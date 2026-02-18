Erzbischof Viganò postet Fotos von sich mit Mel Gibson auf Filmset von „Auferstehung“

Mel Gibson hatte Erzbischof Viganò unterstützt, nachdem der Prälat scheinbar von Papst Franziskus exkommuniziert wurde.

Erzbischof Carlo Maria Viganò hat am Dienstag auf Social Media Fotos von sich mit dem Oscar-prämierten Schauspieler und Regisseur Mel Gibson auf dem Set des kommenden Films The Resurrection gepostet.

This is Archbishop Viganò’s official account, featuring behind-the-scenes photos from the set of Mel Gibson’s The Resurrection. https://t.co/F7H18VhsKh — John-Henry Westen (@JhWesten) February 17, 2026

Die Fotos zeigen den ehemaligen Nuntius in den USA, Erzbischof Viganò, wie er mit Gibson spricht und neben ihm sitzt, während dieser offenbar Regie führt.

Es ist unklar, wie lange die beiden sich schon kennen, aber Gibson, ein traditioneller Katholik, drückte 2024 leidenschaftliche Unterstützung für Erzbischof Viganò in einem seiner kontroversesten Momente aus und stand seitdem mindestens in Kontakt mit dem Prälaten. Damals schrieb Gibson einen Brief an Erzbischof Viganò, in dem er ihn nach der scheinbaren „Exkommunikation“ durch Papst Franziskus als „modernen Athanasius“ bezeichnete.

„Es ist wirklich eine Ehre, von der falschen, postkonziliaren Kirche verstoßen zu werden“, schrieb Gibson damals in einem privaten Brief, den der Erzbischof teilte.

2023 unterstützte Gibson die Appelle Seiner Exzellenz für verfolgte Christen in Armenien, die von der israelisch unterstützten aserbaidschanischen Armee aus Bergkarabach vertrieben wurden.

Gibsons kommender Zweiteiler The Resurrection of the Christ, eine Fortsetzung zu seinem Blockbuster The Passion of the Christ von 2004, wird in den Cinecittà Studios in Rom, Italien, produziert. Teil Eins ist für Karfreitag, den 26. März 2027, geplant, Teil Zwei folgt 40 Tage später am Christi Himmelfahrt, dem 6. Mai.

The Passion of the Christ war ein außergewöhnlicher Film, nicht nur wegen seiner Wirkung auf die Zuschauer, sondern auch wegen seines tiefen Einflusses auf die Besetzung. Mindestens zwei Schauspieler erlebten während der Dreharbeiten vollständige Bekehrungen: Luca Lionello, der Judas spielte, und Pietro Sarubbi, der Barabbas darstellte.

Lionello war ein selbsternannter „wütender Atheist“, doch vor Drehende „bat er um Beichte“, so der On-Set-Priester Pater John Bartunek.

„Anscheinend war er vollständig durch die Erfahrung verwandelt. Er ließ seine Kinder taufen, heiligte seine Ehe und kehrte zur Kirche zurück“, sagte Bartunek.

Sarubbi hat ein Buch über seine Bekehrungserfahrung geschrieben, die ausgelöst wurde, als er im Film auftaucht und Jesus zum ersten Mal sieht, während er zur Freiheit entlassen wird.

„Als sich unsere Blicke trafen, spürte ich einen Stromschlag. Es war, als sähe ich wirklich Jesus. So etwas hatte ich in all meinen Schauspieljahren nie erlebt“, sagte der italienische Schauspieler.

„Das war ein großer Einschlag“, erzählte er Zenit. „Ich fühlte, als ob ein elektrischer Strom zwischen uns floss. Ich sah Jesus selbst.“

„Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich während der Dreharbeiten eine Bekehrung hatte. Alle Schauspieler, die mitmachten, veränderten sich ein wenig durch diese Erfahrung, aber ich habe aus dem Film mehr gelernt als aus irgendeiner Konferenz“, sagte Sarubbi der CNA.

The Resurrection of the Christ wird eine komplett neue Besetzung haben als The Passion. Im Fall von Caviezel sagte eine Quelle nahe der Produktion, der Grund sei sein Alter und die hohen Kosten für De-Aging-CGI, um ihn als 33-jährigen Christus darzustellen.

Gibson hat die gesamte Besetzung neu engagiert. Die kubanische Schauspielerin Mariela Garriga übernimmt die Rolle der Hl. Maria Magdalena von Monica Bellucci, der italienische Schauspieler Pier Luigi Pasino ersetzt Francesco De Vito als Hl. Petrus, ein weiterer Italiener, Riccardo Scamarcio, übernimmt die Rolle des Pontius Pilatus von Hristo Shopov, und die polnische Schauspielerin Kasia Smutniak ersetzt Maia Morgenstern als die Allerseligste Jungfrau Maria.