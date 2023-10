Erzbischof Viganò an die Amerikaner: Wehrt euch gegen die satanische Globalisten-Elite, die die USA als Geiseln hält

In diesem geistigen Kampf gehorcht die globalistische Elite, so mächtig sie auch erscheinen mag, Satan – dem Widersacher, der von Anfang an ein Mörder ist – während wir, das Volk, mit all unseren Schwächen auf der Seite des allmächtigen Gottes stehen.

(LifeSiteNews) – Das Folgende ist eine Botschaft von Erzbischof Carlo Maria Viganò für die ReAwaken America Tour, die am 14. Oktober 2023 veröffentlicht wurde.

Kommt herbei, im Namen Gottes! Botschaft für die Reawaken America Tour – 14. Oktober 2023

Liebe Freunde,

Gepriesen sei Jesus Christus!

Gestatten Sie mir, mich zunächst an Sie zu wenden, um Ihnen für das Zeugnis zu danken, das Sie Ihren amerikanischen Mitbürgern geben. Das Erwachen des Bewusstseins ist der erste Schritt zur Befreiung von der subversiven Führung, die sich der höchsten Stellen in den nationalen und internationalen Institutionen bemächtigt hat. Denn die Augen zu öffnen und der Realität ins Auge zu sehen, ist unerlässlich, um zu verstehen, was wirklich geschieht, den globalistischen Staatsstreich anzuprangern und die nationale Souveränität und die Grundfreiheiten, die Ihnen genommen wurden, wiederzuerlangen.

Sie alle haben in den letzten Jahren einen radikalen Wandel in der Gesellschaft miterlebt. Ein Wandel, der von Menschen ohne Wahlmandat geplant und von willfährigen Machthabern durchgesetzt wurde. Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich wie viele andere Nationen, die Geiseln der Agenda 2030 sind, in einer sehr ernsten Krise: Inflation, eine außer Kontrolle geratene, selbst verursachte Migrationskrise, Menschen- und Kinderhandel, ausufernde Kriminalität und die Schwächung der Strafverfolgung, die Liberalisierung des Verbrechens und die Straffreiheit, sozialer Verfall überall, neue Drogen, die die Menschen, die sie nehmen, ruinieren, die Verirrungen der „Woke“-Ideologie, die in den Schulen aufgezwungene LGBTQ+-Agenda, die Diskriminierung der Weißen. Und es gibt noch mehr: den Krieg gegen Präsident Donald Trump, den Wahlbetrug bei den Präsidentschaftswahlen, die Great Reset-Pläne, die scheinbar reibungslos ablaufen, und die bodenlose Grube von Finanz- und Militärhilfe, die darauf abzielt, den Konflikt in der Ukraine zu verlängern und damit die Verbrechen der Familie Biden und der Demokraten zu vertuschen. Und schließlich ein sehr beunruhigendes neues Szenario des Krieges im Nahen Osten. Diese mehrgleisige Belagerung weist alle Merkmale eines unkonventionellen Krieges auf, der weitaus verheerender ist als ein bewaffneter Konflikt.

Diese Elite will uns glauben machen, dass die Veränderungen, die sie uns ohne jede demokratische Legitimation aufzwingt, zu unserem Besten sind. Dieser scheinbar unaufhaltsame Prozess ist seit Jahrzehnten geplant, und diejenigen, die ihn gewollt haben und umsetzen, gehören offen antichristlichen und antichristlichen Lobbys an. Scheidung, Abtreibung, Euthanasie, „Geschlechtsumwandlung“, Pädophilie, moralische Verderbnis, „Stempelkultur“, Einwanderung und manipulierte Krisen, ein Mittel, um jede Spur christlicher Moral aus unseren Gesellschaften zu tilgen und bewusst die Verarmung der Bevölkerung herbeizuführen und Bürgerkriege zu begünstigen. Ihr Ziel ist es, uns zu spalten, uns gegenseitig zu Feinden zu machen und uns gegeneinander kämpfen zu lassen, anstatt uns zu vereinen und gegen sie zu kämpfen. Und schließlich dient all dieses Chaos als Vorwand, um Proteste mit neuen Restriktionen zu unterdrücken. Diese Subversiven wollen uns um jeden Preis glauben machen, dass es keine Alternative gibt, dass die von ihnen provozierten Krisen – die Pandemie-Farce, der Klimanotstand, die Energie- und Wasserkrise, die Stellvertreterkriege – unumkehrbar und unausweichlich sind.

Heute wissen wir, dass das nicht so ist. Wir haben die Möglichkeit, dieser Hölle auf Erden zu entkommen – und wir müssen es tun – aber wir können es nur tun, wenn wir zwei wichtige und miteinander verbundene Dinge verstehen.

