Erzbischof Viganò: Der satanische Betrug der Freimaurerei und der Neuen Weltordnung ist zum Scheitern verurteilt

Unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit zu verkünden und die Welt daran zu erinnern, dass das Heil nur von Christus, dem Friedensfürsten, kommt, dessen Herrschaft über die Völker und die Kirche, die von einer rebellischen und korrupten Autorität an sich gerissen wurde, wiederhergestellt werden muss.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text stammt aus der Ansprache von Erzbischof Carlo Maria Viganò bei einer Konferenz mit der politischen Bewegung Civitas in Pontmain, Frankreich, am 29. Juli 2023.

Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn von seinem Vater zu scheiden und die Tochter von ihrer Mutter und die Schwiegertochter von ihrer Schwiegermutter; und seine Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. – Mt 10: 34-36

(LifeSiteNews) – Erlauben Sie mir, liebe Freunde, alle Organisatoren dieser neuen Ausgabe Ihrer Université d’Été zu grüßen, insbesondere den Präsidenten von Civitas, Alain Escada; die Referenten, die in ihren Vorträgen die verschiedenen Aspekte der gegenwärtigen zivilen und kirchlichen Krise beleuchten; und die Teilnehmer, die durch ihre Anwesenheit die Entschlossenheit der guten Katholiken bekräftigen, das bonum certamen unter den Bannern von Christus dem König zu kämpfen.

Diese Treffen zur lehrmäßigen, kulturellen und sozialen Weiterbildung sind ein Zeichen für ein Erwachen der Gewissen und der Herzen: Quia hora est iam nos de somno surgere. Nunc enim propior est nostra salus, quam cum credidimus. Jetzt ist die Stunde gekommen, aus dem Schlaf zu erwachen, denn unser Heil ist näher als bei der ersten Annahme des Glaubens (Röm 13,11).

Die Beständigkeit des Guten

Wie es eine Beständigkeit des Guten gibt, so gibt es auch eine Beständigkeit des Bösen. Das Gute, ein wesentliches Attribut Gottes, hat auch seine eigene Beständigkeit in dem, was an ihm teilhat: die Liebe der Mutter, die ihren Kindern die Brotzeit zubereitet; die Fürsorge des Firmeninhabers für seine Angestellten; die Vorbereitung des Unterrichts durch den Professor; die Hingabe des Arztes an die Patienten; die Verfügbarkeit des Priesters in der Sorge um die ihm anvertrauten Seelen – all das ist mit dem Guten vereinbar.

Selbst das Bügeln eines Hemdes, die Pflege des Gartens, die Organisation einer Konferenz und das Feiern eines Jahrestages mit geliebten Menschen entsprechen dem, was wir sind, weil wir uns so verhalten, wie wir sind: Agere sequitur esse.

Wer im Guten und damit im Wahren lebt, wer das Gute „atmet“ – von den Feiern in der Kirche bis zu den Begegnungen mit seinen Lieben und der Erziehung in der Familie -, braucht das Gute nicht zu wollen, denn es kommt von selbst in einer guten Seele. Und genau das bewirkt die Gnade in uns, indem sie Handlungen, die an sich moralisch neutral – oder nur menschlich gut – sind, zu tugendhaften Werken macht, wo die Gewohnheit im Guten zur Tugend wird und alles unser Leben durchdringt; und indem sie den Handlungen, die in der natürlichen Ordnung gut sind, jenes Quid hinzufügt, das sie in der übernatürlichen Ordnung erhöht, indem es sie auf ein höheres Ziel ausrichtet.

Andererseits, wenn man den Herrn liebt, was kann man sich Schöneres und Erfüllenderes wünschen, als seinen Willen zu tun? Und was könnte in unseren Beziehungen zu unseren Nächsten motivierender sein, als ihnen jenen wahren, heiligen Einen bekannt zu machen, der auch höchst gut und gerecht ist? Bonum diffusivum sui, nach dem scholastischen Sprichwort: Das Gute ist in sich selbst expansiv, es neigt dazu, sich auszubreiten. Das zeigt uns das Werk des Schöpfers, der aus dem Nichts alles Sichtbare und Unsichtbare ins Dasein ruft. Dies wird uns durch das Werk des Erlösers bestätigt, der den rebellischen Menschen in Adam durch das Opfer des Menschen-Gottes aus dem Abgrund des Vergehens zur göttlichen Majestät hinzieht.

Die Beständigkeit des Bösen

Aber wie es eine Beständigkeit im Guten gibt, so gibt es auch eine Beständigkeit im Bösen; und jene Handlungen, die wir scheinbar als nicht besonders schwerwiegend erachten – wenn wir sie nicht kontextualisieren -, erweisen sich als Räder eines Getriebes, vielleicht marginal und klein, die es aber funktionieren lassen und ohne die etwas blockieren würde.

