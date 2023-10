Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, die Ukraine habe seit dem 4. Juni „mehr als 90.000 Menschen“ bei ihrer stockenden „Gegenoffensive“ verloren. Der ukrainische Versuch, die Krim und Mariupol zu erreichen, sei „vollständig gescheitert“, sagte Putin am Sonntag.

„Was die Gegenoffensive betrifft, die offenbar ins Stocken geraten ist, so ist sie völlig gescheitert. Wir wissen aber, dass die Gegenseite in einigen Kampfgebieten neue aktive Angriffsoperationen vorbereitet. Das sehen wir und das wissen wir. Und wir reagieren entsprechend darauf“, sagte Putin in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Pawel Zarubin.

Angesichts der stockenden ukrainischen Offensive habe Russland begonnen, seine Stellungen zu verbessern, so Putin: „Was derzeit an der gesamten Frontlinie geschieht, nennt man ‚aktive Verteidigung‘. Unsere Truppen verbessern ihre Stellungen in einem beträchtlichen Teil dieses Territoriums, einem ziemlich großen Gebiet“, sagte Putin.

„Russland kontrolliert derzeit etwa 17,5 Prozent des ukrainischen Territoriums, und die viermonatige Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in diesem Jahr hat nach westlichen Analysen des von Russland gehaltenen Territoriums fast keine Gebietsgewinne gebracht“, berichtet Reuters.

Russland behauptet, die Ukraine habe bei der Offensive 557 Panzer und fast 1.900 gepanzerte Fahrzeuge verloren, berichtet Sputnik News.

„Die Lage sieht stabil und solide aus. Die Truppen agieren sehr professionell, zeigen an vielen Stellen Heldentum und sind zuversichtlich, nicht nur ihre Stellungen zu halten, sondern auch die Umsetzung der Pläne, die wir skizziert haben, fortzusetzen“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

30% der Ukrainer glauben, dass der Westen es satt hat, die Ukraine zu unterstützen, im Vergleich zu 15% im September 2022.

In einem Gespräch mit Richter Andrew Napolitano sagte Prof. John Mearsheimer, er glaube, die Ukraine sei „am Ende“:

„Die Äußerungen von Admiral Kirby, dass wir die Ukraine langfristig nicht mehr finanzieren werden, bedeuten im Grunde, dass sie am Ende ist. Das heißt, wenn wir den Ukrainern den Geldhahn zudrehen, haben sie weder die Waffen noch die finanziellen Mittel, um diesen Kampf fortzusetzen, und die Russen werden sie überwältigen“.

„Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij gibt sich selbstbewusst, aber er macht keinen Hehl daraus, dass die Unterstützung der Bevölkerung in Europa und den Vereinigten Staaten für Washingtons Stellvertreterkrieg schwindet“, sagte Oberst Douglas MacGregor auf Twitter/X. „Er weiß, dass die NATO in Schwierigkeiten steckt. Offen gesagt war das Bündnis nie dazu gedacht, einen Angriffskrieg gegen jemanden zu führen.“

