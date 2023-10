Armageddon vermeiden

Douglas Macgregor

Die USA müssen in Erwägung ziehen, einen Waffenstillstand zu fördern, bevor sie in einen weiteren komplizierten Konflikt großen Ausmaßes stolpern.

Ein begrenzter Krieg ist eine Form der Kriegsführung, die durch bewusste Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt und die Verfolgung politisch-militärischer Ziele, die eine Vernichtung ausschließen, eingeschränkt wird. In der Ukraine hatten alle Seiten ein gemeinsames Interesse daran, den Einsatz von Atomwaffen zu vermeiden, und entgegen der westlichen Darstellung beschränkten sich die Ziele Moskaus wohl auf die Vernichtung der feindlichen ukrainischen Kräfte („Denazifizierung“) und die Errichtung eines neutralen ukrainischen Staates.

Im Nahen Osten stellt sich die Situation ganz anders dar. Als Hamas-Kämpfer bei Tagesanbruch am 7. Oktober die stark befestigte Grenze Israels angriffen und die erste Welle von etwa 1.000 Kämpfern mit Motorrädern, Pickups, Gleitschirmen und Schnellbooten hinter einem Vorhang aus Raketenfeuer vorrückte, wurden die israelischen Streitkräfte überrascht. Ali Baraka, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, sagte in einem Interview am 8. Oktober: „Wir haben sie glauben lassen, dass die Hamas damit beschäftigt sei, den Gazastreifen zu regieren, und dass sie sich auf die 2,5 Millionen Palästinenser [in Gaza] konzentrieren wolle und den Widerstand ganz aufgegeben habe.“

In den folgenden Tagen drangen 3.000 Kämpfer, darunter eine unbekannte Zahl von Mitgliedern des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), in israelisches Gebiet ein, töteten mindestens 1.300 Israelis und verletzten etwa 3.500. Spätere grenzüberschreitende Razzien im Gazastreifen ergaben, dass einige der entführten Israelis nach ihrer Verbringung in den Gazastreifen hingerichtet wurden.

Die Geschwindigkeit, die Koordination und die Effektivität der Hamas-Operation waren unerwartet, aber der schreckliche Schaden, den die Hamas-Kämpfer der israelischen Bevölkerung zufügten, war nicht überraschend. Die Hamas existiert nur zu einem Zweck: Juden zu terrorisieren und zu töten mit dem Ziel, den Staat Israel zu zerstören.

Als Reaktion darauf erklärte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu den Krieg und mobilisierte 360.000 Reservisten, um eine Armee von 470.000 bis 500.000 Mann zu bilden. Netanjahu ist offensichtlich entschlossen, eine dauerhafte Lektion zu erteilen, die die Hamas im Gazastreifen zerschlagen und wahrscheinlich jedes weitere Gerede innerhalb der palästinensischen Bevölkerung über eine „Zwei-Staaten-Lösung“ auslöschen wird. Nachdem der Gazastreifen bereits aus der Luft pulverisiert wurde, ist nun die Bühne für eine Vernichtungsschlacht bereitet. Die Frage ist: wessen Vernichtung?

Die israelische Wut ist berechtigt und wird von vielen Amerikanern geteilt. Wie die Israelis neigen auch die Amerikaner dazu, den Terrorismus durch die Brille der Piraterie des 19. Jahrhunderts zu sehen: „kein Pardon geben, nichts erwarten“. In dieser Situation des totalen Krieges kann die Genfer Konvention nicht auf die terroristischen Kräfte der Hamas angewendet werden. Doch wie lange kann das israelische Militär einen totalen Krieg führen und der arabischen Bevölkerung des Gazastreifens Nahrung und Wasser vorenthalten, ohne eine enorme humanitäre Katastrophe zu verursachen, die jahrelang in den Nachrichten zu sehen sein wird?

Kann die Hamas und ihre Führung vernichtet werden, ohne eine große Zahl von Zivilisten zu töten, die zwar die Israelis hassen, aber nichts mit der Hamas zu tun haben? Dient es nicht dem Ziel der Hamas, dass sich das israelische Militär in einer unbefristeten, groß angelegten Bodeninvasion in Gaza verzettelt, weil der Konflikt in den Städten unweigerlich den Verlust von unschuldigem Leben nach sich ziehen wird? Erscheint es nicht bedrohlich, dass die Hamas die Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens auffordert, in den Ruinen der Stadt zu bleiben?

Die Amerikaner stehen hinter Israel, aber viele sind nicht davon überzeugt, dass die Tötung weiterer Araber in Gaza Israels Sicherheitsproblem lösen wird. Die Amerikaner haben auch Zweifel an den ultranationalistischen Politikern der israelischen Regierung, Finanzminister Bezalel Smotrich und Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir. Diese Männer werden weithin als Ermutiger jüdischer Extremisten angesehen.

Diese Fragen und Befürchtungen könnten erklären, warum Israel sich beeilt, den Krieg nach Gaza zu tragen. Wenn die russischen Streitkräfte eintreffen, um Ägypten und der Türkei bei der Einrichtung eines humanitären Korridors zu helfen, werden russische und türkische Truppen im Gazastreifen sein, um die Verteilung der humanitären Hilfe zu schützen. Es ist sinnvoll, die Ankunft der Russen, Türken und Ägypter zu beschleunigen.

Ungeachtet dieser Punkte unterscheidet sich der Nahe Osten heute stark vom Nahen Osten des Jahres 1973. Die Technologien haben die Kriegsführung verändert, aber noch wichtiger ist, dass sich auch die Gesellschaften und Staaten der islamischen Welt verändert haben. Ägypten, Syrien, Irak, Libanon, Iran und die Türkei haben einen anderen Charakter als noch in den 1970er Jahren. Keiner der an Israel angrenzenden Staaten wird Bevölkerungsverschiebungen dulden, die eine große Zahl palästinensischer Araber in ihre Gesellschaften bringen. Die Europäer wollen sie noch weniger.

Die iranische Staatsführung hat die islamischen und arabischen Länder bereits dazu aufgerufen, eine gemeinsame Front gegen Israel zu bilden, aber der Einfluss des Irans in diesen Fragen ist begrenzter, als die meisten Amerikaner glauben. Die militärische Macht des Irans beschränkt sich weitgehend auf den Einsatz von Stellvertreter-Milizen wie der Hisbollah und deren Zusammenarbeit mit den Pasdaran, dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Irans. Der Iran ist einfach nicht in der Lage, eine solche Front mit hochrangigen konventionellen Streitkräften zu verstärken. Die Regierung in Teheran weiß auch, dass der Einsatz der gewaltigen iranischen Raketenstreitkräfte gegen Israel mit ziemlicher Sicherheit einen nuklearen Gegenschlag Israels nach sich ziehen würde.

Die Regierungen Ägyptens, des Irak, Saudi-Arabiens, der Emirate und des Libanon sind höchstwahrscheinlich gegen einen allgemeinen Krieg gegen Israel, aber ihre wütenden Bevölkerungen könnten sie leicht in eine Falle locken. In den sozialen Medien sind überall im Nahen Osten Jubelszenen zu sehen, bei denen Menschen Palästinenser- und Hamas-Fahnen schwenken, tanzen und auf den Straßen singen.

Der türkische Präsident Erdogan hat angeboten, zwischen der Hamas und Israel zu vermitteln, aber Erdogan selbst hat gewarnt, dass der Krieg nicht einfach „in ein oder zwei Wochen“ aufhören wird. Die Türkei, ein Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern, ist jedoch der einzige Akteur in der Region, der über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Kriegskultur und die militärische Macht verfügt, um die sunnitischen arabischen Staaten in eine Konfrontation mit Israel zu führen.

In einem regionalen Krieg kann die Türkei große Armeen und Luftstreitkräfte aufstellen, die mit modernen Waffen ausgerüstet und mit disziplinierten und entschlossenen Kämpfern besetzt sind. Das Aufkommen einer regionalen sunnitisch-muslimischen Allianz, die von Ankara geführt und von Katar finanziert wird, lässt das Schreckgespenst einer fortschrittlichen konventionellen Kriegsführung für das israelische Militär wieder auferstehen – eine Form der Kriegsführung, die nur wenigen von dessen heutigen Führern bekannt ist.

Leider hat sich die Region nicht viel weiter entwickelt als unter den Bedingungen, die Ramsay MacDonald, der britische Premierminister von 1924 und erneut von 1929 bis 1931, beschrieben hat:

„Wir ermutigten eine arabische Revolte gegen die Türkei, indem wir versprachen, aus den arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches einschließlich Palästina ein arabisches Königreich zu schaffen. Gleichzeitig ermutigten wir die Juden, uns zu helfen, indem wir ihnen versprachen, dass Palästina ihnen zur Besiedlung und Verwaltung zur Verfügung gestellt würde, und zur gleichen Zeit schlossen wir heimlich mit Frankreich das Sykes-Picot-Abkommen zur Aufteilung des Gebiets, das wir unserem Generalgouverneur von Ägypten aufgetragen hatten, den Arabern zu versprechen. Es handelt sich um eine Geschichte von grober Doppelzüngigkeit, und wir können nicht erwarten, dass wir der Verurteilung entgehen, die die angemessene Folge davon ist.“

Sowohl die Juden als auch die Muslime leben weiterhin in den zivilisatorischen Konflikten, die Jerusalem seit dem Ersten Weltkrieg prägen.

Mit der amerikanischen Seemacht vor der Küste ist Washington sicherlich in der Lage, in den Konflikt zu stolpern, wenn er sich ausweitet, aber der Einsatz der amerikanischen Seemacht wird ihn nicht beenden. Auch wenn es der herrschenden politischen Klasse in Washington missfällt, sollte die Regierung Biden erwägen, die Führung bei der Unterstützung eines Waffenstillstands zu übernehmen, selbst wenn dies bedeutet, mit den Türken, Ägyptern und Russen zusammenzuarbeiten, um die Ankunft humanitärer Hilfe zu sichern.

In der Ukraine hat Washington die russische Entschlossenheit und militärische Stärke unterschätzt. Washington sollte diesen Fehler nicht wiederholen, indem es das Potenzial einer regionalen muslimischen Allianz unterschätzt, die Israels Existenz bedrohen könnte. Die Möglichkeit, dass Israel wie die Ukraine enden könnte, sollte nicht außer Acht gelassen werden.