Deshalb versucht das Böse – das ontologisch gesehen ein Nicht-Sein, eine Abwesenheit des Guten ist -, sich in kleinen Schritten in unsere Seelen einzuschleichen, indem es allmählich scheitert und dafür sorgt, dass es in uns keine Besorgnis oder Reue hervorruft; und dann wächst und breitet es sich aus wie ein Krebsgeschwür. Und wo das Gute mehr Gutes hervorbringt, ruft das Böse mehr Böses hervor und gewöhnt uns daran und an alles, was es anzieht.

Die teuflischen Pläne der globalistischen Elite – die, wie wir gesehen haben, von Natur aus böse sind – stehen ebenfalls im Einklang miteinander, denn sie werden vom Hass des Gegners auf Christus angetrieben. Bill Gates‘ Projekt, die Sonne zu verdunkeln und die Weltbevölkerung zu impfen; Soros‘ Plan, westliche Länder mit Horden von Muslimen zu überfallen und die natürliche Familie zu untergraben, indem er die Woke- und LGBT-Bewegung finanziert; Klaus Schwabs Plan, uns zu zwingen, Insekten zu essen oder uns auf 15-minütige „Smart Cities“ zu beschränken; Hararis Plan, die Idee eines transzendenten Gottes auszulöschen und eine „politisch korrekte“ Bibel zu verfassen; der Plan des tiefen Staates, die Kontrolle über die Bürger durch digitale Ausweise, elektronisches Geld und die Manipulation von Wahlen zu zentralisieren; Bergoglios Plan, die Kirche in eine Agentur der U. N. und des Weltwirtschaftsforums umzuwandeln – all dies sind völlig getrennte Pläne, die autonom und ohne jede Beziehung zwischen ihnen durchgeführt werden.

In all dem, was in den letzten Jahrzehnten in eher untergründiger Form – und in letzter Zeit in offensichtlicher Weise – geschehen ist, können wir einen mens, eine Intelligenz erkennen, die in der Lage ist, sich auf eine Weise zu organisieren, die sowohl unfehlbar als auch unaufhaltsam zu sein scheint. Denn wir müssen es zugeben: Wer auch immer diese Höllenmaschine gebaut hat, in der alle Zahnräder perfekt ineinander zu passen scheinen, beweist eine überlegene, engelhafte, ja satanische Intelligenz.

Der scheinbare Sieg der Bösen

Die Beobachtung der organisatorischen Effizienz der Bösen sollte uns nicht erschrecken und uns auch nicht davon abhalten, gegen ihre Pläne zu kämpfen. Ich glaube sogar, dass genau diese „Perfektion“ im Lager des Feindes am Ende seine eigene Verurteilung darstellen wird: Simul stabunt, simul cadent, sagt das lateinische Sprichwort – sie werden entweder zusammen stehen oder fallen. Und genau so wird es sein, denn der Triumph des Bösen ist eine Fiktion, eine Simulation, nur die Inszenierung einer Szene, einer Szene, die – wie alles, was von Satan kommt – auf Schein und Lüge beruht.

Kehren wir für einen Moment zu Ostern des Jahres 33 n. Chr. zurück. Versetzen wir uns in die Reihen derer, die in Jerusalem die Kreuzigung Jesu miterlebten, nachdem sie gesehen hatten, wie er Wunder und Heilungen vollbrachte. Selbst auf Golgatha, in Abwesenheit der Apostel, hätte die Inszenierung Luzifers die Niederlage des Messias, die Zerstreuung seiner Jünger, die Überführung seiner Lehre in die Vergessenheit und die Verleugnung seiner Göttlichkeit besiegeln müssen.

Aber gerade am Kreuz, dem Werkzeug des Todes und der Schande, wurde das Schicksal der Menschheit von demjenigen umgekehrt, der durch den Tod des Körpers das Leben der Seele wiederhergestellt hat und der, indem er sich an dieses Holz nageln ließ, die Hölle an dieses Holz genagelt hat. O mors, ero mors tua. Unsere durch die Erbsünde verwundete Natur tut sich schwer mit der Einsicht, dass der Sieg Christi nach der Logik der Nächstenliebe und nicht nach der Logik des Hasses vollzogen wird und dass sein Sieg umso unerbittlicher und endgültiger ist, je mehr wir, seine Kinder, dem Handeln Gottes Raum geben und weniger auf menschliche Mittel vertrauen.