Erstens: Die Globalisten sind sicherlich sehr gut organisiert und verfügen über enorme wirtschaftliche Mittel, aber sie sind sehr wenige, und die Mitglieder dieser tyrannischen Elite haben einen Namen und ein Gesicht, angefangen bei den Rothschilds und den Rockefellers, bei Bill Gates, George Soros und Klaus Schwab. All ihr Reichtum und ihre Profite beruhen auf der Ausbeutung der Völker und der Komplizenschaft der korrumpierten und gekauften Machthaber. Auch hier sind die Namen bekannt: Viele Politiker und Vertreter der führenden Institutionen verschiedener Nationen haben am Programm „Young Global Leaders for Tomorrow“, der Schule der Subversion, des Weltwirtschaftsforums teilgenommen. Wie unterscheiden sich die Vertreter supranationaler Organisationen, deren Ziel ihre eigene Bereicherung und unsere Versklavung ist, von der Mafia? Was hindert uns daran, uns gegen sie aufzulehnen, so wie wir uns gegen Mafiaführer auflehnen würden?

Der zweite wichtige Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass in diesem geistigen Kampf die globalistische Elite, so mächtig sie auch erscheinen mag, Satan, dem Widersacher, der von Anfang an ein Mörder ist, gehorcht, während wir, das Volk, mit all unseren Schwächen, auf der Seite des allmächtigen Gottes stehen. Glauben wir, dass ihr Herr, Satan, mächtiger ist als der Herrgott? Unser Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, hat sich inkarniert und sein Leiden und seinen Tod am Kreuz auf sich genommen, um die Ketten der Sünde und des Todes zu zerschlagen, mit denen Satan uns gefangen hält. Durch die Erlösung wurden wir vom Joch des Teufels befreit, und durch die Gnade haben wir übernatürlichen Beistand, um den heiligen Kampf gegen den Widersacher der Menschheit zu führen. Wenn wir verstehen, dass der Sieg bereits errungen wurde und dass Gott wirklich allmächtig ist, verstehen wir auch, dass wir am Sieg teilhaben werden, wenn wir uns auf die Seite des Herrn stellen und mit ihm gegen seine und unsere Feinde kämpfen. Die Frage ist nicht, „ob“ Gott über Satan siegen wird – sein Sieg ist sicher, weil Satan bereits am Kreuz besiegt wurde. Die Frage ist, ob wir mit Gott gewinnen oder mit Satan unweigerlich verlieren wollen.

Es ist Gott, der allmächtige Gott, der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Er ist der Herr, der Spender des Lebens. Wir müssen Ihm und nur Ihm gehorchen, denn Er ist ein guter Vater, der unser Wohl will, so sehr, dass Er das Leben seines eingeborenen Sohnes für uns gab! Wir müssen nur an Gott glauben, denn er ist die Wahrheit und er betrügt uns nicht!

Kommt heraus, im Namen Gottes! Kommt heraus aus diesem entsetzlichen Höllentheater, das von subversiven Kriminellen errichtet wurde, die unseren Tod wollen! Lasst nicht zu, dass die Täuschung dieses Gruselkabinetts zu einer dystopischen Realität wird. Lasst nicht zu, dass ihr an Leib und Seele von denen getötet werdet, die alles Gute, Wahre und Schöne hassen, weil es ein Abbild Gottes und seiner Größe ist! Reagiert und steht auf!

Wacht auf, liebe Freunde. Wacht aus eurem Schlummer auf und entdeckt wieder den Stolz, dem Guten zu dienen, in dem Wissen, dass Gott an eurer Seite ist und dass, wie mächtig seine und unsere Feinde auch erscheinen mögen, er bereits gewonnen hat, aber er möchte, dass wir alle an diesem geistlichen Kampf teilnehmen, um uns zu Teilhabern an seinem Sieg und Triumph zu machen.

Und wenn Sie in diesem Kampf auch den Priestern und Ordensleuten helfen wollen, die sich mutig der Tyrannei einer korrupten und abtrünnigen katholischen Hierarchie widersetzen, dann können Sie dies mit einer Spende an Exsurge Domine tun, die von mir gegründete internationale Vereinigung, die den christustreuen Seelsorgern hilft und dafür kämpft, dass das Wort Gottes nicht zum Schweigen gebracht wird, dass das Licht des Evangeliums in der Dunkelheit leuchtet, dass es immer Priester gibt, die der göttlichen Majestät das heilige Messopfer darbringen. Mögen die selige Jungfrau Maria, unsere Frau und Königin, und der heilige Erzengel Michael, der Fürst der himmlischen Heerscharen, uns in diesem Bemühen helfen.

Lasst euch nicht täuschen, liebe Freunde: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Und möge GOTT Sie alle segnen.

Carlo Maria Viganò, Erzbischof

Ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika