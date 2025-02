Erzbischof Viganò: Trumps Sieg markiert den Beginn einer Gegenrevolution gegen den Tiefen Staat und die Tiefe Kirche

Von Archbishop Carlo Maria Viganò

(LifeSiteNews) – Erzbischof Carlo Maria Viganò hat einen erstaunlichen Brief geschrieben, in dem er die Wiederwahl von Donald J. Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten feiert und sie als einen Triumph gegen die globalistische Agenda betrachtet. (Vollständiger Brief unten.)

In diesem Brief, der am Sonntag, dem 2. Februar 2025, veröffentlicht wurde, warnt Viganò vor dem Tiefen Staat und der Tiefen Kirche, die seiner Meinung nach zusammenarbeiten, um die Souveränität und die katholische Lehre durch eine wütende Ideologie, Masseneinwanderung und konstruierte Krisen zu untergraben. Er verurteilt die U.N., die WHO und das WEF für die Förderung der Bevölkerungskontrolle und beschuldigt die katholischen Bischöfe der finanziellen und moralischen Korruption. Er fordert die Katholiken auf, falschen Gehorsam abzulehnen, die Wahrheit zu verteidigen und den bösen Kräften zu widerstehen, die das natürliche und göttliche Recht aushebeln wollen. Der ehemalige päpstliche Nuntius in den Vereinigten Staaten ruft zu einer „Gegenrevolution des gesunden Menschenverstands“ auf, die im Glauben und im Handeln wurzelt.

„Machen wir uns also diese Gegenrevolution des gesunden Menschenverstandes zu eigen, indem wir die Lügen und Täuschungen derjenigen zurückweisen, die versuchen, die Grundlagen des Naturrechts zu untergraben, nachdem sie das göttliche Gesetz mit Füßen getreten haben.“

CONTRA SPIRITUALIA NEQUITIÆ

BRIEF VON ERZBISCHOF CARLO MARIA VIGANÒ,

EHEMALIGER APOSTOLISCHER NUNTIUS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,

AN DIE AMERIKANISCHEN KATHOLIKEN

Quoniam non est nobis colluctatio

adversus carnem et sanguinem,

sed adversus principes, et potestates,

adversus mundi rectores tenebrarum harum,

contra spiritualia nequitiæ, in cælestibus.

Denn wir ringen nicht mit Fleisch und Blut,

sondern gegen Fürstentümer und Gewalten,

gegen die Mächte der Finsternis dieser Welt,

gegen die geistliche Bosheit in der Höhe.

Eph 6:12

Die kürzliche Amtseinführung von Präsident Donald J. Trump nach seinem erdrutschartigen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen ist ein Grund zu großer Hoffnung für jeden amerikanischen Katholiken, aber auch für all jene Katholiken in den westlichen Nationen, die heute dem globalistischen Putsch unterworfen sind, die sich der Notwendigkeit und auch der konkreten Möglichkeit bewusst sind, sich gegen die Tyrannei der Neuen Weltordnung aufzulehnen – immer mit der Hilfe Gottes – bevor es zu spät ist.

Was der Tiefe Staat mit dem Wahlbetrug im Jahr 2020 verhindert hat, ist nun erreicht: Zum ersten Mal nach Jahren des Wahnsinns kann ein Präsident der Vereinigten Staaten das Programm umsetzen, für das er gewählt wurde, und die Prinzipien des Naturrechts wiederherstellen, die die Grundlage des zivilen Lebens und einer geordneten Gesellschaft sind. Es ist die Revolution des gesunden Menschenverstandes, oder besser gesagt, die Gegenrevolution des gesunden Menschenverstandes.

Der Interessenkonflikt von Trumps Gegnern

Aber wenn Christen und alle Menschen guten Willens fast kollektiv aufzuatmen scheinen, wenn sie sehen, wie die Wahlversprechen des Präsidenten Tag für Tag in die Tat umgesetzt werden – angefangen mit der Abschaffung der LGBT- und Gender-Indoktrination in den Schulen -, sollte es nicht überraschen, dass die Wahl von Donald Trump für viele andere eine echte Katastrophe darstellt. Darunter befinden sich sicherlich Personen mit mehr als fragwürdigem Verhalten – Exponenten der Pharma-, Lebensmittel- und Militärlobbys, Tycoons der Hochfinanz oder internationaler Organisationen -, die in Bezug auf Macht und Geld von der Weckideideologie, der Agenda 2030, Net Zero, Pandemien, Smart Cities und unkontrollierter Einwanderung profitiert haben und dies auch weiterhin tun.

Personen, die niemand gewählt hat und die kein Recht haben, sich in die Regierung von Nationen einzumischen, abgesehen von der Erpressungsmacht, die sie über ihre Diener und die Korruption ihrer Komplizen erlangt haben, haben falsche Notfälle geschaffen – gesundheitliche Notfälle, Kriegsnotfälle, wirtschaftliche, klimatische und soziale Notfälle -, um ihre Lösungen auf der Grundlage falscher Daten durchzusetzen.

Viele von Ihnen haben die Ungereimtheit der Reaktionen von Regierungen und internationalen Organisationen auf bestimmte Ereignisse erkannt: Zum Beispiel wurden aufgrund des angeblichen Kausalzusammenhangs zwischen dem Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und der angeblichen globalen Erwärmung (falsche Prämisse) und der angeblich daraus folgenden Notwendigkeit, den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu verringern (falsches Ziel), in den westlichen Ländern drakonische Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen ergriffen (falsche Lösung).

Der wahre Zweck von „Notfällen

Diese scheinbare Widersprüchlichkeit ist auf eine Tatsache zurückzuführen, die langsam immer mehr Menschen zu verstehen beginnen: Der eigentliche Zweck all dieser so genannten Notfälle besteht darin, die Verabschiedung von Sozial-, Wirtschafts-, Ernährungs- und Gesundheitspolitiken zu rechtfertigen, die unweigerlich zu einer drastischen Verringerung der Weltbevölkerung führen sollen. Dies ist das erklärte Ziel der Anhänger des Weltwirtschaftsforums in Davos unter der Leitung von Klaus Schwab.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bevölkerung an Krebserkrankungen stirbt, die durch Impfstoffe ausgelöst werden, an Giften, die der Nahrung zugesetzt oder vom Himmel versprüht werden, an Schadstoffen, die ins Wasser gelangen, an Sterilität, die durch die LGBT-Ideologie psychologisch herbeigeführt wird, oder an chirurgischer Geschlechtsumwandlung, an Armut, die durch die steigende Inflation verursacht wird, an Kriegen oder an der Gewalt und den Verbrechen illegaler Einwanderer. Das Endergebnis entspricht einem präzisen neo-malthusianischen Projekt, das Bill Gates und andere selbsternannte „Philanthropen“ als Hauptziel ihrer Unternehmen und Stiftungen verfolgen.

Es ist kein Geheimnis, dass private supranationale Organisationen wie die UNO, die WHO, das WEF, die Weltbank, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds einem Vorstand unterstehen, dessen Mitglieder allesamt überzeugte Befürworter des demografischen Niedergangs und der Notwendigkeit sind, die nationale Souveränität durch die Neue Weltordnung zu ersetzen.

Es ist auch kein Geheimnis, dass es auch im öffentlichen Sektor enorme Interessenkonflikte gibt, die sich aus der Lobbytätigkeit multinationaler Konzerne oder anderer Gremien ergeben, die sich in die Regierung der Nationen einmischen. Die Mitglieder des US-Kongresses erhalten von multinationalen Konzernen hohe Geldbeträge als Gegenleistung für die Verabschiedung von Gesetzen, die ihnen zugute kommen: Dies gilt für die Militär-, Pharma-, Agrar- und Technologiebranche.

Ohne diese unzulässigen und subversiven Eingriffe hätte es die COVID-Pandemie, die Vogelgrippe, die Elektroautos, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, das synthetische Fleisch, das Insektenmehl und das Geoengineering nie gegeben. Alle diese „Notfälle“ haben als unmittelbares Ziel die Bereicherung bestimmter Finanzlobbys, die oft zu denselben Investmentfonds gehören.

Zwei subversive Organisationen

Zu den Organisationen, die die globalistische Agenda unterstützen, weil sie von ihr in Form von Macht und Geld profitieren, gehört der „Tiefe Staat“, der aus jenen Apparaten besteht, die sich in die Regierung eingebettet haben und ihr politisches Handeln und ihre Entscheidungen bestimmen, unabhängig von der Farbe der verschiedenen wechselnden Regierungen, wobei sie für ihre eigenen Interessen und gegen die Interessen der Bürger handeln, denen sie angeblich dienen.

Es gibt aber auch das, was ich selbst als „Tiefe Kirche“ bezeichnet habe, die sich ebenfalls aus Vertretern der katholischen Hierarchie zusammensetzt, die nach jahrzehntelanger fortschreitender Unterwanderung und Besetzung die volle Kontrolle über die katholische Kirche übernommen haben, zusammen mit Jorge Mario Bergoglio. Diese fünften Säulen der globalistischen Elite nutzen ihre Autorität für die Interessen Dritter, im Gegensatz zur Ehre Gottes, der Ehre der Kirche und dem Wohl der Seelen.

Diese beiden subversiven Einheiten – Deep State und Deep Church, wie ich in meinem ersten „Offenen Brief an Präsident Trump“ im Jahr 2020 (hier) in Erinnerung gerufen habe – sind Spiegelbilder und ergänzen sich gegenseitig: Ihre Mitglieder sind Verräter im Dienste illegitimer Mächte, die wir während der Pandemie-Farce mit „grünem Betrug“ und dem Handel mit illegalen Einwanderern in koordinierter Weise agieren gesehen haben.

Die amerikanischen Bürger und gläubigen Katholiken haben nun verstanden, dass die schwere soziale, wirtschaftliche und religiöse Krise der Nation durch den Coup dieser Kräfte, die die legitime Autorität untergraben, verursacht und von weit her vorbereitet wurde, die eine im zivilen und die andere im religiösen Bereich. Die Amerikaner haben auch begriffen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Flüchtling, der vor Verfolgung flieht, und einer organisierten Masse erwachsener Männer im wehrfähigen Alter, die systematisch innerhalb der Landesgrenzen verlegt werden und die faktisch ein Kontingent feindlicher Soldaten und eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Sicherheit der Bürger darstellen.

Die Komplizenschaft des Tiefen Staates mit der Tiefen Kirche

Der Beweis für die Komplizenschaft zwischen dem Tiefen Staat und der Tiefen Kirche ist nicht nur die Tatsache, dass beide die programmatischen Punkte der Agenda 2030 unterstützen, weil sie daraus einen unmittelbaren Vorteil ziehen, sondern auch ihr gegenseitiger Unwille, die Realität zu akzeptieren, dass ein rechtmäßig gewählter Präsident nun die Verpflichtungen, die er während seiner Wahlkampagne eingegangen ist, konkret umsetzen will.

Ihr Widerstand ist darauf zurückzuführen, dass Trumps Initiativen darauf abzielen, dem Netz von Interessen und Profiten, das sie in den letzten Jahren auf betrügerische Weise aufgebaut haben, ein Ende zu setzen. Es ist kein Geheimnis, dass die Katholische Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten (USCCB) nie – ich wiederhole: nie – einen Penny für den Kampf gegen die Abtreibung aufgebracht hat, sondern stattdessen mit zig Millionen Dollar Vereinigungen finanziert hat, die sich der Katholischen Kampagne für menschliche Entwicklung anschließen und Abtreibung, Verhütung und Homosexualität fördern.

Die USCCB hat auch keine Skrupel, Subventionen vom Finanzministerium für ihre Verwaltung der illegalen Einwanderung zu erhalten, wie ihre öffentlich zugänglichen Budgets beweisen. Und es sei daran erinnert, dass die USCCB neben staatlichen Geldern auch Mittel von Institutionen und privaten Stiftungen für dieselben Zwecke erhält.

Wenn es der bergoglianischen Hierarchie wirklich um das Heil der Seelen ginge – aller Seelen, sowohl der Seelen von US-Bürgern als auch der Seelen von Migranten, die auf US-Territorium ankommen – dann sollte sie das tun, was die katholische Kirche in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich getan hat: für die Evangelisierung, Bekehrung und religiöse Unterweisung dieser Seelen sorgen.

Ich denke zum Beispiel an die heilige Franz Xaver Cabrini, die Gründerin der Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu, die als erste Amerikanerin zu den Ehren des Altars erhoben wurde. Ihr Werk der Hilfe für Einwanderer (zunächst Italiener) weitete sich auf alle Bedürftigen aus. Dank der Großzügigkeit der Katholiken baute sie Kirchen, Kindergärten, Schulen, Internate für Studentinnen, Waisenhäuser, Altersheime für Laien und Ordensfrauen, Krankenhäuser und Colleges. Ihr Beispiel eines wahrhaft apostolischen und missionarischen Geistes wurde verleugnet, und die heute in der bergoglischen Kirche so sehr in Mode gekommene Auslöschungskultur schämt sich geradezu für die karitative Arbeit, die sie und andere Heilige geleistet haben.

Das lukrative Geschäft mit der Einwanderung

Was heute geschieht, ist das genaue Gegenteil der wahren Mission der Kirche: Die Hierarchie ist nur darauf bedacht, staatliche Gelder für die Verwaltung von „willkommenen Einwanderern“ auf Kosten der Steuerzahler oder für die Bereitstellung moralisch inakzeptabler Behandlungen in so genannten katholischen Krankenhäusern, einschließlich Verstümmelungen zur Geschlechtsumwandlung, zu ergattern. In Amerika gibt es Hunderte von nominell „katholischen“ Einrichtungen, die öffentliche Gelder erhalten, um Dienste anzubieten, die mit dem katholischen Lehramt völlig unvereinbar sind.

Indem sie die unterschiedslose „Aufnahme“ von Einwanderern fördern, zeigen die Bischöfe, dass ihnen die Gewinne aus dem Geschäft mit illegalen Einwanderern wichtiger sind als die Rettung der Seelen, die echte soziale Erlösung der Schwächsten oder der Schutz der ihnen anvertrauten Herde. Und hier ist es angebracht, die katholischen Gläubigen daran zu erinnern, dass die Bischöfe zuallererst eine moralische Verantwortung vor Gott und der Kirche für die Schafe ihrer Herde haben, die sie vor den Angriffen der Wölfe zu schützen haben.

Die Mitschuld so vieler Bischöfe der Vereinigten Staaten an der gegenwärtigen Krise ergibt sich aus ihrer völligen Übereinstimmung mit dem Globalismus, dessen Seele von Natur aus antichristlich und daher antireligiös und antihuman ist. Diese Komplizenschaft drückt sich nicht nur in der Förderung der wahllosen Aufnahme illegaler Einwanderer aus, sondern auch in den anderen „nachhaltigen Zielen“ der Agenda 2030, einschließlich der LGBT-Ideologie und der Gender-Theorie: In den Vereinigten Staaten gibt es nach aktuellen Daten über 150 katholische Krankenhäuser, die „Behandlungen“ – d.h. Genitalverstümmelungen – für „Geschlechtsumwandlungen“ anbieten.

Es sollte niemanden überraschen, dass die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato, Mitglied des Weltwirtschaftsforums (hier) mit Verbindungen zum Club of Rome (hier), von Bergoglio in die Päpstliche Akademie für das Leben berufen wurde, obwohl sie Atheistin und Abtreibungsbefürworterin ist. Im November 2024 erklärte sie auf der WEF-Jahrestagung [in] Davos, dass es der Elite nicht gelungen sei, die gesamte Weltbevölkerung durch die Pandemiekrise zu impfen, weshalb man sich auf eine weniger abstrakte Strategie wie eine Wasserkrise konzentrieren müsse (hier).

Die Regierung Biden und generell alle US-Regierungen der letzten Zeit – sowohl die von Demokraten als auch die von Neokonservativen geführten – haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie Abtreibung, Genitalverstümmelung auch von jungen Heranwachsenden, Genmanipulation, Leihmutterschaft und Euthanasie mit öffentlichen Geldern finanziert haben. Obwohl die katholische Kirche diese Entgleisungen ausnahmslos verurteilt, war das Schweigen der amerikanischen Bischöfe ohrenbetäubend.

Dies macht deutlich, dass das „pastorale“ Handeln dieser Bischöfe nichts wirklich Katholisches an sich hat und dass der einzige Grund, der den Episkopat dazu bringt, eine Regierung zu unterstützen, der Vorteil ist, den er daraus in Bezug auf Macht und Geld ziehen kann; selbst wenn dies bedeutet, Millionen von Menschen im Stich zu lassen, die von kriminellen Organisationen in die Vereinigten Staaten gebracht wurden, um dann als Sklaven unter erniedrigenden Arbeitsbedingungen ausgebeutet oder zur Prostitution (einschließlich Minderjähriger), zum Drogenhandel und zum Schwarzmarkt des Organraubs gezwungen zu werden.

Diese Masse an Opfern des Zynismus der Eliten lastet auf dem Gewissen vieler Regierender und vieler Bischöfe, und die neue Trump-Administration lässt hoffen, dass eine kluge Regulierung des Migrationsphänomens die Probleme der Sicherheit und der Kriminalität, die alle Bürger nur zu gut kennen, weitgehend lösen kann.

Die bergoglische Kirche ist eine Komplizin der ethnischen Verdrängung

In diesem Zusammenhang ist es bestürzend, die Worte von Jorge Mario Bergoglio zu hören, der vor kurzem – in Bezug auf Italien, aber für die gesamte westliche Welt – erklärte, dass angesichts des demografischen Rückgangs die einzige praktikable Lösung darin besteht, Einwanderer zu importieren, und damit die von Kalergi, dem Paneuropäer, theoretisierte ethnische Verdrängung konkretisiert. Dieser Vorschlag findet sich auch in ähnlichen Forderungen multinationaler Konzerne wieder, die in der Einfuhr von Einwanderern eine Möglichkeit sehen, die Arbeitskosten zum Nachteil der einheimischen Arbeitnehmer drastisch zu senken und so ihre Gewinne weiter zu steigern.

Wie wir sehen, unterwirft sich die Obrigkeit heute völlig dem Diktat der Elite, mit der Komplizenschaft der Mainstream-Medien, auch wenn dies zu einer Verschlechterung der Sozial- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung führt. Oder besser gesagt, genau aus diesem Grund, denn wie ich schon sagte, ist das Endziel dieser Lobby die Ausrottung eines beträchtlichen Teils der menschlichen Ethnie.

Die Zahlen sprechen für sich

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Budgets der US-Diözesen, die durch die Millionen von Dollar, die als Entschädigung für die Fälle von sexuellem Missbrauch gezahlt wurden, bereits stark belastet sind, und auch durch den Austritt einer immer größeren Zahl von Gläubigen aus der offiziellen katholischen Kirche wegen ihres Verrats an ihrem Wesen und ihrer Mission erschöpft sind, ihre Haupteinnahmen aus staatlichen Mitteln beziehen, die ihnen für die „Aufnahme“ von Einwanderern zur Verfügung gestellt werden.

Zusammen mit den katholischen Wohltätigkeitsorganisationen beläuft sich die Summe, die die amerikanische katholische Kirche für die „Aufnahme“ von Einwanderern erhalten hat, auf über 2,4 Milliarden Dollar (hier), eine exorbitante Zahl, die zumindest einen schwerwiegenden Interessenkonflikt erkennen lässt und die sozialen Probleme, die sich daraus ergeben, nicht im Geringsten löst. Und es ist für die gesamte katholische Kirche äußerst schädlich, Bischöfe zu haben, für die der Machterhalt den Zusammenhang zwischen der Anwesenheit Tausender irregulärer Minderjähriger auf amerikanischem Boden und ihrer Ausbeutung durch Perverse, Pädophile, Organräuber und Kriminelle aller Art irrelevant macht.

Präsident Trump und Vizepräsident Vance zeigen, dass sie die Kleinen, von denen das Evangelium spricht (Mt 18,6), zu schützen wissen, im Gegensatz zu dem, was die amerikanischen Bischöfe und Bergoglio selbst bisher getan haben.

Die (Gegen-)Revolution des gesunden Menschenverstands

Die Durchführungsverordnungen von Präsident Trump können von jedem Katholiken, der diesen Namen verdient, nur als absolut unterstützenswert begrüßt werden, so wie Katholiken die Unterstützung des Präsidenten und des Vizepräsidenten für den Marsch für das Leben loben sollten, den die vorherige Regierung offiziell bekämpfte, bis hin zur Verhaftung derjenigen, die in der Nähe von Abtreibungskliniken still beteten.

Die präsidiale Begnadigung der Verhafteten durch Donald Trump bestätigt eine Trendwende gegenüber dem „Katholiken“ Joe Biden, ebenso wie die Beendigung der öffentlichen Finanzierung des multinationalen Abtreibungskonzerns Planned Parenthood und die vorläufigen Kürzungen der Zahlungen an selbsternannte katholische Organisationen, die die illegale Einwanderung fördern, eine radikale Wende darstellen.

Die Aussage, dass es nur zwei Geschlechter gibt, ist in ihrer banalen Offensichtlichkeit jetzt eine revolutionäre Aussage – was Präsident Trump die „Revolution des gesunden Menschenverstandes“ nennt -, doch Bischöfe, Priester und Nonnen beklagen sein Vorgehen als „spaltend“. Aber wenn irgendjemand Spaltung sät, dann sind es genau diejenigen, die die Ungeheuerlichkeiten der Hexenideologie gegen den Auftrag, den sie von Christus erhalten haben, vorantreiben: allen voran Jorge Mario Bergoglio.

Die Rolle der USCCB

Natürlich ist es nicht überraschend, dass McCarricks Erben, die von Bergoglio an die Spitze der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten befördert wurden, so schnell dabei sind, die Politik der Aufhebung von Gesetzen zugunsten der Woke-Ideologie zu beklagen, angefangen bei denen, die die binäre Komplementarität der Geschlechter leugnen und Geschlechtsdysphorie sogar bei Minderjährigen anerkennen: ihre Unterordnung unter die LGBT-Lobby ist weithin bewiesen, sowohl institutionell als auch persönlich. Und es ist wohlbekannt – wie Dr. Taylor Marshall hervorgehoben hat – dass fast alle katholischen Bischöfe in den Vereinigten Staaten von den drei vorherigen liberalen Kardinälen in Washington, D.C. ([…] McCarrick, Wuerl und Gregory) überprüft und nominiert und dann direkt von Bergoglio ernannt wurden.

Marshall kommentiert zu Recht: „Die Männer der Firma folgen den Befehlen der Firma. Sie sind sich alle gegenseitig etwas schuldig“ (hier). Diese schwerwiegenden Abweichungen innerhalb des Klerus und der Bischöfe müssen zu gegebener Zeit in einer großen Operation beseitigt und reformiert werden, weil sie ein subversives Element innerhalb der kirchlichen Struktur darstellen, das mit dem Glauben und der Moral der katholischen Kirche unvereinbar ist.

Die Bischofskonferenzen selbst – ein fiktives Gremium mit parlamentarischer Matrix, das aus lehrmäßiger und kirchenrechtlicher Sicht keine Legitimität besitzt – stellen eine unabhängige Einheit dar, die in den letzten Jahrzehnten von den ultra-progressiven Bischöfen in politische Lobbygruppen umgewandelt wurde. Der Vorschlag, der USCCB die Steuerbefreiung zu entziehen (hier), sollte daher von gläubigen Katholiken weitgehend unterstützt werden. Und natürlich sollte Bergoglio der erste sein, der diese heilsame Initiative unterstützt, denn schließlich wünscht er sich eine „arme Kirche für die Armen“…

Die Katholiken haben auch die Möglichkeit, ihre Gaben und Spenden an jene kirchlichen Einrichtungen zu leiten, die der Tradition und dem immerwährenden Lehramt der katholischen Kirche treu bleiben, und sie den Diözesen vorzuenthalten, deren Bischöfe lehrmäßige Irrtümer und moralische Abweichungen auferlegen.

Die Regierung kann auch eingreifen, ohne die Freiheit der Kirche zu verletzen, um die Skandale und Vertuschungen ans Licht zu bringen und streng zu bestrafen, die nicht verhindert haben, dass bestimmte Prälaten an die Spitze der angesehensten Diözesen Amerikas berufen wurden, nicht zuletzt der neu ernannte Erzbischof von Washington, Robert McElroy. Viele Katholiken erwarten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, vor allem aus Respekt vor den Opfern, die bisher sowohl von der Zivilmacht als auch von der kirchlichen Autorität im Stich gelassen wurden (hier).

Der Rückzug aus der WHO

Die Katholiken sind sich mit Donald Trump und Robert F. Kennedy jr. absolut einig über den Austritt der Vereinigten Staaten von Amerika aus der Weltgesundheitsorganisation, der durch eine kürzlich erlassene Verfügung vollzogen wurde.

Die von dieser privaten Organisation – die hauptsächlich von Pharmakonzernen und Bill Gates finanziert wird – geförderte Politik zur so genannten „reproduktiven Gesundheit“ und zur „Gleichstellung der Geschlechter“, zusammen mit Behauptungen über die angeblichen „sexuellen Rechte von Minderjährigen“ und beunruhigenden Initiativen zur Entkriminalisierung der Pädophilie, kann von amerikanischen Katholiken nicht akzeptiert oder gar finanziert werden. Dasselbe gilt für die globale „Gesundheitspolitik“, die die WHO den souveränen Nationen aufzwingen möchte.

Die wache Kirche

Amerikanische Katholiken haben das Recht zu verlangen, dass ihre Bischöfe sich in Übereinstimmung mit dem immerwährenden Lehramt der katholischen Kirche verhalten und dass sie weder moralisch noch materiell unterstützen, was gegen das Naturrecht verstößt, noch bevor es ein Verstoß gegen die Gebote Gottes ist. Es ist daher empörend und skandalös, auf dem Davoser Forum zu erfahren, dass wichtige LGBT-Organisationen Jorge Mario Bergoglio als wertvollen Verbündeten bei der Verwirklichung ihrer Agenda der Normalisierung sexueller Perversionen betrachten (hier).

Im zivilen Bereich haben die Abgesandten des Tiefen Staates das Vertrauen der Bürger in Institutionen und Regierungen ernsthaft beeinträchtigt, und es wird an Präsident Trump und seiner Regierung liegen, das Vertrauen und den Respekt wiederherzustellen, den frühere Regierungen (ob Demokraten oder RINO) in den letzten Jahren absichtlich untergraben haben.

In ähnlicher Weise hat die „Tiefe Kirche“ das Vertrauen der Gläubigen in die katholische Kirche und ihre Hierarchie stark delegitimiert, aber wir wissen nicht, wann die Besetzung durch diese Ketzer und Perversen enden wird. Aus diesem Grund ist es verständlich, dass sich die Katholiken in dem Kampf, den der Präsident gegen den Tiefen Staat und die globalistische Linke führt, von einem protestantischen Präsidenten irgendwie mehr geschützt fühlen als von ihrem „Papst“ – der nicht katholisch und vielleicht nicht einmal christlich ist.

In der Tat haben sie einen „Papst“, der perfekt denjenigen verkörpert, der Benedikt XVI. ersetzen sollte, wie die von Wikileaks 2016 veröffentlichten E-Mails von John Podesta enthüllten. Und um den magischen Kreis der Laster und Perversionen zu schließen, genügt es, sich daran zu erinnern, dass zu den engsten Mitarbeitern von Podesta Slade Sohmer gehört, der 2023 wegen Pädophilie und Kinderpornografie verhaftet wurde: Wir sprechen von einem wichtigen Mitarbeiter von Hillary Clinton und John Podesta, der mit der Welt des Broadway und des Kinos verbunden ist und der an der Entlarvung des berüchtigten Pizzagate mitgewirkt hat, d. h. des Netzwerks abscheulicher Komplizenschaften und entsetzlicher Verbrechen gegen Minderjährige, das sich um den internationalen Tiefen Staat dreht.

Wie können wir glauben, dass Personen, die dem System der Korruption angehören, die Laster und Verbrechen verurteilen können, in die sie in erster Linie verwickelt sind? Und wie kann man sich über die hysterische Reaktion gewisser Bischöfe und Kardinäle wundern, jetzt, wo ihnen der Trog, an dem sie sich ständig bedient haben, entzogen werden soll?

Die eigentliche Schlacht beginnt jetzt

Es ist schwer vorherzusagen, wie diese subversiven Kräfte auf das organisierte und einschneidende Vorgehen der Trump-Administration reagieren werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die kolossalen Wirtschaftsinteressen und das bestehende Korruptionsnetz zu einem Aufeinandertreffen gegensätzlicher und unversöhnlicher Kräfte führen werden.

In diesem Kampf, der, wie der heilige Paulus zu Recht betont, in erster Linie ein geistlicher ist, wird die Rolle der Katholiken entscheidend sein, und es wird ein Kampf sein, der mit allen Mitteln geführt wird. Wenn der Tiefe Staat so weit geht, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu untergraben, und die Tiefe Kirche so weit geht, einen eigenen Abgesandten auf den Stuhl Petri zu setzen, der die vom Tiefen Staat begrüßten Ideale eines „progressiven Frühlings“ verkörpert, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Macht, die sie erlangt haben, aufgeben werden, nur weil die Mehrheit der Amerikaner jetzt die Bedrohung versteht, die sie darstellen.

In der Tat machen das zunehmend verbreitete Bewusstsein für den von der globalistischen Elite verübten Putsch und das Ende des Zensursystems einiger sozialer Plattformen dieses redde rationem („Rechenschaft ablegen“) unausweichlich. Und mit dem Zusammenbruch der wütenden Kabale in den Vereinigten Staaten wird auch die subversive Lobby anderer Nationen wie Dominosteine fallen, angefangen in Europa.

Die Bedeutung des Wortes Apokalypse ist „Enthüllung“, „Offenbarung“. In diesen epochalen Zeiten müssen sich die Kräfte des Guten endlich vereinen, um eine gemeinsame Front gegen die Kräfte des Bösen zu bilden, die schon immer organisiert und sehr mächtig waren. Und die Katholiken müssen verstehen, dass es, wie die Heilige Schrift und das Lehramt der Kirche lehren, beim Herannahen der Endzeit zu einem Zusammenstoß kommen wird, der die beiden Seiten deutlich werden lässt. Dies wird die wahre Enthüllung, die wahre Offenbarung sein, wie sie der seligen Jungfrau Maria durch den Propheten Simeon angekündigt wurde: „Siehe, dieses Kind ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und auferstehen und dass es ein Zeichen ist, gegen das man reden wird […], damit die Gedanken vieler Herzen offenbar werden“ (Lk 2,34-35).

Diese Enthüllung wird uns die wahren Absichten zeigen, die sich hinter den Notlagen und Krisen verbergen, die von der globalistischen Elite fälschlicherweise geplant und von der bergoglianischen Kirche ratifiziert werden, und sie wird uns zwingen, uns entweder auf die Seite Christi oder gegen Christus zu stellen, denn niemand kann zwei Herren dienen; […] ihr könnt nicht zugleich Gott und dem Geld dienen (Mt 6,24). Und Geld ist, wie wir sehen, wahrlich Satans Dünger, der Treibstoff, der die Höllenmaschine der Neuen Weltordnung antreibt.

Die Autorität auf Erden, sowohl die zeitliche als auch die geistliche, gehört ausschließlich unserem Herrn Jesus Christus, dem König und Hohepriester. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben (Mt 28,18), sagte unser Herr. Er überträgt sie stellvertretend seinen Vertretern, damit sie sie innerhalb der genau festgelegten Grenzen des Guten und der Wahrheit ausüben.

Wenn diese stellvertretende Autorität, sei sie zeitlich oder geistlich, gegen den Zweck ausgeübt wird, für den sie von Gott gewollt wurde, wird sie unrechtmäßig und nichtig. Deshalb müssen alle Katholiken angesichts der Beweise für den Verrat derer, die auf Erden die Autorität innehaben, demjenigen den Gehorsam verweigern, der als erster Christus ungehorsam war; noch dürfen sie der heiligen Kirche die Fehler ihrer unwürdigen Diener, wie schrecklich sie auch sein mögen, zuschreiben.

Vielmehr müssen wir beten, dass der Herr seine Schafe bewacht und die Wölfe, die sich als Schafe verkleidet haben, bestraft. Erinnern wir uns mit sicherer Hoffnung an die Worte des Herrn: „Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33).

Schlussfolgerung

Es stimmt zwar, dass alles Heil letztlich von Gott kommt, aber das bedeutet nicht, dass wir einfach passiv herumsitzen und auf göttliches Eingreifen warten können. Nein, wir müssen mit Gottes Gnade zusammenarbeiten durch persönliches Engagement, mutiges Zeugnis und ein kohärentes Zeugnis unseres Lebens.

Machen wir uns also diese Gegenrevolution des gesunden Menschenverstandes zu eigen, indem wir die Lügen und Täuschungen derjenigen zurückweisen, die versuchen, die Grundlagen des Naturrechts zu untergraben, nachdem sie das göttliche Gesetz mit Füßen getreten haben. Lasst uns die Familie, die Kinder und die Schwachen verteidigen. Hüten wir eifersüchtig unseren Glauben, die auf seinem Fundament aufgebaute Zivilisation und die Traditionen unserer Väter.

Möge die Heilige Jungfrau von Guadalupe, die Kaiserin Amerikas, ihren schützenden Mantel über Sie alle, liebe Brüder und Schwestern, über Präsident Trump und Vizepräsident Vance und über alle, die sich weigern, angesichts der Arroganz der Bösen zurückzuweichen, ausbreiten. Und möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof