag warnt er vor einer „subversiven Elite“, die westliche Institutionen unterwandere, um die Agenda 2030 durchzusetzen. Besonders hebt er hervor, dass Kritiker wie Rechtsanwalt Reiner Fuellmich verfolgt und eingesperrt würden, während die wahren Architekten des „größten Verbrechens an der Menschheit“ unbehelligt blieben.

Er schreibt:

Eine gefährliche subversive Elite hat es geschafft, in die höchsten Ebenen westlicher Institutionen und Regierungen einzudringen, um den kriminellen Plan der Agenda 2030 umzusetzen.

In vielen selbsternannten „demokratischen“ Staaten werden die Stimmen, die diesen globalen Staatsstreich anprangern, durch Zensur, Einschüchterung, Psychiatrisierung und sogar Verhaftungen zum Schweigen gebracht.

Zu den Opfern des totalitären Regimes, das sich stillschweigend in Europa, Kanada, Australien und anderen Vasallenstaaten der Vereinten Nationen, der NATO, der Weltgesundheitsorganisation und des Weltwirtschaftsforums (alles private Einrichtungen, die von denselben Mächten finanziert werden) etabliert, gehört der Anwalt Reiner Fuellmich, der zu Unrecht inhaftiert ist und immer noch auf ein faires Verfahren wartet. Sein „Verbrechen“ bestand darin, in einer Welt voller krimineller Lügen die Wahrheit auszusprechen.

Ich rufe Katholiken und alle Menschen guten Willens dazu auf, ihre Stimmen zu erheben, um diejenigen zu verteidigen, die vom globalistischen Regime verfolgt werden. Nicht Rechtsanwalt Fuellmich gehört ins Gefängnis, sondern jene, die das größte Verbrechen aller Zeiten gegen die Menschheit begangen haben: Anthony Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Ursula von der Leyen, Albert Bourla und all ihre Komplizen und Handlanger, insbesondere jene in institutionellen Positionen.

Dabei teilt er ein Video, in dem weltweit bekannte Stimmen sich melden.