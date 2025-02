US-Rückzug aus der WHO lässt wirkliche Probleme ungelöst

Von Dr David Bell

Am ersten Tag seiner neuen Amtszeit unterzeichnete der amerikanische Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, in der er seinen Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ankündigte. Dies hat bei einigen zu Jubel, bei anderen zu Bestürzung und bei der großen Mehrheit der Bevölkerung wahrscheinlich zu Desinteresse geführt, die sich mehr um die Ernährung ihrer Familien und die Begleichung ihrer Schulden sorgt. Die Durchführungsverordnung lässt auch vieles unangetastet, nämlich die wesentlichen Fragen, die die WHO und die internationale öffentliche Gesundheit im letzten Jahrzehnt verändert haben.

Veränderungen sind sicherlich notwendig, und es ist gut, dass der größte direkte Geldgeber der WHO echte Besorgnis zum Ausdruck bringt. Die Reaktionen auf die Rücktrittsankündigung zeigen aber auch, wie groß die Kluft zwischen der Realität und den Positionen derjenigen ist, die auf beiden Seiten der WHO-Debatte stehen. Die neue Regierung bietet die Möglichkeit einer rationalen Debatte. Wenn diese genutzt werden kann, besteht immer noch die Chance, dass die WHO oder eine zweckmäßigere Organisation den Völkern der Welt einen umfassenden Nutzen bringen kann. Damit dies möglich wird, müssen jedoch zunächst die Probleme erkannt werden, die der internationalen Agenda für öffentliche Gesundheit zugrunde liegen.

Was ist die WHO eigentlich und was hat sie getan?

Obwohl die WHO der gesundheitspolitische Arm der Vereinten Nationen (UN) ist, ist sie ein selbstverwaltetes Organ, das den 194 Ländern der Weltgesundheitsversammlung (WHA) untersteht. Ihr 34-köpfiger Exekutivrat wird von der WHA gewählt. Die WHA wählt auch den Generaldirektor (DG) nach dem Prinzip „ein Land, eine Stimme“. Ihre Verfassung von 1946 beschränkt ihre Führung auf Staaten (und nicht auf Privatpersonen und Unternehmen), so dass sie in dieser Hinsicht einzigartig unter den großen internationalen Gesundheitsorganisationen ist. Privatpersonen und Unternehmen können sich zwar Einfluss erkaufen, aber sie können vollständig ausgeschlossen werden, wenn die WHA dies wünscht.

Die WHO hat 8.000 Mitarbeiter und ist in sechs Regionen und einen Hauptsitz in Genf, Schweiz, unterteilt. Das Regionalbüro für Nord-, Mittel- und Südamerika, auch Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) genannt, hat seinen Sitz in Washington DC und war der WHO vorausgegangen, da es 1902 als Internationales Sanitärbüro gegründet wurde. Wie andere Regionalbüros hat die PAHO ihre eigene Regionalversammlung, die offensichtlich von den USA dominiert wird, und ist im Rahmen des umfassenderen WHO- und UN-Systems weitgehend selbstverwaltet.

Die WHO wird von Ländern und nichtstaatlichen Einrichtungen finanziert. Während die Länder verpflichtet sind, eine „bewertete“ oder Kernfinanzierung bereitzustellen, stammt der größte Teil des Haushalts aus freiwilligen Mitteln, die von Ländern und privaten oder unternehmerischen Gebern bereitgestellt werden. Fast die gesamte freiwillige Finanzierung ist „spezifiziert“ und macht 75% des Gesamthaushalts aus. Im Rahmen der spezifizierten Finanzierung muss die WHO die Vorgaben der Geldgeber erfüllen. Die meisten Aktivitäten der WHO werden daher von ihren Geldgebern festgelegt, nicht von der WHO selbst, wobei ein Viertel davon Privatpersonen und Unternehmen mit starken Pharmainteressen sind.

Daher ist die WHO, obwohl sie von Ländern geleitet wird, faktisch zu einem Werkzeug anderer geworden – sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher Interessen. Die USA sind der größte direkte Geldgeber (ca. 15 %), aber die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) steht an zweiter Stelle (14 %), und die teilweise von Gates finanzierte öffentlich-private Partnerschaft (PPP) Gavi steht an dritter Stelle. Somit hat Herr Gates wohl den größten Einfluss auf die Festlegung der tatsächlichen Aktivitäten der WHO. Die Europäische Union und die Weltbank sind ebenfalls wichtige Geldgeber, ebenso wie Deutschland und das Vereinigte Königreich (d. h. die übrigen großen westlichen Pharmaländer).

Als Reaktion auf ihre Geldgeber hat die WHO ihren Schwerpunkt auf Bereiche verlagert, in denen große Gewinne für die Pharmaindustrie erzielt werden können. Die Pharmaindustrie muss darauf bestehen, da sie die treuhänderische Verantwortung hat, die Kapitalrendite für ihre Aktionäre zu maximieren, indem sie ihre WHO-Verbindungen nutzt, um mehr Produkte zu verkaufen. Der offensichtliche Weg, um in der Pharmaindustrie viel Geld zu verdienen, besteht darin, Angst vor durch Impfung vermeidbaren Krankheiten zu verbreiten, dann Impfstoffe herzustellen und sie ohne Haftung an einen möglichst großen Markt zu verkaufen. Dies war während der COVID-19-Reaktion sehr effektiv, und die WHO wird nun von diesen Interessen gesponsert, um das Paradigma Überwachung – Einsperren – Massenimpfung umzusetzen, das hinter den jüngsten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem Entwurf des Pandemieabkommens steht.

Die WHO ist zwar ein beschämend williges Werkzeug, aber sie ist nicht der Motor dieser Entwicklung. Die USA haben den Prozess der IHR-Änderung eingeleitet und ihn bis zum jüngsten Regierungswechsel massiv unterstützt. Die neue Regierung hat zwar die Absicht bekundet, sich aus der WHO zurückzuziehen, aber nicht, sich aus dem pandemischen Industriekomplex zurückzuziehen, den die USA mit aufgebaut haben.

Entscheidend für das Verständnis des Rückzugs der USA ist die Tatsache, dass der Ausbruch von COVID-19 und die Reaktion darauf fast identisch gewesen wären, wenn es die WHO nicht gegeben hätte. Die WHO war weder an der Gain-of-Function-Forschung noch an der Impfstoffentwicklung oder an Impfstoffmandaten beteiligt. Sie setzte sich über ihre eigenen ethischen Grundsätze und früheren Empfehlungen hinweg, indem sie Sperrungen und Massenimpfungen forcierte, und richtete damit großen Schaden an. Es waren jedoch die Länder, die die Virusveränderung finanziert und durchgeführt haben, die wahrscheinlich COVID-19 hervorgebracht hat. Es waren die Länder, die in Absprache mit der Pharmaindustrie die Abriegelung ihrer Bevölkerung anordneten und die Impfung am stärksten forcierten (die WHO hat die COVID-19-Impfstoffe für Kinder nie empfohlen).

Dies soll keine Verteidigung der WHO sein – die Organisation war während COVID-19 inkompetent, unehrlich und fahrlässig. Es war eine Schande für die öffentliche Gesundheit. Sie hat die Länder weiterhin absichtlich in die Irre geführt, was das künftige Pandemierisiko und die überhöhten Angaben zur Investitionsrendite angeht, um die Politiken zu verkaufen, die ihren Sponsoren zugute kommen. Aber wenn man die WHO, die Weltbank (den Hauptfinanzier der Pandemie-Agenda), die öffentlich-privaten Partnerschaften zum Verkauf von Pandemie-Impfstoffen (Gavi und CEPI), die Gates-Stiftung, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die EU und den US-Gesundheitssumpf selbst ausschaltet, wird die Pharmaindustrie mit ihren willfährigen Medien weiter existieren. Die Pharmaunternehmen haben andere Möglichkeiten, ihrer Ausplünderung der öffentlichen Gesundheit einen Anschein von Legitimität zu verleihen.

Die Rücktrittsankündigung der USA

Wie Präsident Trump in seiner Rücktrittsankündigung vom 20. Januar feststellt, handelt es sich um eine Wiederholung einer Durchführungsverordnung von Mitte 2020, die später von Präsident Biden widerrufen wurde. Theoretisch dauert es mindestens 12 Monate, bis ein Rücktritt in Kraft tritt, und zwar auf der Grundlage der gemeinsamen Entschließung des Kongresses von 1948, mit der die USA beigetreten sind und die anschließend von der WHA beschlossen wurde. Da die neue Durchführungsverordnung jedoch den Widerruf von Biden aufheben soll, ist die verbleibende Zeit unklar. Die Wartefrist könnte auch durch ein weiteres Gesetz des Kongresses verkürzt werden.

Die Rücktrittserklärung aus dem Jahr 2025 ist interessant, da die angegebenen Gründe für den Rücktritt relativ harmlos sind. Es sind vier:

Falsche Handhabung des COVID-19-Ausbruchs und anderer (nicht näher genannter) globaler Gesundheitskrisen. Das „Fehlverhalten“ ist nicht definiert, könnte aber die Unterstützung der WHO für China bei der Verschleierung des Ursprungs von COVID-19 einschließen, wie im jüngsten Bericht des COVID-19-Unterausschusses des Repräsentantenhauses hervorgehoben wurde. Es gibt nur wenige offensichtliche Kandidaten für andere wirklich globale Gesundheitskrisen, die die WHO falsch gehandhabt hat, außer vielleicht der Schweinegrippe 2009 und den Affenpocken, es sei denn, die Verfügung bezieht sich auf ein internationales (globales) Gesundheitsproblem (in diesem Fall gibt es viele). Versäumnis, dringend notwendige Reformen zu verabschieden. Diese sind undefiniert. Besorgniserregend ist, dass die einzigen Reformen, die die USA in den letzten Jahren (vor der Trump-Regierung) bei der WHO durchgesetzt haben, darauf abzielten, die Autorität der WHO gegenüber souveränen Staaten und die Autorität ihrer Arbeit zu stärken. Der jüngste Bericht des von den Republikanern dominierten Unterausschusses des Repräsentantenhauses empfahl dasselbe. Unfähigkeit, Unabhängigkeit vom unangemessenen politischen Einfluss der WHO-Mitgliedstaaten zu demonstrieren. Dies zielt vermutlich auf China ab, ist aber ebenfalls bedenklich, da die WHO über die WHA ihren Mitgliedsstaaten unterstellt ist. Es wäre merkwürdig, wenn die USA hoffen würden, die WHO von solchen Zwängen zu befreien. Die Beteiligung des privaten Sektors, der inzwischen etwa 25% der WHO-Finanzierung ausmacht, wird mit keinem Wort erwähnt, und viele behaupten, dass dies der Hauptgrund für die Korruption und die Verschlechterung der Arbeit der WHO ist. Ungerechtfertigt hohe Zahlungen durch die USA. Die USA stellen 22% der veranschlagten WHO-Mittel (Kernfinanzierung) bereit, aber das ist nur ein Bruchteil der US-Zahlungen. Die überwiegende Mehrheit der US-Zahlungen ist völlig freiwillig, und die USA könnten vermutlich jederzeit beschließen, diese Zahlungen einzustellen, wodurch sie zwar den größten Teil ihrer Finanzierung, nicht aber ihre Stimmrechte verlieren würden. Da China nach Angaben der WHO im laufenden Zweijahreszeitraum 2024-25 (per Mitte Januar 2025) weniger als Somalia und Nigeria zahlt, haben die USA hier einen berechtigten Grund zur Beschwerde, der jedoch leicht zu beheben ist.

In der Durchführungsverordnung fehlt jeder Hinweis auf die anderen Förderer der Pandemie- oder Notfallagenda. Der Pandemiefonds der Weltbank ist von dieser Verfügung nicht betroffen, ebenso wenig wie die PPP. CEPI (Impfstoffe für Pandemien) und Gavi (Impfstoffe im Allgemeinen) geben der Privatwirtschaft und Investoren wie der Bill and Melinda Gates Foundation direkte Entscheidungsbefugnisse, die sie über die WHO nicht sicherstellen können.

Die Durchführungsverordnung verpflichtet den Direktor des Büros für Pandemievorsorge und -reaktion des Weißen Hauses, „die US-Strategie für globale Gesundheitssicherheit 2024 zu überprüfen, aufzuheben und zu ersetzen“. Es ist zu hoffen, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass die derzeitige Politik nicht auf einer soliden Faktenbasis beruht und finanziell nicht solide genug ist. Die von den USA, der WHO, der Weltbank und den öffentlich-privaten Partnerschaften geförderte Politik ist nämlich für einen im Labor freigesetzten Erreger wie den, der wahrscheinlich COVID-19 verursacht hat, von vornherein irrelevant. Die tatsächliche Sterblichkeitsrate bei natürlichen Ausbrüchen, für die sie gedacht ist, ist seit über einem Jahrhundert rückläufig.

