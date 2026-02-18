Israel genehmigt großflächige Landnahme im Westjordanland

Paul Craig Roberts

Westjerusalem hat erstmals seit 1967 große Gebiete in den besetzten Gebieten als „Staatseigentum“ registriert. (>LINK)

Das Westjordanland ist praktisch verschwunden. Israelische Siedler haben es jahrzehntelang systematisch ausgebeutet, ein Dorf nach dem anderen entvölkert, einen Olivenhain nach dem anderen zerstört und durch Wohnhäuser für israelische Siedler ersetzt. Dies verstößt gegen internationales Recht, doch weder die israelische Regierung noch andere haben etwas dagegen unternommen.

Nach internationalem Recht ist es Staaten nicht gestattet, besetztes Gebiet anderer Länder zu annektieren. In Israel gab es eine jüdische Organisation, die versuchte, die Aneignung palästinensischen Eigentums und Territoriums zu verhindern. Ich habe seit Langem keine Informationen mehr über diese Organisation gefunden und weiß nicht, ob sie noch existiert.

Seit 1947 hat Israel seine Grenzen kontinuierlich erweitert, indem es illegal palästinensisches Land in Israel einverleibt hat. Israelische Bulldozer tauchten in palästinensischen Dörfern und Olivenhainen auf, zerstörten Häuser, entwurzelten Bäume und vertrieben die palästinensischen Besitzer. Das gestohlene Land wurde Teil Israels. Die Amerikanerin Rachel Corrie wurde Opfer, als sie bei einer Protestaktion von einem israelischen Panzerbulldozer überfahren und getötet wurde.

Jahrelang bestand der Rest Palästinas aus zwei getrennten und unverbundenen Teilen: dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Das Westjordanland schrumpfte weiter, und der Gazastreifen wurde zerstört. Nun wird der Rest des Westjordanlandes an Israel abgetreten. Der palästinensische Staat existiert nicht mehr.

Durch diesen gesamten Prozess der Zerstörung eines Volkes und seines Landes gelang es Israel, sich selbst als Opfer darzustellen. Alle Palästinenser wurden als Terroristen gebrandmarkt, sogar Babys, die erschossen wurden, um zu verhindern, dass sie zu Terroristen heranwachsen. Der Opferstatus, den sich die Juden selbst zuschrieben, und das für Bestechungsgelder verwendete Geld ließen die Welt jahrzehntelang schweigen, während der schleichende Völkermord an den Palästinensern voranschritt.

Die durch ihre Spaltung geschwächten Araber waren nicht in der Lage, sich zu vereinen und ihre zahlenmäßige Überlegenheit gegen die Israelis einzusetzen. Diese arabische Ohnmacht führte dazu, dass die arabischen Länder eines nach dem anderen zerstört wurden, während Washington im 21. Jahrhundert unter dem Deckmantel des „Kriegs gegen den Terror“ und mit amerikanischem Blut und Geld die arabische Welt zugunsten Großisraels auslöschte.

Heute ist die verbliebene arabische Welt so gespalten wie eh und je.

Und die Welt schweigt weiterhin zu Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit.