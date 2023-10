Der Sieg der Hamas

Diejenigen, die den Angriff der Hamas auf Israel als „Israels 9/11“ bezeichneten, hatten mehr Recht, als sie ahnten. So wie die USA auf den 11. September 2001 reagierten, indem sie Osama bin Ladens Wunsch erfüllten, die USA in aussichtslose Kriege zu verwickeln, so erfüllt Israels Reaktion auf den Hamas-Angriff das wahrscheinliche Ziel der Hamas, noch mehr Palästinenser zu radikalisieren. Der Angriff der Hamas wird die extremen Elemente auf beiden Seiten des Konflikts stärken.

Angesichts der starken Unterstützung Israels durch beide großen politischen Parteien ist es nicht überraschend, dass nach den Anschlägen viele Politiker vor die Mikrofone traten, um ihre Unterstützung für die US-Hilfe für Israel zu verkünden. Präsident Biden kündigte an, dass die USA Israel militärische Hilfe leisten würden, und der Kongress arbeitet an einem Gesetzentwurf, der eine „militärische Soforthilfe“ für Israel in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar vorsieht. Sogar die Mehrheit der immer zahlreicheren Abgeordneten, die sich gegen die Militärhilfe für die Ukraine aussprechen, unterstützen die Ausgaben für die Verteidigung Israels, „koste es, was es wolle“. Deshalb wollen die Biden-Administration und einige Kongressabgeordnete die Hilfen für Israel und die Ukraine in einem Gesetzespaket zusammenfassen.

Weitere Milliarden für Militäraktionen im Nahen Osten und in der Ukraine kommen dem militärisch-industriellen Komplex zugute. Sie schaden aber der Mehrheit der Amerikaner, weil sie das Wachstum der Staatsverschuldung von über 33 Billionen Dollar beschleunigen. Während die Schulden steigen, wird die Federal Reserve die Zinsen senken und die Schulden monetarisieren. Dies wird zu einem Anstieg der Preisinflation führen, kombiniert mit wirtschaftlicher Stagnation und hoher Arbeitslosigkeit – mit anderen Worten: Stagflation.

Die Besorgnis über die Staatsverschuldung und die Art und Weise, wie die US-Notenbank diese Verschuldung durch leichtes Geld und niedrige Zinsen ermöglicht, wird dazu führen, dass der Status des Dollars als Weltreservewährung zunehmend infrage gestellt wird. Die wachsende Unzufriedenheit mit der hyperinterventionistischen Außenpolitik der USA wird ebenfalls dazu führen, dass der Status des Dollars als Reservewährung infrage gestellt wird. Saudi-Arabien könnte sogar aufhören, den Dollar für seinen internationalen Ölhandel zu verwenden. Das Ende des Petrodollars wäre der endgültige Sargnagel für den Status des Dollars als Weltreservewährung.

Das Ende des Dollars als Weltreservewährung würde bedeuten, dass die US-Regierung nicht länger ein Imperium im Ausland und einen autoritären Wohlfahrtsstaat im Inland betreiben könnte. Die Frage ist nicht, ob das amerikanische Imperium endet, sondern wann und wie. Es sollte bewusst beendet werden, indem der Kongress den Prozess der Wiederherstellung einer begrenzten verfassungsmäßigen Regierung einleitet, indem er alle Auslandshilfen einstellt und unsere Truppen nach Hause holt.

Als Israel für die Bombardierung einer irakischen Nuklearanlage kritisiert wurde, von der es befürchtete, dass sie für die Herstellung von Waffen verwendet werden könnte, habe ich Israels Recht als souveräner Staat verteidigt, in seinem nationalen Sicherheitsinteresse zu handeln. Diesen Standpunkt vertrete ich nach wie vor. Ich glaube, dass es für Israel von Vorteil wäre, wenn die USA ihre Auslandshilfe einstellen würden, da ein großer Teil davon an Israels Feinde geht. Die Auslandshilfe gibt den USA auch einen Vorwand, sich auf andere Weise einzumischen. Ein Ende der interventionistischen US-Außenpolitik würde es Israelis und Palästinensern ermöglichen, einen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden zu finden.