Erzbischof Carlo Maria Viganò, ehemaliger Apostolischer Nuntius in den USA und seit 2018 entschiedener Gegner von Papst Franziskus, wurde zur Exkommunikation in den Vatikan vorgeladen.

Viganò, international bekannt für seine Enthüllungen kirchlicher Missstände, äußerte scharfe Kritik an den Maßnahmen zur Einschränkung der Freiheit während der Corona-Pandemie, den manipulierten Wahlen und dem Weltwirtschaftsforum.

Am Donnerstag gab der Erzbischof bekannt, dass er an diesem Tag im Palazzo del Sant’Uffizio erscheinen müsse, wobei er auch die Möglichkeit habe, einen Anwalt zu schicken. „Ich gehe davon aus, dass das Urteil bereits feststeht, da es sich um ein außergerichtliches Verfahren handelt“, erklärte Viganò.

Er kritisierte, dass die römisch-katholische Kirche systematisch von ihren Führern zerstört werde, während gleichzeitig die Zivilgesellschaft unterminiert werde. Der Papst, so Viganò, unterstütze Globalismus und unkontrollierte Einwanderung, und fordere die Integration von Kulturen und Religionen. Papst Franziskus segne gleichgeschlechtliche Paare und fordere die Gläubigen auf, Homosexualität zu akzeptieren, während er gleichzeitig die Skandale um seine Schützlinge vertusche.

Weiterhin wirft Viganò dem Papst vor, die Agenda 2030 zu unterstützen und jeden anzugreifen, der die Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung in Frage stelle. Der Papst habe den Einsatz experimenteller Impfstoffe gefördert, die schwere Schäden und Todesfälle verursacht hätten, und er habe Impfverweigerern gesagt, dass Impfungen ein „Akt der Liebe“ seien, was Viganò als skandalös empfindet, da dies im Austausch für Geld von Pharmaunternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen geschehen sei.

Abschließend fügte Viganò hinzu, dass die Kirche von Rom Teil eines globalen Putsches sei. Papst Franziskus sei für die Kirche das, was andere Weltführer für ihre Länder seien: Verräter und Umstürzler, die die traditionelle Gesellschaft zerstörten.