Satan, der Illusionist

Beurteilen wir also das scheinbare „glückliche Leben der Bösen“ aus Psalm 36 nicht als Zeichen einer unausweichlichen Niederlage: Diese beeindruckende Aufteilung der Kräfte, diese so realistisch erscheinende Szenografie, diese beeindruckende Choreografie, all das stellt die einzige Ressource dar, aus der der große Lügner schöpfen kann – die Illusion – und die einzige Möglichkeit, uns glauben zu machen, dass er mächtig und unbesiegbar ist. Er ist ein großer Magier, das ist sicher: aber als solcher kann er uns als Illusionist verblüffen, uns mit seinen Tricks täuschen, die, sobald sie von der Bühne verschwinden und bei Tageslicht gesehen werden, ihre erbärmliche Widersprüchlichkeit offenbaren.

Der Trick, ein Kaninchen aus dem Hut zu ziehen, oder das Spektakel einer zersägten Frau funktionieren nur, solange das Publikum auf Distanz bleibt und sich von der schummrigen Beleuchtung und den theatralischen Gesten des Magiers täuschen lässt – und so ist es auch mit den Mantras von der Achtung der Umwelt, der Gesundheit der Bürger und der universellen Brüderlichkeit. Andererseits, wer von den Zuschauern einer „magischen“ Show oder von denen, die in der U-Bahn verweilen, um einem Künstler beim Spiel der drei kleinen Tassen zuzusehen, würde glauben, dass die „Tricks“ echt sind? Wer würde einem Doktor Dulcamara Glauben schenken, der, wie in Donizettis Werk, eine Droge anbietet, die „ein Heilmittel gegen Zahnschmerzen, ein bewundernswerter Likör und ein mächtiges Mittel gegen Mäuse und Wanzen“ ist (Felice Romani, L’elisir d’amore, Szene V, Dulcamara).

Die Fiktion – oder genauer gesagt, der betrügerische Verkauf, denn genau das ist es – ist das Markenzeichen des Satans. Comprate il mio specifico, per poco ve lo do – Kaufe meine Ware, ich gebe sie dir für ein wenig Geld. Dieser betrügerische Händler – und mit ihm alle seine Diener, die nicht weniger damit beschäftigt sind, ihre Mixturen zu verkaufen – erinnert uns an gewisse Gestalten, die bis vor einiger Zeit auf den Parkplätzen der Autobahnraststätten den Ahnungslosen für ein paar Euro einen Videorekorder anboten, der sich dann als ein mit einem Ziegelstein beschwertes Gehäuse entpuppte; oder an diejenigen, die gegen eine Summe für die Bearbeitung der notariellen Beglaubigung in einer E-Mail versprechen, dem Leser das Erbe eines gerade verstorbenen afrikanischen Millionärs zukommen zu lassen.

Aber wenn wir alle ganz genau wissen, dass hinter diesen hochtrabenden Versprechungen nur ein Betrug an uns steckt, warum gibt es dann immer noch Menschen, die daran glauben? War die Wirksamkeit der experimentellen mRNA-Serum-Massenimpfung nicht ebenso offenkundig falsch? Ist die Erzählung über die Energiekrise, die durch die Verhängung von Sanktionen gegen Europas größten Erdgasexporteur erreicht wurde, nicht ebenso lächerlich? Ist der Umweltbetrug nicht grotesk unbegründet? Doch wenn man sich umschaut, scheint es, dass viele, viele Menschen mehr als bereit sind, den Lügen dieser Dulcamaras, dieser Jahrmarktsgaukler zu glauben, die vom Weltwirtschaftsforum oder der Bill & Melinda Gates Foundation, der Europäischen Union oder der Weltgesundheitsorganisation die Tugenden ihrer wundersamen Filter anpreisen: universelles Einkommen, Abschaffung der Armut, Besiegung von Krankheiten und globaler

Frieden. Nur um dann festzustellen, dass wir dieses universelle Einkommen durch Verschuldung und Aufgabe von Privateigentum bezahlen müssen, dass ihre „Abschaffung der Armut“ zum Elend von Individuen und Nationen führt, dass Big Pharma will, dass wir chronisch auf medizinische Versorgung angewiesen sind, und dass der Frieden der Neuen Weltordnung ewigen Krieg bedeutet.

Wie war das möglich?

Viele haben sich in den letzten Jahren gefragt: Wie war es möglich, dass ein so großer Teil der Menschheit all dem zugestimmt hat? Wenn wir zurückblicken – zum Beispiel in die 1980er Jahre, bevor die Hochfinanz beschloss, die europäischen Nationen mit der Privatisierung von Staatsvermögen und der endgültigen Zerstörung der Gesellschaft und der Familie anzugreifen, die schon lange vorher begonnen hatte -, scheint es fast unmöglich, dass der Feind in kurzer Zeit so beeindruckende Schritte hätte unternehmen können, ohne erhebliche Reaktionen und Widerstand hervorzurufen. Und wenn wir auf die Worte derjenigen hören, die Roncalli als Propheten des Untergangs bezeichnete, die von den ersten Sitzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils an den Glaubensabfall ankündigten, zu dem es führen würde, scheint es undenkbar, dass ihre maßgeblichen Warnungen ignoriert werden konnten und dass diejenigen, die sie aussprachen, es tatsächlich verdienten, von den obersten Hirten verurteilt und geächtet zu werden.

Und hier kommen wir wieder auf den Betrug zurück, auf die Verfälschung des Glaubens, der Moral, der Liturgie, auf die schuldhafte Täuschung derer, die sich in ihrer Autorität als Feinde derer erweisen, die sie eigentlich schützen sollten, und als Freunde derer, die sie bekämpfen oder bekehren sollten. Die Schimäre einer Bruderschaft ohne die gemeinsame Vaterschaft Gottes wird als Betrug entlarvt; die actuosa participatio, die den öffentlichen Gottesdienst durch seine Protestantisierung zerstört hat, ist Betrug; das geteilte Priestertum der Gläubigen ist ein Betrug, der auf dem Konzil in betrügerischer Weise insinuiert wurde, um das hierarchische Priestertum zu schwächen; die angebliche Demokratisierung der Kirche ist Betrug: Ihr göttlicher Stifter wollte, dass sie monarchisch ist, was keine menschliche Autorität jemals ändern kann; der Ökumenismus ist ebenfalls ein Betrug, durch den die göttliche Majestät auf die Ebene der

Prostitution erniedrigt wird, wie die Heilige Schrift die falschen Religionen beredt nennt. Alle Götter der Heiden sind Dämonen (Ps 96,5), und die Opfer der Heiden werden den Dämonen und nicht Gott dargebracht (1 Kor 10,20).

Die richtige Frage

Versuchen wir, die Frage klarer zu formulieren: „Wie war es möglich, dass Völker, die im Erbe des griechischen und römischen Denkens aufgewachsen sind, im Lichte der christlichen Offenbarung und der von ihr errichteten Zivilisation beschlossen haben, einer offenkundig falschen Lüge zu glauben, nämlich dass Frieden, Eintracht, Wohlstand und Glück fern von Gott möglich sind? In der Tat, indem sie sich offen auf die Seite eines Feindes stellen, den Christus bereits besiegt und bezwungen hat?“

Bei näherer Betrachtung hätten wir diese Frage auch Adam und Eva stellen können: „Ihr wart im irdischen Paradies; ihr seid dem Herrn begegnet und habt mit ihm gesprochen; ihr hattet weder Krankheit noch Tod; ihr hattet einen wachen Verstand, der lernte und verstand; ihr wart nicht der Lust des Fleisches unterworfen … ihr hattet alles, weil ihr Gott hattet: Wie konntet ihr da der Schlange glauben, die euch versprach, dass ihr das, was ihr schon hattet, bekommen würdet, wenn ihr dem Gebot des Herrn nicht gehorcht? Wenn es doch offensichtlich war, dass ein kriechendes Geschöpf niemals mit der Allmacht des Schöpfers konkurrieren konnte?“

Ähnliche Verheißungen finden wir in den Versuchungen, denen sich unser Herr in der Wüste unterwerfen wollte: Auch in diesem Fall bietet Satan dem Herrn aller Dinge die Bereiche der Erde an, die ihm bereits gehören, und wagt es, von ihm als Gegenleistung einen ebenso absurden wie unmöglichen Akt der Anbetung zu verlangen. All dies wird dir gehören, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest (Lk 4,7). Auf diese Absurditäten, die von einem Geist diktiert werden, der im bösen Willen verstrickt und hartnäckig ist, antwortet der Herr mit einem Zitat aus der Heiligen Schrift, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, ihre Falschheit zu begründen. Denn mit dem Teufel kann es keine Diskussion geben: Sie ist Zeitverschwendung. Der Satan muss ausgetrieben und ferngehalten werden.

Die Sünde des modernen und heutigen Menschen

Der kolossale Betrug, der dem modernen Menschen angetan wurde, unterscheidet sich in keiner Weise von dem, der den Sündenfall unserer ersten Eltern kennzeichnete: die Lüge als solche zu glauben und die göttliche Ordnung zu untergraben. Wir sind nicht durch eine neue Lüge getäuscht worden, denn die gleiche Täuschung war von Anfang an offensichtlich: sicut dii zu werden, indem man vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, oder zu behaupten, dass chirurgische Amputationen einen Mann in eine Frau verwandeln können, ist im Wesentlichen die gleiche Täuschung, ebenso wie das Opfern unserer Erstgeborenen an Baal oder das Töten im Mutterleib, um den Kohlenstoff-Fußabdruck nicht zu vergrößern.

Was Satan von uns verlangt, ist nicht so sehr, eine verwerfliche Handlung auszuführen, sondern uns dazu zu bringen, sie zu tun, indem wir akzeptieren, dass sie keine Konsequenzen hat: Stürze dich von diesem Turm, und deine Engel werden dir zur Seite stehen. Lassen Sie sich mit diesem experimentellen Serum impfen, und Sie werden eine Geste der Liebe machen. Kaufen Sie ein Kind mit einer Leihmutterschaft, und Sie werden Eltern sein. Geben Sie Ihre Freiheit auf, und Sie werden frei sein. Kaufen Sie etwas, das Sie sich nicht leisten können und das Sie für immer in Schulden stürzen wird, und Sie werden glücklich sein. Schließen Sie Ihre alte Mutter in eine Pflegeeinrichtung ein, und sie wird von Personal betreut, das ihr ein gutes Gefühl gibt. Lassen Sie Ihre Kinder ihr Geschlecht wechseln, und sie werden sich erfüllt fühlen. Lassen Sie den Staat säkular sein und Gesetze ohne kirchliche Auflagen erlassen, und es wird Harmonie unter den Gläubigen aller Religionen herrschen.

Keines dieser Versprechen hat auch nur den Anschein von Wahrheit: Es sind alles Lügen, und als solche will der Fürst der Lügen, dass wir sie akzeptieren, weil wir mit ihnen die Untergrabung der göttlichen Ordnung akzeptieren. Deshalb ist es kein Fehler, sondern eine Sünde, für die wir moralisch verantwortlich sind.

Die Folgen der Akzeptanz der Lüge

Das Konzept der Toleranz gegenüber dem Bösen – das in einer noch christlich geprägten Gesellschaft in gewisser Weise begrenzte Ausnahmen für ein höheres Gut zulassen könnte – ist von der Zivilgesellschaft und der Kirche aufgehoben worden, als es nach dem Verlust des transzendenten Bezugs des höchsten Gutes und des heiligen Wahren – des Herrgotts – kein Böses mehr gibt, das zu tolerieren wäre, und kein Gut, das zu schützen wäre.

Denn die heutige Akzeptanz sowohl der Wahrheit als auch ihrer Negation – der Lüge – ist ein logischer Widerspruch, noch bevor es ein theologischer ist. Und dies ist das Ergebnis eines Prozesses, der meiner Meinung nach eine sehr sorgfältige Analyse verdient.

Subversion durch die Autorität

Der Prozess, auf den ich mich beziehe, ist jene Abfolge von miteinander verbundenen Ereignissen, die die katholische Kirche – und mit ihr die Nationen, in denen Katholiken präsent und gesellschaftlich relevant sind – dazu gebracht hat, die Beziehung der Gläubigen zu Gott dort zu personalisieren, wo sie öffentlich war – durch den Gottesdienst, die Liturgie -, und die Beziehung der Gläubigen zu Gott sozusagen zu kollektivieren, wo sie persönlich war – Bekehrung, Gebet, Meditation, asketische und mystische Erfahrung.

Diese – von den Protestanten übernommene – Umkehrung sorgt dafür, dass die Handlung des öffentlichen Gottesdienstes der Kirche zu einem Moment der Selbstfeier von Einzelnen und Gruppen wird und nicht zum Chorgesang der Braut; und gleichzeitig hebt sie die innige Vereinigung der Seele mit ihrem Herrn auf – etwas, das nur in der individuellen Besinnung erreichbar ist -, um eine „Gemeinschaft“ zu verherrlichen, um ihr die Konsistenz und Attraktivität des „gemeinsamen Gehens“ zu verleihen, auch wenn das Gehen kein Ziel hat.

Die hieratische Normalität, die über Zeit und Raum steht, weicht der Vorläufigkeit des Experiments, dem unbekannten Ergebnis, der pathetischen Kreativität oder der frevelhaften Improvisation. Und dieses Prinzip erstreckt sich notwendigerweise auf das zivile Leben, wo das Zeugnis des Katholiken nicht nur nicht notwendig, sondern sogar zu bedauern ist, und wo die Regierenden, auch wenn sie nominell katholisch sind, Gesetze erlassen können, die dem Gesetz Gottes und der Kirche widersprechen. Denn jeder von ihnen ist davon überzeugt, dass er auf die eine Weise denken und auf die andere Weise handeln kann, während er in Wirklichkeit auf der Grundlage seines Verhaltens denkt.

