Medienfreiheit … wenn wir sie bewahren können!

von Ron Paul

Letzte Woche hatte ich das Vergnügen, erneut in Tucker Carlsons populärer Sendung aufzutreten. Obwohl das Programm auf mehreren verschiedenen Plattformen erscheint, wurde die Episode allein auf X von mehr als zweieinhalb Millionen Menschen gesehen. Das schließt die verschiedenen Clips und Kurzvideos nicht ein, die Menschen selbst erstellt und gepostet haben. Es ist unglaublich, wie sehr Reichweite und Einfluss der unabhängigen Medien in den vergangenen etwa zehn Jahren gewachsen sind.

Wie ich oft gesagt habe: Während es viele böse Dinge im Internet gibt, haben wir gleichzeitig Werkzeuge, um die ungefilterte Botschaft der Freiheit wie nie zuvor zu verbreiten.

Obwohl Tucker Carlsons Sendung bei Fox News enorm populär war – Nummer eins im Land – zog der Sender ihm die Show dennoch unter den Füßen weg, weil ihm einige Dinge, die er sagte, nicht gefielen.

Jetzt sind Tucker und andere unabhängige Medienakteure nicht mehr Studiochefs mit eigenen Agenden rechenschaftspflichtig, sondern direkt dem amerikanischen Volk auf dem Marktplatz der Ideen. Carlsons Reichweite als Unabhängiger ist wohl größer als zu seiner Zeit bei Fox.

Und es gibt viele weitere wie ihn, mit großen – und weniger großen – Publika, die sich direkt an den „Konsumenten“ wenden, ohne den Mittelsmann, der ihnen vorschreibt, was sie sagen dürfen und was nicht. Zugegeben, manchmal ist das, was Menschen sagen, unschön – aber wir haben die Meinungsfreiheit nicht, um nur über das Wetter zu sprechen.

Große Medien und große Regierung stecken unter einer Decke, und sie hassen die Tatsache, dass wir ohne ihre Filter und ihren Einfluss miteinander kommunizieren können. Sie sehnen sich nach den Tagen zurück, als sie uns genau das in den Rachen schieben konnten, was wir ihrer Meinung nach hören und glauben sollten.

Auch wenn wir diesen Kampf um die freie Meinungsäußerung vielleicht gewinnen, dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, wir hätten den Krieg gewonnen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es noch vor wenigen Jahren während COVID ausreichte, die „Weisheit“ von Anthony Fauci in Frage zu stellen, um von den Plattformen vollständig gelöscht zu werden.

Noch heute gibt es Kräfte, die versuchen, die Macht des Staates zu nutzen, um Meinungen zum Schweigen zu bringen, mit denen sie nicht einverstanden sind.

In Europa wird die Meinungsfreiheit durch totalitäre Maßnahmen wie den Digital Services Act angegriffen, der im Namen des „Schutzes“ der Bürger vor „Desinformation“ einen Polizeistaat schafft. Natürlich ist „Desinformation“ einfach Information, die Regierungen oder Eliten nicht verbreitet sehen wollen. In Europa kann man für einen X-Beitrag ins Gefängnis kommen, während gewalttätige Straftäter freigelassen werden.

Täuschen wir uns nicht – viele in den USA würden ein solches System gerne einführen, um ihnen genehme Rede zu schützen und ihnen missliebige Rede zu bestrafen. Wir haben bereits Versuche gesehen, Menschen einzuschüchtern – oder sogar abzuschieben –, die beispielsweise gegen die jüngsten Massenmorde in Gaza protestiert haben. Und der vom US-Staat erzwungene Verkauf von TikTok war kein Sieg für die Meinungsfreiheit.

Die Wahrheit ist, dass „Cancel Culture“ sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite und überall dazwischen existiert. Wenn wir unsere Fähigkeit, frei zu kommunizieren und unsere Stimme im Bereich der unabhängigen Medien auszubauen, erhalten und erweitern wollen, dürfen wir nicht unaufmerksam werden. „Meinungsfreiheit für mich, aber nicht für dich“ – also der Einsatz staatlicher Gewalt, um unerwünschte Stimmen zum Schweigen zu bringen – wird am Ende Meinungsfreiheit für niemanden bedeuten. Und wenn sie einmal verloren ist, wird es nicht leicht sein, sie zurückzugewinnen.