Auswirkungen eines Rückzugs

Ein vollständiger Rückzug der USA aus der WHO wird vermutlich den Einfluss der USA innerhalb der Organisation verringern und den der EU, Chinas und des Privatsektors verstärken. Da er die Weltbank und die PPP ignoriert, wird er die Dynamik der Pandemie-Agenda nicht wesentlich beeinflussen. COVID-19 hätte auch dann stattgefunden, wenn die USA vor 2020 aus der WHO ausgetreten wären, und die mRNA-Massenimpfung wäre weiterhin von Ländern und Pharmaunternehmen mit Hilfe willfähriger Medien vorangetrieben worden. Die WHO fungierte als Propagandist und trug zur Verschwendung von Milliarden bei, befürwortete aber nie Impfvorschriften oder Massenimpfungen von Kindern. Die WHO war zwar entsetzlich, aber die treibenden Kräfte hinter der Konzentration des Reichtums und den Menschenrechtsverletzungen der COVID-19-Ära hatten ihren Ursprung eindeutig woanders

Wenn die USA ihre 15% des WHO-Budgets – etwa 600 Millionen Dollar pro Jahr – zurückziehen, könnten andere (z.B. die EU, Gavi, die Gates-Stiftung) die Lücke füllen. In der Durchführungsverordnung wird der Abzug von US-Vertragspartnern erwähnt, aber das sind nur wenige. Fast alle WHO-Mitarbeiter sind direkt angestellt und nicht von Regierungen abgestellt. Die Hauptauswirkung wird darin bestehen, dass die Koordinierung mit Agenturen wie den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) reduziert wird. Die USA werden weiterhin die Dienste der WHO in Anspruch nehmen müssen, z. B. für die Präqualifikation (Regulierung) von Waren im Wert von Hunderten von Millionen Dollar, die von USAID und verwandten Programmen gekauft und verteilt werden, aber nicht von der FDA reguliert werden. Das ist kein Problem – die WHO-Listen sind öffentlich -, aber die USA würden einfach weiterhin WHO-Dienste in Anspruch nehmen, ohne dafür zu bezahlen oder sie zu beeinflussen.

In der Rückzugsmitteilung wird auch erwähnt, dass die USA nicht mehr an den Verhandlungen über die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des Pandemieabkommens beteiligt sind. Die Verhandlungen über die IHR wurden vor acht Monaten abgeschlossen, und die USA haben zwei Monate Zeit, ihre Ablehnung zu signalisieren. Die IHR sind unabhängig von der WHO-Mitgliedschaft. Über das Pandemie-Abkommen herrscht große Uneinigkeit zwischen den Ländern, und es ist unklar, ob es zustande kommen wird. Allerdings sind die Bestimmungen im US National Defence Authorisation Act für das Jahr 23 (Seite 950 bis 961) bereits strenger als die, die die USA mit diesen WHO-Vereinbarungen unterzeichnen würden.

Die Geschichte des Rückzugs der USA aus den UN-Institutionen ist auch die Geschichte des späteren Wiedereintritts nach einem Regierungswechsel. Sollte sich die Geschichte wiederholen und die nächste Regierung wieder eintreten, wird die WHO ohne den Einfluss der USA vermutlich noch weniger dem entsprechen, was die Trump-Regierung möchte.

Es besteht die Hoffnung, dass der Rückzug der USA eine umfassende Reform der WHO erzwingen wird – einer der Hauptgründe, die in der Rücktrittsmitteilung genannt werden. Die Anordnung enthält jedoch keinen Hinweis darauf, in welche Richtung der Wandel gehen soll oder ob die USA eine rationalere Pandemiepolitik verfolgen werden. Wenn eine solche Absicht deutlich gemacht würde, würden andere Länder folgen, und die WHO selbst würde vielleicht tatsächlich einen Neustart machen. Wenn man sich jedoch zurückzieht, ohne sich mit den Irrtümern auseinanderzusetzen, die der Pandemie-Agenda zugrunde liegen, verfestigt man die Interessen derjenigen, die von COVID-19 profitiert haben und dies offensichtlich auch weiterhin tun wollen.

Der Realität ins Auge sehen

Bei der Begeisterung für den Rückzug der WHO scheinen zwei Dinge weitgehend vergessen worden zu sein:

Die Pandemie-Agenda und die COVID-19-Reaktion, die sie veranschaulicht, sind nicht in erster Linie WHO-Programme. (Die WHO will 2019 im Wesentlichen das Gegenteil tun.) Der eigentliche pandemische Industriekomplex aus Überwachung, Abriegelung und Massenimpfung ist im Wesentlichen bereits vorhanden und braucht die WHO nicht, um weitergeführt zu werden.

Der WHO Bio-Hub in Deutschland ist größtenteils eine deutsche Regierungs- und Pharmaagentur mit WHO-Stempel; der Pandemiefonds der Weltbank ist die derzeitige Hauptfinanzierungsquelle für die Pandemieüberwachung; das 100-Tage-Impfprogramm (CEPI) wird direkt von unglücklichen Steuerzahlern finanziert; und die Plattform für medizinische Gegenmaßnahmen ist eine Partnerschaft zwischen Ländern, Pharmaunternehmen, der G20 und anderen. Diese Initiativen würden wahrscheinlich unabhängig von der Existenz der WHO weitergeführt. Der pandemische Industriekomplex hat mit COVID-19 Hunderte von Milliarden Dollar verdient und hat die Kapazität und den Anreiz, weiterzumachen.

Die Komplexität all dessen wird in den sozialen Medien mit Aussagen wie „Die WHO ist durch und durch verrottet“, „Die WHO ist unreformierbar“ oder sogar „Das pure Böse“ angesprochen – alles wenig hilfreiche Bezeichnungen für eine komplexe Organisation mit 8.000 Mitarbeitern, sechs recht unabhängigen Regionalbüros und Dutzenden von Länderbüros. Die Arbeit der WHO zur Eindämmung der Verbreitung gefälschter Medikamente rettet jedes Jahr vielleicht Hunderttausende von Menschen, und diese Menschen sind wichtig. Ihre Standards für das Management von Tuberkulose und Malaria werden weltweit befolgt, auch von den USA. In mehreren Ländern rettet ihr technisches Fachwissen viele Leben.

Die Organisation muss dringend reformiert werden, wie Präsident Trump feststellt. Die derzeitige Führung der Organisation, die die letzten Jahre damit verbracht hat, die Länder in Bezug auf COVID-19 und das Pandemierisiko in die Irre zu führen und zu belügen, scheint wenig geeignet, um zu helfen. Sie haben die Interessen von Privatleuten über die Bedürfnisse der Weltbevölkerung gestellt. Aber die WHO ist aufgrund ihrer Struktur die einzige große internationale Gesundheitsinstitution, die die Länder allein zu einer Reform zwingen können. Es bedarf lediglich einer ausreichenden Zahl von WHA-Mitgliedsstaaten, um den Ausschluss privater Interessen zu erzwingen und die WHO zu zwingen, sich wieder auf Krankheiten und Programme zu konzentrieren, die für das Wohlergehen der Menschen tatsächlich von Bedeutung sind.

Sollte sich eine solche Reform als unmöglich erweisen, kann die Koalition der Länder, die sich um die Reformagenda gebildet hat, die WHO durch eine neue Organisation ersetzen. Die gewaltige Bürokratie, zu der sich die globale Gesundheit entwickelt hat, muss durch dieselbe Linse wie in den USA betrachtet werden. Die Fantasie, die sich um das Pandemierisiko rankt, unterscheidet sich nicht wesentlich von vielen ähnlichen Fantasien auf der innenpolitischen Agenda, auf die die Trump-Regierung jetzt abzielt. Sie ist in ähnlicher Weise eine Aushöhlung der Menschenrechte, der Freiheit und der menschlichen Entfaltung. Es wäre töricht, diese Chance zu verpassen.

Dr. David Bell ist Arzt für klinische und öffentliche Gesundheit mit einem Doktortitel in Bevölkerungsgesundheit und einem Hintergrund in interner Medizin, Modellierung und Epidemiologie von Infektionskrankheiten. Zuvor war er Programmleiter für Malaria und akute fieberhafte Erkrankungen bei FIND in Genf und koordinierte die Strategie zur Malariadiagnostik bei der Weltgesundheitsorganisation. Er ist ein Senior Scholar am Brownstone Institute.