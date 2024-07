Erzbischof Vigano verbindet Trump-Attentat mit leidenschaftlicher Opposition gegen die Neue Weltordnung

Erzbischof Carlo Maria Vigano hat nach dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump seine Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten zum Ausdruck gebracht. Die politischen Führer, die Opfer von Attentaten geworden seien, hätten eines gemeinsam: Sie alle verfolgten eine „anti-globalistische“ Politik.

Nach früheren kriminellen Angriffen auf offen anti-globalistische politische Führer habe es nun einen schrecklichen Anschlag auf Präsident Donald Trump gegeben, den Hauptgegner der linksradikalen Globalisten, schreibt Vigano auf X.

Adding to the previous criminal attacks against avowedly anti-globalist political leaders, is now this terrible attempt to eliminate President Donald J. Trump @realDonaldTrump , the leading opponent of the radical globalist Left.



