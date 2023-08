Doug Casey über den Niedergang amerikanischer Städte

Internationaler Mensch: Was machte amerikanische Großstädte in der Vergangenheit so attraktiv?

Doug Casey: Es sind nicht nur amerikanische Städte, sondern Städte im Allgemeinen. Im Laufe der Geschichte wurden Städte immer mit Zivilisation gleichgesetzt.

Städte bieten Sicherheit, Komfort, Wohlstand und Gemeinschaft. Sie sind ein Medium, über das Menschen Ideen austauschen und leicht Handel treiben können. Der Aufstieg der Menschheit basiert auf Städten und wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Die Zivilisation beruht auf Spezialisierung und Arbeitsteilung. Je größer die Stadt, desto freier die Gesellschaft, desto größer die Möglichkeiten.

Die amerikanischen Städte gehören zu den besten der Geschichte, weil Amerika selbst mehr Freiheit und weniger staatliche Restriktionen bietet als alles andere in der Vergangenheit.

Es ist kein Geheimnis, warum die amerikanischen Städte in der Vergangenheit so großartig waren, aber die Dinge ändern sich. Die Zerstörung der Städte bedeutet die Zerstörung der Zivilisation.

Internationaler Mensch: Die amerikanischen Städte haben sich in den vergangenen Jahren in jeder Hinsicht verschlechtert.

Für immer mehr Menschen macht das Leben in der Stadt keinen Sinn mehr.

Wie sehen Sie das?

Doug Casey: Ich denke, jeder kennt die Eselsbrücke: „Harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache und schwache Männer schaffen harte Zeiten.

Leider hat die amerikanische Zivilisation ein Stadium erreicht, in dem sie weich, schwach und degradiert ist.

Ich mache den Staat – die Regierung – für diesen Zusammenbruch verantwortlich. Er hat ein Wohlfahrtssystem eingeführt, das es den Menschen nicht nur erlaubt, sondern sie sogar ermutigt, zu konsumieren, ohne zu produzieren. Die sogenannte „Demokratie“ hat zu einem Klassenkampf geführt, in dem jeder versucht, die Regierung zu kontrollieren, um Reichtum und Macht zu erlangen. Sie hat eine instabile Gesellschaft geschaffen, ein Inventar von Menschen, die zu Recht als „nutzlose Mäuler“ bezeichnet werden. Sie sind zu nichts anderem fähig als zu konsumieren und abzustimmen.

Die Politik der Regierung hat die Städte in Kloaken verwandelt.

Der kleine Aphorismus über die schwachen Menschen, den wir vorhin zitiert haben, kann als eine Abwandlung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik betrachtet werden – eines der wenigen Gesetze, an die ich glaube. Es besagt, dass alles mit der Zeit verfällt, wenn nicht genügend Energie zugeführt wird, um die Dinge in Gang zu halten. Mit anderen Worten: Um gesund zu bleiben, muss mehr produziert als verbraucht werden. Aber das stimmt nicht mehr. Viele amerikanische Städte sind heute Nettoabflüsse für das Land.

Der Zusammenbruch der amerikanischen Städte ist historisch gesehen rasant erfolgt. Ein Teil davon ist auf den allgemeinen Verfall der Gesellschaft zurückzuführen, der von der Wissenschaft, den Medien und der Unterhaltungsindustrie aktiv gefördert wurde. Der „Wokesterismus“, eine Philosophie des Neomarxismus, des Rassismus und des brutalen Kollektivismus, hat die Regierungen überall völlig vereinnahmt. Vor allem aber in den Städten, von wo aus sich ihre korrupten und entwürdigenden Ideen auf die breite Bevölkerung ausbreiten.

Internationaler Mensch: Was wird aus den ohnehin knappen Budgets vieler Städte, wenn ihre produktivsten Einwohner in immer größerer Zahl abwandern? Welche Folgen hat das?

Doug Casey: Nun, der Niedergang amerikanischer Städte ist eigentlich nichts Neues. Er zieht sich durch Zeit und Raum. Babylon kam und ging und zerfiel wieder zu Staub. Die ägyptischen, hethitischen und assyrischen Reiche gingen alle unter. Das goldene Zeitalter Athens dauerte weniger als 100 Jahre. Nach dem Untergang Roms weideten während des folgenden dunklen Zeitalters Kühe und Ziegen auf dem Forum.

Das muss nicht so sein, aber es ist die allgemeine Tendenz der Dinge. Gegenwärtig bricht das amerikanische Imperium zusammen, und seine Städte gehen voran.

Internationaler Mensch: Wenn nicht in den Städten, wo würden Sie den Menschen empfehlen, zu leben?

Doug Casey: Ganz sicher nicht in den Vorstädten. Früher waren sie eine gute Alternative, weil sie Platz, Sonne und andere Vorteile einer ländlichen Umgebung boten und gleichzeitig viele Vorteile einer Stadt hatten. Aber das ist vorbei. Wenn Sie aus der Stadt hinauswollen, vergessen Sie die Vororte.

Am besten sind kleine Städte, vorwiegend in den roten Bundesstaaten. Wenn Sie den Fokus noch weiter eingrenzen wollen, wählen Sie eine Kleinstadt an einem Gewässer – dem Meer, einem Fluss oder einem See, vorzugsweise mit Bergen in der Nähe. Diese Orte sind eher auf Erholung ausgerichtet. Sie sind angenehmer, besser erreichbar und ziehen wirtschaftlich erfolgreiche Menschen an. Vor 75 Jahren war Kalifornien perfekt. Aber, wie man so schön sagt, das war damals. Und das ist jetzt – eine andere Welt.

Internationaler Mensch: Einem kürzlich in der NY Times erschienenen Artikel zufolge stehen in New York City mehr als 26 Empire State Buildings leer.

Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf die gewerblichen Immobilien- und Finanzmärkte? Sehen Sie spekulative Möglichkeiten?

Doug Casey: Das ist eine ziemlich schockierende Statistik.

Es ist noch viel zu früh, um in den Markt einzusteigen. Es wird einen sich selbst verstärkenden Einbruch geben. Viele Bürogebäude werden dauerhaft leer stehen, weil die Unternehmen schrumpfen. Und die Leute wollen nicht mehr in die Stadt. Sie haben erkannt, dass sie zumindest an ein oder zwei Tagen in der Woche effektiver von zu Hause aus arbeiten können, und sie wollen die Kosten und den Zeitverlust vermeiden, die mit dem Pendeln verbunden sind.

Da immer mehr Gebäude transparent werden, werden auch die meisten Geschäfte und Restaurants, die auf Geschäftsleute ausgerichtet sind, schließen. Wenn dies geschieht, werden diese Gebäude noch unattraktiver. Das ist eine negative Rückkopplung.

Kann man Bürogebäude in Eigentumswohnungen umwandeln? Nicht ohne Weiteres. Sie verfügen nicht über die notwendigen sanitären Einrichtungen für Bäder und Küchen. Sie sind größtenteils nicht so konzipiert, dass eine wirtschaftliche Umnutzung möglich ist.

Hinzu kommt, dass die Kommunen nach dem Wegzug der Menschen keine Grundsteuer, Umsatzsteuer oder eine Vielzahl anderer Abgaben mehr einnehmen werden. Schon jetzt sind die Kommunen hoch verschuldet und stehen vor dem Bankrott. Aber sie müssen immer noch ihre nutzlosen Mäuler stopfen – nicht nur eine große Zahl von Angestellten, sondern auch Tausende Migranten. Die Kriminalität wird mit Sicherheit zunehmen und die Situation weiter verschärfen. Das kann zu einer echten Krise führen.

Wir müssen uns die Frage stellen: Was passiert mit den Städten, wenn die Wirtschaft in die Große Depression abrutscht? Werden Vagabunden leer stehende Bürogebäude und Hotels übernehmen, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen? Das ist vor Jahren in Caracas passiert, das einmal eine wunderbare Stadt war…

Und in Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis. Sie war schon immer arm, wegen der dummen Regierungspolitik, aber in den frühen 1980er-Jahren war sie sehr sicher und in vielerlei Hinsicht wirklich charmant. Heute ist es eines der weltweit schlimmsten Höllenlöcher.

Aber die Dinge können sich auch in die andere Richtung entwickeln. Als ich etwa zur gleichen Zeit zum ersten Mal nach Dubai kam, war der Flughafen so klein, wie ein Flughafen nur sein kann. Heute ist er einer der größten und effizientesten der Welt. Dubai hat sich von einem kleinen Fischerdorf zu einem Welthandelszentrum entwickelt. Dasselbe gilt für Singapur und Hongkong. Es kann aufwärts und abwärts gehen.

Es ist alles eine Frage der Kultur und des Managements. Aber ich muss leider sagen, dass ich weder für die USA noch für ihre Städte optimistisch bin.