Die Rolle der Tiefen Kirche

Solange die Kirchenhierarchie ihrem Auftrag treu blieb, wurde jeder Verfolgung durch antikatholische und revolutionäre Regierungen mit Ehre und Entschlossenheit begegnet, oft sogar mit dem Heroismus des Märtyrertums, wie in der Vendée, in Spanien, Mexiko, der Sowjetunion und China. Doch sobald das Zweite Vatikanische Konzil die Hierarchie in einem liberalen und fortschrittlichen Sinne „zurücksetzte“, begann die Hierarchie selbst, die Säkularisierung der Gesellschaft und den freiwilligen Ausschluss der Kirche und der Religion aus allen Bereichen des zivilen Lebens zu fördern, und ging dabei so weit, die Revision der Konkordate zu fordern.

Innerhalb weniger Generationen wurde die christliche Zivilisation, die dank der katholischen Kirche aufgebaut wurde, verleugnet und vergessen, bis hin zur Untergrabung der Grundlagen des Gesellschaftsvertrags. Es geht nicht um Statistiken oder Zahlen – die sich auch belegen lassen -, sondern um einen radikalen Wandel in der Gesellschaft, um die Prinzipien, die ihre Bürger beseelen, um die Hoffnungen, die die Großeltern und Väter für die kommenden Generationen hegen. Ich spreche von der Fähigkeit unserer Großeltern und Eltern, auf so viele Annehmlichkeiten zu verzichten, um ihren Kindern eine Ausbildung oder ein Zuhause zu garantieren; ich spreche von der Auflösung der Familie durch die Scheidung, von der bewussten Schaffung einer Wirtschaftskrise, die es unmöglich macht, selbständig zu sein, zu heiraten und Kinder zu erziehen, zu wissen, dass die bürgerliche und die religiöse Autorität Freunde sind und sich nicht feindlich gegenüberstehen und sich gegenseitig verraten.

Dies hat auch dazu geführt, dass Generationen nach und nach, aber unaufhaltsam, das gesamte Erbe an alltäglichen Verhaltensweisen, Redewendungen und Gewohnheiten verloren haben, die die praktische Umsetzung des katholischen Lebensstils darstellten; eine Aufgabe, die von denjenigen gefördert wurde, die den Bürgern und Gläubigen ein Gefühl der Scham für ihre Vergangenheit, für ihre Geschichte, ihre Traditionen und ihren Glauben einflößten. Es ist beunruhigend, dass dieser Verrat ohne jegliche Gegenwehr vollzogen wurde, nachdem er von oben sowohl im zivilen Bereich als auch – in noch nie dagewesener Weise – im kirchlichen Bereich aufgezwungen wurde.

Die Säkularität des Staates, mit der sich die Nationen der Herrschaft Christi entledigen, bildet die philosophische und theologische Grundlage, auf der die Auflösung der christlichen Gesellschaft theoretisiert werden konnte: Ohne sie hätten Scheidung, Abtreibung, Euthanasie, Sodomie, Genmanipulation und Transhumanismus niemals in die nationale Gesetzgebung aufgenommen werden können. Und dies geschah mit der entscheidenden Unterstützung der Tiefen Kirche seit den 1960er Jahren und in jüngster Zeit mit der totalen Versklavung der katholischen Hierarchie für die Agenda 2030: wie Msgr. Hector Aguer, ehemaliger Erzbischof von La Plata in Argentinien, erkannt hat.

Der Zusammenbruch der Familie

All das ist verschwunden: Kein junges Mitglied einer modernen Familie hat jemals gehört, wie das Leben früher aussah. Was geglaubt wurde. Was man sich erhoffte. Andererseits, wo sind die Großeltern, die sich einst um ihre Enkel kümmerten und ihnen die Erinnerung an ihre Vorfahren, ihre Weisheit, ihre einfache Religiosität weitergaben? Es waren die Großeltern, die ihre Enkel zum Gebet vor dem Gnadenbild der Muttergottes brachten, die sie beten lehrten, wie man eine Gewissenserforschung durchführt, wie man ein Requiem betet – „Ewige Ruhe gewähre ihnen, o Herr“ -, wenn man an einem Friedhof vorbeigeht, die Bedeutung des Gehorsams gegenüber den Eltern, der Ehrlichkeit, der Worttreue.

Die Freimaurerei hat die alten Menschen eliminiert, indem sie sie zu einer Ware für das Geschäft mit den Pflegeeinrichtungen machte oder sie mit dem Genserum oder der Zwangsbelüftung ausrottete. Ihre Abwesenheit wird seit Jahrzehnten von einem Frontalangriff auf die Frau in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter begleitet: ein weiteres Element des Zusammenhalts der Familie wird zerstört, ein weiteres Bollwerk niedergerissen. Der Angriff auf die Vaterfigur – die sich früher an der Autorität und der Güte Gottes, des Vaters, orientierte – erfolgte durch die Korrumpierung der Moral, durch Pornographie und Promiskuität, und schließlich – nachdem die Nabelschnur durchtrennt wurde, die die Sexualität an die eheliche Beziehung zum Zweck der Fortpflanzung bindet – wurde der Mann, der Ehemann, der Vater, der Bürger weiter zerstört, indem seine „toxische Männlichkeit“ stigmatisiert, er verweichlicht und in seinem Willen und seinem Verstand kastriert wurde; Zunächst wurde das Mittel (das legitime Vergnügen des ehelichen Akts) über den natürlichen Zweck (die Fortpflanzung) gestellt, und dann wurde das Mittel durch den Zweck ersetzt.

Und Kinder, die von ihren berufstätigen Eltern getrennt sind, finden im Fernsehen, im Internet, in den sozialen Medien, durch Apps, in der Schule – ja überall – ein neues Orakel, eine Instanz, die ihnen die Verantwortung für ihre Entscheidungen abnimmt und ihnen sagt, was sie denken, was sie wollen und gegen wen sie ihre Frustrationen richten sollen. Et inimici domini domestici eius – und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein (Mt 10,36). Dieses Gebilde – dem die Macht fast göttliche Eigenschaften zuschreiben möchte, indem sie die Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz simuliert – schlägt ein neues umweltpolitisches Glaubensbekenntnis vor, verherrlicht neue „grüne“ und „wache“ Tugenden, verweist auf neue Herren und feiert seine Liturgien. Denn sie ist eine Religion und als solche verlangt sie von den Gläubigen ihre Zustimmung und ihren Gehorsam gegenüber ihren Dienern.

Die Staatsreligion

Das System der Indoktrination hat sich als wirksam erwiesen, und im Laufe der Geschichte hat es sich nur in wenigen Details aufgrund neuer Zeiten oder des technologischen Fortschritts geändert, aber es hat immer sein ursprüngliches Schema bewahrt. Und es ist dieses Schema, das bekannt gemacht werden muss, wenn wir uns ihm in all seinen verschiedenen Formen entgegenstellen wollen: Gesundheit, Energie, Klima, Krieg, Finanzen und Religion. Ein Plan, der unbestreitbar nicht nur von der Abschaffung der einzig wahren Religion inspiriert ist, sondern auch von ihrer Ersetzung durch die luziferische Religion des Fortschritts, der Menschlichkeit, der Brüderlichkeit und der Mutter Erde.

Man darf sich also nicht wundern, wenn der ursprüngliche Vorwand, mit dem die Freimaurerei die Autorität der katholischen Kirche im Namen der Religionsfreiheit untergraben hat, in sich zusammenfällt und die einzige Religion, die mit der Ideologie der Neuen Weltordnung vereinbar ist, unangefochten die Herrschaft übernimmt – auch auf institutioneller Ebene -: der Kult des Satans. Der Satanskult, der sich zwei Jahrhunderte lang hinter Prometheus und der Göttin der Vernunft versteckt hat, tritt heute an die Öffentlichkeit und beansprucht für sich jene Exklusivität, die er der wahren Kirche vorgeworfen und verweigert hatte, bis hin zur „Staatsreligion“, die der internationalen Gemeinschaft ihre absurden Dogmen und falschen Überzeugungen aufzwingt, Kinder und Jugendliche in den Schulen indoktriniert und die Bürger zur Einhaltung ihrer Vorschriften verpflichtet.

Es scheint, dass wir Zeugen einer weltweiten Wiederbelebung des Heidentums wie unter der Herrschaft von Julian dem Abtrünnigen sind: eine Art Rache der Götzenkulte an der Religion Christi, eine Rache der Finsternis am Licht. Doch das ist, wie wir wissen, ontologisch unmöglich.

Exsurge Domine (erhebe Dich)

Angesichts der Abdankung der zivilen Autorität gibt es weltweit viele Gruppen, die sich organisieren, um gegen die Verletzung der Grundfreiheiten vorzugehen, sie anzuprangern, wo es möglich ist, und die Hilfe für diejenigen zu koordinieren, die wegen ihres Widerstands geächtet werden. Es handelt sich dabei weder um eine Substitution der Autorität noch um eine Form der Aufwiegelung: Es ist die notwendige Antwort – in Erwartung besserer Zeiten – derjenigen, die ihre Zukunft, ihre Güter und ihr Leben selbst bedroht sehen.

Ich hielt es für meine Pflicht als Pfarrer, eine ähnliche Initiative im kirchlichen Bereich zu ergreifen, indem ich die Vereinigung Exsurge Domine gründete, um der umgekehrten Verfolgung entgegenzuwirken, unter der Priester und traditionelle Ordensleute wegen ihrer Treue zur Kirche Christi, die heute von Verrätern, Korrupten und Söldnern heimgesucht wird, durch die Bergoglianer-Sekte leiden.

Exsurge Domine will unter meiner persönlichen Schirmherrschaft Klerikern, Ordensleuten, Mönchen und Nonnen helfen, die ihrer Existenzgrundlage beraubt, aus ihren Klöstern vertrieben und von ihren Vorgesetzten verfolgt werden, weil sie der apostolischen Liturgie verbunden sind oder weil sie das Charisma ihres Ordens nicht verleugnen wollen. Pfarrer, die von einem Tag auf den anderen aus ihrer Pfarrei entfernt werden, Nonnen, denen Rom eine fortschrittliche Äbtissin auferlegt, Kleriker, die ohne ordnungsgemäßes Verfahren und mit verleumderischen Anschuldigungen in den Laienstand zurückgestuft werden: All diese guten Seelen, die den Herrn lieben und der Kirche treu sind, brauchen materielle Hilfe, geistlichen Beistand und rechtliche und kirchenrechtliche Unterstützung.

Ich bitte Sie alle, zusammen mit Ihren Bekannten und Freunden Förderer dieser Initiative zu sein und nach Ihren Möglichkeiten zur Finanzierung unseres ersten Projekts beizutragen: dem Bau eines Klosterdorfes in der Provinz Viterbo, um die weibliche Benediktinergemeinschaft von Pienza aufzunehmen. Ihre Unterstützung, zusammen mit Ihren Gebeten, wird es diesen guten Priestern und Ordensleuten ermöglichen, nicht den bergoglianischen Säuberungen zu erliegen und in der Lage zu sein, den Dienst zu verrichten oder dem Charisma zu folgen, das sie großzügig nach Gottes Willen gewählt haben.

Schlussfolgerung

Ich möchte meine Rede mit einem Verweis auf diesen Ort, Pontmain, beenden, an dem am 17. Januar 1871 die Jungfrau Maria unter dem Titel Unsere Liebe Frau von Frankreich erschien.

Kurz darauf, am 18. März 1871, endete der französisch-preußische Krieg mit der Niederlage Napoleons III. und die Unruhen des folgenden März führten zur Pariser Kommune. Unter diesen Umständen organisierte die französische Freimaurerei (die sozialistisch inspiriert und mit den Zentren der kulturellen Macht verbunden war) eine Revolution, die jedoch im darauffolgenden Mai durch die Intervention der Versailler Regierung auf Befehl der englischen Freimaurerei (die liberal und mit der institutionellen Macht verbunden war) in Blut ertränkt wurde.

Heute ist diese Kluft zwischen den verschiedenen Freimaurereien durch einen pactum sceleris überwunden worden, der sie vereint – concilium fecerunt in unum (Ps 70,10) – mit dem gemeinsamen Ziel, die Errichtung der Neuen Weltordnung zu vollenden, eine notwendige Voraussetzung für die Herrschaft des Antichristen.

Die Heilige Jungfrau hat bei ihrer Erscheinung in Pontmain nichts gesagt. Zu ihren Füßen lag eine geöffnete Schriftrolle mit goldenen Buchstaben, auf der stand: „Betet, meine Kinder. Gott wird euch sehr bald antworten. Mein Sohn lässt es zu, dass sein Herz berührt wird.“ Nun, auch heute noch sind diese Worte des Trostes wahr und gültig: Der Herr wird sehr bald antworten, denn es gibt viele gute Seelen, die in dieser Phase des Glaubensabfalls und der Krise der Autorität aus der Erstarrung erwachen, in der sie viel zu lange verharrt haben.

Der höllische Betrug des Globalismus ist zum totalen Scheitern verurteilt: Daran kann es nicht den geringsten Zweifel geben. Das Babel der Neuen Ordnung wird unter dem Gewicht seiner Lügen zusammenbrechen, dem untrüglichen Zeichen des Werks des Teufels. Uns fällt die Aufgabe zu, die Wahrheit zu verkünden und die Welt daran zu erinnern, dass das Heil nur von Christus, dem Friedensfürsten, kommt, dessen Herrschaft über die Völker und die Kirche, die von einer rebellischen und korrupten Autorität usurpiert wurde, wiederhergestellt werden muss.

Möge die allerseligste Jungfrau, die Königin der Siege und die Mittlerin aller Gnaden, das Ende dieser Trübsal beschleunigen, damit sich ihre 1917 in Fatima gesprochenen Worte erfüllen können: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof